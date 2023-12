https://english.almayadeen.net/articles/blog/-how-many-kids-did-you-kill-today—-an-episode-in-the-ongoi

Wie viele Kinder hast du heute getötet?“: Eine Episode der laufenden Nakba

Von Hayyan Salim Haidar

6. Dezember 2023

Diese Schriften sind für Menschen gedacht, für die Menschen, die echten Menschen, die endlich der Wahrheit ins Auge sehen und ihre Wut über das, was anderen Menschen zugefügt wird, zum Ausdruck bringen.

Ich habe mit Entsetzen, Trauer und Verzweiflung zugesehen, gehört und gelesen. Darüber hinaus wurde ich – hilflos – Zeuge der ungläubigen „Ereignisse“, die in dieser Welt, der sogenannten „unserer Welt“, „ausgeführt“ wurden. Während dieser monströsen Zeiten – entsetzt und gedemütigt – hielt ich mich mit dem Schreiben zurück, während ich Handlungen, Aktionen und Reaktionen unter die Lupe nahm, aber hauptsächlich wegen der Weigerung meines tieferen Ichs, mich zu einem früheren Zeitpunkt zu äußern oder zu reagieren… auf der Suche und im Verlangen nach der Realität und Wahrheit. Dann kam eine Flaute und… ich beschloss, auf Englisch zu schreiben, in dieser eigentlichen, globalen Sprache, die am besten geeignet ist, dort anzukommen, wo sie am meisten ankommen sollte und soll.

Ich schreibe in genau der Sprache, in deren Namen diese menschlichen Gräueltaten erdacht, entworfen, hergestellt, akribisch gepflegt, „unterschrieben“ und verübt wurden, und in der sie zunächst geduldet, dann verurteilt und schließlich getröstet wurden… genau die Sprache, in der dieses Fitzelchen Schrift (buchstäblich) eine Episode in der Saga der nie endenden Serie menschlicher Barbarei auslösen wird.

Wo Menschen zu Zahlen werden, wo massakrierte Kinder zu Statistiken werden, wo, in einer grausamen barbarischen „Premiere“ in der Geschichte der Menschheit, Kinder in Palästina ihre Eltern zu Waisen machen, durch die blutigen Hände der faschistischen kolonialen „Mächte“, die blindlings von ihren Helfern und unterwürfig von ihren Lakaien unterstützt werden.

Diese Worte richten sich nicht an die Führer der verschiedenen Staaten auf der Welt, nicht an die arabischen, nicht an die „Herren“ im Westen (wer mit dem Westen gemeint ist, entnehmen Sie bitte der Liste der Staaten, die in der UNO in letzter Zeit gegen einen Waffenstillstand oder eine Beendigung der anhaltenden Massaker in Palästina gestimmt haben).

Diese Schriften sind für die Menschen gedacht, für die Menschen, die echten Menschen, die endlich der Wahrheit ins Auge sehen und ihre Wut über das, was anderen Menschen im Namen der Menschen angetan wird, zum Ausdruck bringen und es ablehnen, verurteilen und gegen dieses „Schweigen der Lämmer“ protestieren, das Böse, das tief in den „Seelen“ der Herrschenden wohnt.

Ein riesiges und herzliches Dankeschön“ gebührt all jenen wahren Freien Bewussten Menschen“, die tagein, tagaus wachsam die offenen Räume der Welt und auch einige der geschlossenen durchströmen, um ihre Solidarität zu bekunden, ihr Mitgefühl zu zeigen, ihre Empörung und Entrüstung herauszuschreien und das Leiden ihrer Brüder zu erkennen. Für dieses „Erwachen“ wird unablässig gedankt, von ganzem Herzen und aus tiefster Seele!

Und um im Einklang mit dem „offiziellen“ Jargon der verschiedenen Sprachen zu bleiben, sollte klargestellt werden, dass Crimes of all Sorts (CoaS) jede Sekunde, Minute, Stunde, Tag, Monat, Jahr, Jahrzehnt und nun Jahrhundert in diesem Land, im historischen Palästina, gegen das historische palästinensische Volk begangen wurden und werden.

Zu den CoaS-Verbrechen gehören Kriegsverbrechen, Völkermord, ethnische Säuberung (ein sehr unglücklicher Begriff in diesem Fall, denn daran ist nichts sauber), Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Menschenrechtsverbrechen, um nur die wichtigsten und am häufigsten verwendeten Begriffe zu nennen. Verglichen mit Hirozaki (oder ist es Nagashima?), dem Holocaust, Dresden, Dien Bien Phu, My Lai, Soweto oder Algerien, um nur einige zu nennen, die durch ihre beabsichtigte Wiederholung berühmt geworden sind, lassen die aktuellen Verbrechen in Palästina die letztgenannten und viele andere wie Kinderkriegsspiele erscheinen.

Seit dem Zweiten Weltkrieg gab es so viele, verschiedene und unterschiedliche Organisationen: UNO, Nürnberg, WHO, UNICEF und die ganze UNO-Reihe, Völkerrecht, Menschenrechtskommission, NATO, EU, IStGH, die Liste ließe sich endlos fortsetzen, sie alle haben ihre Glaubwürdigkeit und damit ihre Daseinsberechtigung verloren. In der Zwischenzeit bestätigen die verschiedenen und vielfältigen Rechtsregeln, Konventionen, Verträge und dergleichen, die unter den Namen Genf, Rom, Wien, Den Haag, UN und Co. ausgearbeitet, einberufen und unterzeichnet wurden, nur noch die ursprüngliche Absicht, die Schwächeren, die „Elenden der Erde“, mit zweierlei Maß zu messen.

Die verschiedenen Nichtregierungsorganisationen (sowohl Nichtregierungsorganisationen als auch das, was jetzt zu neuen Regierungsorganisationen geworden ist) sind jetzt zu BONGOs (Business-Oriented NGOs), Agenturen, Institutionen, Studienzentren und Think Tanks geworden… zusammen mit all den großen schlecht gemeinten, viel beworbenen und gut finanzierten Programmen der Art Frauen-Empowerment, Kinderbetreuung, Kapazitätsaufbau, Jugend, was auch immer… Vereinigungsfreiheit, Dialog, Krisendiplomatie und Problemlösung… haben sich als Werkzeuge erwiesen, die den einfachen Anhänger blind machen für das, was die GIER für ihn und die Welt plant, nämlich den ständig wachsenden Kampf zwischen den Besitzenden und den Nichtbesitzenden.

Fakten: Barbaren bombardieren in Ihrem Namen wahllos (Teppich-)Bomben und zerstören Krankenhäuser und Schulen, Moscheen und Kirchen, Häuser und Geschäfte, Fabriken und Bauernhöfe bis zur Unkenntlichkeit. Sie schlachten in deinem Namen Ärzte und Krankenschwestern, Lehrer und Studenten, ganze Familien, Arbeiter, Geistliche, Gläubige und … Flora und Fauna, alles, was sich in Palästina noch bewegt, was noch lebt, ab. Ja … IN DEINEM NAMEN.

Für jede einzelne Bombe, für jedes einzelne dieser massakrierten Völker und zerstörten Stätten werden Sie verurteilt, es sei denn, Sie erheben Ihre Stimme, es sei denn, Sie hören auf, die Steuern zu zahlen, die diese Verbrechen finanzieren, es sei denn, Sie protestieren und verurteilen Ihre Führer und machen sie rechenschaftspflichtig, und es sei denn, Sie zwingen Ihre Entscheidungsträger zur Reue, zum Handeln und zur Beendigung dieses Gemetzels und zur Entschädigung für die zugefügten Schäden.

Jeder einzelne der Bombardierten ist ein Kriegsverbrechen, und die Täter, die Mitläufer und die stummen Zeugen sind Kriegsverbrecher, zusammen mit all jenen, die sie in irgendeiner Weise unterstützen (Waffen, Finanzen, politische Unterstützung, Lügen, Medientricks usw.), und Sie könnten auch einer von ihnen sein, wenn Sie nicht lautstark Ihren Widerstand äußern und Ihre Führer dazu auffordern, Stellung zu beziehen, wer und was richtig ist.

In Ihrem Namen werden alle Krankenhäuser, Schulen, Moscheen, Kirchen, Häuser und Versammlungen bombardiert. In Ihrem Namen wird jeder Einzelne massakriert, verstümmelt oder verwaist. Jeder einzelne von ihnen, inzwischen Zehntausende, jeder Tag ihres Lebens, das sich inzwischen zu Jahrhunderten von Lebenszeiten summiert, wird in deinem Namen verkürzt.

Es besteht ein dringender Bedarf an einem „Ende einer Lektion“, wie Anthony Nutting (jetzt Nothing) vor etwa 70 Jahren bereute…

Dieses dramatische Panorama erinnert mich an meine frühen Jahre an der Londoner Universität in den sechziger Jahren, als aus Protest gegen den Vietnamkrieg Menschenmengen in den USA und auf der ganzen Welt Straßen und Plätze mit ihren ikonischen Sprechchören erfüllten: „Hey, hey LBJ, how many kids did you kill today?“ (LBJ steht für den damaligen US-Präsidenten Lyndon Baines Johnson), und dennoch… brauchten sie ein ganzes Jahrzehnt, um diesen weiteren verbrecherischen Krieg zu beenden – und zu besiegen.

In dieser Flaute sollten wir alle, Tausende von uns, wieder aufstehen. Lasst uns alle, Millionen von uns, den Druck aufrechterhalten und versuchen, die Straflosigkeit und die bloße Möglichkeit einer Wiederaufnahme der Verbrechen zu stoppen. Bringen wir die Fakten dieser völkermörderischen Taten weiter vor die höchsten nationalen und internationalen Gerichte, wo die jetzt bekannten Verbrecher zur Verantwortung gezogen werden können, und wenn uns der Zugang verweigert wird, lasst uns unser eigenes Volk des höchsten Strafgerichtshofs der Welt gründen und sie für alle diese Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor Gericht stellen. Sollten wir deshalb nicht immer wieder den wahren Freiheitskämpfern der übrigen Welt danken?

Übersetzt mit Deepl.com

