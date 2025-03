https://thecradle.co/articles/israeli-spy-agencies-develop-chat-gpt-like-ai-tool-to-target-palestinians-report



Israelische Spionageagenturen entwickeln KI-Tool, das „Chat GPT ähnelt“, um Palästinenser ins Visier zu nehmen: Bericht

Das KI-Tool verwendet riesige Datenmengen und kann feststellen, was „jede Person im Westjordanland tut“.

News Desk

6. März 2025

Israel hat eine umfangreiche Sammlung abgefangener palästinensischer Kommunikation zusammengestellt, um ein ChatGPT-ähnliches Tool für künstliche Intelligenz zu entwickeln, mit dem es seine Spionagefähigkeiten verbessern will, wie aus einer am 6. März veröffentlichten Untersuchung des Guardian hervorgeht.

Die Untersuchung, die gemeinsam mit der israelisch-palästinensischen Publikation +972 Magazine und dem hebräischen Medium Local Call durchgeführt wurde, deckte auf, dass die Einheit 8200 der israelischen Armee das KI-Tool so programmiert hat, dass es umgangssprachliches Arabisch versteht, indem es große Mengen palästinensischer Telefonanrufe und Textnachrichten verwendet, die durch seine Überwachung erlangt wurden.

Die Einheit 8200 „begann mit der Entwicklung des Modells, um ein ausgeklügeltes Chatbot-ähnliches Tool zu erstellen, das in der Lage ist, Fragen über die von ihr überwachten Personen zu beantworten und Einblicke in die riesigen Mengen an Überwachungsdaten zu geben, die sie sammelt“, so die Untersuchung.

Die Entwicklung des Systems wurde nach dem Beginn des völkermörderischen Krieges Israels gegen Gaza beschleunigt.

Eine informierte Quelle erklärte gegenüber dem Guardian, dass „KI die Macht verstärkt“, und fügte hinzu: „Es geht nicht nur darum, Schussangriffe zu verhindern, ich kann Menschenrechtsaktivisten aufspüren und den palästinensischen Bau in Gebiet C [im Westjordanland] überwachen. Ich habe mehr Möglichkeiten, um zu wissen, was jede Person im Westjordanland tut.“

„Wir haben versucht, den größtmöglichen Datensatz zu erstellen [und] alle Daten zu sammeln, die der Staat Israel jemals auf Arabisch hatte“, sagte der ehemalige israelische Beamte Chaked Roger Joseph Sayedoff letztes Jahr auf einer militärischen KI-Konferenz in Tel Aviv und fügte hinzu, dass das Modell ‚psychotische Mengen‘ an Daten benötige.

Während des Krieges im Gazastreifen setzte Israel KI-gestützte Tools wie „Gospel“ und „Lavender“ ein, um Tausende von Zielen für Luftangriffe und Attentate zu generieren. Während Israel behauptet, dass diese Tools dazu beitragen, zivile Opfer zu reduzieren, sagen Anwälte und Forscher, dass die Beweise auf das Gegenteil hindeuten.

Fortschrittliche KI-gestützte Technologie zur Gesichtserkennung hat eine führende Rolle beim Verschwinden und der Entführung zahlreicher Palästinenser im Gazastreifen durch Israel gespielt.

Auch US-amerikanische Technologiegiganten haben Israels Angriff auf den Gazastreifen unterstützt.

„Die israelische Armee ist zunehmend auf Unternehmen wie Microsoft, Amazon und Google angewiesen, um größere Datenmengen und nachrichtendienstliche Informationen über einen längeren Zeitraum zu speichern und zu analysieren“, berichteten israelische Quellen dem Guardian im Januar dieses Jahres. Insbesondere das Cloud-Computing-System Azure von Microsoft wurde zur Unterstützung nachrichtendienstlicher und militärischer Aktivitäten eingesetzt, wie aus durchgesickerten Dokumenten hervorgeht, die von der Zeitung zitiert wurden.

