https://www.codepink.org/brink_of_war



Bidens Israel-Politik hat uns an den Rand eines Krieges mit dem Iran gebracht

von Medea Benjamin und Nicolas J.S. Davies

2. Oktober 2024

Am 1. Oktober feuerte der Iran etwa 180 Raketen auf Israel ab, als Reaktion auf die jüngsten Tötungen von Anführern seiner Revolutionsgarden (IRGC), der Hisbollah und der Hamas durch Israel. Es gibt widersprüchliche Berichte darüber, wie viele der Raketen ihr Ziel getroffen haben und ob es Todesfälle gab. Aber Israel erwägt nun einen Gegenangriff, der es in einen umfassenden Krieg mit dem Iran treiben könnte, mit den USA im Schlepptau.

Jahrelang hat der Iran versucht, einen solchen Krieg zu vermeiden. Aus diesem Grund hat er 2015 das JCPOA-Atomabkommen mit den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, Frankreich, Deutschland, Russland, China und der Europäischen Union unterzeichnet. Donald Trump zog die USA 2018 einseitig aus dem JCPOA zurück, und trotz der vielbeschworenen Differenzen zwischen Joe Biden und Trump gelang es ihm nicht, die Einhaltung des Abkommens durch die USA wiederherzustellen. Stattdessen versuchte er, Trumps Vertragsbruch als Druckmittel zu nutzen, um weitere Zugeständnisse vom Iran zu fordern. Dies trug nur dazu bei, die Kluft zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran, die seit 1980 keine diplomatischen Beziehungen mehr unterhalten, weiter zu vertiefen.

Jetzt sieht der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu seine lang erwartete Chance gekommen, die Vereinigten Staaten in einen Krieg mit dem Iran zu verwickeln. Durch die Tötung iranischer Militärführer und des Hamas-Führers Ismail Haniyeh auf iranischem Boden sowie durch Angriffe auf die Verbündeten des Iran im Libanon und im Jemen provozierte Netanjahu eine militärische Reaktion des Iran, die ihm einen Vorwand lieferte, den Konflikt noch weiter auszuweiten. Tragischerweise gibt es kriegslüsterne US-Beamte, die einen Krieg gegen den Iran begrüßen würden, und viele weitere, die sich blind darauf einlassen würden.

Der neu gewählte iranische Präsident Masoud Pezeshkian setzte sich im Wahlkampf für eine Aussöhnung mit dem Westen ein. Als er am 25. September in New York vor der UN-Generalversammlung sprach, wurde er von drei Mitgliedern des iranischen JCPOA-Verhandlungsteams begleitet: dem ehemaligen Außenminister Javad Zarif, dem derzeitigen Außenminister Abbas Araghchi und dem stellvertretenden Außenminister Majid Ravanchi.

Präsident Pezeshkians Botschaft in New York war versöhnlich. Auf einer Pressekonferenz am 23. September sprach er mit Zarif und Araghchi an seiner Seite über Frieden und die Wiederbelebung des ruhenden Atomabkommens. „Was das JCPOA betrifft, haben wir hundertmal gesagt, dass wir bereit sind, unsere Vereinbarungen einzuhalten“, sagte er. „Wir hoffen, dass wir uns an einen Tisch setzen und Gespräche führen können.“

Zur Krise im Nahen Osten sagte Pezeshkian, dass der Iran Frieden wolle und angesichts des Völkermords Israels in Gaza, der Ermordung von Widerstandskämpfern und iranischen Beamten sowie des Krieges gegen seine Nachbarn Zurückhaltung geübt habe.

„Lasst uns eine Situation schaffen, in der wir koexistieren können“, sagte Pezeshkian. ‚Lasst uns versuchen, Spannungen durch Dialog zu lösen … Wir sind bereit, alle unsere Waffen beiseite zu legen, solange Israel dasselbe tut.‘ Er fügte hinzu, dass der Iran den Atomwaffensperrvertrag unterzeichnet hat, Israel jedoch nicht, und dass Israels Atomwaffenarsenal eine ernsthafte Bedrohung für den Iran darstellt.

Pezeshkian bekräftigte in seiner Rede vor der UN-Generalversammlung den Wunsch des Iran nach Frieden.

„Ich bin der Präsident eines Landes, das in seiner modernen Geschichte Bedrohungen, Krieg, Besatzung und Sanktionen ertragen hat“, sagte er. “Andere sind uns weder zu Hilfe gekommen noch haben sie unsere erklärte Neutralität respektiert. Weltmächte haben sich sogar auf die Seite der Aggressoren gestellt. Wir haben gelernt, dass wir uns nur auf unser eigenes Volk und unsere eigenen einheimischen Fähigkeiten verlassen können. Die Islamische Republik Iran ist bestrebt, ihre eigene Sicherheit zu gewährleisten und nicht, Unsicherheit für andere zu schaffen. Wir wollen Frieden für alle und streben keinen Krieg oder Streit mit irgendjemandem an.“

Die USA haben auf die Zurückhaltung des Iran während dieser Krise mit der fortgesetzten Lieferung von Zerstörungswaffen an Israel reagiert, mit denen der Gazastreifen verwüstet, Zehntausende Frauen und Kinder getötet, benachbarte Hauptstädte bombardiert und die für einen Angriff auf den Iran erforderlichen Streitkräfte verstärkt wurden.

Dazu gehört auch eine neue Bestellung von 50 F-15EX-Langstreckenbombern mit 750-Gallonen-Treibstofftanks für die lange Reise in den Iran. Dieses Waffengeschäft muss noch vom Senat genehmigt werden, wo Senator Bernie Sanders die Opposition anführt.

Auf diplomatischer Ebene haben die USA im UN-Sicherheitsrat gegen mehrere Waffenstillstandsresolutionen ihr Veto eingelegt und die Waffenstillstandsverhandlungen Katars und Ägyptens gekapert, um einen uneingeschränkten Völkermord diplomatisch zu decken.

Militärische Führer in den Vereinigten Staaten und Israel scheinen, wie in der Vergangenheit, gegen einen Krieg gegen den Iran zu argumentieren. Selbst George W. Bush und Dick Cheney scheuten davor zurück, einen weiteren katastrophalen Krieg auf der Grundlage von Lügen gegen den Iran vom Zaun zu brechen, nachdem die CIA in ihrem National Intelligence Estimate von 2006 öffentlich zugegeben hatte, dass der Iran keine Atomwaffen entwickelt.

Als Trump drohte, den Iran anzugreifen, warnte ihn Tulsi Gabbard, dass ein Krieg der USA gegen den Iran so katastrophal wäre, dass er den Krieg gegen den Irak im Nachhinein endlich wie den „Kinderspiel“ aussehen lassen würde, als den ihn die Neokonservativen versprochen hatten.

Aber weder der US-Verteidigungsminister Lloyd Austin noch der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant können die Kriegspolitik ihrer Länder kontrollieren, die in den Händen von politischen Führern mit politischen Agenden liegt. Netanjahu hat viele Jahre lang versucht, die Vereinigten Staaten in einen Krieg mit dem Iran zu verwickeln, und hat die Gaza-Krise ein Jahr lang auf Kosten von Zehntausenden unschuldiger Menschenleben eskalieren lassen, wobei er dieses Ziel klar vor Augen hatte.

Biden war während der gesamten Krise überfordert und verließ sich auf politische Instinkte aus einer Zeit, in der es für amerikanische Politiker politisch sicher war, hart aufzutreten und Israel blind zu unterstützen. Außenminister Antony Blinken stieg durch den Nationalen Sicherheitsrat und als Mitarbeiter des Senats, nicht als Diplomat, an Bidens Seite in eine Führungsposition auf, in der er ebenso überfordert ist wie sein Chef.

Unterdessen warnen pro-iranische Milizen im Irak, dass sie US-Stützpunkte im Irak und in der Region ins Visier nehmen werden, falls die USA sich an Angriffen auf den Iran beteiligen.

Wir steuern also auf einen katastrophalen Krieg mit dem Iran zu, ohne diplomatische Führung der USA und mit Trump und Harris in den Startlöchern. Wie Trita Parsi in „Responsible Statecraft“ schrieb: „Wenn sich US-Soldaten in einem sich ausweitenden Konflikt zwischen dem Iran und Israel in der Schusslinie wiederfinden, wird dies eine direkte Folge des Versäumnisses dieser Regierung sein, den Einfluss der USA zu nutzen, um Amerikas wichtigstes Sicherheitsinteresse zu verfolgen – die Vermeidung von Krieg.“

Medea Benjamin und Nicolas J. S. Davies sind die Autoren von „Krieg in der Ukraine: Sinnsuche in einem sinnlosen Konflikt“, das im November 2022 bei OR Books veröffentlicht wurde.

Medea Benjamin ist Mitbegründerin von CODEPINK for Peace und Autorin mehrerer Bücher, darunter „Inside Iran: The Real History and Politics of the Islamic Republic of Iran“.

Nicolas J. S. Davies ist ein unabhängiger Journalist, Forscher für CODEPINK und Autor von Blood on Our Hands: The American Invasion and Destruction of Iraq.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …