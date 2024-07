Zwei wesentliche Aspekte des Krieges gegen Palästina Von Bouthaina Shaaban

https://english.almayadeen.net/articles/opinion/two-essential-aspects-of-the-war-on-palestine



Zwei wesentliche Aspekte des Krieges gegen Palästina



Quelle: Al Mayadeen Englisch

3. Juli 2024

Es war ein sorgfältig inszenierter und systematischer Krieg, der darauf abzielte, den Palästinensern sogar das Recht zu nehmen, menschliches Mitgefühl für ihr Leiden oder ein echtes Verständnis für ihre Notlage über mehr als sieben Jahrzehnte hinweg zu erlangen.

In seiner Ausgabe vom 24. Juni 2024 veröffentlichte The Guardian einen exklusiven Leitartikel mit dem Titel „Israelische Dokumente zeigen, wie die Regierung versucht, den US-Diskurs über den Gaza-Krieg zu beeinflussen.“ Bei der Lektüre dieses Artikels wurde mir klar, dass der israelische Krieg gegen die Palästinenser im Gazastreifen und im Westjordanland nicht auf die palästinensische Geografie beschränkt war und auch nicht nur ein brutaler militärischer Feldzug des Völkermords und der ethnischen Säuberung war, trotz seines schrecklichen Charakters und der beispiellosen Verbrechen, die das zionistische Apartheidsystem begangen hat.

Vielmehr handelte es sich auch um einen sorgfältig inszenierten und systematischen Krieg, der darauf abzielte, den Palästinensern über mehr als sieben Jahrzehnte hinweg sogar das Recht auf menschliches Mitgefühl für ihr Leiden oder ein echtes Verständnis für ihre Notlage zu nehmen. Das Apartheidregime führte nicht nur den verbrecherischen Bombenangriff auf die Menschen und die Infrastruktur des Gazastreifens an, sondern führte auch einen Kampf, um zu verhindern, dass der weiße Phosphorstaub die Nasen derjenigen erreicht, die den wahren Geruch dessen wahrnehmen wollen, was in Palästina geschieht. Ich hatte das Gefühl, dass die zionistische Kriminalität in zwei parallelen Welten existiert, die scheinbar völlig getrennt sind, obwohl sie miteinander verwoben sind: eine Welt des Tötens, der Ausrottung, des Aushungerns und der Vernichtung aller Faktoren, die zum Lebensunterhalt beitragen könnten, und eine Welt der Täuschung, für die riesige Budgets bereitgestellt, Gesetze und Strategien formuliert wurden, um sicherzustellen, dass die Verbrecher ihre Verbrechen ungestraft fortsetzen können, indem sie die Medien kontrollieren und die Loyalität von Politikern, Journalisten und Prominenten kaufen.

Ich habe mehrfach über das Ungleichgewicht der Macht zwischen einigen wenigen belagerten Widerstandskämpfern, die zu Lande, zu Wasser und in der Luft eingeschlossen sind, und einer teuflischen Militärmaschinerie gesprochen, die über die neuesten, vom zionistisch orientierten Westen entwickelten Tötungs- und Vernichtungswerkzeuge verfügt. Nach der Lektüre dieses Artikels hatte ich jedoch das Gefühl, dass das Ungleichgewicht viel größer ist und sich nicht nur auf den militärischen Aspekt beschränkt. Es umfasst auch Erzählungen, die Manipulation der öffentlichen Meinung und die Bekämpfung jeglicher Bewegung oder menschlicher Anteilnahme, die den zionistischen Verbrecher verurteilen oder die palästinensischen Opfer, einschließlich Kinder und wehrlose Zivilisten, unterstützen könnte. In dem Artikel heißt es: „Im November letzten Jahres, nur wenige Wochen nach Beginn des Krieges in Gaza, wurde Amichai Chikli, Minister für Diaspora-Angelegenheiten in der israelischen Regierung, in die Knesset gerufen, um die Gesetzgeber darüber zu informieren, was angesichts der zunehmenden Antikriegsproteste junger Menschen in den Vereinigten Staaten, insbesondere an den Eliteuniversitäten, getan werden könnte.“ Seitdem haben zionistische Organisationen und Vereinigungen, einige seit langem bestehende und andere neu gegründete, mit Aktivitäten begonnen, die darauf abzielen, die öffentliche Meinung und Stimmung in den Vereinigten Staaten und Europa grundlegend von der Sympathie mit den Völkermordopfern in Gaza abzulenken.

Diese Organisationen haben damit begonnen, Forschungspapiere und Nachrichten herauszugeben, sie intervenieren (durch Bestechung und Beeinflussung) bei Kongressmitgliedern, Journalisten und Universitätspräsidenten unter dem Vorwand, dass Proteste gegen „Israels“ Menschenrechtsbilanz durch Antisemitismus motiviert sind, und diese Organisationen waren stark in die Kampagne zur Verankerung neuer Gesetze involviert, die Antisemitismus neu definieren, um jede Form der kritischen Äußerung über „Israel“ einzuschließen.

Aus dem Artikel geht hervor, dass andere amerikanische Gruppen eine Reihe von Initiativen ergriffen haben, um die Unterstützung für „Israel“ zu verstärken. Eine solche Gruppe, die öffentlich als Partner aufgeführt ist, der National Black Empowerment Council (NBEC), veröffentlichte einen offenen Brief von schwarzen demokratischen Politikern, die sich mit „Israel“ solidarisch erklären. Eine andere Gruppe, CyberWell, hat sich als offizieller „vertrauenswürdiger Partner“ von TikTok und Meta etabliert und hilft beiden sozialen Plattformen bei der Überprüfung und Bearbeitung von Inhalten. In einem kürzlich veröffentlichten CyberWell-Bericht wurde Meta aufgefordert, den beliebten Slogan „Vom Fluss bis zum Meer wird Palästina frei sein“ zu unterdrücken. Um ihre kriminellen Ziele zu erreichen, nutzten diese zionistischen Netzwerke und Organisationen Hunderte von gefälschten Konten, die pro-„Israel“ oder antimuslimische Inhalte auf X, Facebook und Instagram veröffentlichten. Der Artikel enthüllt außerdem, dass all diese Aktivitäten von der israelischen Regierung finanziert wurden und das Ergebnis eine israelische Einmischung in die amerikanische Politik war.

Eine dieser unethischen Organisationen hat sich darauf spezialisiert, jede Berühmtheit zu verurteilen, die „Israel“ kritisiert, und die strategische Priorität bestand darin, Länder zu ermutigen, die Antisemitismusdefinition der International Holocaust Remembrance Alliance zu übernehmen, die Kritik an „Israel“ und Antizionismus mit Antisemitismus gleichsetzt. Dieser Ansatz schränkt die Möglichkeit ein, die von der israelischen Regierung begangenen Verbrechen des Völkermords zu kritisieren, und nutzt den Begriff des Antisemitismus als Knüppel, um Kritiker der israelischen Politik zu bestrafen.

In der Tat haben sie begonnen, Gesetze in Bundesstaaten, Universitäten und sogar im US-Kongress zu ändern. Diese neuen Gesetze ermächtigen die amerikanischen Behörden, Institutionen und Universitäten, die bestimmte Kritiken an „Israel“ zulassen, die Finanzierung zu streichen. Am Ende schlugen einige vor, das Budget für diese Bemühungen um das Zehnfache zu erhöhen.

Als ich diese Details las, hatte ich mehr als einmal das Gefühl, dass die Widerstandsbewegungen in Palästina, im Irak, im Libanon, im Jemen und in Syrien mit einer Hand am Abzug kämpfen, während sie der anderen Hand beraubt sind, die Ideen, Strategien und Finanzmittel entwickelt und fleißig und methodisch daran arbeitet, die rechtmäßigen, machtlosen Besitzer des Landes zu unterstützen, die jeden Tag massenhaft getötet werden. In der Zwischenzeit gibt es keine spezialisierte intellektuelle, wissenschaftliche oder Forschungseinrichtung, die sich der Aufgabe widmet, diesem Betrug und den Unwahrheiten entgegenzutreten, die Lügen zu widerlegen und allen potenziell interessierten Parteien auf der ganzen Welt Perspektiven zu vermitteln. Ich hatte den Eindruck, dass dies das Ergebnis einer jahrzehntelangen Vernachlässigung der Bedeutung des Denkens und der Denker ist, die tief in diesem Land verwurzelt sind und manchmal keine andere Wahl haben, als auszuwandern, da sie sich um diejenigen drehen, die über wissenschaftliche Denkfabriken verfügen und ihnen die Möglichkeit zur Selbstverwirklichung und zur Entfaltung ihres eigenen Potenzials bieten.

Die Araber haben der Welt ihre Philosophie und ihr Denken geschenkt, durch Persönlichkeiten wie Ibn Rushd, Ibn Sina und Ibn Khaldoun, die wesentlich zur europäischen Renaissance beigetragen haben. Was ist heute mit uns geschehen, da die meisten arabischen Jugendlichen davon träumen, in die ganze Welt auszuwandern, um dort zu arbeiten, und da der Daily Telegraph, BBC und CNN zu unseren Informationsquellen geworden sind, sogar über unsere eigenen Heimatländer und Flughäfen?! Wir befinden uns jetzt in einer Lage, in der wir ihnen beweisen müssen, dass wir keine Kriegstreiber sind, obwohl sie die Mörder und wir die Opfer sind.

Noch beunruhigender ist, dass mehrere einflussreiche arabische Persönlichkeiten und Medien die Worte derer wiederholen, die uns vernichten wollen. Sie behandeln diese irreführenden Aussagen und Kampagnen gegen uns mit einer Art von Heiligkeit und absolutem Glauben, als ob ihre Worte unfehlbar und über jeden Vorwurf erhaben wären.

Unser heutiger Kampf ist nicht nur eine militärische Konfrontation mit unseren Feinden auf dem Schlachtfeld; es ist ein existenzieller Kampf, der von uns verlangt, alle zugrundeliegenden Faktoren, Lücken und Praktiken neu zu bewerten, die uns an diesen Punkt gebracht haben, an dem wir zu Opfern geworden sind und an dem unsere Archive, unser Volk und unsere Institutionen in dem Versuch vernichtet werden, unsere Erinnerung und Identität auszulöschen. Dennoch fehlt es uns an Klarheit über unsere Bezüge und über die Wege, die wir für unsere Zukunft einschlagen sollten, während unsere Feinde systematische und organisierte Kampagnen führen, um unsere Geschichte, unsere Rechte und unsere Wurzeln aus unserem Land zu tilgen. Sie nutzen jedes Mittel und jede Ressource und setzen die neuesten Wissenssysteme ein, um die öffentliche Meinung zu manipulieren und die Wahrheit auf den Kopf zu stellen. In der Zwischenzeit opfern Hunderttausende von Märtyrern und mutigen Kämpfern ihr Leben für die Verteidigung der Nation und ihrer Würde, nachdem man sie der intellektuellen und wissensbasierten Unterstützung beraubt hat, die aus ihrer Heimat ausgewandert ist, eine Tatsache, die unsere Fähigkeit geschwächt hat, die Stimme der Wahrheit zu erheben und sie dem Gewissen der Welt zu vermitteln.

Arabischer Intellektueller

Übersetzt mit deepl.com

