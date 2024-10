https://www.commondreams.org/news/trump-corporate-tax-plan



Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump spricht am 15. Januar 2024 bei einer Wahlkampfveranstaltung in Des Moines, Iowa.

Analyse zeigt: Trumps Steuerplan würde Reiche reicher und Arbeiter ärmer machen

Von Jake Johnson

03. Oktober 2024

Ökonomen schätzen, dass nach dem Vorschlag des republikanischen Kandidaten der „Anteil des Nationaleinkommens, der an die obersten 5 % geht, um etwa 1,6 % steigen würde, während der Anteil der unteren 50 % um etwa 4,8 % sinken würde“.

Der Vorschlag des republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump, den Körperschaftssteuersatz in den USA von 21 % auf 15 % zu senken, würde die untere Hälfte der Einkommensverteilung der Nation ärmer machen und gleichzeitig das Vermögen derjenigen an der Spitze erhöhen, so eine am Donnerstag veröffentlichte Analyse von Wirtschaftswissenschaftlern der American University.

Die Analyse, die etwas mehr als einen Monat vor der entscheidenden Wahl am 5. November veröffentlicht wurde, prognostiziert die hypothetischen makroökonomischen und verteilungspolitischen Auswirkungen der von Trump und der demokratischen Kandidatin Kamala Harris vorgelegten Pläne zur Unternehmensbesteuerung. Harris hat eine Erhöhung des Körperschaftssteuersatzes auf 28 % gefordert.

Würde Trumps Plan umgesetzt, so die Ökonomen, würde dies das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der Nation „leicht senken“, die Staatseinnahmen verringern und die Ungleichheit „erheblich erhöhen“, da wohlhabendere Haushalte „die Hauptinhaber von Unternehmensaktien“ sind, die von den Steuersenkungen des ehemaligen Präsidenten profitieren würden.

Der „Anteil des Nationaleinkommens, der an die obersten 5 % geht, würde um etwa 1,6 % steigen, während der Anteil der unteren 50 % um etwa 4,8 % sinken würde“, so die Schätzungen der Analyse.

Im Gegensatz dazu würde Harris‘ Plan das BIP der USA „leicht“ erhöhen, die Bundeseinnahmen steigern und „die Ungleichheit verringern, indem der Anteil des Einkommens, das von den obersten 5 % der Verteilung verdient wird, um etwa 1 % gesenkt und der Anteil des Einkommens, das von den untersten 50 % der Verteilung verdient wird, um etwa 4,7 % erhöht wird, verglichen mit der aktuellen Politik“.

Die Analyse kam einen Tag, nachdem das Congressional Budget Office einen Bericht veröffentlicht hatte, aus dem hervorgeht, dass der Anteil der reichsten 1 % am Vermögen der Nation zwischen 1989 und 2022 auf 27 % gestiegen ist, während Familien in der unteren Hälfte der Verteilung sowohl 1989 als auch 2022 nur 6 % des Vermögens des Landes besaßen – eine Vermögenslücke, die durch eine weitere Senkung der Unternehmenssteuern noch verschärft würde.

Trumps Forderung, den Körperschaftssteuersatz auf 15 % zu senken, war das „Kernstück“ einer Rede, die er letzten Monat im Economic Club of New York hielt, wie Bloomberg damals berichtete.

Als Trump 2017 sein Amt antrat, lag der gesetzliche Körperschaftsteuersatz bei 35 %. Später im selben Jahr setzten Trump und die Republikaner im Kongress ein unpopuläres Steuersenkungspaket durch, das den Körperschaftsteuersatz auf 21 % senkte und zu einem Anstieg der Steuervermeidung führte. Das Gesetz war äußerst regressiv und brachte den Reichen große Vorteile, der Arbeiterklasse jedoch nur sehr wenig.

Die Senkung des Körperschaftssteuersatzes auf 15 % würde den 100 größten und profitabelsten US-Unternehmen jährliche Steuersenkungen in Höhe von etwa 50 Milliarden US-Dollar bescheren, wie aus einer aktuellen Analyse des Center for American Progress Action Fund hervorgeht.

