Anlässlich des Jahrestages der Nazi-Pogrome in der Kristallnacht zur Zeit des Gaza-Krieges Von Adam Keller

Marking the anniversary of the Nazi Kristallnacht pogroms at the time of the Gaza War
By Adam Keller

Nein: Vor ein paar Tagen korrespondierte ich mit einem deutschen Freund, der mir erzählte, dass er jedes Jahr am 9. November an einer lokalen Gedenkveranstaltung für die Nazi-Pogrome der Kristallnacht teilnimmt. Dieses Jahr sei er jedoch sehr gespannt, wie die Gedenkfeier verlaufen werde, weil „die Diskussion im Moment extrem schwierig und kompliziert ist“ und die Menschen in Deutschland wegen des Krieges im Gazastreifen (und der damit zusammenhängenden Fragen) so polarisiert seien. Ich habe versucht, ihm zu helfen, indem ich ihm den folgenden Text angeboten habe. (Ich habe noch nicht gehört, wie es bei der gestrigen Zeremonie tatsächlich ablief)

Was am 9. November 1938 geschah (und die noch schlimmeren Dinge, die zwischen 1938 und 1945 geschahen), ist eine Lektion für alle Menschen – und für die Deutschen im Besonderen -, wie schrecklich Rassismus und Vorurteile sein können. Diese Lektion muss immer wieder neu gelernt werden, jedes Jahr, jeden Tag, denn die Gefahr ist nie vorbei. Es ist sehr wichtig, dem 9. November in Deutschland weiterhin zu gedenken, sich offen und ehrlich mit den Schrecken der deutschen Vergangenheit auseinanderzusetzen und die Lehren daraus auf die Ereignisse der Gegenwart und die Aussichten für die Zukunft anzuwenden.

Ein wichtiges Element des Erinnerns und Gedenkens an den 9. November sollte sein, dass niemand – keine einzelne Person, keine ethnische oder religiöse Gruppe – gegen Rassismus und Vorurteile gefeit ist. Rassismus ist immer irgendwo tief in den Köpfen vorhanden und sucht immer nach einem Ventil. Ein religiöser Mensch könnte sagen, dass es Satan ist, der uns zum Bösen verführt, ein Säkularist würde nach psychologischen Gründen suchen. Wie auch immer man es erklärt, der Rassismus ist da, er wird nie ganz besiegt, wie sehr man auch dagegen ankämpft und versucht, das Beste an humanistischer und universalistischer Bildung zu vermitteln.

Ein sehr wichtiger Punkt, an den man sich erinnern sollte, ist, dass man, wenn man selbst unter Rassismus und Unterdrückung gelitten hat, keineswegs immun dagegen ist, selbst zum Rassisten und Unterdrücker zu werden – so wie eine Person, die als Kind missbraucht wurde, ihre eigenen Kinder missbrauchen könnte. Dies gilt insbesondere für die Situation im Nahen Osten, zwischen den israelischen Juden und den palästinensischen Arabern – eine Wunde, die seit langem eitert und jetzt schrecklich blutet.

Wir sehen, dass die Juden, die mehr als jedes andere Volk unter Rassismus und Unterdrückung gelitten haben, nicht immun gegen Rassismus sind. Es ist beschämend zu sehen, dass der Rassismus im jüdischen Staat Israel blüht, dass es organisierte jüdische rassistische Parteien gibt, die sogar in der israelischen Regierung vertreten sind, Parteien, die von Demagogen geführt werden, die damit beschäftigt sind, Hass zu verbreiten und zur hemmungslosen Tötung von Palästinensern aufzurufen, und tatsächlich ist Israel – unter dieser Regierung – an der Bombardierung des Gazastreifens beteiligt und tötet Tausende von Zivilisten, darunter viele Kinder.

Wir sehen, dass die Palästinenser, die jahrzehntelang unter sehr viel Unterdrückung und Grausamkeit gelitten haben, selbst nicht immun gegen Unterdrückung und Grausamkeit sind. Als einige Palästinenser in diesem Jahr für einen einzigen Tag die Kontrolle über israelisch-jüdische Städte und Dörfer erlangten, verübten sie beschämenderweise eine Reihe schrecklicher, barbarischer Verbrechen, die jeden schockieren, der die Filme sieht, die diese Palästinenser selbst gedreht haben.

Natürlich ist nicht jeder von dem schrecklichen Blutrausch erfasst. Auf beiden Seiten gibt es viele anständige Menschen, die guten Willens sind. Es ist die Pflicht der Menschen guten Willens überall – und insbesondere in Deutschland mit seiner besonderen Geschichte -, alles zu tun, um das Blutvergießen zu beenden und eine bessere Zukunft für Israelis, Palästinenser und alle Menschen im Nahen Osten zu schaffen. Diese bessere Zukunft muss auf dem Grundsatz beruhen, dass Israelis und Palästinenser gleichermaßen Rechte haben, die respektiert werden müssen, einschließlich des Rechts auf souveräne Staatlichkeit, und dass keiner von ihnen ein „Recht“ hat, zu unterdrücken oder zu töten; kein noch so großes Leid kann ein solches „Recht“ begründen.

In diesem Jahr, in dem der 9. November auf eine Zeit fällt, in der die Leidenschaften aus dem Nahen Osten die deutsche Gesellschaft beeinflussen, sollte dies die Botschaft und die Lehre des Gedenkens am 9. November sein,

