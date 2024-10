Wie schrieb ich schon einmal einen Kommentar, über die „Braunfärbung der Grünen Partei“, 2014…… Evelyn Hecht-Galinski



https://electronicintifada.net/blogs/david-cronin/germanys-greens-need-be-denazified?utm_source=EI+readers&utm_campaign=2fdb779ad1-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_e802a7602d-2fdb779ad1-299229544



Die deutschen Grünen müssen entnazifiziert werden

Von David Cronin

Rechte und Rechenschaftspflicht

26. Oktober 2024

Genozid-Kumpane: Annalena Baerbock und Benjamin Netanyahu. (Pressestelle der israelischen Regierung)

Kurz nachdem ich in den 1990er Jahren der Grünen Partei Irlands beigetreten war, nahm ich an einigen Diskussionen über die Wurzeln der Umweltpolitik teil.

Ich kann mich nicht daran erinnern, viel zu diesen Diskussionen beigetragen zu haben. Ich saß einfach da und hörte Aktivisten zu, die klüger und besser informiert waren als ich.

Ein solcher Aktivist bemerkte, dass es früher eine politische Organisation gegeben hatte, die eine starke Verbundenheit mit der Natur zum Ausdruck brachte: Die Nazis sprachen oft von Blut und Boden.

Damals wollte ich nicht glauben, dass die Nazis die internationale grüne Bewegung in irgendeiner Weise beeinflusst haben könnten. Die deutschen Grünen, die ich im Fernsehen gesehen hatte, schienen alle eine „Make Love, Not War“-Philosophie zu vertreten.

Heute ist die Grüne Annalena Baerbock Außenministerin der Berliner Regierung. Sie spricht davon, aus der Vergangenheit ihres Landes zu lernen, während sie das Gegenteil tut.

Baerbock bezeichnet den Holocaust als „das schlimmste Verbrechen, das die Welt je gesehen hat“. Um dafür zu büßen, ermöglicht sie einen Holocaust in Gaza, das schlimmste Verbrechen, das die Welt in diesem Jahrhundert bisher gesehen hat.

Deutschland hat gerade neue Daten veröffentlicht, aus denen hervorgeht, dass es in den letzten drei Monaten Militärexporte im Wert von mehr als 100 Millionen Dollar nach Israel genehmigt hat.

Diese neue Enthüllung steht im Widerspruch zu Berichten, nach denen Baerbock und ein grüner Kollege sich geweigert haben sollen, neue Waffenlieferungen nach Israel zu genehmigen. Die Grünen sollen eine schriftliche Garantie dafür gefordert haben, dass deutsche Waffen nicht für Völkermord eingesetzt werden.

Es ist bezeichnend, dass der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz darauf bestanden hat, dass die Waffenlieferungen an Israel fortgesetzt werden – ohne dass Baerbock (zumindest öffentlich) dagegen protestiert hätte.

Es gibt Gründe, skeptisch zu sein, was die Behauptung angeht, sie habe eine „Völkermordklausel“ in den Unterlagen für Waffenlieferungen gefordert.

Tatsächlich schützt Deutschland Israel vor dem Vorwurf des Völkermords.

Als Südafrika beim Internationalen Gerichtshof Klage einreichte, in der behauptet wurde, Israel verstoße gegen die Völkermordkonvention, deutete Deutschland hastig an, dass es auf der Seite Israels intervenieren würde. Bärbock selbst sagte im Januar, sie könne nicht erkennen, wie Israel in seinem Krieg gegen Gaza, den sie als einen der „Selbstverteidigung“ bezeichnete, einen Völkermord begehen wolle.

Missbrauch der Geschichte

Im Juni hielt Bärbock eine Rede über die ehemaligen deutschen Kolonien.

Sie erklärte unmissverständlich, dass ihr Land eine „historische Verantwortung“ für den „Völkermord an den Herero und Nama“ trage, der im frühen 20. Jahrhundert im Südwesten Afrikas (dem heutigen Namibia) verübt wurde.

Baerbock fragte, wie Deutschland mit der Vergangenheit umgehen solle, ohne anzuerkennen, dass es in der Gegenwart einen Völkermord begünstigt.

Rund 30 Prozent aller größeren Waffen, die Israel zwischen 2019 und 2023 importierte, kamen aus Deutschland. Nur die USA waren in diesem Zeitraum ein größerer externer Waffenlieferant für Israel.

Und als der Völkermord begann, weigerte sich Baerbock wochenlang, einen Waffenstillstand zu fordern.

In einem Interview mit der Deutschen Welle im November 2023 sagte Baerbock, dass „wir uns unserer deutschen Verantwortung verpflichtet fühlen“.

„Und das bedeutet, jüdischen Männern und Frauen, die Deutschland unter der Nazi-Diktatur zu vernichten versuchte, ein sicheres Land zu bieten“, sagte sie. “Das ist der Staat Israel, und deshalb ist die Sicherheit Israels Deutschlands Staatsräson.“

Es ist ein Missbrauch der Geschichte, den Holocaust auf diese Weise zu instrumentalisieren.

Die Nazis betrachteten die Juden als Untermenschen und wollten sie ausrotten, um ihre Vision einer arischen Rassenreinheit zu verwirklichen.

Israel betrachtet die Palästinenser als „menschliche Tiere“ und führt einen Vernichtungskrieg gegen sie. Das „sichere Land“ (Israel), für das sich Baerbock einsetzt, ist atomar bewaffnet und gefährdet den Weltfrieden, damit Benjamin Netanjahu Premierminister bleiben und seine rechtsextremen Koalitionspartner ihre Vision einer ethno-religiösen Vorherrschaft verfolgen können.

Die grüne Bewegung muss eindeutig entnazifiziert werden.

Wenn Annalena Baerbock und die deutschen Grünen weiterhin die Verbrechen Israels unterstützen, ist es unerlässlich, dass sie von ihren Schwesterparteien in anderen europäischen Ländern gemieden werden.

Bei Völkermord gibt es keinen Raum für Meinungsverschiedenheiten. Grüne sind entweder dafür oder dagegen.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …