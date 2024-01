Was ist Völkermord? Von Julian Macfarlane

American Genocide The Nazis had their Holocaust. The American Holocaust is worse.

Amerikanischer Völkermord

Amerikanischer Holocaust

Von Julian Macfarlane

04.Januar.2024

Was ist Völkermord?

Völkermord hat im Laufe der Geschichte viele Formen angenommen. Er bedeutet nicht, dass jedes einzelne Mitglied einer ethnischen Gruppe getötet wird, sondern nur, dass eine so große Anzahl von Menschen getötet wird, dass die Gruppe neutralisiert und machtlos wird und ausgebeutet werden kann.

Die Nazis haben also nicht alle Juden getötet. Sie behielten diejenigen, die für ihre Zwecke nützlich waren. Sie hatten auch nicht die Absicht, alle Russen zu töten – nur die meisten von ihnen – und den Rest als Sklaven zu halten. Die Roma mussten komplett verschwinden, weil sie keinen Nutzen hatten.

Im 19. Jahrhundert gab es jedoch keine „Völkermorde“, sondern nur Massentötungen – wie es sie in der Geschichte immer gegeben hatte.

Als die Kirche zum Beispiel die Katharer auslöschte. Das Papsttum hatte seine eigene Vorstellung von einem geistigen Imperium.

(Die Katharer) …betrachteten Männer und Frauen weitgehend als gleichberechtigt und hatten keine lehrmäßigen Einwände gegen Empfängnisverhütung, Euthanasie oder Selbstmord. In mancher Hinsicht waren die Katharer und die katholische Kirche sehr gegensätzlich. So lehrte die katharische Kirche beispielsweise, dass jeder nicht-fortpflanzungsfähige Sex besser sei als jeder fortpflanzungsfähige Sex. Die katholische Kirche lehrte – und lehrt immer noch – genau das Gegenteil. Beide Positionen führten zu interessanten Ergebnissen. Die Katholiken folgten ihrer Lehre und kamen zu dem Schluss, dass Selbstbefriedigung eine weitaus größere Sünde sei als Vergewaltigung (wie mittelalterliche Bußschriften bestätigen).

„Tötet sie alle. Gott wird die Seinen erkennen“

Was verbirgt sich hinter einem Namen?

Der Begriff Völkermord wurde mit Blick auf den Holocaust der Nazis geprägt. Der Grundgedanke ist jedoch derselbe.

„Im Allgemeinen bedeutet Völkermord nicht unbedingt die unmittelbare Zerstörung eines Volkes… Er soll vielmehr einen koordinierten Plan verschiedener Aktionen bezeichnen, die auf die Zerstörung wesentlicher Lebensgrundlagen nationaler Gruppen abzielen.

Raphael Lemkin. Die Herrschaft der Achsenmächte im besetzten Europa (Washington, D.C., 1944)

„Koordinierter Plan“?

„Koordination“ bedeutet lediglich, dass Menschen gemeinsam auf ein bestimmtes Ziel hinarbeiten, nämlich den „Plan“, bei dem es sich nicht unbedingt um eine einzige, übergreifende, logisch organisierte Strategie handelt.

Nach dieser Definition waren die USA eine der völkermörderischsten Nationen. Nehmen wir den Fall der amerikanischen Ureinwohner. Ein Großteil der Bevölkerung wurde getötet. Die Überlebenden wurden in „Reservate“ verbannt und ihre Kulturen und Traditionen ausgelöscht. Aber es gab keinen koordinierten Plan – keine einzige organisierte Strategie.

Die Schwarzen sind ein weiteres Beispiel. Als Sklaven hatten sie einen wirtschaftlichen Wert. Nach der Abschaffung der Sklaverei konnten sie nicht mehr gekauft und verkauft, sondern nur noch ausgebeutet werden. Das war der Zeitpunkt, an dem das eigentliche Töten begann. Sie mussten machtlos gehalten werden und waren nicht in der Lage, diese Ausbeutung anzufechten und ihre eigene Kultur und Identität zu entwickeln. Sie wurden in Armut gehalten und starben in großer Zahl an Krankheiten.

Schwarze Menschen sterben immer noch.

Die durchschnittliche Lebenserwartung eines schwarzen Mannes ist etwa sechs Jahre geringer als die eines Weißen. Schwarze Menschen waren – und sind – entbehrlich und entbehrlich. Das ist nicht das Ergebnis des Hasses auf weiße Vorurteile – es ist das System.

Hass ist keine Ursache für Völkermord

Die gängige Vorstellung ist, dass Völkermord durch „Hass“ verursacht wird – ein Wort, das wie „Liebe“ in aller Munde ist, ohne dass jemand wirklich versteht, was es bedeutet.

Aber der Mensch hasst nicht von Natur aus und tötet auch nicht gerne andere Menschen. Hass ist ein Werkzeug, das den Menschen beigebracht wird – meist in der Grundschule, aber auch durch die Medien und die Kultur – ein erlerntes Verhalten. Nein, man kann den Hass nicht loswerden – die Gesellschaft braucht ihn.

Die wahre Ursache für Völkermord liegt in der Machtgier und der Habsucht der Mächtigen.

Im Falle der USA träumte man nach dem Zweiten Weltkrieg von einem globalen Imperium, was für die Machthaber des Landes mehr Geld und Macht bedeutete. Die amerikanischen Oligarchen planten, die Sowjetunion mit Atomwaffen zu vernichten und sich ihrer Ressourcen zu bemächtigen, was auch Hitlers Hauptplan und die Triebfeder für seine spezielle und eigenartige Idee des technokratischen Völkermords gewesen war.

Den Sowjets gelang es jedoch, ihre eigenen Atomwaffen zu entwickeln, und so zogen die USA weiter nach Korea und Vietnam, in den Stellvertreterkrieg zwischen Iran und Irak, in den Krieg gegen den Irak, Afghanistan, Libyen und andere Länder. „Wir sind die Welt“, richtig?

Bis zu 20 Millionen Menschen starben.

Man könnte sagen, das war ein serieller Völkermord. Wenn der Holocaust technokratisch war – mit Lagern und Gas und Buchhaltern, die Zahlen führen -, so waren die Kriege der USA technologisch – das Töten war noch wahlloser.

Wir zählen keine Leichen. (General Tommy Franks)

Amerikas Kriege gegen die Welt waren vielleicht kein Völkermord im engen Sinne des Holocausts. Aber sie waren ein Völkermord im weiteren Sinne – genauso entsetzlich, denn um all diese Menschen zu töten, mussten die USA Generationen von kleinen Eichmanns schaffen. So kam es, dass die US-Regierung und die akademische Welt von Apologeten des Mordes an Unschuldigen beherrscht wurden. Tausende von kleinen Himmlers und Goebbels. Eine Nation mit einer Infrastruktur des Betrugs.

Das bedeutet, dass seit 1945 fast jeder US-Präsident ein Monster war – auch wenn keiner einen Schnurrbart trug.

Das trifft sicherlich auf Joseph Biden zu. Aber nicht nur auf ihn.

Der Kongress?

US-Kongress: Wir stehen zum Völkermord“ Consortium News

12 / 31 2023

Es gab einmal eine Zeit, in der unsere Herrscher die Medien so kontrollieren konnten, dass jeder die gleiche „Erzählung“ bekam – eine Geschichte und nur eine Geschichte. Aber das können sie heute wegen der digitalen Medien nicht mehr tun – daher die Notwendigkeit, die Orthodoxie aufrechtzuerhalten, indem man versucht, abweichende Meinungen zu löschen.

„Versuchen“ ist der entscheidende Ausdruck.

Es ist schwer, die Bilder von toten und sterbenden Kindern aus dem Gedächtnis zu löschen – zumindest nicht im Nahen Osten. Dort spitzen sich die Dinge zu. Wenn dies ein Pokerspiel wäre, hätten die USA einfach zu viele „Tells“. Und die Menschen in der Region lesen sie zu gut.

Iran entsendet Kriegsschiff ins Rote Meer inmitten zunehmender Spannungen

Al Jazeera

01/ 01 2024

Dieses Kriegsschiff wird natürlich Zielinformationen an die Houthis weitergeben, um Angriffe auf Schiffe zu starten – und Verteidigungsinformationen für den Fall, dass die Amerikaner oder die Briten Raketenangriffe auf die Basen starten.

Die USA und die Briten unterstützen auf diese Weise terroristische Angriffe der Ukraine auf Russland, warum also nicht auch den Iran? Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus.

Auf jeden Fall müssen die Houthis kein Schiff versenken, um mit ihrer Strategie Erfolg zu haben.

Maersk wird weiterhin alle Verschiffungen über das Rote Meer aussetzen

Reuters

02 2024

Maersk wird kein Geld verlieren, wenn es die Verschiffungen über das Rote Meer unterbricht. Das ist nur ein Vorwand, um die Kosten in die Höhe zu treiben und die ohnehin schon gute Marge weiter zu erhöhen. Für die Volkswirtschaften in Europa und den Vereinigten Staaten, die eine Verschnaufpause brauchen, ist das jedoch keine gute Nachricht. Es musste etwas unternommen werden.

Israel zieht Tausende von Soldaten aus dem Gazastreifen ab, möglicherweise als Vorbote einer reduzierten Offensive

AP Nachrichten

2/ 01, 2024

Es ist unwahrscheinlich, dass diese „verkleinerte Offensive“ jemals stattfinden wird – obwohl viel über den israelischen Plan gesprochen wird, die Bewohner des Gazastreifens in den Kongo oder an einen anderen Ort in Afrika zu schicken. Sie erinnern sich vielleicht daran, dass Hitler die Juden auch in Afrika loswerden wollte. Das hat nicht geklappt. Das führte zu Auschwitz – dem Vorläufer von Gaza City.

BUT….!

Die USA und die Israelis verlieren überall – in Gaza, im Roten Meer, gegen die Hisbollah und ganz sicher in der Weltöffentlichkeit. Man könnte auch sagen, beide Länder verlieren gegen sich selbst. Die Mitte wird nicht halten.

Die Dinge fallen auseinander, die Mitte kann nicht halten;

Reine Anarchie bricht über die Welt herein,

Die blutgetrübte Flut wird losgelassen, und überall

Die Zeremonie der Unschuld wird ertränkt

(The Second Coming – William Butler Yeats)

Die Herabsetzung der Intensität des Konflikts soll eine Atempause für einen letzten Vorstoß schaffen, doch stattdessen wird damit die grundlegende Schwäche des Westens deutlich. Es ist zu erwarten, dass der Iran, die Houthis, die Hisbollah und militante Gruppen im Irak und in Syrien den Einsatz erhöhen werden. Ansar Allah As hat bereits die Ausbildung von 20.000 kampferprobten Houthi-Reservisten angekündigt, um die Israelis in Gaza – oder vielleicht im Libanon – zu bekämpfen. Wenn der IGH gegen Israel entscheidet – was der Fall sein sollte -, wird es noch schlimmer werden.

Und nicht nur für Israel.

Wie können sich die USA dann als Verfechter des Völkerrechts aufspielen? Der Kaiser hat keine Kleider an, und sein Schrott baumelt im Wind. Das ist kein guter Anblick, vor allem nicht in einem Wahljahr.

Hindustan Times

2/ 02 2024

Nach der Tötung eines Hamas-Abgeordneten wird eine Eskalation befürchtet

SBS Nachrichten

01/ 03 2024

Die Dinge werden heißer werden. Wie Sie in meinem letzten Artikel gesehen haben, sind die USA und Israel sehr gut darin, ihre Dummheit zu verdoppeln – genauso dumm wie die Ermordung von Mousavi war.

Während sie vorgeben, rational zu wirken und zu deeskalieren, eskalieren sie mit Attentaten. Dies sind Zeichen der Verzweiflung – nicht unähnlich der Anordnung von Terroranschlägen auf Belgorod durch Zelensky, mit Hilfe des Vereinigten Königreichs und der USA.

Haben die USA ein Recht zu existieren?

Bald müssen wir nicht nur das Existenzrecht Israels in Frage stellen, sondern auch das der USA und Großbritanniens.

Hat eine Nation, die selbst Kriege gegen die Menschheit führt, ein Existenzrecht, selbst wenn sie dies mit der Zustimmung und Komplizenschaft ihrer Bevölkerung tut? Diese Fragen wurden nach dem Zweiten Weltkrieg auch für Deutschland und Japan gestellt. Und die Antwort lautete schlicht und einfach, dass sie nicht mehr so existieren können wie zuvor.

Bald werden in den USA Wahlen stattfinden. Vorausgesetzt, Genocide Joe hat keinen Schlaganfall oder wird nicht vom Mossad ermordet, wird Trump der nächste Präsident sein.

Das ist der Mann, der John Bolton aus seinem Käfig befreit hat. Wie ich im Jahr 2020 argumentiert habe, gibt es im Grunde keinen Unterschied zwischen den Demokraten und den Republikanern – und schon gar nicht zwischen Biden und Trump – es ist nur eine Frage des Stils.

Die Neocons, Biden, Trump….

Letztlich liegt die Schuld nicht bei ihnen, sondern beim amerikanischen Volk.

Übersetzt mit Deepl.com

Julian Macfarlane

Journalist, Medienanalyst und Autor. Publiziert über Evolution, Psychologie, Anthropologie, Zoologie, Musik, Kunst, Neurologie, Geopolitik,.



