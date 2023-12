President Biden: Learn the Names of Children Murdered in Gaza by Israel The massacre in Uvalde took the lives of 19 children. For nearly three months, the ongoing massacre in Gaza has taken the lives of that many children every few hours.

Großvater eines palästinensischen Mädchens

Der Großvater eines palästinensischen Mädchens aus Khan Younis hält ihren eingewickelten Körper, nachdem sie während des israelischen Bombardements des Gazastreifens am 12. Dezember 2023 von einem Schrapnellsplitter getötet worden war.

(Foto: Mahmud Hams/AFP via Getty Images)

Das Massaker in Uvalde kostete 19 Kindern das Leben. Seit fast drei Monaten fordert das anhaltende Massaker in Gaza alle paar Stunden das Leben so vieler Kinder.

Präsident Biden: Lernen Sie die Namen der in Gaza von Israel ermordeten Kinder kennen

von Norman Solomon

Common Dreams

26. Dezember 2023

An: Präsident Joe Biden

Sie haben oft darüber gesprochen, wie sehr Sie sich um Kinder sorgen und wie schrecklich es ist, wenn sie ermordet werden. „Zu viele Schulen, zu viele alltägliche Orte sind zu Tötungsplätzen geworden“, sagten Sie im letzten Frühjahr im Weißen Haus anlässlich des einjährigen Jahrestages der Schießerei in Uvalde. Zum Zeitpunkt dieser Tragödie in Texas hatten Sie sich kurz zuvor live im Fernsehen zu Wort gemeldet und eine ernste Rede gehalten.

„Es gibt Eltern, die ihr Kind nie wieder sehen werden“, sagten Sie und fügten hinzu: „Ein Kind zu verlieren ist, als würde man ein Stück seiner Seele wegreißen. . . . Dieses Gefühl teilen auch die Geschwister, die Großeltern, die Familienmitglieder und die Gemeinschaft, die zurückbleibt.“

Und Sie haben wehmütig gefragt: „Warum sind wir bereit, mit diesem Gemetzel zu leben? Warum lassen wir das weiterhin geschehen? Wo, in Gottes Namen, ist unser Rückgrat, um den Mut zu haben, damit umzugehen und den Lobbys die Stirn zu bieten?“

In diesem Jahr haben Sie sich viele Male ähnliche Fragen gestellt, wie nach den Schießereien an einer Grundschule in Nashville, der Michigan State University und der University of Nevada.

Das Massaker in Uvalde kostete 19 Kindern das Leben. Seit fast drei Monaten fordert das anhaltende Massaker in Gaza alle paar Stunden so viele Kinderleben.

Mit Ihrer Hilfe ermordet Israel weiterhin Kinder und andere Zivilisten im Gazastreifen, und zwar genauso methodisch wie der Schütze in der Grundschule in Uvalde.

Mitte November, nach fünf Wochen israelischer Bombardierung des Gazastreifens, berichtete der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation, dass durchschnittlich sechs Kinder pro Stunde getötet werden, und fügte hinzu, dass „niemand und nirgends sicher ist“. Die palästinensische Zivilbevölkerung aller Altersgruppen wird weiterhin abgeschlachtet, die Zahl der Todesopfer liegt bei über 20.000.

Sie haben Israels militärische Angriffe auf den Gazastreifen und seine Bewohner weiterhin unterstützt. Als Sie sich nach 10 Wochen des Gemetzels dazu durchringen konnten, ein wenig Besorgnis über Israels „wahllose Bombardierungen“ zu äußern, taten Sie in der Zwischenzeit immer noch alles, um massive US-Lieferungen von Waffen und Munition an Israel zu genehmigen und zu beschleunigen, damit die wahllosen Bombardierungen weitergehen konnten.

Selbst Ihre verspäteten und unzureichenden Worte vom 12. Dezember über „wahllose Bombardierungen“ haben Sie offenbar zum Nachdenken gebracht. Am nächsten Tag berichtete Voice of Americareport, dass das Weiße Haus Ihren Kommentar über „wahllose Bombardierungen“ zurückzunehmen scheint.

Das Wichtigste sind natürlich nicht die Worte, sondern die Taten. Als Oberbefehlshaber haben Sie seit Anfang Oktober umfangreiche Lieferungen von 2.000-Pfund-Bomben an Israel genehmigt, die von der New York Times als „eine der zerstörerischsten Munitionen in westlichen Militärarsenalen“ bezeichnet wurden, eine Waffe, die „eine Druckwelle und Metallsplitter Tausende von Metern in alle Richtungen freisetzt“.

In einem Videobericht vom 21. Dezember, der auf der Analyse von „Luftbildern und künstlicher Intelligenz“ basiert und die Überschrift trägt „Visuelle Beweise zeigen, dass Israel 2.000-Pfund-Bomben dort abwarf, wo es die Zivilbevölkerung des Gazastreifens in Sicherheit bringen wollte“, weist die Times darauf hin, dass „Israel diese Munition mindestens 200 Mal in dem Gebiet eingesetzt hat, das es als sicher für die Zivilbevölkerung bezeichnete“. Diese 2.000-Pfund-Bomben waren „eine allgegenwärtige Bedrohung für Zivilisten, die im Süden des Gazastreifens Sicherheit suchten“.

Seit Beginn des Krieges in Gaza vor 11 Wochen, so die Times, haben die USA mehr als 5.000 2.000-Pfund-Bomben nach Israel geschickt“. Und nach einem langen Telefongespräch mit Israels Premierminister Netanjahu am 23. Dezember sagten Sie der Presse: „Ich habe nicht um einen Waffenstillstand gebeten.“

Mit Ihrer Hilfe ermordet Israel weiterhin Kinder und andere Zivilisten im Gazastreifen, genauso methodisch wie der Schütze die Kinder in der Grundschule in Uvalde ermordet hat. Und Sie haben weiterhin Waffen für die Morde geliefert, genauso wie der Waffenladen in Uvalde dem Mann, der dann in der Grundschule mordete, Schusswaffen und Munition verkauft hat.

Aber das ist ein unfairer Vergleich – unfair gegenüber dem Besitzer des Waffenladens in Uvalde, der den Verwendungszweck der Waffen und der Munition nicht kannte. Aber Sie wissen, wofür die von der US-Regierung geschenkten Waffen und Bomben im Wert von Milliarden von Dollar verwendet werden.

Als im vergangenen März drei 9-jährige Schüler in einer Schule in Nashville erschossen wurden, haben Sie am nächsten Tag über sie gesprochen. „Der schlimmste Albtraum einer Familie ist eingetreten“, sagten Sie. „Diese Kinder sollten alle noch bei uns sein“, sagten Sie. Und Sie sagten: „Wir kennen die Namen der Opfer.“

Aber Sie kennen nicht die Namen der Kinder, bei deren Ermordung Sie in Gaza geholfen haben. Und das sind so viele.

Unsere Arbeit ist lizenziert unter Creative Commons (CC BY-NC-ND 3.0). Sie können es gerne weiterveröffentlichen und weitergeben.

Norman Solomon

Norman Solomon ist der nationale Direktor von RootsAction.org und Geschäftsführer des Institute for Public Accuracy. Sein neues Buch, War Made Invisible: How America Hides the Human Toll of Its Military Machine, wurde im Juni 2023 von The New Press veröffentlicht.

Übersetzt mit Deepl.com



