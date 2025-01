https://strategic-culture.su/news/2024/12/31/2025-second-renaissance-or-chaos/



2025: Eine zweite Renaissance oder Chaos?

Von Pepe Escobar

31. Dezember 2024

Aus dem Florenz der Renaissance, einem der – wenigen – Höhepunkte der Menschheit, die heute in der Erinnerung lebendig sind, schreiten wir vorsichtig durch dieses flammenerfüllte Jahr 2025.

FLORENZ – Es ist ein strahlender toskanischer Wintermorgen, und ich befinde mich in der legendären Dominikanerkirche Santa Maria Novella, die im frühen13. Jahrhundert gegründet und schließlich 1420 geweiht wurde, an einem ganz besonderen Ort der Kunstgeschichte: direkt vor einem der monochromen Fresken, die 1447-1448 vom Meister der Perspektive Paolo Uccello gemalt wurden und die Sintflut darstellen.

Paolo Uccello: Sintflut. Fresko von 1448 in Santa Maria Novella, Florenz. Foto von Pepe Escobar

Es ist, als ob Paolo Uccello uns darstellen würde – in unserer heutigen Zeit der Probleme. Inspiriert von dem neuplatonischen Superstar Marsilio Ficino – von Ghirlandaio in einer schicken roten Robe in der Cappella Tornabuoni verewigt – habe ich versucht, eine Reise in die Zukunft zu unternehmen und mir vorzustellen, wen und was Paolo Uccello in seiner Darstellung unserer aktuellen Flut darstellen würde.

Beginnen wir mit dem Positiven. 2024 war das Jahr der BRICS – wobei das Verdienst für alle Errungenschaften dem unermüdlichen Beitrag der russischen Präsidentschaft zukommt.

2024 war auch das Jahr der Achse des Widerstands – bis zu den schweren Schlägen, die sie in den letzten Monaten einstecken musste, eine ernsthafte Herausforderung, die ihre Verjüngung vorantreiben wird.

Und 2024 war das Jahr, in dem die Grundzüge des Endspiels im Stellvertreterkrieg in der Ukraine festgelegt wurden: Es bleibt abzuwarten, wie tief die „regelbasierte internationale Ordnung“ in der schwarzen Erde von Noworossija begraben wird.

Wenden wir uns nun den vielversprechenden Aussichten für die Zukunft zu. 2025 wird das Jahr der Konsolidierung Chinas als überragende geoökonomische Kraft auf dem Planeten sein.

Es wird das Jahr sein, in dem sich die entscheidende Schlacht des 21. Jahrhunderts – Eurasien gegen NATOstan – in einer Reihe von unvorhersehbaren Vektoren zuspitzen wird.

Und es wird das Jahr der fortschreitenden, ineinander greifenden Verbindungskorridore sein – der entscheidende Faktor für die Integration Eurasiens.

Nicht zufällig steht der Iran im Mittelpunkt dieser ineinandergreifenden Konnektivität – von der Straße von Hormuz (durch die täglich mindestens 23 % des weltweiten Öls fließen) bis zum Hafen von Chabahar, der Westasien mit Südasien verbindet.

Zu den zu beobachtenden Konnektivitätskorridoren gehören die Rückkehr einer der wichtigsten Pipelineistan-Sagas, die 1 800 km lange Pipeline Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan-Indien (TAPI), der Internationale Nord-Süd-Transportkorridor (INSTC), der drei BRICS-Staaten (Russland-Iran-Indien) und mehrere aufstrebende BRICS-Partner miteinander verbindet; der chinesisch-pakistanische Wirtschaftskorridor (CPEC), das Vorzeigeprojekt der Gürtel- und Straßeninitiative (BRI), und nicht zuletzt die schnell voranschreitende Nördliche Seeroute (oder Nördliche Seidenstraße, wie die Chinesen sie nennen), die schließlich die billigste und schnellste Alternative zum Suezkanal werden wird.

Wenige Tage vor dem Start von Trump 2.0 in Washington werden Russland und der Iran in Moskau endlich offiziell ein umfassendes strategisches Partnerschaftsabkommen unterzeichnen, an dem mehr als zwei Jahre gearbeitet wurde: wieder einmal ein Schlüsselabkommen zwischen zwei führenden BRICS-Staaten mit immensen, kaskadenartigen Auswirkungen auf die Integration Eurasiens.

Ein vollständig versiegelter Verhandlungskanal

Dmitri Trenin, angesehenes Mitglied des russischen Rates für Außen- und Verteidigungspolitik, hat den bisher realistischsten Fahrplan für ein akzeptables Ende des Stellvertreterkriegs in der Ukraine vorgelegt.

„Denn aus der Sicht der kollektiven politischen „Eliten“ des Westens, die alles auf diesen Krieg gesetzt haben, ist nichts akzeptabel außer einer strategischen Niederlage Russlands, die niemals eintreten wird.

So wie es aussieht, hat Präsident Putin die Elite in Moskau im Griff, die der Schlange nicht nur den Kopf, sondern auch den Körper abschlagen will.

Trump seinerseits hat keinerlei Interesse daran, in einen weiteren Sumpf hineingezogen zu werden; überlassen Sie das den ahnungslosen europäischen Chihuahuas.

Ein möglicher Vorstoß in Richtung eines wackeligen „Friedens“-Abkommens kommt also auch der globalen Mehrheit entgegen – ganz zu schweigen von China, das weiß, dass Krieg schlecht fürs Geschäft ist (zumindest wenn man nicht im Waffengeschäft tätig ist).

Was eine jederzeit mögliche „existenzielle“ Eskalation angeht, so sind wir noch nicht über den Berg; aber es bleiben noch drei Wochen für einen großen terroristischen Umsturz, etwa unter falscher Flagge.

Die ersten zwei Monate des Jahres 2025 werden absolut entscheidend sein, wenn es darum geht, einen möglichen Kompromiss zu skizzieren.

Elena Panina von RUSSTRAT hat eine prägnante und ernüchternde strategische Einschätzung der möglichen Entwicklung vorgelegt.

Im Grunde will Trump wie ein schäbiger McDonald’s-Burger aussehen wie das ultimative Alphamännchen. Putins taktische Verhandlungsstrategie wird sich also nicht darauf konzentrieren, Trumps tough guy act zu untergraben. Das Problem ist nur, wie er das schaffen kann, ohne Trumps Popstar-Power zu untergraben – und ohne noch mehr Öl auf den Scheiterhaufen der NATO-Kriegsführung zu gießen.

Putin hält eine Reihe von Trümpfen in der Hand – in Bezug auf Europa, die Briten, China, die Ukraine selbst und den globalen Süden als Ganzes.

Die Festlegung von Einflusssphären wird Teil eines möglichen Abkommens sein. Die Sache ist die, dass keine spezifischen Details nach außen dringen dürfen – und dass sie für westliche Geheimdienste undurchlässig bleiben müssen.

Das bedeutet, wie Panina anmerkt, dass Trump einen vollständig versiegelten Verhandlungskanal mit Putin braucht, den selbst der MI6 nicht knacken kann.

Ein hoher Anspruch, da die privilegierten Zio-con-Silos im gesamten Tiefen Staat von den jüngsten alttestamentarischen psychopathologischen Siegen im Libanon und in Syrien und der Art und Weise, wie sie Teheran geschwächt haben, schwindelig sind. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Verbindung Iran-Russland-China-BRICS in Gefahr ist.

Die Weichen sind gestellt; gehen Sie vorsichtig vor

Putin und der Sicherheitsrat sollten bereit sein, ein recht komplexes, schrittweises diplomatisches Spiel zu betreiben, denn sie wissen, dass das Dreiergespann aus besiegten, äußerst wütenden Demokraten, Briten und Bankova maximalen Druck auf Trump ausüben und ihn zum „Feind Amerikas“ oder ähnlichem Mist machen wird.

Moskau wird keinen Waffenstillstand und kein Einfrieren akzeptieren, sondern nur eine echte Lösung.

Wenn das nicht klappt, wird der Krieg auf dem Schlachtfeld weitergehen, und damit hat Moskau keine Probleme – oder mit einer weiteren Eskalation. Die endgültige Demütigung des Imperiums des Chaos wird dann vollkommen sein.

In der Zwischenzeit wird sich der Kalte Krieg 2.0 zwischen China und den USA eher auf dem Gebiet der Popkultur als in der Sache weiterentwickeln. Die schärfsten chinesischen Analysten wissen, dass der wahre Wettbewerb nicht um Ideologie geht – wie im ursprünglichen Kalten Krieg – sondern um Technologie, von der KI bis zur Modernisierung nahtloser Lieferketten.

Darüber hinaus hat Trump 2.0, zumindest im Prinzip, weniger als null Interesse daran, einen Stellvertreterkrieg – nach ukrainischem Vorbild – gegen China in Taiwan und im Südchinesischen Meer zu entfesseln. China verfügt über weitaus mehr geoökonomische Ressourcen als Russland.

Es ist also nicht gerade verblüffend, dass Trump die Idee eines G2 zwischen den USA und China in die Welt setzt. Der tiefe Staat wird dies als die ultimative Plage ansehen – und es bis aufs Blut bekämpfen. Schon jetzt steht fest, dass die europäischen Pudel in einem schmutzigen Sumpf ertrinken werden, wenn es so weit kommt.

Nun, politische „Eliten“, die hirnlose Exemplare wie die Medusa von der Lying und die durchgeknallte estnische Tussi zu Spitzenvertretern der EU ernennen; die einen Krieg gegen ihren wichtigsten Energielieferanten beginnen; die einen Völkermord, der rund um die Uhr auf dem ganzen Planeten ausgestrahlt wird, voll und ganz unterstützen; die davon besessen sind, die Kultur, die sie geprägt hat, auszurotten; und die bestenfalls ein Lippenbekenntnis zu Demokratie und Meinungsfreiheit ablegen, diese „Eliten“ verdienen es, sich im Dreck zu suhlen.

Was die syrische Tragödie anbelangt, so weiß Putin, wer der wahre Feind ist, und das ist sicherlich nicht ein Haufen kopfabhackender Salafisten-Söldner. Und der Sultan in Ankara ist auch nicht der Feind; aus Moskaus Sicht ist er trotz seiner hochfliegenden Träume, in den türkischen Schulbüchern „Zentralasien“ durch „Turkestan“ zu ersetzen, ein unbedeutender geoökonomischer und sogar geopolitischer Akteur.

Um den unschätzbaren Michael Hudson zu paraphrasieren – vielleicht unser Marsilio Ficino, der von Paolo Uccello als Schriftsteller in einer schicken roten Robe gekleidet wurde – ist es, als ob die amerikanischen Eliten in dieser Zeit vor der Flut sagen würden: „Die einzige Lösung ist der totale Krieg mit Russland und China“; Russland sagt: „Wir hoffen auf Frieden in der Ukraine und in Westasien“; und China sagt: „Wir wollen Frieden, keinen Krieg.

Das reicht vielleicht nicht aus, um einen Kompromiss zu erreichen – egal welchen. Die Dynamik steht also fest: Die herrschende Klasse in den USA wird weiterhin Chaos verbreiten, während Russland, China und die BRICS-Staaten im „BRICS-Labor“ Modelle zur Entdollarisierung, alternative Einrichtungen zum IWF und zur Weltbank und schließlich sogar eine Alternative zur NATO erproben werden.

Anarchie und Terrorkrieg auf der einen Seite, kühler, koordinierter Realismus auf der anderen Seite. Seien Sie vorbereitet – auf alles. Aus dem Florenz der Renaissance, einem der – wenigen – Höhepunkte der Menschheit, die heute noch in Erinnerung sind, schreiten Sie vorsichtig durch dieses flammenerfüllte Jahr 2025.

