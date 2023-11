The Gaza genocide: 75 years in brief Share:Share on WhatsAppShare on FacebookShare on X (Twitter)Share on TelegramShare on RedditShare on EmailGAZA, November 2023: The Jabalia Refugee Camp after an Israeli airstrike [photo: Reuters] For 75 years, Israel has been terrorizing Gaza, attacking and bombing the very people it ethnically cleansed from their homes in 1948.

Der Völkermord im Gazastreifen: 75 Jahre in Kürze

in Palästina

von Tom Suarez



4November 2023

GAZA, November 2023: Das Jabalia-Flüchtlingslager nach einem israelischen Luftangriff [Foto: Reuters]

Seit 75 Jahren terrorisiert Israel den Gazastreifen, indem es genau die Menschen angreift und bombardiert, die es 1948 aus ihren Häusern ethnisch vertrieben hat. Als schließlich am 7. Oktober das Konzentrationslager in Gaza in die Luft flog, heuchelte der „Westen“ Empörung – und gab Gaza die Schuld. Hier ein Crash-Kurs für die Medien und US-Präsidenten…

Was ist Gaza?

● Gaza ist eine alte Region Palästinas. Aber die Welt kennt ihn heute als den Gazastreifen, ein bestimmtes Gebiet, das durch die gewaltsame Aneignung des Territoriums durch Israel vom Rest Palästinas abgetrennt wurde.

Wer sind seine Bewohner?

Obwohl der Gazastreifen seit der Antike von Palästinensern bewohnt wird, stammen die meisten der heutigen Bewohner des Gazastreifens aus einem Gebiet, das heute unter israelischer Kontrolle steht und von Israel ethnisch gesäubert wurde, weil sie keine Juden sind. Aus diesem einzigen Grund hindert Israel sie weiterhin an der Rückkehr in ihre Heimat und sperrt den „Streifen“ als Ghetto für Nicht-Juden ab.

Können sie nicht wenigstens ins Westjordanland gelangen, um dem Gemetzel zu entkommen?

Nein. Bereits 1948 begann Israel, auf Palästinenser zu schießen, die versuchten, vom Gazastreifen ins Westjordanland zu gelangen. 1967 schuf Israel aus dem palästinensischen Land, das es im Sechstagekrieg erobert hatte, Bantustans und wies allen Nicht-Juden ID-Karten für das eine oder andere Bantustan zu.

Aber heute hat das mit der Hamas zu tun, einer terroristischen Organisation

● Das Wort „Terrorist“ hat im politischen Sprachgebrauch jede Bedeutung verloren. Terrorismus ist vorsätzliche Gewalt gegen Zivilisten, um ein politisches Ziel zu erreichen – genau die Taktik, durch die Israel entstanden ist und weiterhin existiert. Palästinensische Gewalt, ob Terror oder nicht, ob mit vertretbaren Mitteln oder nicht, dient der Selbstverteidigung gegen israelischen Terror.

● Israel setzt Terror ein, um seine Ziele zu erreichen, weil diese Ziele Verbrechen gegen die Menschlichkeit darstellen. Die Ziele der Palästinenser sind Menschenrechte, Gleichheit und Freiheit, aber wir, die „internationale Gemeinschaft“, haben ihnen 75 Jahre lang jegliche konventionellen Verteidigungsmittel verweigert, während wir ihre Peiniger gestärkt haben.

● Der Durchbruch der Hamas durch den Gaza-„Zaun“ am 7. Oktober war an sich kein Terrorakt – als gewählte Regierung, die für die Sicherheit der Palästinenser verantwortlich ist, hatte sie die Pflicht, die Mauern des Konzentrationslagers zu durchbrechen.

Aber die Hamas tötete 1400 Israelis, nahm 200 Geiseln und beging Gräueltaten

Die Gefangennahme oder Tötung von israelischen Soldaten, die das Konzentrationslager bewachen, durch die Hamas ist legitime Selbstverteidigung. Die Tötung von Zivilisten durch die Hamas ist es nicht. Aber wenn wir uns auf die Argumentation mit der Zahl der Opfer beschränken wollen, dann wurden bei einem einzigen israelischen Massaker im Gazastreifen (2014) doppelt so viele Zivilisten getötet, und der US-Kongress applaudierte dafür.

● Die Zahl „1400“ wird wiederholt, obwohl es zahlreiche Beweise dafür gibt, dass die IDF, nicht die Hamas, für viele dieser Todesfälle verantwortlich war, sei es durch wahllosen Beschuss oder aufgrund der sogenannten „Hannibal-Direktive“, bei der Israel absichtlich Gefangene eliminiert, um Geiseln zu vermeiden.

● Die Hamas hat tatsächlich zivile Geiseln genommen. Dennoch hält Israel jederzeit fünf- bis zehntausend entführte palästinensische Zivilisten, darunter viele Kinder, gefangen; aber anstatt sie als Geiseln zu bezeichnen, nennt es sie „Gefangene“, und wir machen mit.

Was die Gräueltaten der Hamas betrifft, so hätte Israel sie doch sicher dokumentiert? Vierzig enthauptete Säuglinge und nicht einmal ein Foto für Kriegsverbrecherprozesse? Stattdessen haben wir nur Worte, die von den Medien und dem US-Präsidenten nachgeplappert werden. Das soll nicht heißen, dass es nicht zu Gräueltaten gekommen sein könnte; doch die wenigen Überlebenden, deren Berichte an die Öffentlichkeit gelangt sind, sprechen davon, dass sie trotz der erschreckenden Situation gut behandelt, ja sogar respektvoll behandelt werden.

GAZA, 2009: Ein Mädchen wandert durch die Ruinen des von Israel zerstörten Hauses ihrer Familie [Foto: T Suárez]

Der Antisemitismus steigt ins Unermessliche

Es verstößt gegen den allgemeinen Anstand – und in der Tat gegen die jüdische Identität -, dass die Wolke des Antisemitismus aufgeworfen wird, um einen Völkermord zu verschleiern. Entgegen der Behauptung von US-Politikern hat die Hamas Israel nicht angegriffen, weil sie Juden hasst. Diese Instrumentalisierung des Antisemitismus, um Israels andauernde Verbrechen zu vertuschen, sollte verurteilt und nicht hingenommen werden.

● Ironischerweise nehmen jene Fanatiker, die tatsächlich „die Juden“ für das Gemetzel in Gaza verantwortlich machen, Israel lediglich beim Wort – dass Israel im Namen von Juden, als Juden, handelt.

Die Organisationen, die die ständig steigenden Antisemitismus-Zahlen liefern, die von den Medien wiederholt werden, verwenden eine fiktive Definition von Antisemitismus (IHRA), die speziell entwickelt wurde, um israelkritische Stimmen als antisemitisch zu verleumden. Selbst wenn ich darauf hinweise, kommt ein weiteres Häkchen auf ihrer Zählung hinzu.

Es gibt keine Antwort auf diesen ‚Konflikt‘

● Es hat immer eine Antwort gegeben: das Ende der Apartheid, gleiche Rechte für alle von Fluss zu See in einem säkularen Staat. Israel hat dies 1947 blockiert und blockiert es auch heute noch, weil das Ende der Apartheid das Ende Israels bedeutet. Das ist und war immer die Ursache für diese Jahrzehnte des Elends.

Das Ende dieser 75-jährigen Katastrophe liegt also allein in den Händen Israels und seiner Wohltäter. Es gibt keine „zwei Seiten“ in dieser Sache. Kein Palästinenser hat jemals israelisches Land besetzt, Israelis unter Apartheid gestellt, Israelis ethnisch gesäubert oder Israelis daran gehindert, nach Hause zu gehen, sich medizinisch behandeln zu lassen, zur Schule zu gehen oder ihre Träume zu verwirklichen. Der gegenwärtige Horror ist nicht das Ergebnis evolutionärer Ereignisse, sondern des einzigen Ziels der zionistischen Bewegung seit weit über einem Jahrhundert: ein messianischer Staat, der auf rassischer Vorherrschaft und „Reinheit“ beruht und nur durch die Entmenschlichung und Eliminierung eines anderen Volkes erreicht werden kann.

Tom Suárez ist ein in London ansässiger Geschichtsforscher sowie ein professioneller Violinist und Komponist mit Juilliard-Ausbildung. Er lebte früher im Westjordanland und hat drei Bücher über die Geschichte der Kartografie und vier über Palästina veröffentlicht, zuletzt „Palestine Hijacked – how Zionism forged an apartheid state from river to sea“.

Übersetzt mit Deepl.com

