Spannungen zwischen Polen und der Ukraine nehmen zu: Die Dinge werden nicht mehr so sein wie früher

Von Richard Hubert Barton

27. September 2023

Die Flitterwochen sind vorbei und werden nie mehr zurückkehren, schreibt Richard Barton.

Alles begann mit dem Getreidestreit. Nachdem der Ukraine der Export ihres Getreides, vor allem Weizen, über das Schwarze Meer verwehrt wurde, blieb nur noch der Landweg über Polen, die Slowakei und Ungarn übrig. Es stellte sich heraus, dass diese Route nicht mehr verfügbar war. Die polnischen Behörden, die sich mit den massiven Protesten ihrer Landwirte konfrontiert sahen, stellten schnell fest, dass der ukrainische Weizen von minderwertiger Qualität war und nicht den EU-Anforderungen entsprach. Er wurde in den meisten Fällen zu einem Drittel des europäischen Preises verkauft und hätte für die Bauern eine Katastrophe bedeutet. Im Hinblick auf die bevorstehenden Wahlen am 15. Oktober dieses Jahres war der Partei Recht und Gerechtigkeit schnell klar, dass sie damit sogar ihre Macht verlieren könnte. Schließlich sind die Stimmen aus dem ländlichen Raum die traditionelle Wählerhochburg der Partei.

Es gab jedoch andere internationale politische Entwicklungen, die einen langen Schatten auf die Beziehungen zwischen Polen und der Ukraine warfen. Erst vor wenigen Tagen beschuldigte Präsident Selenskyj auf der UN-Generalversammlung Polen der schweren Sünde, „Russland zu helfen“. Die Reaktion der polnischen politischen Führung erfolgte umgehend und hatte verheerende Auswirkungen. Polens Präsident Duda weigerte sich, Selenskyj in den UN-Hinterzimmern zu treffen. Außerdem erklärte er öffentlich in Bezug auf Selenskyj, dass eine „erneute Beleidigung des polnischen Volkes“ nicht toleriert werde. Andererseits machte Premierminister Morawiecki deutlich, dass Polen der Ukraine nicht mehr helfen werde und sich nun auf die Verbesserung seiner eigenen Streitkräfte konzentrieren müsse. Darüber hinaus stellte sich heraus, dass die polnische Regierung im Begriff war, die Zahlung von Sozialleistungen einzustellen und die Arbeitserlaubnis für etwa eine Million Ukrainer in Polen zu widerrufen.

Einige anti-ukrainische Polen beeilten sich, die Rechnung für alle Waffenlieferungen und andere Arten der Unterstützung für die Ukraine zu präsentieren. Sie belief sich auf etwa 100 Milliarden polnische Zloty, d. h. rund 23 Milliarden US-Dollar. Präsident Andrzej Duda und Ministerpräsident Mateusz Morawiecki, die von ihrem Beschützer hinter den Kulissen, dem stellvertretenden Ministerpräsidenten Jaroslaw Kaczynski, manipuliert werden, gehören zu den größten Russenfeinden der Welt. Man kann die Konfrontation, die sich kürzlich zwischen Polen und der Ukraine ereignet hat, also nicht anders als etwas, gelinde gesagt, Unerhörtes betrachten. Aber manchmal ist heutzutage das Unmögliche möglich!

Einige andere Mitglieder der polnischen Führungselite brachten lebhafte Erinnerungen an den Völkermord an nicht weniger als 100 000 polnischen Zivilisten wach, die während und nach dem Zweiten Weltkrieg von der UPA in der Westukraine brutal ermordet wurden. Alle Zeichen im Himmel und auf Erden deuten darauf hin, dass diese düstere Frage den friedlichen und harmonischen Beziehungen zwischen Polen und der Ukraine noch immer im Wege steht.

Bei einem mehrtägigen Aufenthalt in Warschau am 17. Mai 2008 erzählte mir jemand von einer historischen Sitzung des polnischen Sejm unter dem bedeutungsvollen Motto: Polen-Ukraine, Freundschaft und Partnerschaft. Schande und Verurteilung für die OUN-UPA. Während dieser ungewöhnlichen Sitzung durften sich alle unter die Anti-UPA-Delegierten aus Kiew mischen. Einige von ihnen bestanden darauf, dass die tatsächliche Zahl der getöteten Zivilisten viel höher sei und etwa eine halbe Million Polen, 300 000 Juden und etwa 85 000 Ukrainer umfasse, die sich weigerten, ihre nicht-ukrainischen Nachbarn zu töten. Ich hörte mir das alles wie versteinert an.

Nicht weniger erschreckend war die Information über drei mutige Polen (Zygmunt Rumel, Krzysztof Markiewicz und Witold Dobrowoski), die auf Anweisung des polnischen Untergrunds mit der UPA in Kontakt traten (07.07.1943), um das Wolhynien-Massaker zu stoppen. Es fanden keinerlei Gespräche zu diesem Zweck statt. Sie wurden in betrügerischer Weise festgehalten, gefoltert, durch Zerreißen mit Hilfe von Pferden getötet und ihre Überreste wurden in Stücke gehauen.

Vor einigen Tagen hörte ich eine russische Fernsehsendung, in der ein Akademiker behauptete, Polen wolle sich die Westukraine aneignen. Er beließ es nicht dabei und behauptete, dass die Bevölkerung in den westlichen Teilen Wolhyniens und Podoliens größere Ähnlichkeiten mit Polen aufweise als ihre Landsleute weiter im Osten. Das mag stimmen, aber es bedeutet nicht, dass sie in Polen leben oder Teil von Polen sein wollen! So etwas wie eine Polonisierung der Ukraine gibt es nicht. Lassen Sie uns mit diesem Mythos für immer aufräumen! Solche falschen Vorstellungen werden nicht nur von dem oben erwähnten Sesselgelehrten geäußert, sondern auch von einer ganzen Reihe von Mitgliedern der polnischen Führungselite, die über theoretisches Wissen über die Ukraine verfügen, das mit den realen Verhältnissen dort wenig zu tun hat. Glücklicherweise gibt es keine konkreten Pläne zur „Befreiung“ der ehemaligen polnischen Ostgebiete, und wenn sie jemals ausgearbeitet und umgesetzt werden, wird es ein hartes Stück Arbeit. In diesem Fall würde man die Schuld für die entstandenen Probleme höchstwahrscheinlich der Russischen Föderation zuschieben!

Obwohl die Verfehlungen der Vergangenheit einen starken Hintergrund bilden, der im jüngsten polnisch-ukrainischen Szenario nicht außer Acht gelassen werden kann, muss der Streitpunkt etwas anders betrachtet werden. Die polnische Führung, egal wie russophob sie war oder wie sehr sie sich verstellt hat, um Uncle Sam zu gefallen, hat erkannt, dass die lang erwartete ukrainische Offensive ins Leere gelaufen ist. Sie sind sich bewusst, dass es immer schwieriger wird, einen kontinuierlichen Strom von Militärgütern aus dem Westen zu erhalten. Was sich vielleicht schon in ihrem analytischen Horizont für die Zukunft abzeichnet, ist die Tatsache, dass sie wahrscheinlich mit Putins Russland konfrontiert werden, so wie es ist, und… vielleicht sind die polnisch-russischen Beziehungen trotz der massiven antirussischen westlichen Propaganda doch nicht so schlecht. Doch im Moment können weder Duda noch Morawiecki etwas Derartiges öffentlich zugeben. Sie dürfen nicht den Zorn von Joe Biden riskieren. Doch wenn die Dinge in Amerika schlecht laufen und die Mittel für Selenskyj in erheblichem Umfang gekürzt werden, haben die polnischen Führer mehr Spielraum, um das Niveau der polnisch-ukrainischen Zusammenarbeit herabzustufen.

Selenskyj selbst wird immer verzweifelter. Er versucht, seine Entschuldigung bei Duda zu einer aufgeschobenen und stillen Angelegenheit zu machen. Um diesen demütigenden Rückzieher zu minimieren, hat er sich wohl an Biden gewandt, der Duda bereits aufgefordert hat, zu klären, was zwischen der Ukraine und Polen nach dem verbalen Zusammenstoß bei der UNO vor sich geht.

Höchstwahrscheinlich wird Duda in seiner Antwort an Biden daran erinnern, dass Selenskyj bereits zuvor den britischen Verteidigungsminister Ben Wallace beleidigt hat, und auf einer Entschuldigung bestehen. Und was kommt danach? Polen, das immer noch unter amerikanischem Druck steht, wird vielleicht seine Hilfe wieder aufnehmen, die in keiner Weise mit der früheren vergleichbar sein wird. Die Flitterwochen sind vorbei und werden nie mehr zurückkehren. Außerdem steht der Getreidehandel zugunsten der Ukraine nicht auf dem Plan, auch wenn die EU-Führung versuchen wird, Polen unter Druck zu setzen.

Es gibt einen neuen Faktor, der sich mit aller Deutlichkeit abzeichnet und wahrscheinlich noch an Stärke gewinnen wird. Aus Meinungsumfragen geht nämlich hervor, dass mehr als 80 % der polnischen Bürger gegen weitere Hilfen für die Ukraine sind. In diesem Zusammenhang sei daran erinnert, dass Russlands hervorragender Botschafter in Polen, Sergej Andrejew (derjenige, der bei der Veranstaltung zum VE-Tag mit roter Farbe beworfen wurde), im März dieses Jahres zu Recht feststellte, dass etwa 80 % der polnischen Bevölkerung eine freundliche Einstellung zu den Russen haben.

In den letzten Tagen hat der polnische Außenminister Zbigniew Rau in einem offenen Kommentar in New York versucht, die Wiederaufnahme einiger Hilfen Polens für die Ukraine in Aussicht zu stellen, aber er bestand darauf, dass die polnische Regierung die Anti-Hilfe-Meinung von 80 % der Polen nicht herunterspielen könne.

Trotz des Aufruhrs in den westlichen Medien wird Russland wahrscheinlich viel Geduld mit Polen haben, und in absehbarer Zeit könnten sich die Beziehungen zwischen den beiden Ländern erheblich verbessern. Übersetzt mit Deepl.com

