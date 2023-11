Analyse: Wie die britischen und US-amerikanischen Medien die Palästinenser entmenschlichen von  Claire Lauterbach und Namir Shabibi

Es gab Suspendierungen und Entlassungen von Journalisten, die sich gegen die israelische Politik aussprachen, während entmenschlichende Äußerungen über Palästinenser unangefochten ausgestrahlt wurden Nazis. Unter den Tieren.

Dies ist eine kleine Auswahl dessen, wie Palästinenser im letzten Monat des palästinensisch-israelischen Konflikts von Kommentatoren in westlichen Medien genannt wurden – Beispiele für das Bestiarium zoologischer Begriffe, die für die Sicht des Kolonisators auf die Kolonisierten selbstverständlich sind.

Der politische Philosoph Frantz Fanon schrieb während des französischen Kolonialkriegs in Algerien von „Horden vitaler Statistiken“, „hysterischen Massen“, „Gesichtern, die jeder Menschlichkeit beraubt sind“ und „Kindern, die niemandem zu gehören scheinen“.

All dies sind Begriffe, die beschreiben könnten, wie westliche Medien über das Leiden der Palästinenser berichten – „eine Flut von Menschlichkeit … eine wimmelnde Masse von Gazanern“, wie die BBC es ausdrückte (15. Oktober). Seit der Hamas-Offensive im Oktober und der völkermörderischen Zerstörung des Gazastreifens durch Israel ist dies alles in den Fokus gerückt.

Wir haben die Berichterstattung über Israels Krieg im Gazastreifen auf den Titelseiten von fünf großen US-amerikanischen und britischen Nachrichtenmedien – der Washington Post, der New York Times, dem Guardian, der Times und der BBC (auf der Nachrichtenseite täglich um 7 Uhr morgens) – zwischen dem 7. und 26. Oktober analysiert.

In diesen drei Wochen nach der Hamas-Offensive zeigt sich die Mechanik der Entmenschlichung der Palästinenser durch die westliche Presse in Tod und Leben als klinisch und routinemäßig.

Israelis werden ermordet, Palästinenser sterben

Der Prozess der Entmenschlichung beginnt (oder endet) mit der Frage, wer im Todesfall zählt und wie der Mörder und das Opfer dargestellt werden.

In den britischen und amerikanischen Mainstream-Medien sterben Israelis aktiv. Sie werden entweder von der Hamas getötet oder ermordet oder „nach einem palästinensischen Überraschungsangriff“. „Die Palästinenser“ steht für „Hamas“, wenn die Redakteure schlampig oder ideologisch veranlagt sind, wie zum Beispiel im Guardian vom 8. Oktober.

Palästinensische Zivilisten hingegen sterben passiv – und doch sind sie es, die seit dem 7. Oktober die meisten Toten zu beklagen haben; mehr als zehnmal so viele wie Israelis.

„Die Medien behandeln Israels Blockade des Gazastreifens als völlig logisch, verhältnismäßig und sogar zurückhaltend“

Die Menschen in Gaza werden nicht durch israelische Streitkräfte oder die Politik der israelischen Regierung getötet. Sie „dehydrieren zu Tode, weil ihnen das saubere Wasser ausgeht“ (Guardian, 18. Oktober), während israelische Luftangriffe „weiterhin auf das palästinensische Gebiet einschlagen“.

Am 9. Oktober meldete die BBC, dass „700 Menschen auf israelischer Seite und mehr als 400 in Gaza getötet wurden“, vermutlich durch einen Schock oder eine höhere Gewalt.

Am 8. November vermerkte die Times of London: „Israelis feierten den Monat, in dem die Hamas 1.400 Menschen tötete und 240 entführte und damit einen Krieg auslöste, in dem 10.300 Palästinenser ums Leben gekommen sein sollen“, was natürlich relativiert ist.

Die palästinensischen Todesfälle sind natürlich, undifferenziert. Dies ist nur möglich, weil die Medien die israelische Blockade des Gazastreifens als völlig logisch, verhältnismäßig und sogar zurückhaltend darstellen.

Verstöße gegen das Völkerrecht

Die kollektive Bestrafung, die Israel im Wesentlichen durch die Angriffe auf zivile „Ziele“ und die völlige Blockade des „offenen Gefängnisses“ (in den Worten des ehemaligen Premierministers David Cameron) betreibt, ist ebenfalls illegal. Diese Ansicht vertreten unter anderem der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell, der UN-Menschenrechtsbeauftragte Volker Türk und Human Rights Watch.

Als UN-Chef António Guterres auf die jahrzehntelange Besetzung Palästinas durch Israel hinwies und ein Ende der Belagerung forderte, forderte Israels UN-Vertreter seinen Rücktritt. Mindestens einer von Guterres‘ Kollegen, der Leiter des New Yorker Büros des UN-Hochkommissars für Menschenrechte, Craig Mokhiber, trat von sich aus zurück und protestierte gegen Israels „Völkermord, der sich vor unseren Augen abspielt“ in Palästina.

In keiner der drei Wochen, in denen die fünf für diesen Artikel analysierten britisch-amerikanischen Medien Schlagzeilen und Leitartikel veröffentlichten, wurden jedoch Israels serienmäßige Verstöße gegen das Völkerrecht erwähnt.

Der Ausschluss dieses wichtigen Kontextes zu Israels Verbrechen ist wichtig. Als Journalisten sind wir darauf trainiert, die Tatsache zu berücksichtigen, dass die meisten Menschen nicht über die Schlagzeilen oder die ersten Absätze hinaus lesen.

Einige Medien haben abseits der Titelseite separate Analysen veröffentlicht, wie z. B. die New York Times mit dem Titel Israel, Gaza and the laws of war“ (12. Oktober). Darin werden die israelischen Verbrechen keineswegs als das bezeichnet, was sie sind: Verbrechen.

Obwohl die New York Times ausführlich erörtert, dass Zivilisten zu militärischen Zwecken nicht gezielt oder unverhältnismäßig geschädigt werden dürfen, kommt sie der Kritik am Vorgehen der israelischen Verteidigungskräfte (IDF) am nächsten, indem sie die Meinung eines Experten für Belagerungsrecht zitiert.

Darin heißt es, Israels Belagerung sei „ein ungewöhnlich deutliches Beispiel für das Aushungern von Zivilisten als Methode der Kriegsführung, was als Verletzung des humanitären Völkerrechts, als Verbrechen gegen die Menschlichkeit und als Kriegsverbrechen angesehen wird“ (Hervorhebung hinzugefügt).

Es folgt eine rasche Einschränkung: „Die Zuständigkeit für einige Kriegsverbrechen würde davon abhängen, ob der Konflikt als zwischenstaatlich betrachtet wird.“ Einige Verbrechen sind also kein Verbrechen, solange es Palästina oder die Palästinenser nicht gibt, wie die israelische Premierministerin Golda Meir vor über 50 Jahren behauptete und von aktuellen israelischen Politikern wiederholt wird.

Im Gegensatz dazu sind die Aktionen der Hamas nach Ansicht des zitierten Experten „keine Beinaheverbrechen“.

Vermeidbare Todesfälle

Abgesehen von der Unrechtmäßigkeit der totalen israelischen Belagerung des Gazastreifens bzw. unter völliger Ignorierung dieser Tatsache schildern die britischen und US-amerikanischen Medien die Hungersnot und die vermeidbaren Todesfälle, die sich direkt daraus ergeben, in einer fast ausschließlich passiven, naturalistischen Sprache.

Zum Beispiel auf der Titelseite der Printausgabe der Washington Post: „Civilian harm in Gaza looms over Biden’s visit; Rising human toll from attacks could threaten Israel’s global backing“ (Schaden entsteht natürlich durch Israels Schläge).

Am 13. Oktober, aus der New York Times: „300.000 Obdachlose im verwüsteten Gazastreifen, da die Lebensmittel knapp werden“ (weil Israel die Einfuhr von Lebensmitteln in den Gazastreifen verhindert). Weiter heißt es: „Krankenhäuser überfordert und Treibstoff knapp“ (weil Israel den Zugang zu medizinischer Versorgung und Treibstoff nach Gaza blockiert) „da Israel die Hamas zurückschlägt“.

Der Leser kann sich also beruhigt zurücklehnen, denn die Zerstörung der Krankenhäuser durch Israel ist lediglich ein Akt der „Selbstverteidigung“.

Das israelische Militär ist kein großer Fan der Krankenhäuser im Gazastreifen – es bombardiert sie regelmäßig. Am 13. Oktober ordnete es die Evakuierung von 23 Krankenhäusern im Norden des Gazastreifens an und scheint sie seitdem mitsamt ihren Patienten immer wieder zu zerstören.

Wenn Israel zu weit gegangen ist, wie bei der Bombardierung des arabischen Krankenhauses Al-Ahli am 17. Oktober, haben die meisten Medien über den Angriff berichtet, indem sie die Anschuldigungen von Israel und der Hamas gegen die jeweils andere Seite wiederholten.

Dennoch gab die New York Times dem Dementi der IDF mehr Gewicht mit „Hamas fails to make case that Israel strikes hospital“ (23. Oktober, Hervorhebung hinzugefügt), was eine einprägsamere Schlagzeile ist als „We don’t know, and don’t want to work it out ourselves“.

Währenddessen titelte die Times „Strike kills up to 500 in Gaza“ und fügte schnell hinzu, dass „Israel die Verantwortung abstreitet und Dschihadisten beschuldigt“, ohne dass eine palästinensische Stimme einen Kommentar abgab.

Die Diskrepanz zwischen dem Tod von Palästinensern (passiv, oft ohne Erwähnung israelischer Aktionen) und dem Tod von Israelis (aktiv, direkt der Hamas oder „palästinensischen“ Aktionen zugeschrieben) spiegelt sich auch darin wider, wie die Medien die kindlichen Opfer beider Seiten beschreiben.

„Der Tod der Zivilbevölkerung im Gazastreifen wird als unschuldige Naturkatastrophe dargestellt“.

Bei der Diskussion über einen Gefangenenaustausch bezeichnete ein Kolumnist der Washington Post Israels „Kinder als Geiseln“, während er palästinensische Kinder als „junge Menschen“ bezeichnete. Gemäß der Militärverordnung 1591 kann die israelische Regierung Minderjährige bis zu 12 Jahren ohne Gerichtsverfahren und möglicherweise auf unbestimmte Zeit in „Verwaltungshaft“ halten, berichtet UNICEF.

Wenn der Tod der Zivilbevölkerung des Gazastreifens infolge der Belagerung und der Angriffe auf die zivile Infrastruktur als unschuldige Naturkatastrophen und nicht als Kriegsverbrechen dargestellt wird, wird jeder Zugang der Bevölkerung des Gazastreifens zu lebenswichtigen Gütern als „Hilfe“ oder „Erleichterung“ dargestellt, und jede winzige Menge, die sie erreichen darf, ist ein Akt der israelischen Barmherzigkeit.

Zum Beispiel in der New York Times (19. Oktober): „Deal legt den Grundstein dafür, dass Hilfe die verzweifelten Gazaner erreicht“. Oder die Washington Post (12. Oktober): „Geschlossene Grenzen, herabfallende Bomben ersticken Gaza; Tausende Verletzte, da die Versorgung versiegt“, mit dem Zusatz „humanitäre Krise in Gaza verschlimmert sich“ (aufgrund der israelischen Belagerung, nicht zu vergessen).

Ebenfalls in der Washington Post findet sich die unglaubliche Schlagzeile (16. Oktober) „As Palestinian death toll rises, aid stuck in Egypt“, als ob die Hilfsgüter physisch nicht durch die Tür passen würden, was die Tatsache ignoriert, dass Israel die Einreise von Hilfsgütern nach Israel über Rafah verhindert hat, indem es Beweise dafür verlangte, dass sie nicht an die Hamas umgeleitet werden.

Die Zahlen

Nachdem die Palästinenser auf Zahlen reduziert wurden, geht es nun darum, diese Zahlen in Zweifel zu ziehen.

Als Israels Plünderung des Gazastreifens internationales Aufsehen erregte, sagte Biden, er vertraue nicht darauf, dass die „Palästinenser“ (oder die Hamas-Regierung, da die Unterscheidung für ihn irrelevant ist) „die Wahrheit darüber sagen, wie viele Menschen getötet werden.“

Mit dieser Aussage reiht sich Biden in eine lange Tradition von US-Regierungen ein, die die Zahl der von ihren Verbündeten im Ausland verursachten Todesopfer bestreiten – von Suhartos Indonesien über die salvadorianischen Todesschwadronen in den 1980er Jahren bis hin zu Saudi-Arabien heute, wie der Historiker Bradely Simpson feststellt.

Niemand bestreitet ernsthaft, dass die Zahlen des Gesundheitsministeriums von Gaza zu hoch sind. Wenn überhaupt, dürften sie angesichts der vielen Leichen, die unter den Trümmern begraben sind, deutlich zu niedrig angesetzt sein.

Nichtsdestotrotz wird der Nennung der Zahlen des „Gesundheitsministeriums von Gaza“ fast immer der Zusatz „Hamas-Regierung“ vorangestellt oder es folgt der Zusatz „von der Hamas kontrolliert“. Dies scheint eine merkwürdige Wortverschwendung zu sein, wenn man bedenkt, dass alle, von den Vereinten Nationen bis zum US-Außenministerium, die Daten über die Opferzahlen des Gesundheitsministeriums im Gazastreifen zitieren und die Regierung des Gazastreifens von der Hamas kontrolliert wird.

Tote Palästinenser sind für einige Medien einfach irrelevant. Die erste Erwähnung von palästinensischen Todesopfern in den Schlagzeilen der Times erfolgte 11 Tage nach dem Angriff der Hamas: „Strike kills up to 500 in Gaza“. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Times bereits mehrere Artikel auf der Titelseite veröffentlicht, die sich mit konkreten, namentlich genannten israelischen Opfern befassten, darunter ein ausführliches Profil (mit Porträt) einer Kibbuz-Familie, die auf grausame Weise durch die von der Hamas geführte Offensive getötet wurde.

Es überrascht nicht, dass der Telegraph am 12. Oktober die Zahl der Israelis, die durch „9/11“ getötet wurden, in einer eindrucksvollen Infografik veröffentlichte, die nicht einmal eine Schätzung der palästinensischen Todesopfer enthielt.

Doppelmoral

Sobald ein Volk wirklich entmenschlicht ist, wird es logisch – ja sogar notwendig -, einen völlig anderen Standard des (Un-)Anstands auf es anzuwenden.

Die britischen und US-amerikanischen Medien berichten passiv über den Tod von Palästinensern, als handele es sich um einen Akt Gottes, wobei sie die Todesfälle oft mit dem Hinweis versehen, dass es sich zumeist um Hamas-Angehörige oder Hamas-nahe Gruppen handelte, oder dass sie zumindest den Raketen im Weg standen.

Für die noch atmenden Palästinenser reicht es nicht aus, irgendwie dem Tod durch die fast 6.000 Bomben entgangen zu sein, die Israel in den ersten sechs Tagen auf das dicht besiedelte Gebiet abwarf. Das ist mehr als die USA, die normalerweise nicht für ihre Zurückhaltung bekannt sind, in einem einzigen Jahr ihres Krieges in Afghanistan eingesetzt haben.

Ein lebender Palästinenser muss sein Weiterleben rechtfertigen, indem er die Hamas verleugnet. Ein virales Beispiel dafür ist das Interview von BBC Newsnight mit dem Leiter der palästinensischen Mission im Vereinigten Königreich, Husam Zomlot.

„Ein lebender Palästinenser muss sein Weiterleben rechtfertigen, indem er sich von der Hamas distanziert“.

Die Moderatorin Kirsty Wark zuckte kaum mit der Wimper, als Zomlot detailliert schilderte, wie Mitglieder seiner Familie in den vergangenen Tagen durch israelische Angriffe getötet worden waren, bevor sie Zomlot wiederholt aufforderte, die Aktionen der Hamas zu verurteilen.

Dies umzukehren, mit anderen Worten, von jedem Israeli, der ein Familienmitglied in diesem Konflikt verloren hat, zu verlangen, dass er zuerst Israels Morde und die kollektive Bestrafung der Zivilbevölkerung im Gazastreifen verurteilt, würde zu Recht als empörend empfunden werden. Es überrascht nicht, dass wir in der westlichen Presse keine Beispiele dafür gesehen haben.

Die britisch-amerikanische Presse sagt uns auch, dass die Unterstützung der Palästinenser gleichbedeutend mit der Unterstützung der Hamas ist, falls irgendjemand an diesem Zusammenhang gezweifelt hat.

Die BBC erklärte die friedlichen pro-palästinensischen Demonstranten in London als „Unterstützung für die Hamas“. Später zog sie ihre „schlecht formulierten“ Kommentare zurück.

Sky News machte es nicht besser, indem es Bilder von friedlichen Demonstranten mit palästinensischen Fahnen verwendete, um seine Diskussion über die Bemühungen der Londoner Stadtpolizei zur „Bekämpfung des Extremismus“ zu begleiten.

Diese „Ausrutscher“ verblassen im Vergleich zu den äußerst beleidigenden Bezeichnungen, mit denen Gäste in BBC-Sendungen Palästinenser bezeichnet haben, ohne dass ihre Moderatoren dagegen vorgegangen sind.

So war beispielsweise der ehemalige israelische Geheimdienstveteran und heutige Akademiker Mordechai Kedar bei BBC Arabic zu Gast, der sich weigerte, den weit verbreiteten israelischen Rassismus gegenüber Palästinensern anzuerkennen, und behauptete, dass bestialische Vergleiche von Palästinensern eine „Verunglimpfung von Tieren“ seien.

Es ist bezeichnend, dass die arabische BBC-Moderatorin Kedar weder aus dem Interview warf, noch ihn ermahnte und eine Entschuldigung verlangte. Stattdessen lenkte die Moderatorin von Kedars völkermörderischer Sprache mit der Bemerkung ab, das sei Ihre Meinung“.

Plattform für israelische Rechtfertigungen

Auch britische und US-amerikanische Medien verbreiteten Artikel, in denen israelische Rechtfertigungen für die Aktionen der IDF angeführt wurden, als die schwindelerregende Zahl der toten Zivilisten im Gazastreifen immer schwerer zu verdrängen war.

„Wie Israelis das Ausmaß der Luftangriffe rechtfertigen“ stand am 26. Oktober auf der Titelseite der New York Times. Später wurde der Artikel umgeschrieben in „Israels Angriffe auf Gaza gehören zu den intensivsten dieses Jahrhunderts“.

„Auch britische und US-amerikanische Medien haben Artikel veröffentlicht, die israelische Rechtfertigungen für die Aktionen der IDF enthalten.

Es ist undenkbar, dass eine westliche Zeitung einen Artikel bringen würde, der die palästinensische Wut oder, schlimmer noch, die Rechtfertigungen für die Verbrechen der Hamas mit denselben wohlwollenden bis neutralen Worten darstellt.

Ein weiterer Trend besteht darin, Israels Handlungen zu normalisieren, indem man sich nicht auf die Kosten in Form von Menschenleben im Gazastreifen konzentriert, sondern auf seine Absichten, die natürlich als gutartig dargestellt werden. (Anmerkung: Absichten spielen im Kriegsrecht keine Rolle.)

Drei Tage nach Beginn der illegalen totalen Blockade des Gazastreifens durch Israel fragte die BBC: „Könnte eine israelische Bodeninvasion in Gaza seine Ziele erreichen?“ (14. Oktober). Die New York Times charakterisierte Netanjahu wohlwollend als „risikoscheu“ (für Israelis, nicht für Palästinenser) und titelte: „Der totale Krieg ist ein unerprobtes Terrain“, wobei sie die Leser damit beruhigte, dass „begrenzte Angriffe in der Vergangenheit politisch sicher waren“.

Anderslautende Stimmen: schwieriger zu hören

Journalisten der BBC und der Agence France Presse (AFP), die die Voreingenommenheit ihrer Agenturen gegenüber palästinensischem Leben und die Verharmlosung israelischer Kriegsverbrechen kritisiert haben, erklärten gegenüber Declassified, dass es keinen Raum für die Diskussion redaktioneller Bedenken gebe.

Palästinensische Kommentatoren haben erlebt, dass ihre Beiträge aus den Hauptnachrichtensendungen herausgeschnitten wurden. Palästinensische Amerikaner berichten, dass ihre Veranstaltungen abgesagt werden, während sie als Hamas-Anhänger bezeichnet werden.

In der Zwischenzeit hat ein leitender Redakteur der US-Zeitschrift Newsweek dazu aufgerufen, den Gazastreifen einem Parkplatz gleichzumachen, offenbar ohne dass er dafür gerügt wurde.

An anderer Stelle im Medienökosystem wurde ein Beamter der britischen Kommunikationsaufsichtsbehörde OFCOM, Fadzai Madzingira, wegen eines Beitrags in den sozialen Medien suspendiert, in dem er die Unterstützung des Vereinigten Königreichs für „ethnische Säuberung und Völkermord an den Palästinensern“ und „diese abscheuliche koloniale Allianz“ kritisierte.

Keiner dieser Punkte – dass Israel möglicherweise einen Völkermord begeht, dass es weiterhin palästinensisches Land ethnisch säubert oder dass Israel als koloniales Projekt gegründet wurde, das immer noch Siedler-Außenposten nutzt, um die territoriale Kontrolle zu festigen – entzieht sich einer vernünftigen Analyse der historischen Fakten.

Es sieht sehr nach dem Beginn (oder Ende, je nach Ausgangspunkt) eines Völkermordes aus.

Die IDF hat alle Palästinenser angewiesen, südlich des Wadi Gaza-Gebietes zu fliehen, „um sich vor israelischen Angriffen zu schützen“. Einige wurden bei der Evakuierung getroffen, und die Palästinenser werden in den südlichen Zufluchtsgebieten weiterhin von der IDF beschossen.

Soldaten stellen israelische Flaggen an den Stränden des Gazastreifens auf, während der israelische Geheimdienst die Idee einer dauerhaften Ausweisung der Gaza-Bewohner in den ägyptischen Sinai als bevorzugte Lösung ins Spiel bringt. Netanjahu beruft sich auf eine Bibelstelle, in der Gott den Israeliten befiehlt, „Männer und Frauen, Kinder und Säuglinge“ eines rivalisierenden Königreichs zu töten.

Dennoch stellt die New York Times Netanjahu unkritisch als jemanden dar, der „ein dauerhaftes Ende der Bedrohung anstrebt, nicht aber eine Wiederbesetzung“ (13. Oktober).

Auch die letzte Bastion des Dissenses, der Galgenhumor, ist stark gefährdet. Michael Eisen, Redakteur der Wissenschaftszeitschrift eLife, wurde entlassen, weil er auf Twitter einen Artikel der Humor-Website the Onion mit der Überschrift „Sterbende Gazaner kritisiert, weil sie die Hamas nicht mit ihren letzten Worten verurteilen“ gepostet hatte.

Der Vertrag des Karikaturisten Steve Bell vom Guardian wurde nicht verlängert, nachdem seine Zeichnung von Netanjahu, der sich darauf vorbereitet, seinen eigenen Magen zu operieren, und dabei einen Umriss des Gazastreifens zeigt, als zu sehr an das antisemitische „Pfund Fleisch“ erinnert worden war.

In der Zwischenzeit veröffentlichte die Washington Post eine Karikatur eines Hamas-Vertreters mit Kindern und Frauen aus dem Gazastreifen, die an ihm festgeschnallt waren, mit der Aufschrift „Wie kann Israel es wagen, Zivilisten anzugreifen“. Die Karikatur wurde nach Rassismusbeschwerden inzwischen gelöscht.

Dennoch zeichnet der Karikaturist weiterhin für die Mainstream-Medien. Letzte Woche veröffentlichte er eine weitere Karikatur in der Las Vegas Review, die eine (dicke, schwarze) Frau mit einem Black Lives Matter-T-Shirt zeigt, die ein Schild mit der Aufschrift „Terrorist Lives Matter: Gebt Israel die Schuld, unterstützt die Hamas“.

Wie kann Israel es wagen, Zivilisten anzugreifen?

ÜBER DIE AUTORIN

Claire Lauterbach ist eine unabhängige investigative Journalistin und Produzentin. Sie war Leiterin der Ermittlungsabteilung von Privacy International, wo sie den Einsatz und Missbrauch von Überwachungs- und Militärtechnologien untersuchte, und ist ehemalige leitende Ermittlerin bei Global Witness. Zuvor untersuchte Claire für Human Rights Watch Kriegsverbrechen in Goma, DR Kongo.

Namir Shabibi ist ein unabhängiger Enthüllungsjournalist, Gastdozent für Geopolitik an der University of Westminster und Doktorand, der über verdeckte paramilitärische Aktionen im „Krieg gegen den Terror“ forscht. Er war früher Delegierter des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz und untersuchte Verstöße gegen die Genfer Konventionen in Darfur und Guantanamo Bay.