Iran behält sich das Recht auf Selbstverteidigung gegen „Israel“ vor: Pezeshkian

16. September 2024

Während seiner ersten Pressekonferenz seit seinem Amtsantritt sagt der iranische Präsident, sein Land stimme sich mit seinen Partnern ab, um „Israel“ entgegenzutreten.

Jemeniten seien in der Lage, ihre eigenen Waffen herzustellen, und der Iran besitze nicht die Art von Hyperschallraketen, die von den jemenitischen Streitkräften (YAF) bei ihrem Angriff auf Tel Aviv eingesetzt wurden, bekräftigte der iranische Präsident Masoud Pezeshkian am Montag.

„Der Westen weiß, dass der Iran überhaupt keine Raketen in den Jemen schicken kann. Wir haben zwar Raketen, aber es ist uns nicht möglich, dem Jemen Raketen zu geben“, sagte Pezeshkian während seiner ersten Pressekonferenz seit seinem Amtsantritt und fügte hinzu, dass die Jemeniten die Technologie zur Herstellung und Produktion von Raketen vor Beginn des Krieges erworben hätten.

Er wiederholte die Aussagen seines iranischen Außenministers Abbas Araghchi, in denen er betonte, dass „die Anschuldigung, der Iran habe Waffen in den Jemen geschickt, eine Beleidigung der jemenitischen Nation darstellt, da der Jemen über die notwendige Technologie verfügt und in der Lage ist, seine militärische Macht zu stärken.“

„Der Jemen ist eine der wichtigsten Seiten in der Achse des Widerstands und spielt eine beispiellose Rolle bei der Unterstützung des Gazastreifens“, sagte Araghchi in einem Interview mit dem jemenitischen Al Masirah TV.

Der iranische Spitzendiplomat fügte hinzu, dass der Jemen ein souveränes Land und ein Entscheidungsträger sei und Waffen so einsetze, wie es ihm angemessen erscheine.

Pezeshkian verurteilte am Montag den von „Israel“ im Gazastreifen geführten Völkermordkrieg und prangerte die Besatzungsmacht für die Bombardierung von Schulen und Krankenhäusern innerhalb der Enklave an.

Er warnte, dass die Menschenrechte gefährdet seien und dass der Iran sich mit seinen Partnern abstimme, um „Israel“ entgegenzutreten, das Frauen und Kinder in Gaza töte.

„Wir streben nicht nach Atomwaffen, aber wir werden dem Druck der Feinde nicht nachgeben“, sagte er und betonte: ‚Wir werden Israel nicht anerkennen, das sie in der Region angesiedelt und mit allen möglichen Waffen ausgestattet haben.“

„Wer uns bedroht, irrt sich‘, erklärte er und bekräftigte: “Wenn Israel uns angreift, werden wir definitiv zurückschlagen.“

Darüber hinaus wies der iranische Präsident darauf hin, dass „Israel“ mit der Ermordung des Hamas-Chefs Ismail Haniyeh in Teheran versucht habe, den Iran in einen regionalen Krieg zu verwickeln, und betonte, dass sich die Islamische Republik das Recht vorbehalte, auf die israelische Aggression in einer Weise und zu einem Zeitpunkt zu reagieren, die sie für angemessen halte.

Der iranische Präsident betonte das Recht seines Landes, über Abschreckungsmacht gegen den Feind zu verfügen, und bekräftigte, dass der Iran nie Kriege begonnen habe, aber seine Fähigkeiten stärken müsse, um sich selbst und die Region zu schützen.

Pezeshkian wiederholte, dass der Iran nicht danach strebe, eine Atombombe zu bauen, aber auch keine Schikanen akzeptiere, und warf den Vereinigten Staaten vor, das Atomabkommen zu zerreißen.

„Der Iran bleibt den internationalen Grundsätzen verpflichtet“, fügte er hinzu.

Der Iran wird sich bemühen, die Verbindungen zu allen islamischen Ländern zu stärken

Pezeshkian betonte, wie wichtig es sei, die Beziehungen zwischen den islamischen Ländern auf verschiedenen Ebenen zu verbessern, und forderte die Abschaffung der Grenzen zwischen den Nachbarländern, im Einklang mit dem Aufruf des Islam zur Einheit unter den Muslimen.

„Wir werden uns bemühen, unsere Verbindungen zu allen islamischen Ländern zu stärken„, sagte er und betonte, dass ‚muslimische Nationen den Boden für Zusammenarbeit und Investitionen bereiten sollten‘.

„Alle Muslime sind Brüder; alle muslimischen Länder sollten in der Lage sein, problemlos miteinander zu interagieren“, betonte er.

Auf die Frage nach einem möglichen Besuch des saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman in Teheran machte Pezeshkian deutlich, dass er jede Initiative zur Förderung engerer Beziehungen zwischen den Ländern der Region begrüßen würde.

