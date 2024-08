https://www.middleeasteye.net/news/egypt-agrees-israeli-control-gaza-border-return-rafah-reopening



Ägypten stimmt israelischer Kontrolle der Gaza-Grenze im Gegenzug zur Wiedereröffnung von Rafah zu

Von Ahmed Abdeen

19. August 2024

Kairo erlaubt Israel, Soldaten im Philadelphi-Korridor zu belassen oder eine unterirdische Barriere zu bauen – aber der Grenzübergang muss von Palästinensern betrieben werden

Ägyptische Soldaten stehen am 4. Juli in Rafah, Ägypten, in der Nähe des Grenzübergangs Rafah an der Grenze zwischen Ägypten und Gaza Wache (Reuters/Amr Alfiky)

Ägypten und Israel haben sich auf eine Vereinbarung geeinigt, die eine israelische Sicherheitspräsenz entlang der Grenze zwischen Ägypten und Gaza im Gegenzug für die Wiedereröffnung des Grenzübergangs Rafah vorsieht, der von Palästinensern betrieben wird, so drei hochrangige ägyptische Quellen gegenüber Middle East Eye.

Nach Angaben eines ägyptischen Diplomaten, eines Beamten des Allgemeinen Nachrichtendienstes und eines weiteren des Militärischen Nachrichtendienstes hat Israel zwei Optionen für das Grenzgebiet, den so genannten Philadelphi-Korridor, vorgelegt.

Die eine besteht darin, dass Israel seine Truppen vor Ort belässt, wie es dies seit dem Vorstoß seines Militärs in das Gebiet im Mai getan hat.

Die zweite Option wäre, die Truppen durch eine unterirdische Sperre, elektronische Überwachungsanlagen und gelegentliche Patrouillen zu ersetzen.

Ägypten erklärte, es würde den Optionen zustimmen, wenn die palästinensischen Gruppierungen, insbesondere die Hamas, mit an Bord wären.

Die Hamas, die derzeit im Gazastreifen gegen Israel kämpft, besteht jedoch darauf, dass sie keinem Waffenstillstandsabkommen zustimmen wird, das nicht den vollständigen Rückzug der Israelis aus der Enklave, einschließlich des Philadelphi-Korridors, gewährleistet.

Hamas-nahe Quellen erklärten gegenüber MEE, sie wüssten nicht, worauf sich Israel und Ägypten geeinigt hätten, aber ein solches Abkommen wäre weder überraschend noch unbedingt akzeptabel für die Bewegung.

Der Philadelphi-Korridor ist eine 14 km lange und 100 m breite entmilitarisierte Pufferzone entlang der gesamten Grenze zwischen dem Gazastreifen und Ägypten, die durch zwei ägyptisch-israelische Abkommen von 1979 und 2005 geschaffen wurde.

Gemäß diesen Abkommen kann keines der beiden Länder einseitig Truppen in das Gebiet verlegen.

Im Mai jedoch beschlagnahmte das israelische Militär den Grenzübergang Rafah und errichtete die Kontrolle über den gesamten Grenzverlauf. Der ägyptische Regierungssprecher Diaa Rashwan verurteilte diesen Schritt als Verstoß gegen das Friedensabkommen von 1979.

Seitdem haben Ägypten und Israel mehrere Treffen zur Frage des Korridors und des Grenzübergangs Rafah abgehalten. Einige davon fanden unter amerikanischer Beteiligung statt.

Israelische Soldaten warten auf den Befehl zum Rückzug aus dem Philadelphi-Korridor an der ägyptischen Grenze im südlichen Gazastreifen im Jahr 2005 (Reuters/David Silverman)

Der Beamte des Generalgeheimdienstes, der mit diesen Treffen vertraut ist, sagte, Ägypten habe sich in Bezug auf die israelische Präsenz in der entmilitarisierten Zone bereit gezeigt, flexibel zu sein.

Ägypten bestehe jedoch darauf, dass der Rafah-Übergang – das einzige Tor zur Enklave, das nicht an Israel grenzt – wieder geöffnet und von einer Art palästinensischer Einheit auf der Gaza-Seite betrieben werde, so die Quelle.

Middle East Eye hat das ägyptische Militär und das Außenministerium sowie die CIA und das Büro des israelischen Premierministers um eine Stellungnahme gebeten.

Zwei Optionen

Israel zieht es vor, die Kontrolle über den Philadelphi-Korridor aufrechtzuerhalten und eine große Militärpräsenz vor Ort aufrechtzuerhalten.

Den Quellen zufolge liegt dies daran, dass Israel nicht darauf vertraut, dass Ägypten verhindert, dass Waffen und andere Güter vom Sinai aus an palästinensische Gruppen in Gaza geliefert werden.

Der ägyptische Geheimdienst habe Israel mitgeteilt, dass er bereit sei, dies den Israelis zu überlassen, sagte der Beamte des Generalgeheimdienstes.

Israel schlug außerdem vor, seine Soldaten abzuziehen und sie durch eine unterirdische Hightech-Barriere zu ersetzen, die mit fortschrittlichen elektronischen Sensoren ausgestattet und mit einer israelischen Einsatzzentrale verbunden ist.

Die Sensoren würden Israel vor Versuchen warnen, grenzüberschreitende Tunnel zu graben oder andere Schmuggelmethoden anzuwenden, was den Quellen zufolge israelische Angriffe vom Boden oder aus der Luft nach sich ziehen würde.

Diese Option wurde von Ägypten wiederholt abgelehnt, da es der Ansicht ist, dass sie die ägyptische Souveränität verletzt und die nationale Sicherheit beeinträchtigt. Dennoch hat Kairo schließlich eingewilligt, und die Barriere bleibt auf dem Tisch, so der Beamte des Generalgeheimdienstes.

Dies liege zum Teil daran, dass Israels Wunsch, eine große Militärpräsenz an der Grenze aufrechtzuerhalten, auf erhebliche Schwierigkeiten stoße, so der ägyptische Militärbeamte, der an den Diskussionen beteiligt ist.

Die israelischen Streitkräfte in diesem Gebiet und anderswo im Gazastreifen werden häufig von der Hamas mit Raketen und Mörsergranaten angegriffen, was zu erheblichen Verlusten führt, darunter zahlreiche Amputationen.

Nach Angaben der israelischen Armee sind seit Ausbruch des Krieges vor 10 Monaten 690 Soldaten und Offiziere getötet worden. Letzte Woche erklärte Israel, dass mehr als 10.000 seiner Soldaten verwundet worden seien, darunter 3.700 Verletzungen an den Gliedmaßen.

Daher würden einige im israelischen Militär es vorziehen, die Sperranlage und die Sensoren zu errichten, um die Truppen aus der Schusslinie zu halten, so die Quellen.

Die Quellen von Middle East Eye betonten, dass der Grenzübergang Rafah eine rote Linie für Ägypten darstellt, das darauf besteht, dass Israel den Grenzübergang verlässt und die Verwaltung an eine Art palästinensische Behörde überträgt.

Es ist höchst unwahrscheinlich, dass Israel den Betrieb des Grenzübergangs durch die Hamas wieder zulassen würde. Und obwohl der palästinensische Präsident Mahmoud Abbas darauf bestanden hat, dass seine Palästinensische Autonomiebehörde (PA) in den Gazastreifen zurückkehren und die Verwaltung der Enklave übernehmen sollte, ist die israelische Regierung auch bei dieser Option zurückhaltend. weiterlesen bei middleeasteye,net

