https://www.middleeastmonitor.com/20240416-germanys-pro-palestine-event-crackdown-expulsion-of-british-palestinian-doctor-is-insanity-andrew-feinstein/

Die Polizei wartet, nachdem sie den Abbruch des Palästinenserkongresses verkündet und alle Teilnehmer aufgefordert hat, das Gelände in Berlin, Deutschland, zu verlassen, während die Teilnehmer des Palästinenserkongresses, der abgehalten wird, um einen sofortigen Waffenstillstand für Gaza zu fordern, am 12. April 2024 [Halil Sağırkaya/Anadolu Agency]

.Deutschlands pro-palästinensische Veranstaltungen und die Ausweisung eines britisch-palästinensischen Arztes sind „Wahnsinn“: Andrew Feinstein

16. April 2024

Das harte Vorgehen Deutschlands gegen eine pro-palästinensische Veranstaltung und die Maßnahmen gegen die eingeladenen Redner zeigen, wie sehr westliche Länder bereit sind, ihre eigenen Demokratien zu beschädigen, um Israel zu schützen, so Andrew Feinstein, ein ehemaliger südafrikanischer Politiker und pro-palästinensischer Aktivist, berichtet Anadolu Agency.

Die Berliner Polizei stürmte am vergangenen Freitag den Veranstaltungsort des Palästina-Kongresses, schaltete den Strom ab und sagte die Veranstaltung am Wochenende ab, bei der der britisch-palästinensische Chirurg Dr. Ghassan Abu Sitta und der ehemalige griechische Finanzminister Yanis Varoufakis Reden gehalten hätten.

Abu Sitta, der mehr als einen Monat in Gaza gearbeitet hat und kürzlich zum Rektor der Universität Glasgow ernannt wurde, wurde ebenfalls die Einreise nach Deutschland verweigert und musste nach seiner Landung auf dem Berliner Flughafen nach Großbritannien zurückkehren.

„Wie verrückt ist dieses Land … einen Arzt daran zu hindern, über das zu sprechen, was er aus erster Hand miterlebt hat, etwas, das der Internationale Gerichtshof wahrscheinlich für einen Völkermord hält“, sagte Feinstein, der auch eine aufgezeichnete Botschaft bei der Veranstaltung halten sollte, gegenüber Anadolu.

„Es spiegelt das Ausmaß wider, in dem Länder wie Deutschland, die USA, Großbritannien und andere sogenannte westliche Länder bereit sind, ihre eigenen Demokratien und die demokratischen Rechte ihrer Bürger zu untergraben, um Israel zu schützen.“

In Bezug auf die Abschiebung Abu Sittas warf Feinstein den britischen Behörden vor, den Chirurgen nicht unterstützt zu haben.

„Die britische Botschaft in Berlin hätte da sein müssen, um den britischen Staatsbürger am Flughafen davor zu schützen, dass ihm die Einreise nach Deutschland verweigert wird und er zurück nach Großbritannien abgeschoben wird“, sagte er.

„Wo waren sie? Wo war seine diplomatische Unterstützung als britischer Staatsbürger?“

Wenn ein palästinensisch-britischer Staatsbürger zu sein bedeute, dass eine Person keine Unterstützung vom britischen Staat erhalte, würde das auf „extremen Rassismus“ hindeuten, fügte er hinzu.

„Ich bin ein Jude. Ich bin weiß. Wenn ich mit dem Arzt im Flugzeug gewesen wäre, hätten sie mich dann auch verhaftet? Oder hätten sie nur ihn verhaftet?“, sagte er.

Das Vorgehen der deutschen Behörden sei „Wahnsinn“ und „völlig inakzeptabel“, erklärte er.

Das riecht nach Rassismus und Imperialismus

Feinstein, der Sohn eines Holocaust-Überlebenden, kritisierte die westlichen Länder für ihre anhaltende Unterstützung Israels.

Diese Länder bewaffnen Israel und machen sich damit mitschuldig an dem Völkermord“, der in Gaza begangen wird, sagte er.

„Sie profitieren und profitieren von dem Völkermord, der in Gaza begangen wird“, sagte Feinstein.

„Was der Westen tut, ist eine Schande. Es riecht nach Rassismus, es riecht nach Imperialismus, und das muss jetzt aufhören.“

Er sagte, Deutschland sei selbst an zwei Völkermorden beteiligt gewesen, dem Holocaust und dem Völkermord an den Ureinwohnern in Namibia.

Deutschland scheine zu glauben, Israel wegen des Holocausts unkritisch verteidigen zu müssen, so Feinstein.

Damit gehe Deutschland davon aus, dass „alle Juden das unterstützen, was Israel tut, nämlich einen Völkermord in Gaza zu begehen“, und betonte, dass dies einfach „nicht stimmt“.

„Es gibt Hunderttausende, wenn nicht Millionen von Juden auf der ganzen Welt, die über das, was der Staat Israel tut, entsetzt und angewidert sind. Der Staat Israel repräsentiert nicht alle Juden“, sagte er.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …