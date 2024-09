Yemen’s hypersonic ballistic missile rocks Israel’s defenses Yemen’s daring strike on Tel Aviv not only exposed the cracks in Israel’s defenses but also the political vulnerabilities of the occupation state, challenging the status quo and signaling that Sanaa is now a regional force to be reckoned with.

Jemens ballistische Hyperschallrakete erschüttert Israels Verteidigung

Jemens waghalsiger Angriff auf Tel Aviv hat nicht nur die Risse in Israels Verteidigung aufgedeckt, sondern auch die politische Verwundbarkeit des Besatzungsstaates aufgezeigt, den Status quo in Frage gestellt und signalisiert, dass Sanaa nun eine regionale Macht ist, mit der man rechnen muss.

Von Khalil Nasrallah

16. September 2024

Bildnachweis: The Cradle

In den frühen Morgenstunden des 15. September durchbohrte eine jemenitische ballistische Hyperschallrakete die Luft und traf mitten in Tel Aviv ein. Die Rakete wurde am Mawlid, dem Geburtstag des Propheten Mohammed, abgefeuert und legte eine Strecke von über 2.000 Kilometern zurück, wobei sie die kollektiven Verteidigungssysteme Israels, der USA und seiner arabischen Verbündeten umging.

Dieser jüngste Angriff der mit den Ansarallah verbündeten jemenitischen Streitkräfte „wurde mit einer neuen ballistischen Hyperschallrakete durchgeführt … innerhalb von 11,5 Minuten und löste unter den Zionisten einen Zustand der Angst und Panik aus“, heißt es in einer Erklärung der Bewegung.

Der Raketenangriff erfolgte vor dem Hintergrund zunehmender israelischer Drohungen mit Militäraktionen gegen das Mitglied der Achse des Widerstands, die Hisbollah im Libanon, sowie der Weigerung von Premierminister Benjamin Netanjahu, einen Waffenstillstand in Gaza zu akzeptieren.

Jemenitischer Anführer: Wir haben den Feind in seinen Berechnungen durcheinandergebracht

In einem Interview mit The Cradle bestätigte Dr. Hizam al-Assad, Mitglied des Politbüros von Ansarallah und des Shura-Rates, dass „die Raketenoperation die Berechnungen des Feindes durcheinandergebracht und neue Regeln für das Gleichgewicht der Abschreckungsoperationen aufgestellt hat“, und wies darauf hin, dass dies „der erste Schritt für zukünftige Operationen“ sei.

Assad trennt die Operation von der Reaktion auf die israelische Aggression, die Hodeidah getroffen hat, und betont, dass sie „tief in Israel und dort stattfinden wird, wo der Feind oder diejenigen, die hinter dem Feind stehen oder auf seiner Seite stehen, es nicht erwarten“.

In Bezug auf das Dementi der israelischen Besatzungsarmee, dass die Rakete, die Tel Aviv getroffen hat, eine Hyperschallrakete war, bestätigte Assad, dass „die Republik Jemen militärische Technologien entwickelt hat und den Weg der technologischen Industrialisierung eingeschlagen hat, einschließlich Hyperschall-Raketensystemen, zusätzlich zu Drohnen und anderen Dingen.“

Zu Netanjahus Absicht, den Kampf mit dem Libanon auszuweiten, wirft der offizielle Vertreter Ansarallahs vor, dass diese „Drohungen aus einer Position der Schwäche kommen“, und warnt den israelischen Premierminister, dass „die nächste für Ihre Streitkräfte und Siedler schlimmer sein wird“.

Und Assad geht noch weiter gegen die Versuche Israels, seine Kämpfe an verschiedenen Fronten zu unterteilen, und argumentiert, dass die militärischen Bemühungen der Widerstandsachse eine einheitliche Front darstellen:

Was uns betrifft, so stehen wir im Rahmen der Unterstützungsfront an der Seite unserer Brüder in der Hisbollah, unserer Brüder an der irakischen Front und an den verschiedenen Fronten innerhalb und außerhalb Palästinas, und wir koordinieren und kooperieren im Rahmen gemeinsamer und nicht gemeinsamer Operationen.

Er schließt mit der Betonung des Ziels für alle Teile der Achse: „Wir werden nicht aufhören, bis die Aggression gegen den Gazastreifen gestoppt und die Belagerung seines Volkes aufgehoben ist.“

Fortsetzung der „fünften Phase“

Jemens kühne Raketenoperation am Sonntag war eine klare Botschaft, dass auch das Land die Zukunft des Konflikts mitgestalten kann, indem es sich den Erwartungen Israels widersetzt und die strategischen Berechnungen der regionalen Akteure verändert.

Entscheidend war, dass dies eine Warnung an den Besatzerstaat war, „weitere Angriffe und qualitative Operationen zu erwarten – da wir kurz vor dem ersten Jahrestag der gesegneten Operation vom 7. Oktober stehen – einschließlich der Reaktion auf seine kriminelle Aggression gegen die Stadt Hodeidah“.

Tatsächlich ist es nicht das erste Mal, dass der Jemen Tel Aviv zur Unterstützung des palästinensischen Widerstands ins Visier nimmt. Im Juli starteten die Streitkräfte als „fünfte Phase“ der Operationen einen Langstrecken-Drohnenangriff, der einen Todesfall zur Folge hatte und den Besatzerstaat dazu veranlasste, die jemenitische Hafenstadt zu bombardieren.

In seiner Sonntagsrede zum Mawlid wiederholte Ansarallah-Führer Abdul Malik al-Houthi den Beginn der fünften Phase und erklärte, dass der Angriff auf das besetzte Jaffa „mit einer High-Tech-Rakete durchgeführt wurde, die die Systeme des Feindes umging“.

Er betonte auch, dass „die Operationen und Stellungen des Jemen so lange fortgesetzt werden, wie die Aggression und Belagerung des Gazastreifens andauern“ und „bis Palästina aus den Fängen der Besatzung befreit ist“.

Militärische und politische Verwirrung in Tel Aviv

Die Bedeutung dieses Raketenangriffs kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Er markiert eine dramatische Eskalation der militärischen Fähigkeiten und der Bereitschaft Jemens, Israel direkt herauszufordern. Die Operation steht auch im Einklang mit dem Engagement Sanaas, die militärischen und technischen Fähigkeiten des Landes zu verbessern, wobei der Schwerpunkt auf dem Einsatz neuer Waffen zu Land und zu Wasser liegt.

Kurz nach dem Raketeneinschlag gab die israelische Armee zu, dass sie den Angriff nicht abfangen konnte, während die israelische Polizei bestätigte, dass die Rakete in der Nähe der Siedlung Kfar Daniel in der Nähe des Flughafens Ben Gurion eingeschlagen sei. Die Explosion und die versuchten Abfangmanöver führten zu Bränden und Schäden an einem großen Bahnhof in der Nähe der Stadt Modiin. Dieser jüngste Verstoß gegen Israels Luftverteidigungssysteme löste unmittelbare politische Auswirkungen aus, da der Besatzungsstaat bereits mit internen Unruhen zu kämpfen hat.

Netanjahu, der unter enormem Druck stand, berief gestern die wöchentliche Kabinettssitzung ein, in der er eine starke Reaktion gegen den Jemen ankündigte. Er erklärte, dass Israel „einen hohen Preis“ für jeden Angriff auf sein Territorium verlangen werde, und bekräftigte die Bereitschaft des Besatzungsstaates, sich dem zu stellen, was er als die vom Iran angeführte „Achse des Bösen“ bezeichnete.

Netanyahus Äußerungen spiegelten das wachsende Unbehagen in Tel Aviv wider, als er die vielfältigen Bedrohungen anerkannte, denen Israel ausgesetzt ist. Seine Rhetorik verriet jedoch eine tiefere Frustration. Trotz der Militäraktionen Israels, einschließlich des Angriffs auf Hodeidah, war es Netanjahu nicht möglich, die Eskalation zu stoppen oder Jemens Entschlossenheit zu unterdrücken.

Hyperschall-Nachricht

Die Entscheidung des Jemen, eine Hyperschall-Rakete abzufeuern, war ein kalkulierter Schritt, der sowohl regional als auch international mehrere bedeutende Botschaften enthielt. Die Tatsache, dass Sanaa zu diesem Schritt bereit war, zeigt, dass es sich nicht von israelischen, US-amerikanischen oder britischen „Vergeltungsmaßnahmen“ abschrecken lässt.

Tatsächlich veranschaulicht die Operation die kontinuierliche Weiterentwicklung der jemenitischen militärischen Fähigkeiten, die nun bewiesen haben, dass sie in der Lage sind, tief in israelisches Gebiet vorzudringen und dabei präzise zu sein. Darüber hinaus ist dieser Raketenangriff ein Beweis für die wachsende Fähigkeit Jemens, ausgeklügelte Verteidigungssysteme zu überwinden – eine Entwicklung, die in Washington oder Tel Aviv nicht unbemerkt geblieben ist.

Mit dem Angriff auf Tel Aviv hat Sanaa signalisiert, dass es bereit ist, den Status quo in Westasien in Frage zu stellen, insbesondere die vermeintliche Dominanz Israels. Dieser Angriff spiegelt auch die Erosion der Abschreckung durch die USA und Israel wider, eine Realität, die zukünftige Engagements in einer Vielzahl von Fragen prägen wird, darunter die gegen den Jemen verhängte Blockade und die durch ausländische Einmischung verschärften internen Spaltungen.

Die Militäraktionen des Jemen machen auch deutlich, dass er sich nicht von seiner Position zurückziehen wird, egal was es kostet. Jemen besteht darauf, dass jegliche Waffenruhe mit einer Beendigung des Krieges im Gazastreifen einhergehen muss.

Der Raketenangriff erfolgt auch zu einem Zeitpunkt, an dem Jemen erneut unter Druck aus Washington steht, einschließlich Versuchen, humanitäre Hilfe als Druckmittel einzusetzen. US-Beamte haben versucht, Hilfe als Verhandlungsgrundlage zu nutzen, in der Hoffnung, sowohl von der jemenitischen Führung als auch vom palästinensischen Widerstand Zugeständnisse zu erzwingen – etwas, das die jemenitische Führung immer wieder als ausgeschlossen bezeichnet hat.

Partner, nicht Stellvertreter

Auf regionaler Ebene ist der Zeitpunkt des Angriffs besonders bemerkenswert. Er erfolgte auf dem Höhepunkt der israelischen Drohungen, eine groß angelegte Militäroperation gegen den Libanon zu starten, und zeigt, dass der Jemen bereit ist, sich aktiv an einem breiteren Konflikt an mehreren Fronten zu beteiligen.

Mit dem Angriff auf Tel Aviv sendete der Jemen eine klare Botschaft an Israel und seine Verbündeten: Er wird nicht tatenlos zusehen, während andere Mitglieder der Widerstandsachse angegriffen werden. Dieser Raketenangriff stärkt auch die Rolle des Jemen als wichtiger Pfeiler im Widerstand der Region und zeigt, dass er ein wesentlicher Bestandteil der strategischen Gleichung ist, die den Iran, die Hisbollah und andere regionale Akteure miteinander verbindet.

Die Operation verdeutlicht auch die zunehmende Koordination zwischen den gegen Israel gerichteten Kräften. Netanyahus Strategie, zu versuchen, jede Front einzeln zu isolieren und zu bearbeiten, wird durch die wachsende Solidarität und Koordination zwischen seinen Gegnern untergraben.

Der Raketenangriff aus dem Jemen ist eine deutliche Mahnung, dass Israels Aktionen an einer Front Konsequenzen in der gesamten Region haben werden und dass die Rolle des Jemen in dieser Dynamik immer stärker wird.

Der Hyperschall-Raketenangriff auf Tel Aviv könnte als Wendepunkt im eskalierenden Konflikt zwischen Israel und dem Jemen angesehen werden, der die politischen und sicherheitspolitischen Kosten für den Besatzungsstaat erhöht, während der Krieg gegen Gaza sich der Ein-Jahres-Marke nähert.

Während die Spannungen weiter zunehmen, ist klar, dass jeder Versuch, die Einsatzregeln in Westasien zu diktieren, auf heftigen Widerstand stoßen wird. Der Jemen hat gezeigt, dass er in diesem Konflikt kein passiver Akteur ist, und die Auswirkungen dieses Angriffs werden wahrscheinlich noch Monate, wenn nicht Jahre in der gesamten Region nachhallen.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten spiegeln nicht unbedingt die von The Cradle wider.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …