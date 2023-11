Thousands of Palestinian Hostages Detained in Israel Share:Share on WhatsAppShare on FacebookShare on X (Twitter)Share on TelegramShare on RedditShare on EmailThousands of Palestinians have been held hostage in Israeli prisons for years. They have been imprisoned without any charges, held on Administrative Detention. They are women, children, the elderly, as well as young men.

Tausende palästinensische Geiseln in Israel inhaftiert in Palästina

von Mary Lynn Cramer

5. November 2023

Tausende von Palästinensern werden seit Jahren in israelischen Gefängnissen als Geiseln gehalten. Sie sind ohne Anklage inhaftiert und befinden sich in Verwaltungshaft. Es handelt sich dabei um Frauen, Kinder, ältere Menschen und auch junge Männer. In der Vergangenheit war Israel bereit, mehrere dieser palästinensischen Geiseln gegen einen von Palästinensern festgehaltenen israelischen Soldaten auszutauschen. Zweifellos glaubte die Hamas, dass sie nach ihrer Rückkehr in den Gazastreifen nach ihrem Überfall auf das illegal besetzte Westjordanland am 7. Oktober 2023 über ein ähnliches politisches Druckmittel verfügen würde. (1)

Als die Hamas eine 85-jährige Frau freiließ, die sie während der Invasion illegaler israelischer Siedlungen im Westjordanland am 7. Oktober als Geisel genommen hatte, bedankte sie sich bei den Gefangenen für deren Freundlichkeit, äußerte aber auch ihren Ärger über die israelischen Behörden, die sie nicht geschützt hatten. Sie sagte, dass sie und andere Siedler sich drei Wochen vor dem Einmarsch der Hamas täglich bei den israelischen Behörden und Soldaten über die Feindseligkeiten beschwert und um Schutz gebeten hätten. (2) Die israelische Regierung hatte jedoch die Soldaten, die normalerweise auf Militärstützpunkten in diesem Gebiet stationiert sind, abgezogen und in den Norden verlegt. Könnte die Tatsache, dass diese Siedler als „Linke“ bekannt waren, die freundschaftliche Beziehungen zu Palästinensern unterhielten, etwas mit der Entscheidung zu tun haben, sie „ungeschützt“ zu lassen?

Israel verfügt über die ausgefeilteste Spionagetechnologie der Welt und hat sie bekanntlich sogar gegen amerikanische Beamte eingesetzt. Die Hamas hat im Vergleich zu Israel nichts an Überwachungstechnologie, militärischer Ausrüstung oder Massenvernichtungswaffen. (3) Als die Hamas und andere Palästinenser die einschränkenden Metallzäune niederrissen und mit Drachenfliegern in das Westjordanland segelten, gab es sicherlich niemanden, der mehr „überrascht“ war als sie, dass sie so einfach in ihr ehemaliges Heimatland eindringen konnten.

Die meisten Amerikaner haben keine Ahnung, wo das Westjordanland liegt oder warum der Gazastreifen als das „größte Freiluftgefängnis“ der Welt bezeichnet wird. Sie wissen nichts über die erste Nakba, geschweige denn, warum das jüngste völkermörderische Abschlachten von Palästinensern durch Israelis als zweite Nakba“ bezeichnet wird. Und die amerikanischen Mainstream-Nachrichtenquellen sind nicht im Begriff, die mehr als 75-jährige Geschichte dieses „Konflikts“ zu erklären, in der Häuser von Palästinensern zerstört, ganze Dörfer und Ernten verwurzelt, Tausende gezwungen wurden, um ihr Leben zu fliehen, und ihnen ihr international anerkanntes legales „Rückkehrrecht“ verweigert wurde; zusammen mit den täglichen Demütigungen und Misshandlungen, die jene einheimischen Palästinenser erleiden, die in ihrem Land geblieben sind, das Israel nun als sein eigenes beansprucht und in dem nur „Juden“ Bürger mit allen Rechten sind. (4) Schätzungen zufolge wurde im vergangenen Jahr durchschnittlich ein Palästinenser pro Tag von Siedlern oder den IDF im Westjordanland ermordet. In jüngster Zeit waren einige von ihnen amerikanische Staatsbürger. Aber ich sollte Rachel Corrie (März 2003) nicht vergessen. (5)

Die meisten Amerikaner wissen sicherlich nicht, dass Israel in den Anfängen der Hamas, als sie noch eine kleine, konservative religiöse Sekte war, der wichtigste Geldgeber war. Israel finanzierte die Hamas mit Hunderten von Millionen Dollar mit der ausdrücklichen Absicht, sie so aufzustellen, dass sie mit der säkularen Palästinensischen Befreiungsorganisation und der lästigen Palästinensischen Behörde konkurrieren kann. Ja, teilen und erobern. (6)

Und, was vielleicht noch erstaunlicher ist, die meisten Amerikaner wissen nicht, dass Tausende von Israelis täglich auf den Straßen gegen ihre eigene Regierung protestierten – und sie hatten eine riesige landesweite Demonstration gegen die Netanjahu-Regierung geplant, am selben Tag, an dem die Hamas ihren Angriff auf die illegalen Siedler im Westjordanland startete! (7) Was für ein Glück. Jetzt haben sich alle Israelis zusammengetan, um dieselbe Regierung zu unterstützen, die noch vor wenigen Wochen von den meisten als undemokratisch (und sogar „faschistisch“) beschimpft wurde. Das muss einfach ein Zufall sein. Der israelische Geheimdienst hätte nicht dafür sorgen können, dass der Weg für den Einmarsch der Hamas am selben Tag frei war, an dem die landesweite Demo gegen Netanjahu und Co. geplant war; oder???…aber was für ein Zufall!!! Netanjahu stand auch ein Prozess wegen seiner eigenen korrupten Finanzgeschäfte bevor. (7) Das wird nun abgesagt werden. Komisch, wie sich die Dinge entwickeln.

Selbsternannte Faschisten und Rassisten in der extrem rechten Netanjahu-Regierung, von denen einige in der Vergangenheit von israelischen Gerichten zensiert wurden, haben ausdrücklich ihre Absicht bekundet, den Gazastreifen und alle ehemaligen palästinensischen Gebiete von dem zu säubern, was sie als „menschliche Tiere“ bezeichnen.(8) Diese Millionen von Palästinensern bestehen zu über der Hälfte aus kleinen Kindern. Das ist es nicht, was die meisten Israelis ablehnen, leider. Darüber wissen die meisten Amerikaner nichts. ( 9)

MARY LYNN CRAMER, MA, MSW, LICSW, hat einen Hintergrund in Wirtschaft und klinischer Sozialarbeit, sowie in Wahrheits- und Gerechtigkeitsaktivismus. Sie ist unter mllynn2@yahoo.com zu erreichen.

Übersetzt mit Deepl.com

