https://strategic-culture.su/news/2023/11/21/its-gonna-be-cold-cold-christmas-without-bethlehem-gaza-armenia-ukraine/

© Foto: Social Media

Es wird ein kaltes, kaltes Weihnachten ohne Bethlehem, Gaza, Armenien und die Ukraine

Von Declan Hayes

21. November 2023

Auch wenn Putin, Lawrow und die russischen Streitkräfte in dieser Weihnachtszeit mehr zu tun haben werden als der Weihnachtsmann, ist selbst der Völkermord im Gazastreifen, den die NATO schamlos vor unseren Augen ausführt, kein Grund zur Verzweiflung.

Obwohl es zehn Jahre her ist, dass ich Weihnachten in Bethlehem verbracht habe (wo das Jesuskind geboren wurde), habe ich immer noch sehr gute Erinnerungen daran und an die riesige Menschenmenge, die den lateinischen Patriarchen auf seinem Weg über den Krippenplatz und in die Geburtsbasilika begrüßte. Während die christlichen Marschkapellen Palästinas eine großartige Darbietung ablieferten, wurde ich von seinem Sicherheitskommando mitgerissen und landete links vom Altar, als er den Gottesdienst leitete.

Um ehrlich zu sein, hat mich die Menschenmenge draußen mehr beeindruckt: kleine, süße Menschen in traditioneller palästinensischer Kleidung und jeder kleine Junge und jedes kleine Mädchen, ob Muslim oder Christ, mit einer albernen Weihnachtsmannmütze. Oh Happy Day.

Am Weihnachtsmorgen um 3 Uhr beobachtete ich, wie die Palästinenser durch die Kontrollpunkte strömten, um für ihre israelischen Herren zu arbeiten. Wenn Sie sich einen älteren orthodoxen Priester in den späten 70ern oder frühen 80ern vorstellen können, so sahen die meisten von ihnen so aus, denn Schlaf, Ruhe, Erholung und Entspannung waren diesen modernen Sklaven fremd. Jenseits der Hirtenfelder, auf denen die Engel den Hirten verkündeten, dass Jesus bald geboren würde, pressten die Israelis Tropfen für Tropfen das Lebensblut aus den Nachkommen eben dieser Hirten heraus.

Dieser Prozess ist derzeit in Gaza in vollem Gange, wo heldenhafte Chirurgen alle vier Gliedmaßen von nicht minder heldenhaften Säuglingen amputieren, die von amerikanisch gelieferten israelischen Geschossen wie Salami zerfetzt wurden, und das alles ohne Betäubung, nicht einmal mit Aspirin.

Der Hardliner Daily Telegraph der NATO erklärt uns zwar, dass es in der kleinen Stadt Bethlehem dieses Jahr keinen Weihnachtsbaum und keine Weihnachtsbeleuchtung geben wird, aber wie sollte das auch gehen, wenn ihre Landsleute, Freunde und Verwandten im Gazastreifen zerschreddert werden?

Der Telegraph sieht das nicht ganz so. Der Telegraph ist der Meinung, dass das Versäumnis, den Tod ihrer Landsleute zu feiern, antisemitisch ist, und stellt fest, dass die Gefallenen in Gaza in Bethlehem als Märtyrer bezeichnet werden, ein Wort, das er zynisch in Anführungszeichen setzt, wobei er offensichtlich nicht weiß, dass dieses Wort in ganz Großsyrien, das ganz Palästina „vom Fluss bis zum Meer“ einschließt, für solche Opfer verwendet wird.

Kein Geringerer als Elon Musk ist in die Kritik geraten, weil er die Verwendung des letztgenannten Begriffs auf seiner Twitter-Plattform erlaubt hat, die jetzt X heißt, ein Buchstabe, der wegen seiner Verbindung mit dem Christentum (Kreuz) und der Bezeichnung „kike“ als antisemitisch gilt.

Zyniker würden sagen, dass die Boykottkampagne von Big Tech gegen Musk lediglich ein weiterer Versuch der CIA ist, ihn zum Schweigen zu bringen, ebenso wie die bemerkenswerten Probleme des legendären Rockstars Roger Waters, ein Hotelzimmer in den Metropolen des Globalen Südens, Buenos Aires und Montevideo, zu finden. Es scheint, als gäbe es, wie bei Jesus vor ihm, in keinem Gasthaus Platz für Roger Waters, der ein Multimillionär ist und daher keine Probleme haben sollte, seine Hotel- oder Baby-Jesus-Stallrechnungen in der Währung zu begleichen, die in den NATO-Satrapien Argentinien und Uruguay verwendet wird.

Obwohl, Gott sei Dank, Waters zumindest bis zum Dreikönigsfest, dem orthodoxen Weihnachtsfest, überleben wird, werden viele andere, vor allem unschuldige, wehrlose Kinder, dies nicht tun. Diejenigen unter uns, die weit vom Schlachthof entfernt sind, sollten in dieser Zeit darüber nachdenken, was König Herodes der Große angestellt hat, als das kleine Jesuskind in der kleinen Stadt Bethlehem geboren wurde. Man kann über die Bibel spotten, wie man will, aber sie hat den Völkermord der NATO in Gaza auf den Punkt gebracht.

Obwohl Israel die Zerstörung des Al-Shifa-Krankenhauses und aller darin befindlichen Einrichtungen damit begründete, dass es sich um das Hauptquartier der Hamas handele, war dies nicht nur eine faule Ausrede, um zahlreiche Babys abzuschlachten, sondern da die Israelis das Krankenhaus während der Operation Gegossenes Blei besetzt hatten, wäre die Hamas auch ziemlich dumm gewesen, sich dort aufzuhalten.

Man kann sich vorstellen, dass die Hamas sich an General Giap orientiert hat, der sein Vietminh-Hauptquartier in einer Eisdiele in Hanoi und sein Vietcong-Hauptquartier in einem Nudelladen in Saigon hatte. Auch wenn die Franzosen die stämmigen Männer mit den Beulen an verdächtigen Stellen, die sich ihre Vanille- und Schokoladeneiswaffeln holten, eher misstrauisch beäugten, so zeigen doch die Schriften von Norman Lewis, der Französisch-Indien besuchte, als die Vietminh gerade erst in Fahrt kamen, dass die Viets in Sachen Gegenüberwachung nicht zimperlich waren. Man kann sich vorstellen, dass die Hamas klüger war, als in öffentlichen Krankenhäusern wie der sprichwörtliche böse Daumen aufzufallen, wie jüngste Zeugenaussagen zeigen.

Die Realität in Gaza sieht so aus, dass Israel entschlossen ist, den Gazastreifen in ein Ödland zu verwandeln, indem es zunächst den Norden vom Süden trennt, den Norden dem Erdboden gleichmacht und Geräuschsensoren einpflanzt, um die Spuren der Hamas-Untergrundkämpfer aufzuspüren und sie dann alle auf die eine oder andere Weise zu töten.

Wir können die Zerstörung des Gazastreifens und aller darin befindlichen Gebiete als gegeben ansehen. Obwohl die Hamas jahrelang damit verbracht hat, ihre Verteidigung mit allem, was sie erbetteln, leihen oder stehlen konnte, zu perfektionieren, waren Israel und sein amerikanisches Zahlschwein nicht weniger eifrig dabei, herauszufinden, wie sie den Gazastreifen und alles darin am besten zerstören können.

Die Frage ist, was bei den Bemühungen der NATO, diese Synagoge des Satans auf den Knochen der Märtyrer von Gaza zu errichten, als nächstes kommt. Obwohl diese Frage besser an den russischen Präsidenten Putin, den russischen Außenminister Lawrow und die russischen Streitkräfte gerichtet werden sollte, wollen wir einen Versuch wagen, Offenbarung 2,9 zu beantworten, während die Menschen im Dritten Rom zusehen, wie die armenischen Kirchen in Bergkarabach zerstört und die in der Ukraine geplündert werden und ihre Gemeinden von Zelenskys Nazis terrorisiert werden, wenn sie es wagen, sich am Dreikönigsfest auf traditionelle Weise zu segnen.

Und obwohl Putin, Lawrow und die russischen Streitkräfte in dieser Weihnachtszeit mehr zu tun haben werden als der Weihnachtsmann, ist selbst dieser Völkermord im Gazastreifen, den die NATO schamlos vor unseren Augen ausführt, kein Grund zur Verzweiflung. Das Weihnachtsfest in den Kirchen des Westens und des Ostens und sogar in Roger Waters‘ globalem Süden ist ein Fest nicht nur für Familien überall, sondern auch für diejenigen, die in der ewigen Hoffnung leben, die entsteht, wenn ein Kind, irgendein Kind, geboren wird. Und in Russland gibt es sogar in diesem düstersten aller Feste Hoffnung. Diese Hoffnung speist sich nicht nur aus den russischen Streitkräften, sondern auch aus dem kollektiven, gemeinsamen Gedächtnis, das Russen wie Lawrow, Putin und ihre wichtigsten Berater besitzen.

Die Russen sehen die Proteste dieser kleinen New Yorker Heuschrecken im Namen der Heuschrecken von Gaza. Sie wissen von den massiven pro-israelischen Protesten, über die ich kürzlich geschrieben habe, und von den Kommentaren von Jaime Schaefer an Medea Benjamin: „Ich denke, wir sollten Sie und Ihre Familie foltern. Lass uns deinen Bauch aufschneiden, deinen Fötus herausnehmen und ihn in den Ofen werfen und ihn riechen, während sie dich foltern und deine Körperteile abschneiden… Und dich vergewaltigen! Sie ziehen dich nackt aus und schleifen dich durch die Straßen.“

Sie hören diese verstörenden Drohungen des israelischen Fernsehmoderators Shai Golden gegen den Gazastreifen und die Welt und ordnen sie in die Reihe der ebenso irrsinnigen Äußerungen des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu (Palästinenser sind wilde Tiere), des israelischen Verteidigungsministers Rabbi Eli Ben Dahan (Palästinenser sind keine Menschen, sie sind Tiere), der israelischen Justizministerin Ayelet Shaked (Palästinenser sind Schlangen) und Tausender anderer wie sie ein, und sie wissen, dass sie diesen Weg schon einmal beschritten haben, als sie zwischen 1941 und 1945 gegen ähnliche Rassisten antraten. Und ihr kaltes, kollektives Gedächtnis gibt ihnen eine gute Vorstellung davon, wie sie damit umgehen müssen.

Deshalb sind die Russen ganz Ohr und hören sich bei der Hamas, der Hisbollah und einer Reihe anderer mittelgewichtiger Akteure um, um ihr kollektives Gedächtnis und ihre Aktionspläne noch effektiver zu machen, wenn sie sich bewegen.

Dies ist zwar keine ausschließlich russische Eigenschaft, aber eine, auf die die NATO schon lange verzichtet hat. Hier ist der ehemalige US-Präsident Nixon, der genau das tut, wenn er über die Kriegsverbrechen seines Landes in Kambodscha und Vietnam spricht und darüber, wie sein Regime die Sowjets während der Jom-Kippur-Luftbrücke 1973 in Schach hielt. Und hier ist er, nur zwei Tage vor seinem 79. Geburtstag, Besitzer der Oxford Union und erklärt klar und deutlich die Probleme der Welt, so wie er, damals ein älterer Staatsmann, sie sah.

Heute hat Amerika einen kinderschnüffelnden Präsidenten, von dem der Mossad freimütig zugibt, dass er ihn fest in der Tasche hat, und der daher, wie der Rest der vermeintlichen Scharfschützen des Beltway, eher ein verachtenswerter Affe als ein Leierkastenmann ist.

Russlands Streitkräfte hingegen wussten genau, was in Syrien zu tun war, bevor die Amis und die Israelis gezwungen waren, selbst an die Front zu gehen, um ihre ISIS- und Muslimbrüder-Vertreter zu retten. Lawrow ist mit Abstand der herausragendste Diplomat unserer Zeit, und Putin ist der Kapitän dieses stabilsten aller Schiffe.

Obwohl die Europäische Union jetzt ein Verbot für russische Diamanten verhängt hat, was bedeutet, dass Ursula von der Leyen und die anderen Betrüger am Steuer dieses sinkenden Schiffes zwar keine dieser Diamanten als Weihnachtsgeschenk bekommen werden, dafür aber mit Sicherheit einige israelische für geleistete Dienste.

Und doch, während von der Leyen und die Heuchler des Beltway untereinander „Weihnachtsgrüße“ und demokratische Diamanten austauschen, würden ich und alle anderen, die wie sie auf zwei und nicht auf vier Beinen gehen, gerne all ihre unrechtmäßig erworbenen Gewinne für nur eine weitere Gelegenheit eintauschen, diese kleinen Süßen in ihrer traditionellen palästinensischen Kleidung und mit ihren albernen Weihnachtsmannmützen still zu grüßen, die jede Freude und jeden Segen, den das diesjährige westliche und östliche Weihnachtsfest und alle folgenden bringen werden, mehr als verdient haben, denn wenn all das, wofür die kleine Stadt Bethlehem steht, irgendeine Bedeutung hat, dann sind es der Schmerz und das Leid dieser kleinen Märtyrer von Gaza und darüber hinaus, das ihnen und den ihren von König Herodes so mutwillig und grausam zugefügt worden ist.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …