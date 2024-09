https://strategic-culture.su/news/2024/09/16/closing-hatches-before-rains-founder-the-western-vessel/



Luken schließen, bevor der Regen das westliche Schiff zum Sinken bringt

Von Alastair Crooke

16. September 2024

Der Krieg ist verloren, und der Kampf, das „erzwungene Vortäuschen“ aufrechtzuerhalten, bricht durch, um von allen als falsche Realität angesehen zu werden.

Israel tritt in die nächste Phase seines Krieges gegen Palästina ein, indem es die Übernahme des Gazastreifens – von der Nordgrenze bis zum Netzarim-Korridor – abschließt. Es ist wahrscheinlich, dass sie beabsichtigen, dieses Gebiet dann schrittweise für jüdische Siedlungen und die Annexion an Israel zur Verfügung zu stellen.

In einem Artikel mit dem Titel „Annexion, Vertreibung und israelische Siedlungen: „Netanyahu bereitet sich auf die nächste Phase des Gaza-Krieges vor„, schreibt der Herausgeber von Haaretz, Aluf Benn, “sollte die Übernahme fortgesetzt werden, werden die palästinensischen Bewohner, die im nördlichen Gaza bleiben, vertrieben werden, wie von Generalmajor (a. D.) Giora Eiland vorgeschlagen, unter Androhung von Hunger und unter dem Deckmantel des „Schutzes ihres Lebens““. Benn vermutet, dass dieser Schritt für Netanyahu und seine Anhänger ein Lebenswerk darstellt: Erstmals nach 50 Jahren israelischer Rückzüge wird das israelische Territorium erweitert. Dies wird die „zionistische Antwort“ der israelischen Rechten auf den 7. Oktober sein.

Diese außergewöhnliche Wende wurde nicht nur durch Militäroperationen, sondern auch durch einen Federstrich herbeigeführt: die Ernennung von Oberst Elad Goren zum Leiter der humanitären und zivilen Bemühungen in Gaza, was ihn für die kommenden Jahre praktisch zum „Gouverneur von Gaza“ macht.

Weniger Beachtung findet in den westlichen Mainstream-Medien die harte Realität, dass Ben Gvir in den zwanzig Monaten, in denen die derzeitige israelische Regierung an der Macht ist, eine 10.000 Mann starke Siedler-Bürgerwehrbewegung bewaffnet hat, die Palästinenser im Westjordanland terrorisiert. Die Polizei in den besetzten Gebieten untersteht bereits der Autorität von Ben Gvir.

Was in dieser Einschätzung fehlt, ist, dass Ben Gvir zwar die „neue Armee des Staates Judäa“ aufbaut, Finanzminister Smotrich, der die Verwaltung der Gebiete leitet, jedoch die Situation für jüdische Siedler und Palästinenser im Westjordanland revolutioniert hat. Die Macht im Westjordanland wurde einer geschlossenen, rechtsgerichteten messianischen Bewegung übertragen, die nur einem einzigen Mann unterstellt ist: Smotrich (der Gouverneur des Westjordanlandes in allen Belangen).

Nahum Barnea beschreibt, dass Smotrich eine heimliche Zangenbewegung entfaltet hat: Ein Arm der Macht liegt in seiner Autorität als Finanzminister; der zweite Arm besteht in der Macht, die ihm in seiner Eigenschaft als zweiter Minister im Verteidigungsministerium übertragen wurde. Smotrichs und das Ziel der israelischen Regierung – dargelegt in Smotrichs „Decisive Plan“ im Jahr 2017 – hat sich nicht geändert: den Zusammenbruch der Palästinensischen Autonomiebehörde herbeizuführen, die Gründung eines palästinensischen Staates zu verhindern und den sieben Millionen Palästinensern, die zwischen dem Jordan und dem Mittelmeer leben, eine Wahl zu geben: im Kampf zu sterben, in ein anderes Land auszuwandern oder für immer als Vasallen in einem größeren israelischen Staat zu leben.

Es besteht kein Zweifel, dass der „Entscheidende Plan“ für die Palästinenser bereits in vollem Gange ist: Terrorisierung der Bewohner des Westjordanlands, damit sie ihr Land verlassen; Zerstörung der sozialen Infrastruktur im Westjordanland (wie im Gazastreifen); und eine harte finanzielle Belastung der palästinensischen Gesellschaft – wie im Gazastreifen.

Netanyahus Verschleierungstaktik in Bezug auf die wahrscheinliche Zukunft des Gazastreifens bedarf keiner weiteren Erklärung. Die Palästinenser im nördlichen Gazastreifen werden das Schicksal der Armenier in Bergkarabach erleiden: Sie wurden vor einem Jahr über Nacht aus der Region vertrieben, in einer schnellen Aktion der Aserbaidschaner. Die Welt sah dies und „machte einfach weiter“ – nach israelischem Geschichtsverständnis. Netanjahu zog es vor, bei einer „kleinen Lüge“ über die Zukunft des Gazastreifens zu bleiben, anstatt die große Wahrheit laut auszusprechen.

Mit Netanyahus Aussage letzte Woche in den US-amerikanischen Fox News, dass „kein Abkommen über die Freilassung von Geiseln aus Gaza in Vorbereitung ist und auch nicht annähernd unter Dach und Fach ist“, und mit der Hinzufügung, dass die positiven Schwingungen (die hauptsächlich aus Washington kamen) „falsche Erzählungen“ seien, leitete Netanyahu effektiv die nächste Phase des Krieges in Israel ein: Militäraktionen im Norden Israels, die darauf abzielen, die Bedingungen für die Rückkehr der vertriebenen Bewohner zu schaffen. Diese drei israelischen Komponenten (Nord-Gaza, Westjordanland und Libanon) greifen ineinander. Tatsächlich sind sie miteinander verknüpft:

Da es keine „diplomatische Vereinbarung“ gibt, in der die Hisbollah aus der Grenzregion entfernt wird (und nicht zurückkehrt), hat Israel logischerweise nur zwei Möglichkeiten: einen Waffenstillstand im Gazastreifen, der seine Nordgrenze befrieden könnte, oder eine absichtliche Eskalation im Norden mit all ihren Folgen.

Die Vorstellung, dass die Hisbollah von der libanesischen Grenze „weggelockt“ werden könnte, war schon immer „utopisch“. Die Aussichten auf eine Einigung im Gaza-Konflikt sind nach Angaben der Vermittler „nahe Null“, sodass sich die Aufmerksamkeit Israels nun nach Norden richtet.

General Gantz, Vorsitzender der Oppositionspartei „Nationale Einheit“ – in Washington zum Middle East America Dialogue (MEAD)-Gipfel – und Kritiker der Regierung Netanjahu, schien sich dennoch mit dem Unvermeidlichen abgefunden zu haben: „Die Geschichte der Hamas ist Schnee von gestern“, sagte er. „Die Geschichte des Iran und seiner Stellvertreter in der gesamten Region und was sie zu tun versuchen, ist das eigentliche Problem … Der militärische Fokus sollte sich von Gaza auf den Libanon verlagern“, und fügte hinzu, dass „wir zu spät dran sind“. „Die Zeit für [Maßnahmen im] Norden ist gekommen“.

US-General Kurilla, der die US-Streitkräfte in der Region befehligt, traf am Wochenende in Israel ein – sein zweiter Besuch innerhalb einer Woche – um die „Koordination mit der IDF in Erwartung eines möglichen Vergeltungsangriffs des Iran und der Hisbollah“ abzuschließen.

Washington ist zwar entschlossen, Israel in jedem Konflikt mit dem Iran oder der Hisbollah zu unterstützen, ist aber dennoch besorgt. Hochrangige amerikanische Regierungsvertreter äußerten in den letzten Tagen die Befürchtung, dass ein umfassender Krieg gegen die Hisbollah zu enormen Schäden an der israelischen Heimatfront führen wird, insbesondere wenn der Iran und andere Mitglieder der Widerstandsallianz sich daran beteiligen.

Der Erwerb moderner russischer Verteidigungsgüter durch den Iran hat die Lage für die USA erheblich verkompliziert: In Kombination mit dem Vorrat an modernen Angriffsraketen des Iran könnte dies das Blatt wenden. Der moderne Krieg hat eine Revolution durchlaufen. Die westliche Luftherrschaft wurde in Schach gehalten.

Die USA sind (unklugerweise) entschlossen, sich in jeden Konflikt einzumischen, der sich auf den Libanon und den Iran ausweitet – und dies würde an sich wahrscheinlich die Wahlaussichten von Kamala Harris gefährden, da die Wut unter muslimischen Wählern in wichtigen US-Swing-States zunimmt.

In Washington gibt es auch mehr als nur einen Hinweis auf den Verdacht, dass Netanjahu sowohl Biden-Harris schaden als auch die Wahl an Trump verlieren würde.

Netanyahus Plan des „Großen Sieges“, Großisrael von Palästinensern zu säubern, nimmt Gestalt an, allerdings steht die Vernichtung der Hisbollah noch aus. Sind all diese „Siege“ auch nur im Entferntesten realisierbar? Nein. Sie riskieren vielmehr den Zusammenbruch Israels (wie maßgebliche Kommentatoren wie Generalmajor Brick deutlich gemacht haben). Es ist jedoch möglich, dass Netanjahu versuchen wird, sie umzusetzen. Der Geist der Kahanisten lebt weiter und ist heute in Israel Mainstream.

Diese Aussicht wirft den dunklen Schatten eines riesigen schwarzen Schwans auf, der in den kommenden Monaten bis zu den US-Wahlen über dem Nahen Osten kreist.

Auch der Ukraine-Krieg birgt das Potenzial für eine unerwartete unangenehme Überraschung.

Präsident Putin deutete diese Woche auf dem Wladiwostok Eastern Economic Forum an, dass sich auch der Ukraine-Krieg an einem Wendepunkt befinde – auf einer Stufe mit dem Nahen Osten: Russland hat den Spieß umgedreht, indem es auf den Kursk-Einfall in Russland reagiert hat.

Russische Truppen nutzten die Dummheit der Ukraine, ihre Elitetruppen einzusetzen, und sperrten westliche Panzer in einem bewaldeten, dünn besiedelten Käfig ein – und begannen ein gemütliches „Truthahnschießen“.

Moskau lehnte den Köder ab, die russischen Reserven an der Donbas-Front abzuziehen, um sie in Kursk einzusetzen. Und Putin stellte in Wladiwostok mit ruhiger Zuversicht klar, dass Selenskyj „mit der Kursk-Offensive nichts erreicht hat. Die russischen Streitkräfte haben die Lage in Kursk stabilisiert und begonnen, den Feind aus den Grenzgebieten zu drängen, während die Donbass-Offensive beeindruckende territoriale Gewinne erzielt hat.“

Der Deutlichkeit halber sagte Putin, dass der Feind sehr hohe Verluste erleide, sowohl an Menschen als auch an Ausrüstung. Diese Situation, so betonte er, könnte zum Zusammenbruch der Front in den kritischsten Gebieten und zum vollständigen Verlust der Kampffähigkeit der gesamten Streitkräfte führen.

Putin mag darauf bestehen, dass er wie immer zum Dialog bereit ist, aber seine Worte am Ende dieses Satzes waren deutlich – ein Zusammenbruch, „den wir anstreben“ (bezogen auf den vollständigen Verlust der ukrainischen Kampffähigkeit). Dies sind sieben Schlüsselwörter.

Daraus lässt sich ableiten, dass mit dem vollständigen Zusammenbruch der Kampffähigkeit mit ziemlicher Sicherheit die politische Architektur zerfällt, die einzig und allein auf diesen militärischen Fähigkeiten beruht – und nicht auf irgendeiner politischen Legitimität.

Was Moskau nicht vorhersehen kann, ist, wie oder in welcher Form diese Entwirrung vonstatten gehen könnte.

Die politischen Strukturen in Kiew werden wahrscheinlich ihr Dasein als „Zombie“ fortsetzen, wenn auch ohne ihre raison d’être, solange die Biden-Regierung es schafft – um bis zu den Wahlen das Gesicht zu wahren.

Präsident Putin mag zwar von Vermittlung reden, aber Moskau ist sich durchaus bewusst, dass die Machtstruktur in Kiew aus dem Pool rassistischer Antislawen stammt, um jegliche Einigung mit Moskau zu blockieren. Eine Vermittlung wird zwangsläufig abgewiesen werden – das war von Anfang an Washingtons Absicht, als es den Stefan-Banderista-Block stärkte.

Ein Zerfall der politischen Strukturen in Kiew macht jedoch wahrscheinlich alle „Möchtegern-Vermittler“ überflüssig.

Offen gesagt würde eine neue (gesäuberte) Regierung in Kiew wahrscheinlich zu dem Schluss kommen, dass ihr an der Front kaum eine andere Wahl bleibt, als zu kapitulieren, um formelle Neutralität und Grenzen für die künftige Militarisierung anzubieten. Und Moskau ist durchaus in der Lage, „das“ mit den Ukrainern zu besprechen, ohne „Hilfe“ von außen.

Natürlich wird es Stimmen geben, die sagen, dass die USA einen vollständigen Zusammenbruch der militärischen Fähigkeiten der Ukraine nicht akzeptieren können – im Vorfeld der Wahlen im November ist das (rhetorisch) durchaus wahr. Deshalb hält Putin die „Vermittlungserzählung“ am Leben.

Der BRICS-Gipfel (Ende Oktober in Russland) steht bevor und muss organisiert werden. Der Westen wird bis zuletzt auf eine Vermittlung drängen, um das bestehende russlandfeindliche Regime in Kiew so lange wie möglich am Leben zu erhalten – und um den Begriff des eingefrorenen Konflikts im Bewusstsein einiger BRICS-Teilnehmer wachzuhalten. Der Vorschlag des eingefrorenen Konflikts ist jedoch eine Falle, um den Grundstein für eine künftige Plattform für Druck auf Russland zu legen.

Die Chefs der Geheimdienste der USA und des Vereinigten Königreichs mögen mit dem Gedanken spielen, mit ATACMS tief in Russland einzudringen, aber der Rückgriff auf Maßnahmen, die (offen gesagt) darauf abzielen, die russische Zivilbevölkerung zu terrorisieren und Putins Popularität zu untergraben, dient eher dazu, das strategische Versagen des Westens zu unterstreichen. Wieder einmal ist es dem Westen nicht gelungen, eine glaubwürdige militärische Streitmacht aufzustellen, um ein Ziel zu stürzen, selbst wenn dieses in dämonischen Farben gemalt ist.

Der Krieg ist verloren, und der Kampf, das „erzwungene Vortäuschen“ aufrechtzuerhalten, bricht durch und wird von allen als falsche Realität wahrgenommen.

Alastair Crooke

Ehemaliger britischer Diplomat, Gründer und Direktor des in Beirut ansässigen Conflicts Forum

