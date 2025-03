https://electronicintifada.net/blogs/nora-barrows-friedman/holding-us-lawmakers-accountable-backing-gaza-genocide



US-Gesetzgeber für die Unterstützung des Völkermords in Gaza zur Rechenschaft ziehen

Nora Barrows-Friedman

The Electronic Intifada Podcast

6. März 2025

Eine neue Kampagne mit Sitz in den USA zielt darauf ab, die Gesetzgeber dafür zur Rechenschaft zu ziehen, dass sie die Steuerzahler des Bundes zu Komplizen des Völkermords in Gaza machen.

„Taxpayers Against Genocide“ (TAG) begann in Nordkalifornien, erweitert aber seine Mitgliedschaft, um alle Steuerzahler des US-Bundes im ganzen Land einzubeziehen.

Die Gruppe kündigte kürzlich Pläne an, im April einen Bericht bei den Vereinten Nationen einzureichen, und prüft weitere internationale Rechtsmittel.

„Wir gehen davon aus, dass wir einen äußerst soliden Rechtsfall haben“, sagte Maria Barakat, Mitglied der Kernorganisationsgruppe von TAG, und fügte hinzu, dass Anwälte der National Lawyers Guild zu ihrem Rechtsteam gehören.

Mitglieder des Gründungs- und Organisationsteams der Gruppe nahmen am Podcast ‚The Electronic Intifada‘ teil, um über ihre Strategie zu sprechen.

„Wir wollten an die Quelle der Bundessteuereinnahmen gelangen, die für Militärhilfe an Israel verwendet werden“, sagte Seth Donnelly, Mitbegründer von TAG, gegenüber The Electronic Intifada.

„Und so haben wir uns die Kongressabgeordneten angesehen, die am 20. April 2024 im Repräsentantenhaus für die Aufstockung der Militärhilfe und der Waffenverkäufe an Israel um weitere 26,38 Milliarden US-Dollar gestimmt haben.“

Bis dahin, so Donnelly weiter, „waren die Beweise für einen Völkermord erdrückend, und wir hatten sie intensiv dazu gedrängt, dies nicht zu tun, [aber] sie taten es trotzdem.“

TAG organisierte Sammelklagen im Namen von Wählern kalifornischer Abgeordneter, die dafür gestimmt hatten, Steuergelder zur Unterstützung der Kriegsverbrechen Israels zu bewilligen, und nannte Kongressabgeordnete der Demokratischen Partei wie Mike Thompson und Jared Huffman sowie die ehemalige Sprecherin des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi.

Barakat sagte, dass die Gruppe einen Beitrag dazu leisten möchte, dass ihr rechtlicher Ansatz für einen breiteren Wahlkreis anwendbar wird, damit er an verschiedene Gerichtsbarkeiten im ganzen Land angepasst werden kann.

Die Absicht von TAG sei es, „sicherzustellen, dass unsere Vertreter nie vergessen, dass sie sich an einem Völkermord mitschuldig gemacht haben, und dass wir nicht aufhören werden, bis sie in der Welt, in den Augen der Welt, beschämt sind.“

Mary Samson, Mitglied des Presseteams von TAG, und die Aktivistin Hanna Barakat sprachen auch über die starke Resonanz von Menschen aus dem ganzen Land, die sich am juristischen Prozess der Rechenschaftspflicht und Verantwortung für lokale, bundesstaatliche und nationale Gesetzgeber beteiligen wollen.

Produziert von Tamara Nassar

Foto von Leon Kunstenaar

