Meta verbietet The Cradle dauerhaft als jüngsten Angriff auf die Meinungsfreiheit

Der Social-Media-Gigant hat ein unabhängiges westasiatisches Medienunternehmen ausgewählt, da er sein Vorgehen gegen palästinensische und regionale Stimmen sowohl auf seinen Plattformen als auch unter seinen Mitarbeitern intensiviert

News Desk

19. AUGUST 2024

(Bildnachweis: Esteban Carrillo)

Am 16. August hat die Facebook- und Instagram-Muttergesellschaft Meta The Cradle dauerhaft von ihren Social-Media-Plattformen verbannt, weil sie angeblich gegen die Community-Richtlinien verstoßen hat, indem sie „terroristische Organisationen lobte“ und „zu Gewalt aufrief“.

„Niemand kann Ihr Konto sehen oder finden, und Sie können es nicht benutzen. Alle deine Informationen werden dauerhaft gelöscht“, heißt es in der Nachricht, die dem Verbot auf Instagram beiliegt, wo The Cradle mehr als 107.000 Follower und Millionen von Views hatte.

„Sie können keine weitere Überprüfung dieser Entscheidung beantragen“, endet die Nachricht, obwohl das Verbot ohne Vorwarnung und ohne die Möglichkeit einer Überprüfung ausgesprochen wurde.

The Cradle ist eine unabhängige, von Journalisten betriebene Nachrichten-Website, die über die Geopolitik Westasiens aus westasiatischer Sicht berichtet. Seit 2021 hat sich die Publikation einen Namen gemacht, indem sie über regionale Entwicklungen in einer Breite und Tiefe – und mit Nuancen – berichtet, die in den Mainstream-Medien oft fehlen.

Metas Vorwürfe, „terroristische Organisationen zu loben“ und „zur Gewalt aufzurufen“, rühren größtenteils von Beiträgen und Videos her, die Informationen oder Zitate westasiatischer Widerstandsbewegungen wie der Hamas, der Hisbollah und der Ansarallah wiedergeben – die ein wesentlicher Bestandteil der Nachrichten sind, die sich in einer Region am Rande eines großen Krieges abspielen.

Es ist auch wichtig zu erkennen, dass es sich hierbei um wichtige westasiatische politische Organisationen handelt, die im Libanon, in Palästina und im Jemen tief verwurzelt und Teil der Struktur dieser Gesellschaften sind. Sie sind in der Regierung vertreten, betreiben Schulen, Krankenhäuser und Versorgungseinrichtungen und verteilen die Gehälter an Millionen von Zivilarbeitern.

Ironischerweise stammen viele der von The Cradle mit Meta-Zeichen versehenen Zitate über diese Organisationen auch von israelischen und westlichen Beamten:

„Die nachrichtendienstlichen Informationen, die die Hisbollah gesammelt hat, sind auf dem Niveau eines fortgeschrittenen westlichen Nachrichtendienstes, mit Beobachtungsfähigkeiten, präziser nachrichtendienstlicher Erfassung und Dokumentation in Echtzeit … Es gibt fast kein Ziel im Norden, das die Hisbollah nicht mit über 50 Prozent Erfolg treffen könnte.“ – Meta behauptet, dieser zwei Monate alte Beitrag verstoße gegen seine Richtlinien, obwohl die Zitate von israelischen Journalisten und Beamten stammen.

Zu den anderen Beiträgen, die nach Ansicht von Meta gegen die Richtlinien verstoßen haben, gehören ein Bericht über Demonstranten, die in eine Elbit-Fabrik im Vereinigten Königreich eingebrochen sind, ein Bild mit der Schlagzeile „Israelische Armee genehmigt Pläne für Offensive im Libanon“ und ein Zitat eines Hamas-Funktionärs im Libanon darüber, wie die „[Gaza-]Unterstützungsfronten … ihr Ziel erreicht haben“.

Obwohl The Cradle gelegentlich gegen die frustrierend unspezifischen Gemeinschaftsrichtlinien von Meta verstoßen hatte – was die Publikation immer sofort ansprach – schien sich die Lage nach der Ermordung des Hamas-Politbüromitglieds Ismail Haniyeh am 31. Juli zuzuspitzen, als das Unternehmen, das dem US-Milliardär Mark Zuckerberg gehört, seinen Griff um die Meinungsfreiheit deutlich verschärfte.

In den Tagen nach der Ermordung Haniyehs entfernte Meta innerhalb von 48 Stunden 10 Beiträge auf dem Instagram-Konto von The Cradle. Diese reichten von Zitaten von Hamas-Vertretern und Hisbollah-Generalsekretär Hassan Nasrallah, die die Massaker in Gaza und die israelischen Angriffe in Teheran und Beirut verurteilten, über Videos, die von lokalen Widerstandsgruppen veröffentlicht wurden, die mit der israelischen Armee in Gaza kämpften, bis hin zu Schlagzeilen über Haniyeh.

Einer der Beiträge, die wegen Verstößen entfernt wurden, war eine Schlagzeile, die lautete: „Hamas ruft nach der Ermordung von Haniyeh zu einem ‚Tag der Wut‘ auf“. Ein anderer Beitrag war ein Karussell von Bildzitaten des Hisbollah-Generalsekretärs Hassan Nasrallah, in dem es um die Ermordungen in Beirut und Teheran und eine mögliche Reaktion darauf ging.

Hamas ruft nach der Ermordung von Haniyeh zu einem „Tag der Wut“ auf. (Von Meta wegen Verstößen entfernt.)

Meta teilte The Cradle Anfang August zum ersten Mal mit: „Du könntest in Zukunft unser Konto verlieren, wenn du weiterhin gegen Metas Gemeinschaftsrichtlinien verstößt.“

Einige Tage später erließ Meta eine dauerhafte Sperre, die das Hauptkonto von The Cradle auf Instagram und ein Backup-Konto betraf, das nicht gegen die Richtlinien des Unternehmens verstoßen hatte. Stunden später deaktivierte das Unternehmen die Facebook-Seite von The Cradle, die nicht direkt mit dem Instagram-Konto verknüpft war und unter einer völlig anderen E-Mail-Adresse registriert war. Meta stellte in seiner Nachricht über die dauerhafte Entfernung des Backup-Kontos klar, dass es nicht erlaubt ist, „ein anderes Konto zu erstellen, nachdem wir Ihr Konto gesperrt haben“. Das Backup-Konto wurde vor der Sperrung erstellt.

Wir glauben, dass dies ein Beweis dafür ist, dass Meta The Cradle als Ganzes im Visier hatte.

Das Geschäftskonto von The Cradle auf Instagram war von Anfang an eindeutig als „Nachrichten-Website/Medienunternehmen“ gekennzeichnet.

Andere Nachrichtenseiten auf Meta, wie Middle East Eye und Al Jazeera, posten ähnliches Bildmaterial und ähnliche Inhalte – zum Beispiel Videos, die von der Hamas und der Hisbollah veröffentlicht werden – und können dies offenbar tun, ohne dass ihre Beiträge entfernt werden. Die Beschreibung dieser Beiträge durchThe Cradle ist durchgehend streng neutral.

Die Instagram-Posts von Middle East Eye und Al Jazeera enthalten Bilder, Zitate und Videos von Hamas- und Hisbollah-Vertretern sowie die Militäroperationen der Hamas gegen Israel in Gaza. The Cradle hingegen veröffentlicht auf den Meta-Plattformen keine Fotos von Anführern der Widerstandsachse, mit Ausnahme von stark verdeckten Bildern.

Seit den Ereignissen vom 7. Oktober 2023 und dem israelischen Militärangriff auf den Gazastreifen haben unabhängige Nachrichtensender wie The Cradle einen deutlichen Anstieg der Zuschauerzahlen zu verzeichnen, da die Nachrichtenkonsumenten nach repräsentativer Berichterstattung vor Ort suchen, die Fehlinformationen entgegenwirkt.

Diese Veränderung des globalen Informationsstatus quo hat zu einer zunehmenden Zensur durch soziale Mediengiganten geführt.

„Metas Politik und Praktiken haben Stimmen, die Palästina und die palästinensischen Menschenrechte auf Instagram und Facebook unterstützen, in einer Welle verstärkter Zensur der sozialen Medien zum Schweigen gebracht“, so Human Rights Watch (HRW) in einem Bericht vom Dezember 2023.

„Human Rights Watch fand heraus, dass die Zensur von Inhalten mit Bezug zu Palästina auf Instagram und Facebook systemisch und global ist. Metas inkonsistente Durchsetzung seiner eigenen Richtlinien führte zur irrtümlichen Entfernung von Inhalten über Palästina … Meta, die Muttergesellschaft von Facebook und Instagram, hat eine gut dokumentierte Bilanz von überzogenen Maßnahmen gegen Inhalte mit Bezug zu Palästina“, so der HRW-Bericht weiter.

Digitale Bürgerrechtsorganisationen und Menschenrechtsgruppen haben Meta in den letzten Monaten aufgefordert, die systematische Zensur von pro-palästinensischen Inhalten zu beenden und ihre Menschenrechtsverpflichtungen einzuhalten.

Die abweichende Zensurpolitik von Meta ist möglicherweise auf die fragwürdigen Einstellungen von Führungskräften zurückzuführen. Ein Beispiel dafür ist der Chief Information Security Officer seit 2022, Guy Rosen, ein Veteran der israelischen Armeeeinheit 8200 – ihrer geheimen Geheimdiensteinheit – und Mitbegründer des zu Facebook gehörenden israelischen Technologieunternehmens Onavo.

Meta verschärft weiterhin seine Angriffe auf die Meinungsfreiheit und erwägt sogar die Zensur des Wortes „Zionist“, wie der Intercept-Journalist Sam Biddle im Februar 2024 aufdeckte.

Zitate von Generalsekretär Hassan Nasrallah nach den Ermordungen von Ismail Haniyeh und Fuad Shukr in Beirut und Teheran. Der Finger Nasrallahs ist auf diesem Foto zu sehen. (Von Meta wegen Verstößen entfernt.)

Im Jahr 2022 beschuldigten palästinensische Journalisten im Gazastreifen und im besetzten Ost-Jerusalem Meta, ihre WhatsApp- und Facebook-Konten zu „löschen“, weil sie über israelische Kriegsverbrechen berichtet hatten.

Damals beschuldigte Meta die Journalisten, „gegen ihre Veröffentlichungsstandards verstoßen zu haben, weil sie Bilder von Zivilisten gepostet hatten, die von israelischen Streitkräften im Gazastreifen getötet worden waren“.

Der Tech-Gigant wurde auch der „exorbitanten internen Zensur“ durch seine eigenen Mitarbeiter beschuldigt.

Im Juni verbot Maxine Williams, die Leiterin des Bereichs Diversität bei Meta, den Mitarbeitern, über den Krieg in Gaza zu diskutieren, und teilte ihnen mit, dass das Unternehmen „beschlossen hat, Diskussionen über Themen, die in der Vergangenheit zu Störungen am Arbeitsplatz geführt haben, unabhängig von der Bedeutung dieser Themen einzuschränken – dazu gehören auch Inhalte im Zusammenhang mit Krieg und Staatlichkeit.“

Im selben Monat verklagte ein palästinensisch-amerikanischer Ingenieur, Ferras Hamas, das Unternehmen wegen Diskriminierung und ungerechtfertigter Kündigung. Er behauptete, Meta habe ihn gefeuert, weil er versucht hatte, Fehler zu beheben, die zur Unterdrückung palästinensischer Instagram-Posts führten.

Hamad beschuldigte Meta außerdem der Voreingenommenheit gegenüber Palästinensern und behauptete, das Unternehmen habe interne Mitteilungen von Mitarbeitern gelöscht, in denen der Tod ihrer Verwandten in Gaza erwähnt wurde, und Untersuchungen über die Verwendung des Emoji mit der palästinensischen Flagge durchgeführt.

Am 15. August, einen Tag bevor Meta The Cradle dauerhaft von seinen Plattformen verbannte, berichtete The Guardian über die „internen Kämpfe“ des Unternehmens bei der Moderation von Inhalten, die sich auf den Krieg in Gaza beziehen, und über seine Doppelmoral bei der Bestimmung der „Genauigkeit der Moderation von hebräischen und arabischen Inhalten“.

Whistleblower äußerten auch die Befürchtung, dass das Unternehmen Repressalien verhängen könnte, und sagten, die Prioritäten lägen „nicht darin, sicherzustellen, dass die Inhalte für die Gemeinschaft sicher sind“.

„Wenn ich dies direkt ansprechen würde, stünde mein Job auf dem Spiel – es ist sehr offensichtlich, wie das Unternehmen zu diesem Thema steht“, sagte der ungenannte Meta-Mitarbeiter.

Da die journalistischen Freiheiten in allen Bereichen rapide abnehmen, bitten wir unsere Leser und Zuhörer dringend, diesen Bemühungen entgegenzuwirken, indem sie uns freundlicherweise mit Spenden über unsere thecradle.co-Website und Patreon unterstützen. Folgen Sie uns auf X, Telegram, TikTok und dem RSS-Feed von The Cradle für tägliche und stündliche Nachrichten-Updates, abonnieren Sie unseren wöchentlichen Newsletter und folgen Sie uns auf YouTube und Rumble für wöchentliche Podcasts, die die Nachrichten für Sie aufschlüsseln.

