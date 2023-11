Palestinians Sue US Leaders for Aiding Israel’s Genocide Biden, Blinken and Austin are being named in court – as well as in the streets around the world – for their unwavering and illegal support of Israeli genocide, writes Marjorie Cohn. By Marjorie Cohn Truthout Two Palestinian human rights organizations, three Palestinians and five Palestin



Ein Kind betrachtet Leichentücher, die getötete palästinensische Kinder darstellen, bei einer Kundgebung und einem Marsch am 28. Oktober vom Weißen Haus zum Außenministerium in Washington, D.C., um einen Waffenstillstand und ein sofortiges Ende der israelischen Bombenangriffe auf Gaza zu fordern. (Diane Krauthamer, Flickr, CC BY-NC-SA 2.0)

Biden, Blinken und Austin werden vor Gericht – und auf den Straßen der Welt – für ihre unerschütterliche und illegale Unterstützung des israelischen Völkermordes verklagt, schreibt Marjorie Cohn.

Palästinenser verklagen US-Regierungschefs wegen Unterstützung des israelischen Völkermordes

Von Marjorie Cohn

Truthout

22. November 2023

Zwei palästinensische Menschenrechtsorganisationen, drei Palästinenser und fünf palästinensische Amerikaner haben am 16. November vor einem US-Bundesgericht einen Eilantrag gestellt, um Präsident Joe Biden, Außenminister Antony Blinken und Verteidigungsminister Lloyd Austin zu zwingen, Israel, das in Gaza einen Völkermord begeht, keine weiteren Waffen, kein Geld und keine militärische und diplomatische Unterstützung mehr zukommen zu lassen.

„Unsere palästinensischen Mandanten bitten das Gericht, Biden, Blinken und Austin dringend anzuweisen, Israels Völkermord nicht länger zu unterstützen“, sagte Maria LaHood, stellvertretende Rechtsdirektorin des Center for Constitutional Rights, das die Klage im Namen der Palästinenser eingereicht hat, in einem Interview mit Truthout. Sie sagte:

„Israelische Beamte erklärten ihre Absicht, alles im Gazastreifen zu beseitigen, und bombardierten ihn dann mit Teppichbomben, wobei sie mehr als 11.000 Menschen töteten, darunter bisher fast 5.000 Kinder – viele weitere werden vermisst, sind unter Trümmern begraben, zerquetscht und ersticken, bevor sie sterben.“

LaHood wies auch auf die anhaltende Belagerung Israels hin, durch die die Palästinenser im Gazastreifen von Nahrung, Wasser und Strom abgeschnitten sind. „Diejenigen, die noch am Leben sind, hungern, trinken verseuchtes Wasser und haben Angst, bombardiert zu werden. Dennoch liefern die USA weiterhin Waffen und andere Unterstützung und missachten damit ihre völkerrechtliche Verpflichtung, Völkermord zu verhindern und nicht zu fördern“, sagte LaHood gegenüber Truthout.

„Unsere Mandanten, die bereits mehr als 116 ihrer Familienmitglieder verloren haben, bitten das Gericht um vorläufigen Rechtsschutz, damit sie nicht noch mehr irreparablen Schaden erleiden“, sagte sie.

Der Antrag auf eine einstweilige Verfügung stützt sich auf die rechtliche Verpflichtung der US-Beamten, Israels andauernden Völkermord an der palästinensischen Bevölkerung in Gaza zu verhindern und nicht zu verschlimmern.

In dem Antrag heißt es, dass eine sofortige gerichtliche Anordnung notwendig ist, um die Kläger vor „irreparablem Schaden“ zu schützen. Einige der Kläger sind durch Israels Krieg gegen den Gazastreifen akut vom Tod bedroht.

Palästinenser verklagen Biden, Blinken & Austin

Biden mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu in Tel Aviv am 18. Oktober. (Das Weiße Haus, Public Domain)

Der Dringlichkeitsantrag, den die Gruppe von Palästinensern am 16. November einreichte, kam wenige Tage, nachdem dieselbe Gruppe von palästinensischen Klägern Biden, Blinken und Austin vor dem US-Bezirksgericht von Nordkalifornien wegen Nichtverhinderung von Völkermord und Beihilfe zum Völkermord verklagt hatte.

In der Klage, die die Gruppe am 13. November nach mehr als fünf Wochen des unerbittlichen israelischen Gemetzels in Gaza einreichte, werden Verstöße gegen die Völkermordkonvention, das Gesetz zur Umsetzung der Völkermordkonvention und das Völkergewohnheitsrecht, das Völkermord verbietet, geltend gemacht.

Zu den Klägern gehören Defense for Children International – Palestine, Al-Haq, drei palästinensische Einzelpersonen, die in Gaza leben, und fünf palästinensische Amerikaner, die Familie in Gaza haben.

„Um ehrlich zu sein, fällt es mir schwer, all die Szenen der vergangenen Wochen noch einmal Revue passieren zu lassen. Sie öffnen eine Tür zur Hölle, wenn ich mich an sie erinnere“, sagte der Kläger Dr. Omar Al-Najjar, ein Assistenzarzt im Nasser Medical Complex in Khan Yunis, Gaza.

„Ich habe fünf Angehörige verloren, zu viele Kinder behandelt, die die einzigen Überlebenden ihrer Familien sind, die Leichen meiner Medizinstudentenkollegen und ihrer Familien in Empfang genommen und gesehen, wie sich das Krankenhaus in einen Zufluchtsort für Zehntausende von Menschen verwandelt hat, während uns allen der Treibstoff, der Strom, die Lebensmittel und das Wasser ausgegangen sind. Die USA müssen diesen Völkermord stoppen. Jeder auf der Welt muss das stoppen.“

Team Biden unterstützt Israels Völkermord in Gaza weiterhin unmissverständlich und bedingungslos. Aber Biden, Blinken und Austin werden endlich vor Gericht – und auf den Straßen der Welt – für ihre unerschütterliche und illegale Unterstützung des israelischen Völkermords zur Rechenschaft gezogen.

Die USA senden jährlich 3,8 Milliarden Dollar an Militärhilfe an Israel, mehr als an jedes andere Land. Israel hat besonderen Zugang zu US-Militärvorräten, die wahrscheinlich bis zu 4,4 Milliarden Dollar wert sind.

Die USA geben Israel seit langem politische und diplomatische Rückendeckung, indem sie im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen Resolutionen blockieren, die Israels Menschenrechtsverletzungen verurteilen, und die Bemühungen untergraben, Israel vor dem Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) zur Rechenschaft zu ziehen.

Israel begeht einen Völkermord in Gaza

Blinken mit Netanjahu in Tel Aviv am 12. Oktober. (Außenministerium, Chuck Kennedy, Public domain)

Artikel II der Völkermordkonvention definiert Völkermord als spezifische Handlungen, „die in der Absicht begangen werden, eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe ganz oder teilweise zu zerstören“. Zu den Handlungen gehören: 1) die Tötung von Mitgliedern der Gruppe; 2) die Verursachung schwerer körperlicher oder seelischer Schäden bei Mitgliedern der Gruppe; und 3) die vorsätzliche Herbeiführung von Lebensbedingungen, die auf die vollständige oder teilweise physische Vernichtung der Gruppe abzielen.

[Verwandt: Berufung auf die Völkermordkonvention gegen Israel und Craig Murray: Die Aktivierung der Völkermordkonvention]

Bis zum 10. November hatten die israelischen Besatzungstruppen mehr als 11.078 Palästinenser in Gaza getötet, darunter 4.506 Kinder. Die israelischen Streitkräfte haben 27.490 Menschen in Gaza schwer körperlich und geistig verletzt. Etwa 2.700 weitere Personen, darunter etwa 1.500 Kinder, wurden vermisst. Israel erzwang auch die Vertreibung von 1,5 Millionen Menschen, der Hälfte der Bevölkerung des Gazastreifens.

In den letzten fünf Wochen hat die israelische Regierung die bereits bestehende und strenge Blockade des Gazastreifens mit einer „totalen Belagerung“ verschärft, indem sie die Einfuhr von lebensnotwendigen Gütern wie Lebensmitteln, Wasser, Medikamenten und Treibstoff in den Gazastreifen weiter einschränkte und den Strom abschaltete.

In seiner Erklärung zur Unterstützung des Antrags auf einstweilige Verfügung schrieb Professor William Schabas, ein führender Experte für Völkermord, der auch Jude ist, dass die

„Die erklärte Politik, dem Gazastreifen die Versorgung mit Wasser, Lebensmitteln, Medikamenten und Strom zu verweigern, wird angesichts der verzweifelten wirtschaftlichen Lage in dem Gebiet vor dem Konflikt und der Tatsache, dass die Grenzen versiegelt sind und die Menschen im Gazastreifen nirgendwo hingehen können, unweigerlich zu ihrer physischen Zerstörung führen. Wenn die Belagerung und die Blockade andauern, kann es kein anderes Ergebnis geben.

Öffentliche Äußerungen der israelischen Führung sind ein Beweis für die Absicht, eine „nationale Gruppe“ ganz oder teilweise zu zerstören. Die Palästinenser in Gaza stellen einen wesentlichen Teil der palästinensischen Nation dar.

Hochrangige israelische Beamte und Politiker haben die Palästinenser in Gaza mit entmenschlichender Rhetorik beschrieben, sie als „menschliche Tiere“ und „Kinder der Finsternis“ bezeichnet und sich geweigert, zwischen Zivilisten und Kämpfern zu unterscheiden, und erklärt, dass die gesamte Bevölkerung von Gaza für den von der Hamas angeführten Angriff vom 7. Oktober verantwortlich sei.

Die New York Times berichtete: „Aufrufe, den Gazastreifen ‚platt zu machen‘, ‚auszulöschen‘ oder ‚zu zerstören‘, wurden seit dem 7. Oktober etwa 18.000 Mal in hebräischen Beiträgen auf X, der Seite, die früher als Twitter bekannt war, erwähnt, so FakeReporter, eine israelische Gruppe, die Desinformation und Hassreden überwacht.“

Gesetzliche Pflicht zur Verhinderung von Völkermord verletzt

Nach einem Luftangriff auf ein Krankenhaus im nördlichen Gazastreifen scheiterte der Sicherheitsrat am 18. Oktober am Veto der USA, eine Resolution für humanitäre Pausen zu verabschieden, die den Organisationen der Vereinten Nationen und ihren Partnern vollen, sicheren und ungehinderten Zugang ermöglichen sollte. (UN-Foto/Evan Schneider)

Artikel I der Völkermordkonvention verpflichtet alle Vertragsstaaten, zu denen auch Israel und die USA gehören, die den Vertrag ratifiziert haben, Völkermord zu verhindern. Der Internationale Gerichtshof erklärte im Fall Bosnien und Herzegowina gegen Serbien und Montenegro, dass „die Verpflichtung eines Staates zur Verhinderung und die entsprechende Pflicht zum Handeln in dem Moment entstehen, in dem der Staat von der Existenz eines ernsthaften Risikos erfährt oder normalerweise hätte erfahren müssen, dass ein Völkermord begangen wird.“

[Zum Thema: Craig Murray: Das Recht auf Selbstverteidigung]

Im Antrag auf einstweilige Verfügung des Center for Constitutional Rights wird Folgendes behauptet:

„Die Beklagten waren mindestens seit dem 9. Oktober, wenn nicht schon seit dem 7. Oktober, über das Risiko eines Völkermordes informiert, und zwar durch die öffentlichen und weit verbreiteten Erklärungen und Handlungen israelischer Beamter, mit denen sie in engem, regelmäßigem Kontakt und in Konsultation standen, sowie durch Warnungen vor Anzeichen eines Völkermordes von Vertretern der Vereinten Nationen und anderen Quellen, die sich seither nur noch verstärkt haben.“

Berichte und Bilder von Israels Angriffen auf die Palästinenser im Gazastreifen, begleitet von Worten und Taten der israelischen Führung, die die Absicht erkennen lassen, den Gazastreifen von Palästinensern ethnisch zu säubern, sind allgegenwärtig.

Doch anstatt ihrer gesetzlichen Pflicht nachzukommen, den sich anbahnenden Völkermord zu verhindern, gossen Biden, Blinken und Austin Benzin ins Feuer, indem sie Israel riesige Mengen an Waffen, Geld und beratender Unterstützung zukommen ließen. Am 18. Oktober legten die USA ihr Veto gegen eine Resolution des UN-Sicherheitsrats ein, die einen Waffenstillstand gefordert und Israel dazu gedrängt hätte, seine Aufforderung an 1,1 Millionen Palästinenser im nördlichen Gazastreifen, ihre Häuser zu verlassen und in den südlichen Gazastreifen zu ziehen, zurückzunehmen.

Biden, Blinken & Austin mitschuldig

Der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant, links, mit Austin in Tel Aviv am 13. Oktober. (Verteidigungsministerium, Chad J. McNeeley)

Komplizenschaft bei der Begehung von Völkermord kann nur vorliegen, wenn ein anderer Staat oder eine andere Person einen strafbaren Völkermord begeht. Der Komplize ermöglicht oder erleichtert das Verbrechen, muss aber nicht die Absicht haben, einen Völkermord zu begehen. Ein Angeklagter kann für Völkermord verantwortlich gemacht werden, wenn er wissentlich Hilfe, Ermutigung oder moralische Unterstützung für das Verbrechen leistet.

Die Lieferung von Waffen und Munition sowie die operative Unterstützung und Beratung von Streitkräften bei der Begehung von Gräueltaten kann als Beihilfe gelten, wenn der Angeklagte wusste, dass sein Handeln die Verletzung des Völkerrechts begünstigen würde.

In der Klage wird den Angeklagten Biden, Blinken und Austin vorgeworfen, eine erhebliche Menge an Waffen und militärischer Ausrüstung nach Israel geliefert zu haben. Sie forderten den Kongress auf, 14,1 Milliarden Dollar an zusätzlicher Militärhilfe für Israel bereitzustellen. Blinken genehmigte einen Transfer von Militärausrüstung in Höhe von 320 Millionen Dollar an einen israelischen Hersteller von Bausätzen für Präzisionsbomben.

Führende Vertreter der USA sind eng in die tägliche Unterstützung Israels bei der Bombardierung des Gazastreifens eingebunden. Am 30. Oktober erklärte die stellvertretende Pressesprecherin des Verteidigungsministeriums, Sabrina Singh, dass das Verteidigungsministerium und andere Beamte bis hin zum Präsidenten die Israelis bei ihren Bodenoperationen mit Sicherheit informiert und zumindest teilweise angeleitet haben“, heißt es in der Beschwerde.

US-Beamte weigern sich, Israels Einsatz der von den USA zur Verfügung gestellten Waffen bei seinem völkermörderischen Angriff auf die Palästinenser in Gaza einzuschränken. Am 7. November gab Singh zu, dass „wir keine Bedingungen an die Waffen stellen, die … wir schicken oder die Israel benutzt“.

Darüber hinaus weigert sich Biden weiterhin, zu einem Waffenstillstand aufzurufen. Als er am 9. November bei einer Pressekonferenz nach den Chancen für einen Waffenstillstand gefragt wurde, antwortete er: „Keine. Keine Möglichkeit.“

In der Beschwerde heißt es,

„Als Israels engster Verbündeter und stärkster Unterstützer, als mit Abstand größter Geber von Militärhilfe und mit Israel als dem größten kumulierten Empfänger von US-Auslandshilfe seit dem Zweiten Weltkrieg, haben die Vereinigten Staaten die Mittel zur Verfügung, um eine abschreckende Wirkung auf israelische Beamte auszuüben, die jetzt völkermörderische Handlungen gegen das palästinensische Volk in Gaza verfolgen.“

Klage strebt Feststellungs- und Unterlassungsklagen an

In ihrer Klage fordern die palästinensischen Kläger das Gericht auf, festzustellen, dass die Angeklagten Biden, Blinken und Austin ihre Pflicht nach dem Völkergewohnheitsrecht als Teil des Bundesgewohnheitsrechts verletzt haben:

„alle in ihrer Macht stehenden Maßnahmen zu ergreifen, um Israel daran zu hindern, einen Völkermord an der palästinensischen Bevölkerung in Gaza zu begehen;

Das verbietet ihre Mittäterschaft am Völkermord, indem sie wissentlich weiterhin Unterstützung leisten, die Israels völkermörderische Handlungen gegen das palästinensische Volk in Gaza ermöglicht und erleichtert“.

Die Kläger beantragen außerdem eine einstweilige Verfügung, die den Beklagten auferlegt, alle in ihrer Macht stehenden Maßnahmen zu ergreifen, um Israels völkermörderische Handlungen gegen die Palästinenser in Gaza zu verhindern, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Aufforderung an die Beklagten, Einfluss auf Israel auszuüben, damit es:

„die Bombardierung des palästinensischen Volkes in Gaza zu beenden, die zu Massentötungen und schweren Verletzungen führt;

die Belagerung des Gazastreifens aufzuheben und die Einfuhr von Strom, Treibstoff, Lebensmitteln, Wasser und humanitärer Hilfe in den Gazastreifen zu ermöglichen; und

die ‚Evakuierung‘ oder den gewaltsamen Transfer und die Vertreibung von Palästinensern aus dem Gazastreifen zu verhindern und die Bewegungsfreiheit zu gewährleisten“.

Schließlich fordern die Kläger das Gericht auf, eine einstweilige Verfügung zu erlassen, um den Beklagten zu verbieten:

„Israel militärische Unterstützung und Finanzierung zu gewähren, zu erleichtern oder zu koordinieren, einschließlich des Verkaufs, des Transfers oder der Lieferung von Waffen und Rüstungsgütern an Israel und der Bereitstellung von militärischer Ausrüstung und Personal, um Israels völkermörderische Handlungen zu fördern;

Behinderung von Versuchen der internationalen Gemeinschaft, einschließlich der UNO, einen Waffenstillstand zu erreichen und die Belagerung des Gazastreifens aufzuheben“.

In der Klage heißt es, dass selbst die vom militärischen Flügel der Hamas am 7. Oktober begangenen Verbrechen, bei denen etwa 1.200 Israelis, darunter viele Zivilisten, getötet und 240 weitere entführt wurden, rechtlich nicht die gezielte Bestrafung einer ganzen Bevölkerung und die kollektive Bestrafung durch die israelische Regierung rechtfertigen können, geschweige denn einen Völkermord.

Israel kann sich als Besatzungsmacht nicht auf Selbstverteidigung gegen die Menschen berufen, die es besetzt hält, heißt es in der Klageschrift. Außerdem widerspreche die von israelischen Beamten wiederholt geäußerte Absicht, einen Völkermord zu begehen, jedem Anspruch auf Selbstverteidigung.

„Artikel 51 der UN-Charta, der die Grenzen für die Anrufung und den Einsatz von Selbstverteidigung durch Staaten festlegt, ist nicht anwendbar, wenn die Bedrohung von einem Gebiet ausgeht, über das Israel die Kontrolle ausübt“, heißt es in der Klage, die sich auf das Gutachten des Internationalen Gerichtshofs in der Rechtssache „Legal Consequences of Construction of a Wall in Occupied Palestinian Territory“ beruft.

Der Kongress prüft derzeit den Antrag von Biden, Blinken und Austin, mehr als 14 Milliarden Dollar an zusätzlicher Militärhilfe für Israel zu genehmigen. Am 3. November schickten die National Lawyers Guild, das Center for Constitutional Rights und Palestine Legal einen Brief an die Mitglieder des Kongresses, in dem sie darauf hinwiesen, dass sie sich wegen Beihilfe, Anstiftung oder Verschwörung zum Völkermord strafbar machen könnten, wenn sie Gelder zur Unterstützung von Israels anhaltendem Völkermord bewilligen.

Eine Anhörung über den Antrag der Kläger auf eine einstweilige Verfügung ist für den 11. Januar 2024 im Gerichtssaal von Richterin Donna M. Ryu in Oakland, Kalifornien, angesetzt.

Marjorie Cohn ist emeritierte Professorin an der Thomas Jefferson School of Law, ehemalige Präsidentin der National Lawyers Guild und Mitglied der nationalen Beratungsgremien von Assange Defense und Veterans For Peace sowie des Vorstands der International Association of Democratic Lawyers. Zu ihren Büchern gehören Drohnen und gezielte Tötungen: Rechtliche, moralische und geopolitische Fragen. Sie ist Co-Moderatorin des Radiosenders „Law and Disorder“.

Dieser Artikel stammt von Truthout und wurde mit Genehmigung abgedruckt.

