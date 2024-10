https://english.almayadeen.net/news/politics/palestinian-resistance-confronts-massive-iof-incursion-into



Al-Qassam-Anführer Islam Jamil starb bei Kämpfen in Tulkarm

26. Oktober 2024



Mehrere Widerstandsgruppen haben angekündigt, sich auf heftige Kämpfe gegen die stürmenden israelischen Besatzungstruppen einzulassen.

Ein undatiertes Foto des Märtyrers Islam Jamil (X)

Islam Jamil, ein Anführer der al-Qassam-Brigaden, des militärischen Flügels der Hamas, wurde am Samstag im Lager Tulkarm getötet, nachdem israelische Invasionstruppen ein Gebäude umstellt und sich stundenlange Gefechte im Stadtteil al-Salam geliefert hatten.

Dies geschah kurz nachdem die al-Qassam-Brigaden bekannt gegeben hatten, dass ihre Kämpfer israelische Besatzungstruppen im Stadtteil al-Salam und am Eingang zum Flüchtlingslager Tulkarm mit schwerem Geschütz beschossen hatten.

Die Widerstandskämpfer der al-Quds Brigaden, dem militärischen Flügel der Palästinensischen Islamischen Dschihad-Bewegung, lieferten ihrerseits den eindringenden Besatzungstruppen im Stadtteil al-Salam heftige Gefechte.

„Unsere Truppen beschießen die Infanterieeinheiten, die das belagerte Haus umstellen, mit schwerem Feuer“, so die Brigaden.

Die al-Aqsa-Märtyrer-Brigaden gaben außerdem an, dass ihre Kämpfer mit automatischen Waffen intensive Gefechte mit den israelischen Streitkräften um das belagerte Haus herum führten.

Dies geschah, als israelische Besatzungstruppen am frühen Samstagmorgen die Stadt Tulkarm im besetzten Westjordanland stürmten und mit mehreren Fahrzeugen in Richtung Nablus-Straße vorrückten, die an das Lager Nur Shams angrenzt.

Die israelische Armee umstellte ein Haus im Viertel al-Salam in der Nähe des Lagers und beschoss es mit mehreren Energa-Granaten, wobei zu diesem Zeitpunkt keine Informationen über das Schicksal der Bewohner vorlagen. Die israelische Armee entsandte außerdem zusätzliche Verstärkung in das Gebiet und belegte es mit einer strengen Belagerung.

In diesem Zusammenhang gab der Palästinensische Rote Halbmond bekannt, dass seine Teams in Tulkarm eine palästinensische Person mit einer Schusswunde am Fuß aus dem Stadtteil al-Salam zur dringenden medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht haben.

Israel benutzt Eltern als menschliche Schutzschilde in Taktik gegen belagerten Sohn

Der Korrespondent von Al Mayadeen in Ramallah bestätigte, dass die israelische Armee ein von ihr umzingeltes Wohnhaus in Tulkarm mit Granaten beschossen hat.

Unterdessen setzt die israelische Armee ihre Abriss- und Aushubarbeiten rund um das belagerte Wohnhaus im Stadtteil al-Salam östlich von Tulkarm fort.

Die IOF bestellte die Eltern eines der belagerten Jugendlichen vor und benutzte sie als menschliche Schutzschilde, um ihren Sohn unter Druck zu setzen, sich zu stellen.

Anwohner berichteten, dass sie Anrufe von der israelischen Armee erhalten hatten, in denen sie aufgefordert wurden, ihre Häuser in dem Wohnhaus, in dem sich das belagerte Haus befindet, zu evakuieren.

In der Gegend kam es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen, die von starken Explosionen und dem bedrohlichen Dröhnen von niedrig fliegenden Aufklärungsflugzeugen über den Köpfen der Menschen gekennzeichnet waren.

