Es ist richtig, an der Seite Palästinas zu stehen)

von Marty Hirst

Donnerstag, 19. Oktober 2023

Das politische Establishment in vielen imperialistischen westlichen Ländern ist besorgt darüber, dass junge Menschen nicht auf das Narrativ hereinfallen, dass Israel das Opfer der aktuellen Welle der Gewalt im Nahen Osten ist. In vielen Städten der Welt stehen Studenten an vorderster Front der Proteste. In den letzten Tagen sind sie auf die Straßen und Universitäten gegangen, um in Solidarität mit der palästinensischen Sache zu protestieren. Dies wurde mit Repressionen beantwortet – vom Verbot von Märschen oder Versammlungen auf dem Campus über Disziplinarmaßnahmen gegen Studenten, die sich zu Wort melden, bis hin zum Verbot von Pro-Palästina-Gruppen.

Eine Gruppe von Studenten, die eine Solidaritätsaktion an der School of Oriental and African Studies im Zentrum Londons organisiert hatte, wurde von der Universitätsleitung suspendiert. Die Universität bestreitet natürlich, den Protest aus politischen Gründen unterbunden zu haben; sie beruft sich stattdessen auf „Verfahren“ und „Protokolle“, die die Studenten nicht eingehalten hätten.

Die britische Innenministerin Suella Braverman spricht den leisen Teil laut aus, wenn es darum geht, die Meinung der herrschenden Klasse über Pro-Palästina-Proteste zu äußern. Sie hat vorgeschlagen, dass das Schwenken der palästinensischen Flagge oder pro-palästinensische Sprechchöre bei Demonstrationen unter Strafe gestellt werden könnten. Tausende widersetzten sich ihr und demonstrierten in London und anderen Städten. Im Moment hat die britische herrschende Klasse noch nicht den Mut, ihre Überzeugungen zu vertreten. Aber wenn sich die Proteste verstärken, könnte Braverman ihren Willen durchsetzen.

Die deutsche Regierung hat die lokalen Aktivitäten der internationalen Gruppe zur Unterstützung palästinensischer Gefangener, Samidoun, mit fadenscheinigen Gründen verboten. Der deutsche Bundeskanzler hat entschieden, dass jede Äußerung von Unterstützung für Gaza eine „Feier der Hamas“ ist.

Die Kolumnistin Kirsten Fleming schrieb in Rupert Murdochs Boulevardblatt New York Post über die Studenten der Generation Z, die sich weigerten, auf den pro-israelischen Zug aufzuspringen, nachdem die Hamas die Grenze überfallen und Siedlungen innerhalb Israels angegriffen hatte. Stattdessen beklagte Fleming, dass junge Erwachsene die Hamas „durch eine rosarote Brille“ sehen.

Nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein. Jeder, der auch nur einen Funken Mitgefühl hat, hat die Angriffe der Hamas auf Zivilisten verurteilt. Aber die Menschen sind auch in der Lage zu erkennen, dass die israelischen Kriegsverbrechen in Echtzeit ablaufen, während die ethnische Säuberung des Gazastreifens und die Pogrome gegen palästinensische Siedlungen im Westjordanland weitergehen.

Studenten und Arbeitnehmer der Generation Z sind auch klug genug, um zu erkennen, dass ihre eigenen Regierungen die israelischen Gräueltaten verteidigen, ihnen noch mehr tödliche Munition zur Verfügung stellen und absolut nichts tun, um den von der Netanjahu-Regierung entfesselten Völkermord an palästinensischen Männern, Frauen und Kindern einzudämmen.

Kristen Fleming beklagte sich auch über die Solidaritätsaktionen, die weiterhin in den Vereinigten Staaten und in der übrigen Welt stattfinden. Sie schreibt, die Generation Z solle nicht nur den Mund halten und ihren politischen Führern gehorchen, sondern auch keine gegenteiligen Meinungen äußern oder zur Solidarität mit den bedrängten Menschen in Gaza und im Westjordanland aufrufen.

Gegen viele Studentengruppen, die sich für die belagerten Palästinenser einsetzen, ist eine Gegenreaktion erfolgt. Ziel von Kolumnen wie der von Kristen Fleming ist es, pro-palästinensische Demonstranten und Organisatoren als antisemitisch und/oder terrorismusfreundlich darzustellen. Zu diesem Zweck werden ganz harmlose Äußerungen der Unterstützung für die Menschen in Gaza oder der Kritik an Israels langer Geschichte ethnischer Säuberungen als antisemitisch oder pro-terroristisch angegriffen.

So wurde beispielsweise an der Harvard-Universität in den USA eine Erklärung einer palästinensischen Unterstützergruppe, die lediglich auf das Offensichtliche hinwies – „Wir, die unterzeichnenden Studentenorganisationen, machen das israelische Regime in vollem Umfang für alle sich entfaltende Gewalt verantwortlich“ – und in der die Hamas nicht einmal erwähnt wurde, sofort verurteilt und die unterzeichnenden Gruppen unter Druck gesetzt, ihre Unterstützung zurückzunehmen.

Die Unterzeichner der Erklärung werden angegriffen und mit einem Dossier versehen. Einige wohlhabende Spender der Universität haben damit begonnen, ihre Großzügigkeit zurückzuziehen, und mehrere prominente Unternehmen, die regelmäßig Studenten der Ivy League einstellen, fordern, dass jeder, der an der Unterstützungserklärung beteiligt war, von zukünftigen Anstellungen ausgeschlossen wird.

Diese Kampagne wird von anderen Teilen der rechtsgerichteten Medien, einschließlich der berüchtigten Daily Mail, unterstützt. Auch die Studenten der Penn State University sehen sich einer Gegenreaktion ausgesetzt, weil sie auf dem Campus pro-palästinensische Kundgebungen abhalten.

So viel zur freien Meinungsäußerung auf dem Campus, was? Tatsache ist, dass die israelische Regierung ein kleines Vermögen für ihre globale Hasbara-Propaganda ausgibt. In den letzten Jahren hat sie gezielt Hochschulgruppen auf der ganzen Welt ins Visier genommen, um der Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionskampagne entgegenzuwirken, die darauf abzielt, das zionistische Regime zu isolieren. BDS war besonders erfolgreich bei der Isolierung von israelischen Akademikern, die die anhaltende Besetzung palästinensischen Landes unterstützen.

In der gegenwärtigen Situation zeigen die Bemühungen der Zionisten, ihre eigenen Propagandakräfte auf dem Universitätsgelände aufzubauen, Wirkung. In New York wurden pro-palästinensische Aktionen auf dem Campus der City University von protestierenden pro-israelischen Studentengruppen abgewehrt.

Auch in Frankreich ist die Situation für Pro-Palästina-Aktivisten sehr schwierig. Es besteht kein Zweifel daran, dass faschistische und antisemitische Elemente die Angriffe im Gazastreifen nutzen, um aus dem Schatten zu treten. Ohne jeden Beweis haben die französischen Behörden jedoch ausdrücklich versucht, Nazi-Schmierereien an Synagogen und jüdischen Schulen mit pro-palästinensischen Gruppen in Verbindung zu bringen. Innenminister Gérald Darmanin erklärte gegenüber den französischen Medien: „Bei den meisten Vorfällen handelt es sich um Hakenkreuz-Schmierereien oder Parolen wie Tod den Juden und Aufrufe zum [palästinensischen Aufstand].“

Auch die Ermordung eines Lehrers an einer Schule in der nordfranzösischen Stadt Arras wurde mit den Ereignissen in Gaza in Verbindung gebracht. Der Mörder war ein polizeibekannter tschetschenischer Staatsbürger. Präsident Emmanuel Macron bezeichnete den Vorfall schnell als „islamistischen Terrorismus“, obwohl die Polizei sagt, dass es keinen Zusammenhang mit der Situation in Gaza gibt.

Alle pro-palästinensischen Demonstrationen und Kundgebungen wurden in Frankreich unter dem Vorwand verboten, sie könnten zu antisemitischer Gewalt führen. Als sich Demonstranten in Paris dem Verbot widersetzten, wurden sie von der Polizei angegriffen und mit Tränengas auseinandergetrieben.

An australischen Universitäten hat es bisher keine solche Gegenreaktion gegeben. Linke Studenten der La Trobe University in Melbourne wurden jedoch gewarnt, keine pro-palästinensischen Plakate auf dem Campus anzubringen.

Dieser Angriff auf das Recht von Studenten und Arbeitnehmern, gegen die anhaltenden israelischen Kriegsverbrechen zu protestieren, sollte nicht überraschen. Die westlichen Machthaber verlassen sich darauf, dass Israel ihr Wachhund im Nahen Osten ist. Wenn das Tier aus der Reihe tanzt, wie es Israel jetzt getan hat, versucht die imperialistische herrschende Klasse, den Widerstand in der eigenen Bevölkerung auszuschalten, während sie gleichzeitig versucht, den Massenmord durch ihren Klientenstaat zu rechtfertigen. Dies ist Teil der ideologischen und politischen Unterstützung, die der Imperialismus Israel gewährt. Indem er die palästinensische Sache im imperialistischen Kernland verunglimpft, lässt er jede Diskussion über alternative Standpunkte als jenseits des Möglichen erscheinen.

Es ist wichtig zu sagen, dass wir nicht stillschweigend gehen werden. In Großbritannien sieht sich der Labour-Führer Keir Starmer einer Revolte der Parteimitglieder gegenüber, weil er den israelischen Terror in erschreckender Weise gutheißt. Die militante Eisenbahnergewerkschaft hat die Pro-Palästina-Proteste unterstützt und sammelt humanitäre Hilfe für Gaza. Überall auf der Welt widersetzen sich Zehntausende den Protestverboten, um ihre Solidarität mit Palästina zu bekunden. Unsere einzige Wahl ist es, weiterhin unsere Stimme zu erheben und Maßnahmen gegen unsere eigene herrschende Klasse zu ergreifen, um sie aufzufordern, die Unterstützung der zionistischen Gräueltaten in Palästina einzustellen. Übersetzt mit Deepl.com

