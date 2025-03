https://www.middleeasteye.net/news/exclusive-palestinian-minister-bbc-documentary-row-denies-he-and-son-are-hamas-royalty



Palästinensischer Beamter bestreitet in BBC-Dokumentation, dass er und sein Sohn „Hamas-Adelige“ sind

Ayman al-Yazuri ist ein in Großbritannien ausgebildeter Beamter in Gaza, der zuvor für das Bildungsministerium der Vereinigten Arabischen Emirate Beiträge geleistet hat

Von Khaled Shalaby und Imran Mulla

Veröffentlicht am: 6. März 2025,

Der Vater des 13-jährigen Jungen aus Palästina, der im Mittelpunkt der Kontroverse in Großbritannien über eine BBC-Dokumentation über Gaza steht, hat in einem Interview mit Middle East Eye die Behauptung zurückgewiesen, er und sein Sohn seien „Hamas-Adelige“.

Nur vier Tage nach der Ausstrahlung der Dokumentation Gaza: How To Survive a Warzone am 17. Februar nahm die BBC die Sendung von ihrer Streaming-Plattform iPlayer, nachdem pro-israelische Gruppen und konkurrierende britische Medien eine intensive Kampagne dagegen geführt hatten.

Die Kommentare kamen, nachdem der pro-israelische Aktivist David Collier behauptet hatte, dass Abdullah al-Yazuri, der Junge, der den Film erzählt hat, der Sohn eines stellvertretenden Ministers in der Regierung von Gaza sei und mit einem Mitbegründer der Hamas, Ibrahim al-Yazuri, der 2021 starb, verwandt sei.

Collier, dessen Enthüllungen einen nationalen Skandal auslösten, beschrieb Abdullah als das „Kind eines Hamas-Adligen“, eine Behauptung, die später von britischen Mainstream-Zeitungen wiederholt wurde.

In einem Exklusivinterview mit Middle East Eye aus Gaza bestritt der in Großbritannien ausgebildete Beamte diese Woche jedoch, mit dem Hamas-Gründer verwandt zu sein.

Er sagte, sein vollständiger Name sei Ayman Hasan Abdullah al-Yazuri, während der vollständige Name des Hamas-Gründers Ibrahim Fares Ahmed al-Yazuri sei.

Er fügte hinzu, dass sein Vater Hasan hieß und 1975 starb.

„Unsere Familie ist nicht so, wie manche behaupten“

– Abdullah al-Yazuri, stellvertretender Landwirtschaftsminister, Gaza

„Unsere Familie ist nicht so, wie manche behaupten“, sagte er gegenüber MEE und betonte, er sei kein ‚Hamas-Mitglied‘.

„Es gibt viele Personen in unserer Familie, die mit der Fatah und der Volksfront für die Befreiung Palästinas (PFLP) verbunden sind, darunter auch einige in Führungspositionen innerhalb dieser Bewegungen.“

Die Fatah ist die Partei, die die Palästinensische Autonomiebehörde im besetzten Westjordanland regiert.

Der in Großbritannien ausgebildete Technokrat

Yazuri wurde von Kommentatoren und Nachrichtenorganisationen in Großbritannien weithin als „Hamas-Chef“, „Hamas-Beamter“ und „Terrorchef“ bezeichnet.

Danny Cohen, der ehemalige Direktor von BBC Television, sagte der Daily Mail im Februar, dass „die BBC anscheinend eine Stunde Sendezeit zur Hauptsendezeit dem Sohn eines hochrangigen Mitglieds der Hamas-Terrorgruppe gewidmet hat“.

MEE enthüllte am 20. Februar, dass Yazuri in Wirklichkeit ein Technokrat mit eher wissenschaftlichem als politischem Hintergrund ist, der zuvor für das Bildungsministerium der VAE gearbeitet und an britischen Universitäten studiert hat.

Er ist Beamter in der Regierung von Gaza, die von der Hamas verwaltet wird.

Viele Palästinenser in Gaza haben familiäre oder andere Verbindungen zur Hamas, die die Regierung stellt. Das bedeutet, dass jeder, der in offizieller Funktion arbeitet, auch mit der Hamas zusammenarbeiten muss.

Die Labour-Abgeordnete Rupa Huq schlug am Dienstag während einer Sitzung des britischen Ausschusses für Kultur, Medien und Sport vor, dass die BBC mit der Absetzung der Dokumentation „das Kind mit dem Bade ausschütten“ könnte.

Sie merkte an, dass „offensichtlich Transparenz fehlte“, fügte aber hinzu: „Das war ein Kind, dessen Vater diese Berufsbezeichnung hatte, und ich weiß, dass man in einigen dieser Regime, bei der Baath-Partei im Irak, von dort stammenden Wählern, und ich weiß aus Bangladesch, wo ich Wurzeln habe, dass man Arzt sein musste, um in dieser Partei zu sein.“

Gestaltung von Lehrbüchern der VAE

Die Enthüllungen kommen, nachdem der 14-jährige Abdullah diese Woche gegenüber MEE erklärt hat, dass die Affäre ihn ernsthaft „psychisch unter Druck“ gesetzt und ihn um seine Sicherheit fürchten lassen hat.

Er sagte, als er erfuhr, dass der Film entfernt worden war, sei er am Boden zerstört gewesen, fügte aber hinzu, dass sich die BBC nicht bei ihm entschuldigt habe.

MEE fand heraus, dass Ayman al-Yazuri zwischen 1995 und 2003 an einer Highschool in Dubai Chemie unterrichtete.

Laut seinem Lebenslauf studierte er auch an britischen Universitäten und erwarb 2004 einen Master-Abschluss in analytischer Chemie an der Anglia Ruskin University in Cambridge.

Yazuri promovierte dann in analytischer Umweltchemie an der University of Huddersfield, die er 2010 abschloss.

Während dieser Zeit, zwischen 2003 und 2011, war er als Spezialist im Bildungsministerium der Vereinigten Arabischen Emirate tätig, wo er Lehrbücher entwarf und den naturwissenschaftlichen Lehrplan überarbeitete.

Im Jahr 2011 wurde er stellvertretender Minister im Bildungsministerium des Gazastreifens.

Seine derzeitige Position als stellvertretender Landwirtschaftsminister, die er im Juli 2021 antrat, umfasst die Überwachung und Unterstützung „landwirtschaftlicher Aktivitäten“ im Gazastreifen, „insbesondere in den Bereichen Pflanzenbau, Viehzucht und Fischerei“, wie aus seinem LinkedIn-Profil hervorgeht.

Die BBC stand diese Woche weiterhin auf dem Prüfstand, als ihr Vorsitzender den Abgeordneten mitteilte, dass die Enthüllungen über den Dokumentarfilm „ein Dolchstoß für den Anspruch der BBC auf Unparteilichkeit und Vertrauenswürdigkeit“ seien.

Sir Vincent Fean, der zwischen 2010 und 2014 britischer Generalkonsul in Jerusalem war, sagte am Mittwoch gegenüber MEE, dass die BBC und die Produzenten „die Pflicht haben, die Würde und das Wohlergehen eines unschuldigen 13-jährigen Jungen zu schützen.

„Sie haben versagt, er erhält Hasspost und seine psychische Gesundheit leidet darunter“, sagte er.

„Er hat nichts getan, um das zu verdienen. Schande über sie.“

Die ehemalige BBC-Journalistin Sangita Myska sagte, Abdullah habe Recht, dass die BBC gemäß ihren redaktionellen Richtlinien „für sein Wohlergehen verantwortlich“ sei.

Ein BBC-Sprecher sagte: „Die BBC nimmt ihre Fürsorgepflicht sehr ernst, insbesondere bei Beiträgen mit Kindern, und verfügt über Rahmenbedingungen, um diesen Verpflichtungen nachzukommen.“

