‚World is watching us die‘: Israeli forces attack and besiege Al-Shifa hospital Babies and patients on life support begin to die as power is cut off

Patienten werden am 10. November 2023 inmitten des israelischen Bombardements im Al-Shifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt behandelt (AFP)



Babys und Patienten, die an lebenserhaltenden Maßnahmen hängen, beginnen zu sterben, da der Strom abgeschaltet ist

Israel-Palästina: Israelische Streitkräfte belagern und greifen das Al-Shifa Krankenhaus an

Von Maha Hussaini im Gazastreifen, besetzten Palästina und Huthifa Fayyad

11. November 2023

Die israelischen Streitkräfte greifen das Al-Shifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt an und belagern es. Damit gefährden sie das Leben von rund 15.000 palästinensischen Patienten und Zivilisten, die sich dort aufhalten, wie Gesundheitsbeamte am Samstag mitteilten.

Israelische Kampfflugzeuge und Panzer beschießen das Gebiet vor dem Krankenhaus seit Freitag gegen 21 Uhr Ortszeit und bis in den Samstagmorgen hinein.

Die Angriffe haben „keinen Augenblick aufgehört“, sagte Abu Mouth, ein Journalist, der aus dem Krankenhaus berichtet, gegenüber Middle East Eye.

Einige Abteilungen und der Hof des medizinischen Komplexes, des größten in Gaza, seien direkt getroffen worden, was zu einem Brand geführt habe, sagte Abu Mouth.

Nach Angaben von Ashraf Al-Qudra, dem Sprecher des palästinensischen Gesundheitsministeriums, sind die Chirurgie sowie die Intensiv- und die pädiatrische Abteilung nicht mehr in Betrieb.

„Wir werden im medizinischen Komplex Al-Shifa belagert“, sagte Qudra in einer Erklärung. „Wir können sagen, dass der Al-Shifa-Medizinische Komplex nicht mehr funktioniert und außer Betrieb ist“.

Gegen 6 Uhr morgens Ortszeit (4 Uhr GMT) wurde die Stromversorgung des Krankenhauses vollständig unterbrochen, so dass die Patienten, die an lebenserhaltenden Maßnahmen hängen, jeden Moment sterben könnten. Es gibt auch kein Wasser, keine Lebensmittel und kein Internet im Krankenhaus.

„Wir haben mit allen Mitteln versucht, den Generator wieder in Gang zu setzen, aber ohne Erfolg“, sagte Abu Mouth gegenüber MEE.

Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums ist bereits ein Frühgeborenes, das an einen Brutkasten angeschlossen war, gestorben. Insgesamt 39 weiteren Babys droht in den nächsten Stunden das gleiche Schicksal, wenn die Stromversorgung nicht sofort wiederhergestellt wird, warnten die Ärzte im Krankenhaus.

Wir sind nur noch Stunden vom Tod entfernt, und die Welt sieht uns beim Sterben zu“.

– Muhammad Abu Salima, Direktor des Al-Shifa-Krankenhauses

Der Stromausfall wirkt sich auch auf Dutzende von Patienten aus, die an lebenserhaltenden Maßnahmen hängen.

Mindestens eine Person ist bereits gestorben, da die Beatmungsgeräte nicht mehr funktionieren.

„Tausende sind in dem Gebäudekomplex eingeschlossen, darunter Patienten, medizinisches Personal, Rettungskräfte und Mitarbeiter des Zivilschutzes“, sagte Muhammad Abu Salima, der Direktor des Al-Shifa-Krankenhauses, gegenüber Al Jazeera.

„Wir sind Stunden vom Tod entfernt, und die Welt sieht uns beim Sterben zu, aber wir sind keine Zahlen“, sagte Abu Salima.

In der Zwischenzeit haben israelische Scharfschützen und bewaffnete Drohnen jeden ins Visier genommen, der sich zwischen den verschiedenen Krankenhausgebäuden bewegt.

Abu Mouth erzählte MEE, dass eine 26-jährige Frau versuchte, das Krankenhaus während der Belagerung zu verlassen und von einem israelischen Scharfschützen getroffen wurde.

„Wir sind völlig umzingelt, und das intensive Bombardement geht weiter“, sagte Abu Mouth.

„Unter den Verwundeten, Kranken und Vertriebenen im Krankenhaus herrschen Panik und Angst. Sie greifen überall an, und wir können wegen der Scharfschützen, die rund um das Krankenhaus stationiert sind, nicht hinausgehen“, fügte er hinzu.

Aufstachelung gegen Al-Shifa

Israelische Militärs hetzen seit Tagen gegen das Al-Shifa-Krankenhaus und behaupten, es werde für militärische Zwecke genutzt, ohne konkrete Beweise zu liefern.

Palästinensische Beamte und Gruppierungen haben diese Anschuldigung zurückgewiesen. Human Rights Watch erklärte, es habe keine Beweise gefunden, die die israelische Behauptung untermauern.

Mads Gilbert, ein norwegischer Arzt, der 16 Jahre lang im Al-Shifa-Krankenhaus gearbeitet hat, sagte, er habe dort nie Anzeichen einer „militärischen Kommandozentrale“ gesehen.

Die in Jaffa ansässige Nichtregierungsorganisation Physicians for Human Rights – Israel erklärte, selbst wenn Krankenhäuser von bewaffneten Gruppen genutzt würden, habe Israel die Pflicht, sie nicht zu beschädigen“.

Die israelischen Streitkräfte haben jedoch ihre Angriffe auf Krankenhäuser, Kliniken, medizinisches Personal und Krankenwagen im gesamten Gazastreifen fortgesetzt, mehrere Gesundheitseinrichtungen bombardiert und ihnen Treibstoff und andere Versorgungsgüter vorenthalten.

Sie greifen überall an, und wir können wegen der Scharfschützen, die um das Krankenhaus herum stationiert sind, nicht hinausgehen.

– Abu Mouth, Augenzeuge

Seit Beginn des Angriffs auf den Gazastreifen vor über einem Monat wurden bei israelischen Luftangriffen mindestens 11.000 Palästinenser getötet, darunter mehr als 4.500 Kinder, 3.000 Frauen und 200 Mitarbeiter des Gesundheitswesens.

In Israel wurden bei palästinensisch geführten Angriffen rund 1.200 Menschen getötet, darunter mindestens 31 Kinder, wie israelische Beamte unter Berufung auf israelische Medien berichten.

Die israelischen Angriffe auf Al-Shifa eskalierten in den frühen Morgenstunden des Freitags. Berichten zufolge griff die Armee die Entbindungsstation und die Ambulanz des Krankenhauses an, als die Menschen schliefen, wobei mehrere Menschen getötet und verwundet wurden.

Viele Menschen, die sich im Krankenhaus aufhielten oder dort arbeiteten, waren gezwungen, am Nachmittag in Richtung Süden zu fliehen.

Der Beschuss wurde am späten Freitagabend wieder aufgenommen, als die israelischen Bodentruppen anscheinend langsam auf das Krankenhaus vorrückten.

Augenzeugenberichten zufolge hörte der Artilleriebeschuss und die Luftangriffe in der Nähe des Krankenhauses die ganze Nacht hindurch nicht auf.

Gleichzeitig waren schwere Zusammenstöße zu hören, bei denen es sich vermutlich um palästinensische Kämpfer handelte, die sich dem Vormarsch der israelischen Truppen und Panzer widersetzten.

Die Izz al-Din al-Qassam-Brigaden, der bewaffnete Flügel der Hamas, teilten am Samstagmorgen mit, dass ihre Kämpfer die israelischen Streitkräfte in „heftigen Gefechten“ angriffen und deren Militärfahrzeuge an verschiedenen Stellen im Gazastreifen attackierten.

Peter Lerner, ein israelischer Militärsprecher, sagte, die Truppen befänden sich „inmitten anhaltender intensiver Kämpfe gegen die Hamas in der Nähe des fraglichen Gebiets“, ohne weitere Einzelheiten zu nennen, so die Times of Israel.

Übersetzt mit Deepl.com



--

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …