After ICJ rule, will Egypt end its complicity with Israel starving Gaza? Cairo and Tel Aviv have clashed over who is responsible for blocking aid at the Rafah crossing. In truth, they are both at fault

Pro-Palästina-Anhänger versammeln sich zu einer Kundgebung vor dem ägyptischen Konsulat am 28. November 2023 in New York City (AFP)

Übersetzt mit Deepl.com

Kairo und Tel Aviv haben sich darüber gestritten, wer für die Blockade der Hilfslieferungen am Grenzübergang Rafah verantwortlich ist. In Wahrheit tragen beide die Schuld.

Wird Ägypten nach dem Urteil des IGH seine Komplizenschaft mit Israel beim Aushungern des Gazastreifens beenden?

Mohannad Sabry

26. Januar 2024

Der Internationale Gerichtshof hat am Freitag sein Urteil in der Klage Südafrikas gegen den Gazastreifen verkündet, nachdem er verschiedene Aussagen von Chefs der Vereinten Nationen zitiert hatte, die das Ausmaß der

humanitären Katastrophe im Gazastreifen zitiert hat, hat der Internationale Gerichtshof am Freitag sein Urteil in dem von Südafrika gegen Israel angestrengten Verfahren verkündet.

In dem Urteil wird Israel aufgefordert, unverzüglich vorläufige Maßnahmen zu ergreifen, einschließlich der Aufhebung der Belagerung der Bevölkerung des Gazastreifens. „Israel muss sofortige und wirksame Maßnahmen ergreifen, um die dringend benötigte Grundversorgung und humanitäre Hilfe für die Palästinenser im Gazastreifen zu ermöglichen“, heißt es im Urteil des IGH.

Seit Beginn des Krieges haben sich die israelische Regierung und das israelische Militär geweigert, die Verantwortung für die sich ausbreitende humanitäre Krise und den weit verbreiteten Hunger und die Krankheiten im Gazastreifen zu übernehmen; manchmal haben sie die Krise ganz geleugnet und in einem Fall die Schuld auf Ägypten geschoben.

Während einer dreistündigen mündlichen Anhörung zu den Vorwürfen Südafrikas wegen Völkermordes im Gazastreifen gaben Israels Rechtsvertreter eine Erklärung ab, die in ganz Ägypten für Empörung sorgte, indem sie feststellten, dass „der Zugang zum Gazastreifen von Ägypten aus unter ägyptischer Kontrolle steht“. Die Wut richtete sich gleichermaßen gegen Israels vorsätzliche Aushungerung des Gazastreifens und Ägyptens Komplizenschaft.

Diese Erklärung, die sich auf den Rafah-Übergang bezieht, der den ägyptischen Sinai mit dem Gazastreifen verbindet – der einzige Grenzübergang, der nicht unter der physischen militärischen Kontrolle Israels steht -, wurde zusammen mit zahlreichen anderen abgegeben, um die Verantwortung Israels für das Aushungern der 2,3 Millionen Menschen im Gazastreifen zu leugnen. Es beschuldigte Ägypten direkt, die Hilfe für den Gazastreifen zu blockieren, oder wie viele Ägypter in den sozialen Medien sagten: „Israel hat Ägypten vor den Bus geworfen.“

Seit Israels Verteidigungsminister am 9. Oktober die vollständige Belagerung des Gazastreifens verkündet hat, hat Ägypten dem israelischen Druck nachgegeben und den Grenzübergang Rafah geschlossen gehalten, während es sich den israelischen „Inspektionen“ aller Hilfslieferungen unterwarf. Dies hat Ägypten daran gehindert, die Hilfe direkt mit den palästinensischen Behörden in Gaza zu koordinieren.

Das israelische Inspektionsverfahren für internationale Hilfslieferungen ist nach Ansicht von Experten der Kern der eskalierenden humanitären Krise in Gaza.

Israel wendet dasselbe erdrückende System auf alle Arten von Hilfsgütern an, darunter Lebensmittel, Medikamente, Treibstoff und Trinkwasser.

„Der Hauptgrund dafür ist, dass das Inspektionsverfahren nach wie vor umständlich ist und viele Waren aufgrund ihres doppelten Verwendungszwecks zurückgewiesen werden“, so Lahib Higel, leitender Analyst bei der International Crisis Group, gegenüber Middle East Eye. Dazu gehören „alle Arten von Metallmaterialien, die als Waffenkomponenten wiederverwendet werden können“.

Die Behauptung Israels, es verbiete nur Güter mit doppeltem Verwendungszweck, hat sich jedoch als Farce erwiesen. Israel behält die unangefochtene Kontrolle darüber, was nach Gaza kommt und wann. Deborah Harrington, eine britische Ärztin, die kürzlich aus dem Gazastreifen zurückkehrte, beschrieb in ihrem erschütternden Bericht an CNN, wie ein mit Babywindeln beladener Lastwagen von den israelischen Behörden abgewiesen wurde.

Seit Beginn des Krieges wendet Israel dasselbe erdrückende System auf alle Arten von Hilfsgütern an, einschließlich Lebensmittel, Medikamente, Treibstoff und Trinkwasser.

Vorsätzliche Entbehrung

Letzte Woche gab Katar bekannt, dass es erfolgreich ein Abkommen zwischen der Hamas und Israel vermittelt hat, das die Lieferung von Medikamenten und anderen Hilfsgütern in den Gazastreifen erlaubt, wenn im Gegenzug Medikamente für die von der Hamas festgehaltenen Geiseln geliefert werden. Dies ist ein Beweis dafür, dass Israel eine Strategie der bewussten Entbehrung verfolgt und Hilfslieferungen in das Gebiet auf der Grundlage seiner eigenen Strategie und seines eigenen Kalküls zulässt. Es handelt sich um einen klassischen Fall der Bewaffnung von Hunger und Krankheit.

Die Hilfsgüter würden über Ägypten transportiert, so Katar. Die ägyptische Regierung hat die Behauptungen Israels, Kairo spiele eine Rolle bei der Verhinderung der Einreise von humanitärer Hilfe nach Gaza über Rafah, „kategorisch zurückgewiesen“.

Ramy Shaath, ein prominenter palästinensisch-ägyptischer Aktivist, dem die ägyptische Staatsbürgerschaft entzogen wurde, nachdem er mehr als zwei Jahre im Gefängnis verbracht hatte, sagt jedoch, Ägypten sei „zu 100 Prozent an dieser Krise beteiligt“. Shaath beschreibt sie als Fortsetzung der Politik von Präsident Abdel Fattah el-Sisi gegenüber dem Gazastreifen seit 2013, die das Gebiet vollständig „unter israelischer Kontrolle“ hält.

„Ägypten und seine Unterwerfung ermöglichen es Israel, denn Rafah ist die einzige Grenze, die es Israel erlaubt zu sagen, dass wir den Gazastreifen nicht blockieren“, so Shaath gegenüber MEE. „Aber die Wahrheit ist, dass die ägyptische Grenze immer noch unter israelischer Kontrolle ist“.

Israels Auftritt vor dem IGH war ein geschickter Schachzug, um die Schuld auf eine andere Partei zu schieben“.

Seine Position wird gestützt, wenn man die heutige Reaktion Ägyptens mit der Haltung Kairos zum Krieg zwischen Israel und Gaza im Jahr 2012 vergleicht, ein Jahr bevor Sisi die Macht durch einen Militärputsch übernahm, der den ehemaligen Präsidenten Mohamed Morsi stürzte. Seitdem hat sich die Haltung Ägyptens gegenüber dem Gazastreifen drastisch verändert.

Im Jahr 2012 entsandte Morsi seinen Premierminister nach Gaza, berief den ägyptischen Botschafter aus Tel Aviv ein und ließ eine Delegation von Hunderten von Ägyptern in den Gazastreifen einreisen, um ihre Solidarität mit der palästinensischen Bevölkerung zu bekunden, während Rafah für Hilfsgüter und Reisende offen blieb.

Weitere Fragen zur ägyptischen Position sind aufgetaucht, nachdem Israels juristisches Team dem Internationalen Gerichtshof (IGH) diesen Monat mitgeteilt hat, dass „ein gemeinsamer Operationsraum, an dem Israel, Ägypten, die Vereinigten Staaten und die Vereinten Nationen beteiligt sind, täglich arbeitet, um logistische Schwierigkeiten in Echtzeit zu lösen“. Dies war ein weiterer Hinweis auf Ägyptens Unwillen, wenn nicht gar Unfähigkeit, Israels vorsätzlicher Aushungerung der Palästinenser in Gaza entgegenzutreten.

Ägyptens Mittäterschaft

Bei seinem ersten Live-Auftritt seit Beginn des Krieges erwähnte der ägyptische Präsident Abdel Fattah el-Sisi die humanitäre Katastrophe in Gaza. Sisis Äußerungen dienten jedoch nicht der Verteidigung der hungernden Bevölkerung des Gazastreifens oder der Verurteilung der israelischen Belagerung, sondern waren ein unverhohlener Versuch, zu leugnen, dass Ägypten unter einer taumelnden Wirtschaftskrise leidet, die durch seine Politik der letzten zehn Jahre verursacht wurde.

„Gott hat uns in den letzten vier Monaten ein lebendes Beispiel von Menschen geschickt, denen wir keine Lebensmittel schicken können“, sagte Sisi. Diese Aussage wurde von den Ägyptern als eine weitere indirekte Botschaft betrachtet, die den Ägyptern ein Ultimatum stellte: entweder meine Herrschaft und Wirtschaftspolitik zu tolerieren oder zu verhungern wie Gaza.

In der Zwischenzeit hat Ägypten seine östlichste Region, die an den Gazastreifen grenzt, in den letzten zehn Jahren mit einer unangefochtenen militärischen und sicherheitspolitischen Kontrolle umgestaltet und ist damit voll und ganz in der Lage, die erforderlichen Maßnahmen zur Deckung des humanitären Bedarfs des Gazastreifens wirksam zu überwachen und durchzuführen.

Die Ankunft von Staatsoberhäuptern, UN-Chefs und Leitern internationaler Organisationen am Grenzübergang Rafah hat das Ausmaß der Krise im Gazastreifen und die Notwendigkeit sofortigen Handelns deutlich gemacht. Doch das Sisi-Regime hat wenig bis gar keinen Willen gezeigt, direkte Maßnahmen zur Rettung des Gazastreifens zu ergreifen oder Druck auf Israel auszuüben, damit es seine Politik der Bewaffnung von Hunger und Krankheit ändert.

Laut Hossam el-Hamalawy, einem ägyptischen Wissenschaftler und Experten für politische und sicherheitspolitische Fragen, besteht kein Zweifel daran, dass Israel an der ethnischen Säuberung der Palästinenser beteiligt ist. Zahlreiche Erklärungen hochrangiger israelischer Regierungs- und Militärvertreter haben deutlich gemacht, dass das Ziel „die gesamte Bevölkerung des Gazastreifens ist, nicht nur die Hamas“, so Hamalawy gegenüber MEE.

Israels Auftritt vor dem IGH sei „ein schlauer Schachzug, um die Schuld auf eine andere Partei zu schieben“, sagte Hamalawy. Er behauptete jedoch, dass das ägyptische Regime an der Blockade der Hilfe mitschuldig sei, da es dies schon seit Jahren tue. Die vergangenen Kriege hätten jedoch auch bewiesen, dass Ägypten in der Lage sei, Hilfe zu leisten, ohne „auf grünes Licht von Israel zu warten“.

Hamalawy fügte hinzu: „[Ägyptens Ausrede], dass sie die Sicherheit der Hilfskarawanen nicht garantieren können, sobald sie in den Gazastreifen einfahren, ist ein Witz.“

Angesichts des Haager Urteils, das Israel auffordert, den sofortigen Zugang von Hilfsgütern nach Gaza zu ermöglichen, kann sich Ägypten nicht vor seiner Rolle bei der Belagerung drücken.

Mohannad Sabry ist ein ägyptischer Journalist, Experte für Sicherheit und die Sinai-Halbinsel und Autor von Sinai: Egypt’s Linchpin, Gaza’s Lifeline, Israel’s Nightmare. Seit der Veröffentlichung seines Buches im November 2015 und dem schnellen Verbot in Ägypten kurz nach der Veröffentlichung lebt Sabry im Exil. Sabrys Schriften wurden vom Miami Herald, Foreign Policy, Al-Monitor und Global Post sowie von Think Tanks wie dem Atlantic Council und dem Tahrir Institute for Middle East Policy veröffentlicht. Sabry war Finalist des Livingston Award for International Reporting 2011 und gehörte zum Team von PBS Frontline, das für die Sendung „Egypt in Crisis“ 2013 für den Emmy Award for News and Documentary nominiert wurde.



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …