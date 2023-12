Israel Supporters Would Defend Literally Any Israeli Atrocity Israel supporters are like, „No no you don’t understand, the side that’s killing babies and incinerating families and assassinating journalists and starving civilians and bombing cultural heritage…

Israel-Unterstützer würden buchstäblich jede israelische Gräueltat verteidigen

Von Caitlin Johnstone

10. Dezember 2023

–

Notizen vom Rand der narrativen Matrix

❖

Israel-Befürworter sagen: „Nein, nein, ihr versteht das nicht, die Seite, die Babys tötet und Familien verbrennt und Journalisten ermordet und Zivilisten aushungert und Kulturerbestätten bombardiert und ganze Stadtteile mit Teppichbomben beschießt und ein indigenes Volk von seinem Land vertreibt, sind die GUTEN Jungs.“

❖

Es gibt buchstäblich nichts, was Israel tun könnte, das seine Befürworter nicht verteidigen würden. Versuchen Sie, die Lücke in „Israel könnte _______ und die Leute würden es verteidigen“ mit etwas zu füllen, das nicht wahr ist. Die meisten der wahnsinnig bösen Dinge, die man in diese Lücke schreiben könnte, werden bereits tatsächlich getan. Völkermord? Das tun sie bereits. Ermordung von Säuglingen? Das tun sie bereits. Tausende von Kindern umbringen? Das tun sie bereits. Die gezielte Ermordung von Journalisten, Künstlern und Gelehrten? Das tun sie bereits.

Die Anhänger Israels werden jedes Übel – buchstäblich jedes Übel – verteidigen, solange es von ihrem Lieblingsregime verübt wird. Es gibt keinerlei Einschränkungen, denn Israel-Anhänger sind an Moral völlig uninteressiert. Wäre das der Fall, würden sie nicht eine der unmoralischsten Regierungen auf diesem Planeten unterstützen, selbst nach allem, was sie in den letzten zwei Monaten getan hat.

Ein Teil des Problems ist der weit verbreitete Konsens, dass der 7. Oktober bedeutet, dass Israel berechtigt ist, buchstäblich alles als Antwort zu tun, egal wie abscheulich es ist. Israel könnte die gesamte Bevölkerung des Gazastreifens auslöschen und seine Anhänger würden immer noch sagen: „WAS IST MIT DEM 7. Oktober?“

❖

❖

Eine neue israelische Studie hat ergeben, dass Israel in Gaza deutlich mehr Zivilisten tötet als in den Weltkriegen des 20. Militäranalysten zufolge ist die Zerstörung im nördlichen Gazastreifen mit den aggressivsten Bombenangriffen des Zweiten Weltkriegs auf Orte wie Dresden, Hamburg und Köln vergleichbar.

US-Beamte waren Berichten zufolge schockiert, als israelische Beamte andeuteten, dass sie sich darauf vorbereiteten, im Gazastreifen zivile Opfer zu verursachen, die an die Schrecken des Weltkriegs erinnern würden, und dann, in typischer israelischer Manier, noch Schlimmeres taten.

❖

Der Abbruch der Friedensverhandlungen mit der Ukraine durch Biden und die Unterstützung eines Völkermords in Gaza sind beide schlimmer als alles, was Donald Trump je getan hat.

❖

Israel-Apologeten führen oft die Tatsache an, dass die Mehrheit der Juden Israel unterstützt, um ihre lächerliche Position zu untermauern, dass die Opposition gegen Israel antisemitisch ist, aber diese Statistik ist eigentlich weder moralisch relevant noch logisch interessant. Jede Bevölkerung, die ausreichend mit Propaganda und Indoktrination gesättigt ist, wird am Ende mehrheitlich die Sache unterstützen, für die sie propagiert und indoktriniert wird; das ist der Zweck von Propaganda und Indoktrination.

Die Mehrheit der Menschen im Westen schließt sich aus genau demselben Grund der Mainstream-Weltanschauung an, die den westlichen Imperialismus unterstützt – weil sie zu dieser Weltanschauung propagiert und indoktriniert wurden. Das bedeutet nicht, dass der westliche Imperialismus nicht vehement bekämpft werden sollte; er muss es unbedingt. Auch wenn man sich damit gegen die indoktrinierte Mehrheit stellt.

❖

❖

Das Lustige an der Behauptung, Antizionismus sei Antisemitismus, ist, dass die meisten Zionisten nicht einmal Juden sind. Die meisten von ihnen sind Christen, die hoffen, dass alle jüdischen Menschen nach Israel gehen, damit Jesus wiederkommt und die jüdischen Menschen entweder Buße tun und zum Christentum konvertieren oder in die Hölle kommen.

Das bedeutet, dass die meisten Zionisten in einer sehr realen und quantifizierbaren Weise tatsächliche Antisemiten sind.

❖

Es ist so surreal, wenn man als das Schlimmste auf der Welt bezeichnet wird, weil man gegen das Schlimmste auf der Welt ist. Wenn man dagegen ist, dass in Gaza Kinder zu Tausenden ermordet werden, wird man beschuldigt, dieselben Vorurteile zu hegen, die zum Holocaust geführt haben. Das gibt einem das Gefühl, verrückt zu werden.

❖

Die USA sponsern ein unerbittliches völkermörderisches Massaker, bei dem Unschuldige auf die schrecklichste Art und Weise getötet, verkrüppelt und gequält werden, und die Amerikaner werden dazu gebracht, sich stattdessen auf eine völlig fiktive Epidemie völkermörderischer Rhetorik gegen Juden an Universitäten zu konzentrieren.

Und ich meine wirklich völlig fiktiv – nichts dergleichen geschieht. Das ist so, als würde man auf einen Ausschnitt aus Star Wars verweisen, in dem Darth Vader einen Planeten zerstört, um von den realen Gräueltaten in Gaza abzulenken.

Die gefälschte Epidemie von Völkermordgesängen auf dem Campus erinnert mich an die gefälschte Epidemie russischer Propaganda, als „russische Propaganda“ als „jegliche Kritik an der US-Außenpolitik“ definiert wurde. Wenn man gängige pro-palästinensische Sprechchöre fälschlicherweise als Aufrufe zum Völkermord an Juden definiert, kann man eine Epidemie völkermörderischer Rhetorik ausrufen.

Das geht so:

Schritt 1: Erklären Sie willkürlich, dass gewöhnliche, harmlose pro-palästinensische Gesänge eigentlich Aufrufe zum Völkermord sind.

Schritt 2: Man tut so, als gäbe es eine Epidemie von Studenten, die auf dem Campus zum Völkermord aufrufen, weil sie diese Gesänge verwenden.

Schritt 3: Verbot von pro-palästinensischen Gesängen auf dem Campus.

❖

Es ist nur eine Spekulation, aber vielleicht ist der effizienteste Weg, um zu verhindern, dass sich die westliche Jugend gegen Israel radikalisiert, nicht das Internet zu zensieren und die freie Meinungsäußerung an den Universitäten zu unterbinden, sondern Israel dazu zu bringen, mit der Ermordung von Tausenden von unschuldigen Menschen aufzuhören.

____________

--

