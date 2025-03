Verhandlungen über einen dauerhaften Frieden in der Ukraine Jeffrey D. Sachs

https://www.commondreams.org/opinion/lasting-peace-ukraine



Ein ukrainischer Soldat der 24. mechanisierten Brigade bezieht Stellung neben Sandsäcken, die mit Tarnnetz bedeckt sind, während in der Nähe Rauchschwaden aufsteigen. Die Szene spielt sich am 4. März 2025 während der russischen Invasion in der Ukraine an einem unbekannten Ort im Osten des Landes ab.

(Foto von Tetiana Dzhafarova/AFP via Getty Images)

Verhandlungen über einen dauerhaften Frieden in der Ukraine

Es ist an der Zeit für Diplomatie, die Europa, der Ukraine und Russland kollektive Sicherheit bringt.

Jeffrey D. Sachs

Common Dreams

06. März 2025

Es sollte kaum Zweifel daran geben, wie ein dauerhafter Frieden in der Ukraine hergestellt werden kann. Im April 2022 standen Russland und die Ukraine kurz davor, in Istanbul ein Friedensabkommen zu unterzeichnen, wobei die türkische Regierung als Vermittler fungierte. Die USA und Großbritannien redeten der Ukraine die Unterzeichnung des Abkommens aus, und seither sind Hunderttausende Ukrainer gestorben oder wurden schwer verletzt. Dennoch bildet der Rahmen des Istanbuler Prozesses auch heute noch die Grundlage für den Frieden.

Der Entwurf des Friedensabkommens (vom 15. April 2022) und das Istanbul-Kommuniqué (vom 29. März 2022), auf dem er basiert, boten einen vernünftigen und unkomplizierten Weg, um den Konflikt zu beenden. Es stimmt zwar, dass die Ukraine drei Jahre nach dem Abbruch der Verhandlungen, in denen sie große Verluste erlitten hat, letztendlich mehr Territorium abtreten wird als im April 2022 – aber sie wird das Wesentliche gewinnen: Souveränität, internationale Sicherheitsvereinbarungen und Frieden.

In den Verhandlungen von 2022 wurden die dauerhafte Neutralität der Ukraine und internationale Sicherheitsgarantien für die Ukraine vereinbart. Die endgültige Regelung der umstrittenen Gebiete sollte im Laufe der Zeit auf der Grundlage von Verhandlungen zwischen den Parteien beschlossen werden, bei denen sich beide Seiten verpflichteten, keine Gewalt anzuwenden, um die Grenzen zu ändern. Angesichts der aktuellen Realitäten wird die Ukraine die Krim und Teile der südlichen und östlichen Ukraine abtreten, was die Ergebnisse der Kämpfe der letzten drei Jahre widerspiegelt.

Ein solches Abkommen kann fast sofort unterzeichnet werden und wird wahrscheinlich in den kommenden Monaten unterzeichnet werden. Da die USA den Krieg, in dem die Ukraine noch mehr Opfer, Zerstörung und Gebietsverluste erleiden würde, nicht länger unterstützen werden, erkennt Selenskyj, dass es Zeit ist, zu verhandeln. In seiner Ansprache vor dem Kongress zitierte Präsident Donald Trump Selenskyj mit den Worten: „Die Ukraine ist bereit, so schnell wie möglich an den Verhandlungstisch zu kommen, um dauerhaften Frieden näher zu bringen.“

Die im April 2022 noch offenen Fragen betrafen die Einzelheiten der Sicherheitsgarantien für die Ukraine und die überarbeiteten Grenzen zwischen der Ukraine und Russland. Das Hauptproblem im Zusammenhang mit den Garantien betraf die Rolle Russlands als Mitgarant des Abkommens. Die Ukraine bestand darauf, dass die westlichen Mitgaranten mit oder ohne Zustimmung Russlands handeln können sollten, um Russland kein Vetorecht über die Sicherheit der Ukraine einzuräumen. Russland wollte eine Situation vermeiden, in der die Ukraine und ihre westlichen Mitbürgen das Abkommen manipulieren würden, um erneute Gewalt gegen Russland zu rechtfertigen. Beide Seiten haben Recht.

Die beste Lösung ist meiner Meinung nach, die Sicherheitsgarantien unter die Autorität des UN-Sicherheitsrats zu stellen. Das bedeutet, dass die USA, China, Russland, Großbritannien und Frankreich alle Mitbürgen wären, zusammen mit dem Rest des UN-Sicherheitsrats. Dies würde die Sicherheitsgarantien einer globalen Überprüfung unterziehen. Ja, Russland könnte ein Veto gegen eine spätere Resolution des UN-Sicherheitsrats zur Ukraine einlegen, aber es würde dann Chinas Schmach und der Welt gegenüberstehen, wenn Russland willkürlich und unter Missachtung des Willens der übrigen UN handeln würde.

Was die endgültige Festlegung der Grenzen betrifft, so ist ein wenig Hintergrundwissen sehr wichtig. Vor dem gewaltsamen Sturz des ukrainischen Präsidenten Viktor Janukowitsch im Februar 2022 stellte Russland keine territorialen Forderungen an die Ukraine. Janukowitsch befürwortete die Neutralität der Ukraine, lehnte eine NATO-Mitgliedschaft ab und handelte mit Russland friedlich einen 20-jährigen Pachtvertrag für den russischen Marinestützpunkt in Sewastopol auf der Krim aus, der seit 1783 die Heimat der russischen Schwarzmeerflotte ist. Nachdem Janukowitsch gestürzt und durch eine von den USA unterstützte, NATO-freundliche Regierung ersetzt worden war, bemühte sich Russland schnell um die Rückeroberung der Krim, um zu verhindern, dass der Marinestützpunkt in die Hände der NATO fällt. Von 2014 bis 2021 drängte Russland nicht auf die Annexion anderer ukrainischer Gebiete. Russland forderte die politische Autonomie der ethnisch russischen Regionen der Ostukraine (Donezk und Luhansk), die sich unmittelbar nach dem Sturz von Janukowitsch von Kiew abspalteten.

Das Minsk-II-Abkommen sollte die Autonomie umsetzen. Das Minsker Rahmenabkommen wurde teilweise von der Autonomie der ethnisch deutschen Region Südtirol in Italien inspiriert. Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel kannte die Erfahrungen Südtirols und betrachtete sie als Präzedenzfall für eine ähnliche Autonomie im Donbass. Leider widersetzte sich die Ukraine einer Autonomie für den Donbas vehement, und die USA unterstützten die Ukraine bei der Ablehnung einer Autonomie. Deutschland und Frankreich, die vorgeblich Garanten von Minsk II waren, sahen schweigend zu, wie das Abkommen von der Ukraine und den Vereinigten Staaten verworfen wurde.

Nach sechs Jahren, in denen Minsk II nicht umgesetzt wurde und in denen das von den USA bewaffnete ukrainische Militär weiterhin den Donbas beschoss, um die abtrünnigen Provinzen zu unterwerfen und zurückzuerobern, erkannte Russland am 21. Februar 2022 Donezk und Luhansk als unabhängige Staaten an. Der Status von Donezk und Luhansk im Istanbuler Prozess war noch nicht abschließend geklärt. Möglicherweise hätte man sich letztlich auf eine Rückkehr zu Minsk II und dessen tatsächliche Umsetzung durch die Ukraine (Anerkennung der Autonomie der beiden Regionen in der ukrainischen Verfassung) einigen können. Als die Ukraine den Verhandlungstisch verließ, war das Thema leider hinfällig. Einige Monate später, am 30. September 2022, annektierte Russland die beiden Oblaste sowie zwei weitere, Cherson und Saporischschja.

Die traurige Lehre daraus ist: Der Gebietsverlust der Ukraine hätte vollständig abgewendet werden können, wenn nicht der gewaltsame Staatsstreich stattgefunden hätte, der Janukowitsch stürzte und ein von den USA unterstütztes Regime an die Macht brachte, das auf eine NATO-Mitgliedschaft aus war. Der Gebietsverlust in der Ostukraine hätte abgewendet werden können, wenn die USA die Ukraine dazu gedrängt hätten, das vom UN-Sicherheitsrat unterstützte Minsk-II-Abkommen umzusetzen. Der Gebietsverlust in der Ostukraine hätte wahrscheinlich noch im April 2022 im Rahmen des Istanbul-Prozesses abgewendet werden können, aber die USA blockierten das Friedensabkommen. Jetzt, nach elf Jahren Krieg seit dem Sturz von Janukowitsch und als Folge der Verluste der Ukraine auf dem Schlachtfeld, wird die Ukraine in den kommenden Verhandlungen die Krim und andere Gebiete im Osten und Süden der Ukraine abtreten.

Europa hat andere Interessen, die es mit Russland verhandeln sollte, insbesondere die Sicherheit der baltischen Staaten und die europäisch-russischen Sicherheitsvereinbarungen im Allgemeinen. Die baltischen Staaten fühlen sich Russland gegenüber sehr verletzlich, was angesichts ihrer Geschichte verständlich ist, aber sie tragen auch selbst erheblich und unnötig zu ihrer Verwundbarkeit bei, indem sie repressive Maßnahmen gegen ihre ethnisch russischen Bürger ergreifen, darunter Maßnahmen zur Unterdrückung des Gebrauchs der russischen Sprache und Maßnahmen zur Trennung ihrer Bürger von der russisch-orthodoxen Kirche. Die Staatsoberhäupter der baltischen Staaten bedienen sich außerdem einer provokativen, auffallend russlandfeindlichen Rhetorik. Sowohl in Estland als auch in Lettland machen ethnische Russen etwa 25 % der Bevölkerung aus, in Litauen sind es etwa 5 %. Die Sicherheit der baltischen Staaten sollte durch sicherheitsfördernde Maßnahmen auf beiden Seiten erreicht werden, einschließlich der Achtung der Minderheitenrechte der ethnischen russischen Bevölkerung, und durch den Verzicht auf eine hasserfüllte Rhetorik.

Es ist an der Zeit für Diplomatie, die Europa, der Ukraine und Russland kollektive Sicherheit bringt. Europa sollte direkte Gespräche mit Russland aufnehmen und Russland und die Ukraine dazu drängen, ein Friedensabkommen auf der Grundlage des Kommuniqués von Istanbul vom 29. März und des Entwurfs eines Friedensabkommens vom 15. April 2022 zu unterzeichnen. Auf den Frieden in der Ukraine sollte die Schaffung eines neuen Systems der kollektiven Sicherheit für ganz Europa folgen, das sich von Großbritannien bis zum Ural und sogar darüber hinaus erstreckt.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …