Second Biden admin official quits over US support for Israeli war in Gaza Tariq Habash, a Department of Education policy adviser, says he can’t stay silent and accuses Biden administration of turning blind eye „to what leading human rights experts have called a genocidal campaign by the Israeli government“.



Habash beschuldigt die Biden-Regierung, die wahllose israelische Gewalt gegen Palästinenser in Gaza zu unterstützen, die Integrität der palästinensischen Todeszahlen bei israelischen Angriffen in Frage zu stellen und gegen Resolutionen zu stimmen, die einen Waffenstillstand in der UNO fordern. / Foto: AA

Zweiter Beamter der Biden-Administration kündigt wegen US-Unterstützung für israelischen Krieg in Gaza

Tariq Habash, ein politischer Berater des Bildungsministeriums, sagt, er könne nicht schweigen und beschuldigt die Biden-Administration, die Augen vor dem zu verschließen, was führende Menschenrechtsexperten als eine völkermörderische Kampagne der israelischen Regierung bezeichnet haben“.

Habash beschuldigt die Biden-Regierung, die wahllose israelische Gewalt gegen

Habash beschuldigt die Regierung Biden, die israelische wahllose Gewalt gegen Palästinenser in Gaza zu unterstützen, die Integrität der palästinensischen Todeszahlen bei israelischen Angriffen in Frage zu stellen und gegen Resolutionen zu stimmen, die einen Waffenstillstand bei der UNO forderten. / Foto: AA

Tariq Habash, ein von der Biden-Administration ernannter politischer Berater des Bildungsministeriums, hat gekündigt, um gegen die unerschütterliche militärische Unterstützung der Administration für Israels brutalen Krieg im Gazastreifen zu protestieren – der mehr als 22.313 Palästinenser das Leben gekostet und 57.296 weitere verwundet hat – und gegen ihren Umgang mit den Auswirkungen des Krieges im In- und Ausland.

Habash, der von der Regierung Biden ernannt wurde und im Bildungsministerium an der Überarbeitung des Darlehenssystems für Studenten und an der Beseitigung von Ungerechtigkeiten in der Hochschulbildung mitgewirkt hatte, erklärte gegenüber The Associated Press, er habe am Mittwoch seinen Rücktritt eingereicht.

Dies geschah, nachdem er und andere „alles Erdenkliche“ getan hatten, um innerhalb des Systems zu arbeiten und zu versuchen, ihre Einwände bei der Leitung der Verwaltung vorzubringen, sagte er.

Habash ist mindestens der zweite Beamte und der erste bekannte Beamte palästinensischer Herkunft, der aus Protest gegen das Vorgehen von Präsident Joe Biden in Bezug auf den Krieg aus der Verwaltung austritt.

Der Veteran des Außenministeriums, Josh Paul, war im Oktober zurückgetreten, als die Regierung die Waffenlieferungen an Israel beschleunigte.

Habash gehörte zu den Verwaltungsmitarbeitern mit nahöstlichem, muslimischem und jüdischem Hintergrund, die an Treffen mit hochrangigen Beamten des Weißen Hauses und anderen Verwaltungsmitarbeitern teilnahmen, um auf die Bedenken der Mitarbeiter hinsichtlich der Rolle der USA in diesem Krieg zu reagieren.

Habash bezeichnete die Sitzungen eher als Briefings von höherer Stelle denn als Gelegenheit für die Mitarbeiter, sich Gehör zu verschaffen.

„Ich kann nicht schweigen, wenn diese Regierung die Augen vor den Gräueltaten verschließt, die an unschuldigen Palästinensern begangen werden, und die von führenden Menschenrechtsexperten als Völkermordkampagne der israelischen Regierung bezeichnet werden“, schrieb Habash in seinem Rücktrittsschreiben.

Er sagte, die Aktionen der Regierung Biden hätten Millionen unschuldiger Menschen in Gaza in Gefahr gebracht.

„Ich kann nicht stillschweigend mitschuldig sein, wenn diese Regierung es versäumt, ihren Einfluss als Israels stärkster Verbündeter geltend zu machen, um die missbräuchlichen und andauernden kollektiven Bestrafungstaktiken zu stoppen, die die Palästinenser in Gaza von Nahrungsmitteln, Wasser, Elektrizität, Treibstoff und medizinischer Versorgung abgeschnitten haben, was zu weit verbreiteten Krankheiten und Hungersnöten führt“, sagte Habash.

Habash beschuldigte die Biden-Administration, wahllose Gewalt gegen Palästinenser in Gaza zu unterstützen, die Integrität der palästinensischen Todeszahlen bei israelischen Angriffen in Frage zu stellen und gegen Resolutionen zu stimmen, die einen Waffenstillstand in der UNO forderten

„Und führende Vertreter der Regierung haben sogar unbewiesene Behauptungen wiederholt, die die Palästinenser systematisch entmenschlichen“, schrieb er. Darüber hinaus berichtete er von Entmenschlichung und Auslöschung der Identität durch Gleichaltrige, die Medien und die US-Regierung.

Habash, dessen Familie die Nakba oder Katastrophe von 1948 erlebte, als die Palästinenser von ihrem Land vertrieben wurden, um Platz für einen israelischen Staat zu schaffen, sagte, dass Hunderttausende von Palästinensern gewaltsam und gewaltsam aus ihren Häusern vertrieben wurden und dass seine Verwandten seit 75 Jahren nicht mehr in ihre Familienhäuser zurückkehren durften.

„Millionen von Palästinensern waren jahrzehntelang mit Besatzung, ethnischer Säuberung und Apartheid konfrontiert, und die passive Akzeptanz dieses Status quo durch die Biden-Administration ist völlig unvereinbar mit demokratischen Werten. Unsere Regierung stellt einer Regierung, die nicht daran interessiert ist, unschuldiges Leben zu schützen, weiterhin bedingungslos militärische Mittel zur Verfügung“, fügte Habash hinzu.

Das Weiße Haus verwies Fragen zu Habash an das Bildungsministerium, und ein Sprecher des Ministeriums sagte: „Wir wünschen ihm das Beste für seine zukünftigen Bemühungen.“

Druck auf US-Universitäten

Biden und seine Spitzenbeamten haben Israels verheerende Luft- und Bodeninvasion in Gaza verteidigt. Sie verweisen auf ihre wiederholte Aufforderung an die Regierung von Premierminister Benjamin Netanjahu, die Art der Kriegsführung zu ändern, um das Töten palästinensischer Zivilisten zu verringern.

Die Auswirkungen des israelischen Krieges in Gaza haben die Universitäten in den USA in Aufruhr versetzt und eine Debatte über die Meinungsfreiheit neu entfacht. Die Verantwortlichen an den Hochschulen haben darum gerungen, die Grenze zwischen politischer Meinungsäußerung und Belästigung bzw. Diskriminierung zu ziehen, und jüdische und arabische Studenten haben die Befürchtung geäußert, dass ihre Schulen zu wenig tun, um sie zu schützen.

Das Thema kochte im Dezember hoch, als die Präsidenten von Harvard, Penn und MIT gebeten wurden, bei einer Kongressanhörung über Antisemitismus auf dem Campus auszusagen. Auf die Frage republikanischer Abgeordneter, ob angebliche Aufrufe zum „Völkermord“ an den Juden gegen die Hochschulrichtlinien verstoßen würden, antworteten die Präsidenten anwaltlich und lehnten es ab, eindeutig zu sagen, dass es sich um verbotene Äußerungen handelt.

Ihre Antworten lösten wochenlange Gegenreaktionen von Spendern und Ehemaligen aus, die schließlich zum Rücktritt von Liz Magill an der Penn und Claudine Gay an der Harvard führten.

Das Bildungsministerium hat die Hochschulen gewarnt, dass sie Antisemitismus und Islamophobie auf ihrem Campus bekämpfen müssen, da sie sonst den Verlust von Bundesmitteln riskieren.

Als Reaktion auf die Beschwerden über Antisemitismus und Islamfeindlichkeit nach dem 7. Oktober hat die Behörde an Dutzenden von Schulen und Hochschulen Untersuchungen zum Thema Bürgerrechte eingeleitet, darunter auch in Harvard, Stanford und am MIT.

Bildungsminister Miguel Cardona traf sich im November mit jüdischen Studenten von Colleges im Großraum Baltimore und versprach, Maßnahmen zu ergreifen, um ihre Sicherheit zu gewährleisten.

Später traf er sich mit den Führern nationaler muslimischer, arabischer und Sikh-Organisationen, um über die zunehmende Islamophobie an den Hochschulen zu sprechen.

In seinem Rücktrittsschreiben schrieb Habash: „Das Bildungsministerium muss eine aktive Rolle bei der Unterstützung von Einrichtungen spielen, die auf die Bedürfnisse von Studierenden, Lehrkräften und Mitarbeitern eingehen. Dazu gehört auch der Schutz aller Studenten, die von ihrem Recht auf gewaltfreie Aktionen Gebrauch machen, einschließlich der Solidaritätsbekundung mit den Palästinensern in Gaza.

In den ersten Monaten des Krieges hatten einige Mitarbeiter der Verwaltung Petitionen und offene Briefe unterzeichnet, in denen Biden aufgefordert wurde, einen Waffenstillstand zu fordern.

Mehr lesen

Völkermord findet in unserem Namen statt“: Jüdischer Protest in NYC für Waffenstillstand in Gaza sieht Massenverhaftungen

Israels „Völkermord“ in Gaza

Seit einem Angriff der Hamas über den Zaun hinweg am 7. Oktober hat Israel eine unerbittliche Luft- und Bodeninvasion auf den Gazastreifen gestartet.

Die Hamas startete ihren größten Angriff auf Israel seit Jahrzehnten, feuerte Tausende von Raketen ab und schickte Kämpfer über den militarisierten Zaun, um in nahe gelegene israelische Städte einzudringen.

Die Hamas erklärt, ihr Angriff sei eine Reaktion auf die israelischen Übergriffe auf die Al-Aqsa-Moschee im besetzten Ostjerusalem und die zunehmende Gewalt durch illegale jüdische Siedler im besetzten Westjordanland.

Mehr als 22.000 Palästinenser wurden seither bei israelischen Angriffen getötet und mehr als 57.000 verwundet, während fast 1.130 Israelis bei dem Hamas-Angriff getötet worden sein sollen, viele davon Berichten zufolge durch eigene israelische Panzer und Kampfjets.

Der israelische Angriff hat den Gazastreifen in Schutt und Asche gelegt. 60 Prozent der Infrastruktur der Enklave sind beschädigt oder zerstört, und etwa 90 Prozent der 2,3 Millionen Einwohner sind angesichts des akuten Mangels an Lebensmitteln, sauberem Wasser und Medikamenten vertrieben worden.

Südafrika hat beim obersten Gerichtshof der Vereinten Nationen eine Klage eingereicht, in der es argumentiert, dass Israels militärische Invasion in Gaza einem Völkermord gleichkommt.

QUELLE: TRTWorld und Agenturen

Übersetzt mit Deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …