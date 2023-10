Würde Israel sein nicht ganz so geheimes Atomwaffenarsenal einsetzen, wenn sich der Krieg über Gaza hinaus ausweitet? Von Tyler Durden

Es gibt eine vorherrschende Erwartung für den sich entwickelnden Krieg im Nahen Osten: Wenn sich Israel zu einer Bodeninvasion verpflichtet, wird sich der Konflikt auf den Rest der Region ausweiten. Libanon, Syrien, Iran, Jemen und andere Länder werden mit einer Truppenaufstockung reagieren oder sich direkt mit Israel anlegen, selbst wenn zwei US-Flugzeugträgergruppen anwesend sind. Die Rhetorik dreht sich darum, was passieren könnte, wenn diese Kette von Dominosteinen fällt, aber die gängigste Vorhersage ist, dass Israel in einem Mehrfrontenkrieg verlieren würde, wenn die US-Streitkräfte nicht eingreifen.

Es gibt jedoch noch ein anderes Szenario, das die meisten Analysten selten oder nie in Betracht ziehen. Es handelt sich um eines der größten nicht geheimen Geheimnisse im Zusammenhang mit der Verbreitung von Rüstungsgütern – Israel verfügt über ein Atomwaffenarsenal und entwickelt es seit Ende der 1950er Jahre.

Im Jahr 1958 entdeckte die Eisenhower-Regierung einen geheimen Atomreaktor in der israelischen Negev-Wüste, der als die Entwicklung einer Textilfabrik getarnt war. Der auch als Dimona-Atomkraftwerk bekannte Reaktor wurde mit französischer Unterstützung gebaut und nutzte schweres Wasser, das im Rahmen eines von der britischen Regierung vermittelten Geschäfts aus Norwegen bezogen wurde. Das Projekt diente der Erprobung von Plutonium für den Einsatz in Atomwaffen.

In einem Special National Intelligence Estimate (SNIE 100-8-60 vom 8. Dezember 1960) wurde offiziell festgestellt, dass „Israel mit dem Bau eines Kernreaktorkomplexes im Negev in der Nähe von Beerscheba beschäftigt ist“ und dass „die Produktion von Plutonium für Waffen zumindest ein Hauptzweck dieser Bemühungen ist“. Die SNIE schätzte, „dass Israel 1963-64 und möglicherweise schon 1962 etwas waffenfähiges Plutonium produzieren würde“. Ein erheblicher Teil der SNIE ist immer noch geheim.

Es wird vermutet, dass das israelische Atomwaffenarsenal Hunderte von Sprengköpfen umfasst, die mit verschiedenen Methoden eingesetzt werden können. Dazu gehören Schwerkraftbomben, die von F-16-Flugzeugen abgeworfen werden, Marschflugkörper, die von mobilen Plattformen abgefeuert werden, und sogar U-Boote mit modifizierten Marschflugkörpern. Interessanterweise hat Israel gerade in diesem Sommer eine große neue U-Boot-Klasse namens DolphinI/II vom Stapel gelassen, die anscheinend viel größere Raketen tragen kann als frühere U-Boote. Diese U-Boote könnten in der Tat in der Lage sein, Atomwaffen zu tragen und abzuschießen, und könnten fast überall auf der Welt zuschlagen.

Der wahrscheinlichste Einsatz von Atomwaffen durch Israel wäre jedoch die Abschreckung vor einem größeren Krieg. Das internationale Abkommen, an das sich Israel hält, sieht vor, dass es nicht die erste Nation im Nahen Osten sein darf, die solche Waffen „einführt“. Das Wort „einführen“ wurde sehr weit ausgelegt und bedeutet, dass Israel niemals offiziell zugeben wird, dass es Atomwaffen besitzt und damit ein Wettrüsten auslösen würde.

Abgesehen davon ist eine Abschreckungswaffe nicht besonders abschreckend, wenn die Feinde nicht wissen, dass man sie hat. Dies könnte erklären, warum israelische Beamte in der Vergangenheit die Existenz von Atomwaffen angedeutet und sie in Diskussionen über die israelische Verteidigung als „andere Fähigkeiten“ bezeichnet haben.

Der Einsatz von Atomwaffen ist eine ganz andere Sache. Es hat den Anschein, dass eine Reihe von Staaten nach dem Angriff der Hamas bereit sind, Israel in einen direkten Krieg zu verwickeln und nur darauf warten, dass Israel mit einer bedeutenden Bodentruppe zurückschlägt. Diese Regierungen könnten vergessen haben, dass Israel über Atomwaffen verfügt, oder sie könnten glauben, dass Israel es niemals wagen würde, sie einzusetzen. Dies ist eine gefährliche Annahme.

Der frühere Premierminister Yair Lapid stellte in einer Diskussion über Verteidigung im letzten Jahr fest, dass Israel über „andere Fähigkeiten“ (d.h. Atomwaffen) verfügt:

„Die operative Arena in der unsichtbaren Kuppel über uns ist auf defensiven und offensiven Fähigkeiten aufgebaut und auf dem, was die ausländischen Medien gerne als ‚andere Fähigkeiten‘ bezeichnen. Diese anderen Fähigkeiten halten uns am Leben und werden uns am Leben halten, solange wir und unsere Kinder hier sind…“

Mit anderen Worten: Israel beabsichtigt, seine nuklearen Fähigkeiten einzusetzen, wenn seine Zivilisation bedroht wird.

Strategisch gesehen befindet sich Israel in einer guten Position für den Einsatz von Atomwaffen, da alle seine Feinde östlich oder nördlich von der Position der Nation liegen, was bedeutet, dass Israel sich keine Sorgen machen muss, unter dem radioaktiven Fallout seiner eigenen Waffen zu leiden. Aber dieser radioaktive Niederschlag könnte sich auf Nationen wie den Irak und den Iran auswirken und ihnen die Erlaubnis geben, in den Krieg einzutreten, wenn sie sich sonst vielleicht enthalten würden. Dies hätte natürlich weitreichende Auswirkungen auf den Rest der Welt, einschließlich einer Eskalation mit Atommächten wie Russland und China.

Die eigentliche Frage ist nicht, „ob“ Israel Atomwaffen einsetzen würde, sondern unter welchen Bedingungen? Wie schlimm muss die Situation werden, bevor eine nukleare Antwort gewährleistet ist? In Anbetracht der Verteidigungsrhetorik früherer israelischer Führer würde es nicht viel brauchen. Ein Krieg an mehr als einer Front, der zu einer unkontrollierten Verletzung der israelischen Grenze führt, könnte der einzige Vorwand sein, den das Land braucht. Übersetzt mit Deepl.com