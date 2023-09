Canada’s honoring of Nazi vet exposes Ottawa’s longstanding Ukraine policy – The Grayzone By celebrating a Waffen-SS volunteer as a „hero,“ Canada’s Liberal Party highlighted a longstanding policy that has seen Ottawa train fascist militants in Ukraine while welcoming in thousands of post-war Nazi SS veterans. Canada’s second most powerful official, Chrystia Freeland, is the granddaughter of one of Nazi Germany’s top Ukrainian propagandists.

Kanadas Ehrung eines Nazi-Veteranen entlarvt Ottawas langjährige Ukraine-Politik

Von Max Blumenthal

The Grayzone

26. September 2023

Mit der Ehrung eines Waffen-SS-Freiwilligen als „Held“ hat die kanadische Liberale Partei eine seit langem betriebene Politik aufgedeckt, nach der Ottawa faschistische Kämpfer in der Ukraine ausbildet und gleichzeitig Tausende von Nazi-SS-Veteranen aus der Nachkriegszeit aufnimmt.

Kanadas zweitmächtigste Beamtin, Chrystia Freeland, ist die Enkelin eines der führenden ukrainischen Propagandisten Nazi-Deutschlands.

Im Frühjahr 1943 war Jaroslaw Hunka ein frischgebackener Soldat in der 14. Grenadierdivision der Waffen-SS Galizien, als seine Division Besuch vom Architekten der völkermörderischen Politik Nazideutschlands, Heinrich Himmler, erhielt. Himmler, der die Aufstellung des Bataillons geleitet hatte, war sichtlich stolz auf die Ukrainer, die sich freiwillig gemeldet hatten, um die Bemühungen des Dritten Reichs zu unterstützen.

80 Jahre später strahlte auch der Sprecher des kanadischen Parlaments, Anthony Rota, vor Stolz, als er Hunka zu einem Empfang für Wolodymyr Zelenskij einlud, bei dem der ukrainische Präsident für mehr Waffen und finanzielle Unterstützung für den Krieg seines Landes gegen Russland warb.

„Wir haben heute einen ukrainischen Kriegsveteranen aus dem Zweiten Weltkrieg hier im Saal, der für die ukrainische Unabhängigkeit gegen die Russen gekämpft hat und die Truppen auch im Alter von 98 Jahren noch immer unterstützt“, erklärte Rota während der parlamentarischen Veranstaltung am 22. September in Ottawa.

„Sein Name ist Yaroslav Hunka, aber ich bin sehr stolz darauf, dass er aus North Bay und aus meinem Wahlkreis Nipissing-Timiskaming stammt. Er ist ein ukrainischer Held, ein kanadischer Held, und wir danken ihm für seinen Dienst“, so Rota weiter.

Beifallsstürme gingen durch die Menge, als Premierminister Justin Trudeau, Zelensky, die stellvertretende Premierministerin Chrystia Freeland, der kanadische Generalstabschef Wayne Eyre und führende Vertreter aller kanadischen Parteien sich von ihren Plätzen erhoben, um Hunkas Kriegsdienst zu würdigen.

Seitdem Hunka als Nazi-Kollaborateur entlarvt wurde – was eigentlich schon bei seiner Ankündigung hätte auffallen müssen – haben sich die kanadischen Politiker (mit der bemerkenswerten Ausnahme von Eyre) beeilt, oberflächliche, gesichtswahrende Entschuldigungen abzugeben, während von kanadischen jüdischen Organisationen vernichtende Verurteilungen eingingen.

Der Vorfall ist nun ein großer nationaler Skandal, der Platz auf den Titelseiten kanadischer Zeitungen wie der Toronto Sun einnahm, die witzelte: „Das haben die Nazis kommen sehen.“ In der Zwischenzeit hat der polnische Bildungsminister angekündigt, die strafrechtliche Auslieferung von Hunka zu beantragen.

Die Liberale Partei hat versucht, die Affäre als versehentliches Missgeschick herunterzuspielen, und eine liberale Abgeordnete forderte ihre Kollegen auf, „diesen Vorfall nicht zu politisieren“. Melanie Joly, Kanadas Außenministerin, hat den Rücktritt von Rota erzwungen und versucht, den Sprecher zum Sündenbock für das kollektive Verhalten ihrer Partei zu machen.

Trudeau verwies unterdessen auf den „zutiefst peinlichen“ Vorfall als Grund, „gegen die russische Propaganda vorzugehen“, als ob der Kreml einen nicht mehr ganz so jungen Nazi-Kollaborateur ins Parlament geschmuggelt und dann den Premierminister und seine Kollegen im Stil des Manchurian Candidate hypnotisiert hätte, um ihn als Helden zu feiern.

Natürlich war der Vorfall kein Fauxpas. Bevor die kanadische Regierung und das kanadische Militär Hunka im Parlament feierten, hatten sie faschistische Hooligans, die für die Einsetzung einer nationalistischen Regierung in Kiew kämpften, diplomatisch unterstützt und die Ausbildung zeitgenössischer ukrainischer Militäreinheiten beaufsichtigt, die sich offen für die Förderung der Nazi-Ideologie einsetzten.

Ottawas Feier für Hunka hat auch die Politik des Landes nach dem Zweiten Weltkrieg entlarvt, bekannte ukrainische Nazi-Kollaborateure einzubürgern und sie als antikommunistische Stoßtruppen im eigenen Land einzusetzen. Unter den Einwanderern der Nachkriegszeit befand sich auch der Großvater der stellvertretenden Premierministerin Chrystia Freeland, der als einer von Hitlers führenden ukrainischen Propagandisten im von den Nazis besetzten Polen tätig war.

Obwohl sich die kanadische Regierung bemüht hat, diese schmutzige Geschichte zu unterdrücken, ist sie durch Hunkas Auftritt im Parlament und den beunruhigenden Inhalt seiner Online-Tagebücher auf dramatische Weise wieder aufgetaucht.

Jaroslaw Hunka, vorne und in der Mitte, als Mitglied der Waffen-SS Division Galizien

„Wir haben die deutschen Soldaten mit Freude empfangen“

Die März-Ausgabe 2011 der Zeitschrift der Association of Ukrainian Ex-Combatants in the US enthält einen beunruhigenden Tagebucheintrag, der bis vor kurzem unbemerkt geblieben war.

Das von Jaroslaw Hunka verfasste Tagebuch bestand aus stolzen Reflexionen über die freiwillige Teilnahme an der 14. Grenadierdivision der Waffen-SS Galizien. Hunka beschrieb die Nazi-Wehrmacht als „mystische deutsche Ritter“, als sie zum ersten Mal in seiner Heimatstadt Berezhany eintrafen, und erinnerte sich an seinen eigenen Dienst in der Waffen-SS als die glücklichste Zeit seines Lebens.

„In meiner sechsten Klasse“, schrieb er, „waren von vierzig Schülern sechs Ukrainer, zwei Polen und der Rest waren jüdische Flüchtlingskinder aus Polen. Wir fragten uns, warum sie vor einer so zivilisierten westlichen Nation wie den Deutschen wegliefen.“

Die Jewish Virtual Library beschreibt die Ausrottung der jüdischen Bevölkerung von Berezhany durch die „zivilisierten“ Deutschen: „1941, am Ende der sowjetischen Besatzung, lebten 12.000 Juden in Bereschany, die meisten von ihnen Flüchtlinge, die vor den Schrecken der Nazi-Kriegsmaschinerie in Europa flohen. Während des Holocausts wurden am 1. Oktober 1941 500-700 Juden von den Deutschen in den nahe gelegenen Steinbrüchen hingerichtet. Am 18. Dezember wurden weitere 1 200, die vom Judenrat als arm eingestuft wurden, im Wald erschossen. An Jom Kippur 1942 (21. September) wurden 1.000-1.500 Juden nach Belzec deportiert und Hunderte auf der Straße und in ihren Häusern ermordet. An Chanukka (4.-5. Dezember) wurden weitere Hunderte nach Belzec deportiert, und am 12. Juni 1943 wurden die letzten 1.700 Juden des Ghettos und des Arbeitslagers liquidiert, wobei nur wenige Personen entkamen. Weniger als 100 Juden aus Berezhany überlebten den Krieg.

Als die sowjetischen Truppen die Kontrolle über Berezhany hatten, sagten Hunka und seine Nachbarn, dass sie die Ankunft von Nazi-Deutschland herbeisehnten. „Jeden Tag“, so erinnerte er sich, „schauten wir ungeduldig in Richtung Pomoryany (Lemberg), in der Hoffnung, dass diese mystischen deutschen Ritter, die den verhassten Lyakhs Kugeln geben, bald erscheinen würden.“ (Ljakh ist eine abwertende ukrainische Bezeichnung für Polen).

Als die deutsche Nazi-Armee im Juli 1941 in Berezhany einmarschierte, atmete Hunka auf. „Wir begrüßten die deutschen Soldaten mit Freude“, schrieb er. „Die Menschen spürten ein Tauwetter, weil sie wussten, dass das gefürchtete Klopfen an der Tür mitten in der Nacht nicht mehr vorkommen würde, und dass man jetzt wenigstens ruhig schlafen konnte.

Zwei Jahre später schloss sich Hunka der Ersten Division der 14. Grenadierbrigade der Galizischen SS an – einer Einheit, die auf persönlichen Befehl von Heinrich Himmler aufgestellt wurde. Als Himmler die ukrainischen Freiwilligen im Mai 1943 inspizierte (unten), wurde er von Otto von Wachter begleitet, dem von den Nazis ernannten Gouverneur von Galizien, der das jüdische Ghetto in Krakau einrichtete.

„Eure Heimat ist so viel schöner geworden, seit ihr – auf unsere Initiative hin, muss ich sagen – jene Bewohner verloren habt, die so oft ein Schandfleck auf Galiziens gutem Namen waren, nämlich die Juden…“ Himmler soll zu den ukrainischen Truppen gesagt haben. „Ich weiß, wenn ich Ihnen befehlen würde, die Polen zu liquidieren … würde ich Ihnen die Erlaubnis geben, das zu tun, was Sie ohnehin tun wollen.“

„Hitlers Elite-Folterer und Mörder wurden auf Befehl der RCMP übergeben“

Nach dem Krieg stufte die liberale Regierung Kanadas Tausende von jüdischen Flüchtlingen als „feindliche Ausländer“ ein und hielt sie zusammen mit ehemaligen Nazis in einem Netz von Internierungslagern fest, die mit Stacheldraht umzäunt waren, weil sie befürchteten, dass sie ihr neues Land mit dem Kommunismus infizieren würden. Gleichzeitig gewährte Ottawa Tausenden von ukrainischen Veteranen der Hitlerarmee im Schnellverfahren die Staatsbürgerschaft.

Das ukrainisch-kanadische Mitteilungsblatt beklagte am 1. April 1948: „Einige [der neuen Bürger] sind ausgesprochene Nazis, die in der deutschen Armee und Polizei gedient haben. Es wird berichtet, dass Personen, die mit der gefürchteten SS, Hitlers Elite-Folterern und Mördern, tätowiert sind, auf Anweisung der RCMP und nach Ablehnung durch die Kontrollbehörden in Europa zugelassen wurden“.

Die Zeitschrift beschrieb die unreformierten Nazis als antikommunistische Stoßtruppen, deren „ideologische Führer“ bereits damit beschäftigt sind, den Dritten Weltkrieg zu schüren und einen neuen Welt-Holocaust zu propagieren, in dem Kanada untergehen wird.

1997 beschuldigte der kanadische Zweig des Simon-Wiesenthal-Zentrums die kanadische Regierung, über 2000 Veteranen der 14. freiwilligen Waffen-SS-Grenadierdivision aufgenommen zu haben.

Im selben Jahr brachte 60 Minutes eine Sondersendung mit dem Titel „Kanadas dunkles Geheimnis“, in der enthüllt wurde, dass etwa 1000 Nazi-SS-Veteranen aus den baltischen Staaten nach dem Krieg von Kanada die Staatsbürgerschaft erhalten hatten. Irving Abella, ein kanadischer Historiker, erklärte gegenüber 60 Minutes, dass es am einfachsten war, in das Land einzureisen, „indem man die SS-Tätowierung vorzeigte. Das bewies, dass man ein Antikommunist war“.

Abella behauptete auch, dass Premierminister Pierre Trudeau (Justins Vater) ihm erklärte, dass seine Regierung über die Nazi-Einwanderer schwieg, „weil sie Angst hatte, die Beziehungen zwischen Juden und osteuropäischen ethnischen Gemeinschaften zu verschärfen.“

Jaroslaw Hunka gehörte zu der Nachkriegswelle ukrainischer Naziveteranen, die von Kanada aufgenommen wurden. Laut der Website der Stadtverwaltung von Berezhany kam er 1954 in Ontario an und wurde sofort „Mitglied der Bruderschaft der Soldaten der 1. Division der UNA, die dem Weltkongress der Freien Ukrainer angeschlossen ist“.

Zu der neuen Generation ukrainischer Kanadier gehörte auch Michael Chomiak, der Großvater von Kanadas zweitmächtigster Beamtin Chrystia Freeland. Während ihrer gesamten Karriere als Journalistin und kanadische Diplomatin hat Freeland das Erbe ihres Großvaters in Form von antirussischer Hetze weitergeführt und bei öffentlichen Veranstaltungen wiederholt Nazi-Kollaborateure aus dem Krieg gefeiert.

Bei einer Kundgebung am 2. März 2020 zeigte die stellvertretende kanadische Premierministerin Chrystia Freeland stolz ein Banner der ukrainischen Partisanenorganisation, die im Zweiten Weltkrieg an der Seite Nazideutschlands kämpfte.

Kanada empfängt Hitlers ukrainische Top-Propagandisten

Während der deutschen Besetzung Polens durch die Nazis war der ukrainische Journalist Michael Chomiak einer der wichtigsten Propagandisten Hitlers. Von Krakau aus gab Chomiak eine antisemitische Publikation mit dem Namen Krakivs’ki visti (Krakauer Nachrichten) heraus, die den Einmarsch der Nazis in die Sowjetunion bejubelte – „Die deutsche Armee bringt uns unsere geliebte Freiheit“, verkündete die Zeitung 1941 – und Hitler verherrlichte, während sie die ukrainische Unterstützung für die Freiwilligen der Waffen-SS Galizien sammelte.

Chomiak verbrachte die meiste Zeit des Krieges in zwei geräumigen Krakauer Wohnungen, die die Nazibesatzer ihren jüdischen Eigentümern abgenommen hatten. Er schrieb, dass er zahlreiche Möbelstücke, die einem gewissen „Dr. Finkelstein“ gehörten, in eine andere arisierte Wohnung brachte, die ihm unterstellt wurde.

Michael Chomiak auf einer Party mit Emile Gassner, dem Nazi-Medienchef für das besetzte Polen

In Kanada engagierte sich Chomiak im Ukrainisch-Kanadischen Komitee (UCC), das unter den Diaspora-Mitgliedern hartgesottene nationalistische Gefühle schürte und gleichzeitig in Ottawa Lobbyarbeit für eine rigorose antisowjetische Politik betrieb. Auf seiner Website rühmt sich das UCC, während des Zweiten Weltkriegs direkte Unterstützung von der kanadischen Regierung erhalten zu haben: „Der letzte und entscheidende Anstoß für [die Gründung des UCC] kam von den Nationalen Kriegsdiensten Kanadas, die darauf bedacht waren, dass sich junge Ukrainer zum Militärdienst melden.“

Der erste Präsident der UCC, Wolodymyr Kubijowytsch, war damals in Krakau Chomiaks Vorgesetzter gewesen. Er war auch an der Aufstellung der 14. Grenadierdivision der Waffen-SS Galizien beteiligt und verkündete bei ihrer Aufstellung: „Dieser historische Tag wurde durch die Bedingungen ermöglicht, die den Ukrainern Galiziens eine würdige Gelegenheit bieten, Arm in Arm mit den heldenhaften deutschen Soldaten des Heeres und der Waffen-SS gegen den Bolschewismus, Ihren und unseren Todfeind, zu kämpfen.“

Freeland pflegt Medienkarriere als Undercover-Agent für Regimewechsel in der Ukraine zu Sowjetzeiten

Nach seinem Tod 1984 in Kanada trat Chrystia Freeland, Chomiaks Enkelin, als Reporterin für verschiedene ukrainische nationalistische Publikationen in seine Fußstapfen. Sie war eine frühe Mitarbeiterin von Kubijovychs Enzyklopädie der Ukraine, die die Geschichte von Nazi-Kollaborateuren wie Stepan Bandera beschönigte und ihn als „Revolutionär“ bezeichnete. Schon bald bekam sie eine Stelle bei der in Edmonton ansässigen Zeitung Ukrainian News, bei der schon ihr Großvater als Redakteur gearbeitet hatte.

In einer Ausgabe der Ukrainian News von 1988 (siehe unten) erschien ein von Freeland mitverfasster Artikel, gefolgt von einer Anzeige für ein Buch mit dem Titel „Fighting for Freedom“, in dem die ukrainische Waffen-SS Galizische Division verherrlicht wurde.

Während ihrer Zeit als Austauschstudentin im ukrainischen Lviv legte Freeland den Grundstein für ihren kometenhaften Aufstieg als Journalistin. Als Studentin der russischen Literatur an der Harvard University arbeitete Freeland im Verborgenen mit lokalen Aktivisten für den Regimewechsel zusammen und versorgte gleichzeitig internationale Medienbosse mit antisowjetischen Berichten.

Zahllose „tendenziöse“ Nachrichten über das Leben in der Sowjetunion, insbesondere für die nicht-russischen Bürger, trugen ihre Handschrift, als Frau Freeland sich in journalistischen Kreisen einen Namen machte, um ihre zukünftigen Karriereaussichten zu sichern“, berichtete die Canadian Broadcasting Corporation (CBC).

Unter Berufung auf KGB-Akten beschrieb die CBC Freeland als de facto Geheimdienstagentin: „Die Studentin, die so viele Kopfschmerzen verursachte, verabscheute die Sowjetunion eindeutig, aber sie kannte ihre Gesetze in- und auswendig – und wusste, wie sie sie zu ihrem Vorteil nutzen konnte. Sie verbarg ihre Handlungen geschickt, vermied Überwachung (und teilte dieses Wissen mit ihren ukrainischen Kontakten) und handelte geschickt mit ‚Fehlinformationen‘.“

1989 hoben sowjetische Sicherheitsbeamte Freelands Visum auf, als sie sie dabei erwischten, wie sie für ukrainische Nationalistenkandidaten einen „veritablen Leitfaden für die Durchführung einer Wahl“ ins Land schmuggelte.

Sie wechselte schnell wieder in den Journalismus und arbeitete im postsowjetischen Moskau für die Financial Times und den Economist, bis sie schließlich zur Chefredakteurin von Reuters aufstieg – dem in Großbritannien ansässigen Medienriesen, der heute als Aushängeschild für britische Geheimdienstoperationen gegen Russland fungiert.

Kanada bildet Nazis in der Post-Maidan-Ukraine aus und schützt sie

Als Freeland 2013 einen Sitz als liberales Mitglied des kanadischen Parlaments gewann, schuf sie ihre bisher mächtigste Plattform, um für einen Regimewechsel in Russland zu agitieren. Sie nutzte ihre journalistischen Verbindungen und veröffentlichte in renommierten Zeitungen wie der New York Times Meinungsbeiträge, in denen sie zur militanten Unterstützung der sogenannten „Revolution der Würde“ in der Ukraine durch westliche Hauptstädte aufrief. 2014 wurde der demokratisch gewählte Präsident gewaltsam abgesetzt und durch eine nationalistische, pro-NATO-Regierung ersetzt.

Inmitten des Putschversuchs besetzte eine Gruppe neonazistischer Schläger, die der Organisation C14 angehören, die Stadtverwaltung von Kiew und verwüstete das Gebäude mit ukrainischen nationalistischen Insignien und Symbolen der weißen Vorherrschaft, darunter eine Konföderiertenflagge. Als die Bereitschaftspolizei die faschistischen Hooligans am 18. Februar 2014 verjagte, suchten sie mit dem offensichtlichen Einverständnis der konservativen Regierung in Ottawa in der kanadischen Botschaft Unterschlupf. „Kanada sympathisierte zu diesem Zeitpunkt mehr mit den Demonstranten als die [ukrainische] Regierung“, erinnerte sich ein Beamter des ukrainischen Innenministeriums gegenüber der Canadian Broadcasting Corporation.

Das kanadische Außenministerium bot den Neonazis (oben), die 2014 das Kiewer Rathaus besetzten und verwüsteten, Unterschlupf.

Die offizielle kanadische Unterstützung für militante Neonazis in der Ukraine verstärkte sich nach der Wahl von Justin Trudeau von der Liberalen Partei im Jahr 2015. Im November 2017 entsandten das kanadische Militär und das US-Verteidigungsministerium mehrere Offiziere nach Kiew zu einem multinationalen Training mit dem ukrainischen Asow-Bataillon. (Asow hat die Aufzeichnung der Sitzung inzwischen von seiner Website gelöscht).

Asow wurde damals von Adriy Biletsky geleitet, dem selbsternannten „Weißen Führer“, der erklärte: „Die historische Mission unserer Nation in diesem kritischen Moment ist es, die Weißen Rassen der Welt in einen letzten Kreuzzug für ihr Überleben zu führen… Ein Kreuzzug gegen die von Semiten geführten Untermenschen.“

Als die Nazi-Familiengeschichte auftaucht, belügt Freeland die Öffentlichkeit

Zurück in Kanada, tauchte Freelands beunruhigende Familiengeschichte zum ersten Mal in den Medien auf. Wochen nach ihrer Ernennung zur Außenministerin im Januar 2017 – ein Posten, den sie vorhersehbar ausnutzte, um für Sanktionen gegen Russland und Waffenlieferungen an die Ukraine zu wettern – wurde die Rolle ihres Großvaters als Nazi-Propagandist im besetzten Polen zum Thema einer Reihe von Berichten in der alternativen Presse.

Die Trudeau-Regierung reagierte auf die sachlichen Berichte, indem sie Russland beschuldigte, eine Kampagne der Cyber-Kriegsführung zu führen. „Die Situation ist offensichtlich eine, in der wir wachsam sein müssen. Deshalb hat der Premierminister unter anderem eine vollständige Überprüfung unserer Cybersicherheitssysteme angeregt“, erklärte der Minister für öffentliche Sicherheit Ralph Goodale.

Doch nur wenige, wenn überhaupt, der für die Aufdeckung von Chomiaks Geschichte verantwortlichen Stellen hatten irgendeine Verbindung zur russischen Regierung. Zu den ersten, die seine Kollaboration aufdeckten, gehörte Consortium News, eine unabhängige, in den USA ansässige Medienorganisation.

Freeland setzte ihrerseits einen Sprecher ein, um die Öffentlichkeit zu belügen, indem sie pauschal bestritt, dass „der Großvater des Ministers ein Nazi-Kollaborateur“ war.

Als kanadische Medien mehrere russische Diplomaten zu den Vorwürfen zitierten, ordnete Freeland umgehend deren Ausweisung an und beschuldigte sie, ihren Diplomatenstatus auszunutzen, „um sich in unsere Demokratie einzumischen“.

Zu diesem Zeitpunkt waren ihre Familiengeheimnisse jedoch bereits aus dem Dachboden auf die Seiten der kanadischen Mainstream-Medien gepurzelt. Am 7. März 2017 berichtete die Globe and Mail über einen Artikel aus dem Jahr 1996 im Journal of Ukrainian Studies, in dem bestätigt wurde, dass Freelands Großvater tatsächlich ein Nazi-Propagandist war und dass seine Schriften zum Völkermord an den Juden beitrugen. Der Artikel wurde von Freelands Onkel, John-Paul Himka, verfasst, der sich im Vorwort bei seiner Nichte dafür bedankte, dass sie ihm bei „Problemen und Klarstellungen“ geholfen hatte.

„Freeland wusste seit mehr als zwei Jahrzehnten, dass ihr ukrainischer Großvater mütterlicherseits der Chefredakteur einer Nazi-Zeitung im besetzten Polen war, die während des Zweiten Weltkriegs Juden verunglimpfte“, so die Globe and Mail.

Nachdem sie im September dieses Jahres von einer Kamera dabei erwischt wurde, wie sie zusammen mit Hunderten von Gleichaltrigen einem ukrainischen Veteranen von Hitlers SS-Todesschwadronen mit hemmungslosem Eifer Beifall klatschte, berief sich Freeland erneut auf ihre Autorität, um den Vorfall aus den Akten zu streichen.

Drei Tage nach der peinlichen Szene stand Freeland wieder im Parlament und nickte zustimmend, als die Fraktionsvorsitzende der Liberalen, Karina Gould, einen Entschließungsantrag einbrachte, wonach die von Parlamentspräsident Anthony Rota vorgenommene Würdigung von Jaroslaw Hunka „aus dem Anhang der Debatten des Unterhauses“ und aus „allen Multimedia-Aufzeichnungen des Hauses“ gestrichen werden soll.

Dank der jahrzehntelangen staatlich geförderten Holocaust-Erziehung ist das Mantra, das von den Bürgern verlangt, „niemals zu vergessen“, zu einem Leitmotiv der liberalen Demokratie geworden. Im heutigen Ottawa wird dieser einfache moralische Leitfaden jedoch als Bedrohung angesehen, die Karrieren zu gefährden und die Kriegsanstrengungen in der Ukraine zu untergraben droht. Übersetzt mit Deepl.com

Max Blumenthal

Chefredakteur

Der Chefredakteur von The Grayzone, Max Blumenthal, ist ein preisgekrönter Journalist und Autor mehrerer Bücher, darunter die Bestseller Republican Gomorrah, Goliath, The Fifty One Day War und The Management of Savagery. Er hat Printartikel für eine Reihe von Publikationen, viele Videoreportagen und mehrere Dokumentarfilme, darunter Killing Gaza, produziert. Blumenthal gründete 2015 The Grayzone, um Amerikas Zustand des permanenten Krieges und seine gefährlichen innenpolitischen Auswirkungen journalistisch zu beleuchten.

