Bundeskanzler Olaf Scholz hält eine Rede in Berlin, Deutschland, am 17. November 2023. [Halil Sağırkaya – Anadolu Agency]

Bundeskanzler bespricht Entwicklungen in Gaza mit israelischem Kriegskabinettsmitglied

30. Dezember 2023

Bundeskanzler Olaf Scholz hat am Freitag in einem Telefongespräch mit dem israelischen Kriegskabinettsmitglied Benny Gantz die Entwicklungen im Gazastreifen erörtert, berichtet die Agentur Anadolu.

Gantz informierte Scholz über die aktuelle Lage in der belagerten Enklave und an der Nordgrenze Israels. Scholz betonte die anhaltende „dringende Notwendigkeit“, die humanitäre Situation für die Menschen in Gaza zu verbessern und „alle Anstrengungen zu unternehmen, um das Leben der Zivilbevölkerung zu schützen“, so die deutsche Regierung in einer Erklärung.

Der Bundeskanzler wies darauf hin, wie wichtig es sei, eine regionale Ausweitung des Konflikts zu verhindern, und sagte, er werde die diplomatischen Kontakte fortsetzen.

Seit dem grenzüberschreitenden Angriff der Hamas am 7. Oktober hat Israel seine unerbittlichen Angriffe auf den Gazastreifen fortgesetzt und dabei nach Angaben der örtlichen Gesundheitsbehörden mindestens 21.507 Palästinenser getötet und 55.915 verletzt.

Ein Sprecher des israelischen Außenministeriums revidierte am 10. November die offizielle Zahl der Todesopfer der Hamas-Angriffe und senkte sie auf rund 1.200. Tel Aviv hat keine weiteren Angaben zu den Opfern gemacht.

Der israelische Angriff hat den Gazastreifen in Schutt und Asche gelegt. 60 % der Infrastruktur der Enklave sind beschädigt oder zerstört, und fast 2 Millionen Einwohner wurden angesichts des akuten Mangels an Lebensmitteln, sauberem Wasser und Medikamenten vertrieben.

Übersetzt mit Deepl.com

