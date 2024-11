https://www.commondreams.org/opinion/ethnic-cleansing-gaza



Palästinenser begraben die Leichen von Angehörigen, die bei einem israelischen Luftangriff getötet wurden, in Jabalia im nördlichen Gazastreifen am 20. November 2024.

(Foto von Omar Al-Qatta / AFP via Getty Images)

Wird Biden angesichts der israelischen Annexion des nördlichen Gazastreifens endlich aktiv werden?

Ohne die USA könnte Israel diesen Völkermord nicht ungestraft durchführen.

Mike Merryman-Lotze

Common Dreams

23. November 2024

Während die US-Wähler am 5. November ihre Stimme abgaben, erklärte ein israelischer Brigadegeneral gegenüber der Presse, dass die aus dem nördlichen Gazastreifen zwangsumgesiedelten Palästinenser nicht zurückkehren dürfen. Dieses Eingeständnis ist ein weiterer Beweis dafür, dass Israel plant, Teile des Gazastreifens zu annektieren.

Seit mehr als einem Monat hat das israelische Militär den nördlichen Gazastreifen eingekreist und Hunderttausende von Menschen eingeschlossen. Alle Hilfslieferungen in das Gebiet wurden gestoppt und die letzten verbliebenen Krankenhäuser angegriffen und blockiert. Die Menschen sind verhungert, und auf den Straßen türmen sich die Leichen. Seit Beginn der verschärften Angriffe und der Belagerung im vergangenen Monat hat Israel mindestens 1 800 Palästinenser getötet.

Während die Lage im gesamten Gazastreifen katastrophal ist und die gesamte Bevölkerung von einer Hungersnot bedroht ist, sind die Bedingungen im Norden unvorstellbar. Die Vereinten Nationen haben den Norden als „apokalyptisch“ bezeichnet.

Das israelische Militär hat wiederholt gefordert, dass alle im nördlichen Gazastreifen verbliebenen Zivilisten ihre Häuser und Notunterkünfte im Süden verlassen. Viele sind durch die ständigen Bombardierungen eingeschlossen, und diejenigen, die versuchen zu gehen, werden beschossen, festgenommen oder verschwinden. Israel hindert humanitäre Organisationen daran, Gesundheitsdienste, sauberes Wasser und Nahrungsmittel bereitzustellen.

Die Angriffe, die Zwangsumsiedlung und die Isolierung der Palästinenser in Internierungslagern dienen alle einem größeren Ziel: der Annexion und Besiedlung von Teilen des Gazastreifens.

Die Militäraktionen und die fast vollständige Verweigerung von medizinischer und humanitärer Hilfe für das Flüchtlingslager Jabalia, Beit Lahiya, Beit Hanoun und andere Gebiete im Norden zeigen, dass Israel den „General Eiland Plan“ umsetzt. Dieser Plan sieht die vollständige ethnische Säuberung des nördlichen Gazastreifens und die Zwangsumsiedlung der gesamten Bevölkerung vor. Diejenigen, die aus dem Norden in den Süden zwangsumgesiedelt werden, sollen vom israelischen Militär einer eingehenden Kontrolle unterzogen werden.

Schon jetzt durchsucht und verhaftet Israel massenhaft palästinensische Männer. Sie werden dann in das israelische Militärgefängnissystem gesteckt. Menschenrechtsorganisationen haben systematische Folter, Hunger, sexuelle Gewalt und Misshandlung von inhaftierten Palästinenserndokumentiert. Tausende wurden gewaltsam inhaftiert und sind verschwunden, ohne dass etwas über ihren Status bekannt ist.

Nach dem so genannten Generalplan würde jeder, der sich weigert, den nördlichen Gazastreifen zu verlassen, vom israelischen Militär als legitimes Ziel betrachtet und wahrscheinlich getötet werden, was einen Verstoß gegen das Völkerrecht darstellt. Eine totale Blockade innerhalb der bereits bestehenden Blockade würde auch im Norden verhängt werden, um diejenigen, die nicht gehen, auszuhungern. Alle diese Maßnahmen – die Zwangsevakuierung, die einseitige Erklärung der Zivilbevölkerung als Kombattanten, die getötet werden können, und der Einsatz von Hunger als Kriegswaffe – sind Gräueltaten.

Rechtlich und moralisch gesehen müssen die USA sofortige Maßnahmen ergreifen, um die Annexion des nördlichen Gazastreifens zu stoppen, die Einrichtung von Konzentrationslagern zu verhindern, den anhaltenden Völkermord zu beenden und die Verantwortlichen für internationale Verbrechen zur Rechenschaft zu ziehen.

Israel prüft auch die Möglichkeit, isolierte, eingezäunte Gebiete zu schaffen, in die die im nördlichen Gazastreifen verbliebene Zivilbevölkerung auf unbestimmte Zeit umgesiedelt werden soll. Diese Gebiete werden entweder vom israelischen Militär oder von privaten militärischen Auftragnehmern kontrolliert. Die in diesen Gebieten internierten Palästinenser werden biometrisch überwacht. Bewaffnete private Auftragnehmer, die mit dem israelischen Militär zusammenarbeiten, werden für die Grundversorgung mit Wasser, Lebensmitteln und medizinischer Betreuung zuständig sein.

Die israelischen Behörden bezeichnen diese Gebiete als „Blasen“. Richtiger wäre es, sie als Konzentrationslager zu bezeichnen.

Israel würde den Zugang und die Ausreise zu den Lagern kontrollieren, die nur für Menschen bestimmt sind, die es als „Zivilisten“ bezeichnet. Alle anderen Gebiete im nördlichen Gazastreifen würden wahrscheinlich einer ethnischen Säuberung zum Opfer fallen.

Die Angriffe, die Zwangsumsiedlung und die Isolierung der Palästinenser in Internierungslagern dienen alle einem größeren Ziel: der Annexion und Besiedlung von Teilen des Gazastreifens. Am 21. Oktober war die Likud-Partei des israelischen Premierministers Netanjahu Mitveranstalter einer Konferenz mit dem Titel „Preparing to Settle Gaza“ (Vorbereitung der Besiedlung des Gazastreifens), auf der Pläne zur Errichtung neuer Siedlungen auf den Ruinen palästinensischer Städte vorgestellt wurden. Die Aufrufe zur Besiedlung des Gazastreifens sind keine Randerscheinungen, sondern werden von wichtigen israelischen Ministern gemacht und müssen ernst genommen werden. Die vom israelischen Militär im Netzarim-Korridor im Gazastreifen errichtete Infrastruktur, einschließlich ständiger Militärstützpunkte mit Wasser- und Stromversorgungseinrichtungen, könnte als Grundlage für eine dauerhafte Wiederbesetzung und Besiedlung dienen.

Israelische Beamte bezeichnen diese Gebiete als „Blasen“. Richtiger wäre es, sie Konzentrationslager zu nennen.

Und es ist nicht nur Gaza, das annektiert werden soll. Kurz nach den US-Wahlen kündigte Israels Finanzminister Bezalel Smotrich seine Absicht an, noch mehr palästinensisches Land zu beschlagnahmen. Smotrich sagte, er habe die zivilen Behörden angewiesen, „mit professionellen und umfassenden Beiträgen zur Vorbereitung der notwendigen Infrastruktur für die Anwendung der Souveränität“ über das von Israel besetzte Westjordanland zu beginnen. Dies wäre ein weiterer eklatanter Verstoß gegen das Völkerrecht.

Am 13. Oktober richteten Außenminister Anthony Blinken und Verteidigungsminister Lloyd Austin ein Schreiben an die israelische Regierung, in dem sie Israel eine Frist von 30 Tagen setzten, um den Zugang für humanitäre Hilfe im Gazastreifen zu verbessern. Wie von internationalen Hilfsorganisationen dokumentiert, erfüllte Israel keines der im US-Brief genannten Kriterien; stattdessen verschlechterte sich die humanitäre Lage in Gaza dramatisch. Trotz dieser Tatsachen hat Minister Blinken erklärt, dass die USA ihre Politik nicht ändern werden und weiterhin Waffen an Israel liefern werden.

Die Regierung Biden hat Israel im letzten Jahr mit Waffen und Militärhilfe im Wert von mehr als 17 Milliarden Dollar versorgt und jegliche Bemühungen der internationalen Gemeinschaft, Israel zur Verantwortung zu ziehen, blockiert. Ohne die USA könnte Israel diesen Völkermord nicht ungestraft begehen. Das Schreiben von Minister Blinken und Minister Austin war zum Zeitpunkt seiner Veröffentlichung völlig unzureichend, und die Weigerung der US-Regierung, Maßnahmen zu ergreifen, um Israel für die Nichteinhaltung des Schreibens zur Verantwortung zu ziehen, ist unentschuldbar.

Rechtlich und moralisch gesehen müssen die USA sofortige Maßnahmen ergreifen, um die Annexion des nördlichen Gazastreifens zu stoppen, die Einrichtung von Konzentrationslagern zu verhindern, den anhaltenden Völkermord zu beenden und die Verantwortlichen für internationale Verbrechen zur Rechenschaft zu ziehen.

Präsident Biden hat noch zwei Monate im Amt. Wenn er will, dass sein Vermächtnis über die Beihilfe zu einem Völkermord hinausgeht, muss er jetzt seine Politik ändern und ein Waffenembargo gegen Israel verhängen.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …