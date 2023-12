Why do German politicians think supporting Israel is ‚morally right‘? Germany has tried to make amends for its Nazi past, in what some experts say is an attempt to whitewash its image.

Deutschland hat versucht, seine Nazi-Vergangenheit wiedergutzumachen, indem es Israel unterstützt, was einige Experten als einen Versuch ansehen, sein internationales Image zu beschönigen.

Während der Krieg in Gaza tobt: Was steckt hinter Deutschlands Unterstützung für Israel?

Von Alasdair Soussi

7. Dezember 2023

Am 14. November hat der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz ein weiteres Argument zur Verteidigung Israels vorgebracht.

„Israel ist eine Demokratie – das muss man ganz klar sagen“, sagte Scholz als Antwort auf eine Bemerkung des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, der sagte, Israels Legitimität werde „aufgrund seines eigenen Faschismus in Frage gestellt“.

„Daran gibt es keinen Zweifel“, sagte der deutsche Regierungschef. „Und wir werden in jedem Gespräch und bei jeder Gelegenheit betonen, dass dies unsere Auffassung ist.“

Zum Zeitpunkt der Äußerungen von Scholz waren mehr als 11.100 Palästinenser durch das israelische Militär getötet worden, das seine jüngste Kampagne im Gazastreifen begann, nachdem die Hamas den Süden Israels am 7. Oktober angegriffen hatte.

Bei den Angriffen der Hamas wurden etwa 1.200 Menschen getötet und mehr als 200 gefangen genommen.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts hatte die Zahl der palästinensischen Todesopfer im Gazastreifen 17.000 Menschen überschritten.

Die Äußerungen von Scholz waren keine bloße politische Bemerkung.

Die moderne deutsche Republik, die seit Generationen versucht, ihre Nazi-Vergangenheit und ihre Rolle im Holocaust während des Zweiten Weltkriegs wiedergutzumachen, hat Israels Sicherheit seit langem zu ihrer Staatsräson gemacht – ein Begriff, der erstmals in einem Essay des ehemaligen deutschen Botschafters in Israel, Rudolf Dreßler, Anfang der 2000er Jahre geprägt wurde.

Israels Krieg gegen den Gazastreifen, der seit mehr als 60 Tagen wütet, hat die deutsche politische Unterstützung für den israelischen Staat nur noch verstärkt.

Am Dienstag kündigten Beamte aus Sachsen-Anhalt an, dass Bewerber, die sich in dem ostdeutschen Bundesland einbürgern lassen wollen, sich schriftlich zum „Existenzrecht“ Israels bekennen müssen, andernfalls wird ihnen die deutsche Staatsbürgerschaft verweigert.

Wochenlang wurde berichtet, dass die deutschen Behörden in diesem Konflikt hart gegen Unterstützungsbekundungen für Gaza vorgehen.

Moralischer Standpunkt

Der Akademiker Daniel Marwecki, Autor des Buches Deutschland und Israel: Whitewashing and State Building, sagte gegenüber Al Jazeera, dass „deutsche Politiker heute über Israel von einem moralischen Standpunkt aus sprechen“.

„Alle führenden deutschen Politiker denken, dass die Verteidigung Israels aufgrund der deutschen Vergangenheit moralisch das Richtige ist“, fügte er hinzu.

Die Geschichte der Beziehungen zwischen Deutschland und Israel reicht bis ins Jahr 1948 zurück, als der israelische Staat nach dem Ende des britischen Mandats in Palästina gegründet wurde.

Marwecki, Dozent für internationale Beziehungen an der Universität Hongkong, sagte, dass die Entschlossenheit Deutschlands, sein internationales Image nach dem Holocaust zu „beschönigen“, seine Haltung gegenüber Israel in der Nachkriegszeit geprägt habe.

Dazu gehörte auch die Vereinbarung des westdeutschen Bundeskanzlers Konrad Adenauer, Israel nach dem Holocaust Reparationen in Form von Waren und Dienstleistungen zu zahlen, als der junge Staat 1952 versuchte, seine Wirtschaft aufzubauen.

Im Jahr 1965 nahmen die Bundesrepublik Deutschland und Israel formelle diplomatische Beziehungen auf.

Nach dem Fall der Berliner Mauer 1989 – und dem Ende des Kalten Krieges – verfolgte das wiedervereinigte Deutschland einen zweigleisigen Ansatz, um sich mit seiner Vergangenheit auseinanderzusetzen, wobei sich die Beziehung zu Israel, so Marwecki, als entscheidend erwies.

Dieser Ansatz, so Marwecki, fokussierte „die deutsche Erinnerungskultur … mehr und mehr auf den Holocaust und den Antisemitismus“, während Berlin versuchte, seine Rolle als europäische Großmacht im Gleichschritt mit den Vereinigten Staaten zu untermauern.

Heute ist die Deutsche Föderation die größte Volkswirtschaft in Europa und die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt.

In diesem Land wird man ständig unter Druck gesetzt.

Aber nicht jeder in Deutschland unterstützt das Engagement für die Staatsräson.

Palästina-Befürworter in Deutschland sagen, dass die Unterstützung Israels mit einer unerbittlichen Kampagne einhergeht, um pro-palästinensische Stimmen zum Schweigen zu bringen.

Beispiele dafür gibt es laut den Aktivisten viele. So verabschiedete der Deutsche Bundestag 2019 einen Antrag, der die gewaltfreie anti-israelische Boykott-, Divestment- und Sanktionsbewegung (BDS) als antisemitisch bezeichnete.

Und drei Jahre später wurde der staatlich finanzierte Verein für eine demokratische Kultur in Berlin (VDK) von einem deutschen Gericht gezwungen, ein geheimes Dossier freizugeben, in dem die deutsch-palästinensische Wissenschaftlerin Anna Younes als Antisemitin und Terroristensympathisantin bezeichnet wurde, wobei Daten verwendet wurden, die bereits 2014 gesammelt worden waren.

Younes, die während dieses und, wie sie sagte, vieler anderer „Fehlinformations-Episoden“ bereits viel emotionalen Aufruhr ertragen musste, sagte gegenüber Al Jazeera, dass die unerschütterliche Unterstützung Deutschlands für Israels unerbittlichen Beschuss des Streifens sie „völlig sprachlos“ gemacht habe.

„In diesem Land wird man ständig unter Druck gesetzt“, sagte Younes über den, wie sie es nennt, seit langem bestehenden Versuch des deutschen Staates, die einheimische Unterstützung für Palästina zu delegitimieren. „Meine demoralisierte Haltung rührt daher, dass ich das schon so lange miterlebt habe.“

Younes ist in Ost-Berlin geboren und aufgewachsen, „direkt an der Mauer“.

Anna in Deutschland

Anna Younes sagte, sie denke, dass Deutschlands Position zeige, dass „nicht-weißes“ Leben als entbehrlich angesehen werde [Mit freundlicher Genehmigung: Anna Younes]

Sie sagte, Deutschlands Unterstützung für den Völkermord in Gaza“ habe nur dazu gedient, zu zeigen, dass palästinensische Leben … muslimische Leben, arabische Leben und nicht-weiße Leben in Europa und dem Nahen Osten“ entbehrlich seien.

„Das ist die Botschaft, die wir von den Mächtigen erhalten“, fügte Younes hinzu, die sich durch nichts davon abbringen ließ, für die Rechte der Palästinenser einzutreten.

Letzten Monat ergab eine deutsche Meinungsumfrage, dass nur 31 Prozent der Befragten Scholz‘ kompromisslose Unterstützung für die israelische Bombardierung des Gazastreifens unterstützten.

Und selbst diejenigen, die auf der Seite Israels stehen, weigern sich, das Leiden der Palästinenser zu ignorieren.

Ein deutscher Staatsbürger, Carsten, der nach den Ereignissen vom 7. Oktober an einer Pro-Israel-Kundgebung in Berlin teilnahm, sagte, dass zwar „Israels Recht zu existieren und … sich zu verteidigen nicht verhandelbar [sei] … aber fast jeder hat erhebliche Bedenken gegen eine Menge von Israels Politik“.

Der Musikgeschäftsführer, der nicht mit vollem Namen genannt werden wollte, erklärte, dass „fast jeder Deutsche Vorfahren oder Verwandte hat, die in irgendeiner Form an der Ermordung von sechs Millionen Juden beteiligt waren“.

Das Töten unschuldiger Zivilisten auf beiden Seiten sei „eindeutig falsch“, sagte er gegenüber Al Jazeera. „Wenn die Menschen sich für eine Seite entscheiden, egal welche Maßnahmen „ihre Seite“ ergreift, sind wir zu Stillstand, weiterem Leid und Verzweiflung verdammt.“

