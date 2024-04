Israeli ‚diplomatic offensive‘ urges sanctions against Iran Push on partners to sanction Tehran comes as Israel mulls military retaliation for Iran’s weekend attack.

Nachrichten

Ein Raketenabwehrsystem ist im Einsatz, während vom Iran gestartete Drohnen und Raketen Israel angreifen [Amir Cohen/Reuters].

Israelische „diplomatische Offensive“ drängt auf Sanktionen gegen den Iran

16 Apr 2024

Der Druck auf die Partner, Teheran mit Sanktionen zu belegen, kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Israel militärische Vergeltungsmaßnahmen für den iranischen Angriff vom Wochenende in Erwägung zieht.

Israel hat eine „diplomatische Offensive“ gegen den Iran gestartet und Sanktionen gegen die islamische Republik gefordert.

Der israelische Außenminister Israel Katz sagte am Dienstag, er habe 32 Länder kontaktiert und sie aufgefordert, Sanktionen gegen Teheran zu verhängen. Dies geschieht zu einem Zeitpunkt, zu dem Israel eine militärische Reaktion auf den iranischen Angriff auf Israel erwägt.

Der Iran erklärt, seine Angriffe vom Samstag, bei denen mehr als 300 Drohnen, Marschflugkörper und ballistische Raketen zum Einsatz kamen, seien eine Vergeltung für den israelischen Angriff auf das iranische Konsulat in Syrien. Bei diesem Angriff wurden 13 Menschen getötet, darunter zwei Kommandeure der Quds-Truppe des Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC).

Das israelische Militär erklärte, es habe mit Hilfe der Vereinigten Staaten und anderer Verbündeter 99 Prozent der Bedrohungen aus der Luft abgefangen und der Angriff habe nur geringfügige Schäden verursacht, auch an einer Militärbasis im Süden des Landes.

„Neben der militärischen Antwort auf den Abschuss der Raketen und der UAVs führe ich eine diplomatische Offensive gegen den Iran an“, sagte Katz auf X.

„Heute Morgen habe ich Briefe an 32 Länder geschickt und mit Dutzenden von Außenministern und führenden Persönlichkeiten in der ganzen Welt gesprochen, in denen ich Sanktionen gegen das iranische Raketenprojekt und die Einstufung des Korps der Islamischen Revolutionsgarden als terroristische Organisation fordere“.

Katz gab nicht an, welche Regierungen er um die Verhängung der Sanktionen gebeten hatte. Der IRGC steht bereits auf der schwarzen Liste der Vereinigten Staaten als terroristische Organisation und unterliegt den Sanktionen der EU.

„Der Iran muss jetzt gestoppt werden – bevor es zu spät ist“, betonte Katz.

Video Dauer 02 Minuten 43 Sekunden 02:43

Warnung aus dem Iran

Die Spannungen sind hoch, während Israel über seine Reaktion auf den Angriff vom Samstag nachdenkt.

Der internationale Druck, der Tel Avivs Partner zur Zurückhaltung aufruft, ist groß, da man befürchtet, dass der Krieg im Gazastreifen zu einer weiteren Eskalation des Konflikts im Nahen Osten führen könnte.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu und die militärischen Befehlshaber haben jedoch Vergeltung zugesagt, wenn auch vorerst in unbestimmter Form.

Generalstabschef Herzi Halevi sagte am Montag, dass „dieser Abschuss so vieler Raketen, Marschflugkörper und Drohnen auf israelisches Gebiet mit einer Antwort beantwortet werden wird“, nannte aber keine Einzelheiten.

Video Dauer 00 Minuten 40 Sekunden 00:40

Vor diesem Hintergrund warnte der Iran am Dienstag, dass er auf jede Aktion gegen seine Interessen schnell reagieren werde.

„Wir erklären kategorisch, dass die kleinste Aktion gegen iranische Interessen mit Sicherheit mit einer strengen, weitreichenden und schmerzhaften Antwort gegen jeden Verursacher beantwortet werden wird“, sagte Präsident Ebrahim Raisi dem Emir von Katar, Scheich Tamim bin Hamad Al Thani, laut der iranischen Nachrichtenagentur für Studenten.

Katar hat in den vergangenen sechs Monaten versucht, im Krieg zwischen Israel und der Hamas eine Vermittlerrolle zu spielen.

Der stellvertretende iranische Außenminister Ali Bagheri Kani sagte am Montagabend im Staatsfernsehen, dass die Reaktion Teherans auf jeden israelischen Vergeltungsschlag „eine Frage von Sekunden“ sein würde.

Der Iran werde nicht weitere 12 Tage warten, um zu reagieren, sagte er und bezog sich damit auf die Zeitspanne zwischen dem Angriff auf die syrische diplomatische Einrichtung am 1. April und den Angriffen des Irans auf Israel.

Die Verbindung zur Ukraine

Der iranische Angriff hatte im Westen bereits eine erneute Diskussion über Sanktionen ausgelöst, die durch die Lieferung von Drohnen durch Teheran an Russland für dessen Einsatz in der Ukraine ausgelöst worden war.

Deutschland forderte am Dienstag die Europäische Union auf, neue Sanktionen gegen iranische Drohnentechnologie zu verhängen.

„Ich habe mich im Spätherbst gemeinsam mit Frankreich und anderen Partnern in der Europäischen Union für eine Ausweitung der Drohnensanktionen eingesetzt … Ich hoffe, dass wir diesen Schritt nun endlich gemeinsam gehen können“, sagte Annalena Baerbock auf einer Pressekonferenz in Berlin vor einem Besuch in Israel.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …