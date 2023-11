ADL-Daten zum Anstieg antisemitischer Vorfälle ergeben keinen Sinn von Adam Macleod

Ein neuer, viel beachteter Bericht der Anti-Defamation League behauptet, dass antisemitische Vorfälle in den Vereinigten Staaten um mehr als 400 % gestiegen sind. Doch diese Zahlen der ADL gehen nicht auf – es sei denn, man setzt den Widerstand gegen die israelische Bombardierung des Gazastreifens mit Judenhass gleich.

Die Erkenntnisse der Anti-Defamation League, dass antisemitische Vorfälle in den Vereinigten Staaten exponentiell angestiegen sind, haben sowohl in Amerika als auch weltweit für Schlagzeilen gesorgt (z. B. Reuters, CBS News, PBS, CNN, Washington Post). Angeblich sehen sich die amerikanischen Juden mit einer noch nie dagewesenen Welle des Hasses und der Gewalt konfrontiert, die viele in Angst und Schrecken versetzt, wenn sie nur das Haus verlassen wollen.

In dem Monat seit dem Überraschungsangriff der Hamas hat die israelische Bombardierung des Gazastreifens mehr als 10.000 Menschen getötet, darunter weit über 3.000 Kinder. Dutzende von Krankenhäusern, Schulen und Gotteshäusern wurden zerstört, und Israel hat offen seinen Plan verkündet, die Bevölkerung des dicht besiedelten Streifens in die ägyptische Wüste Sinai zu vertreiben und sie dort ethnisch zu säubern. Als Reaktion auf das Vorgehen Israels kam es in den Vereinigten Staaten zu einer beispiellosen Welle von Demonstrationen, die einen Waffenstillstand forderten.

Gefälschte Daten

Als Beweis für diese Welle hat die ADL eine interaktive (und regelmäßig aktualisierte) Karte mit Hunderten von Vorfällen im ganzen Land veröffentlicht. In dieser Karte des antijüdischen Hasses waren jedoch 153 Kundgebungen und Demonstrationen für Palästina enthalten, die die einflussreiche NRO reflexartig als problematisch bezeichnete, ohne weitere Beweise zu liefern. Darüber hinaus gab es 84 weitere Kundgebungen in den USA, von denen die ADL behauptete, dass sie „den Terror unterstützten“. Diese Proteste, so die Organisation, beinhalteten „explizite oder starke implizite Unterstützung für die Hamas“, obwohl die Karte auch hier keine weiteren Erklärungen enthält.

Zusammengenommen repräsentieren diese Demonstrationen im Wesentlichen jeden größeren Ausbruch öffentlicher Solidarität für die Menschen in Gaza, was bedeutet, dass die ADL die gesamte Bewegung als antisemitisch geteert hat. Dies ist eine höchst umstrittene Position, doch keine der Nachrichtenagenturen, die sich auf die Ergebnisse der ADL bezogen, informierten ihre Leser darüber.

Auch andere Vorfälle, die in der ADL-Liste aufgeführt sind, sind potenziell fragwürdig. So wurde beispielsweise ein Vorfall in Chicago wie folgt beschrieben: „Personen auf einer pro-palästinensischen Kundgebung verfolgten eine Person, die ein Bild einer israelischen Flagge hielt, und griffen sie körperlich an“. Aus der Beschreibung geht bei weitem nicht hervor, ob es sich um einen antisemitischen Angriff oder eine Auseinandersetzung zwischen rivalisierenden Protestgruppen handelte. Wenn eine Person mit einer palästinensischen Flagge an einer Pro-Israel-Kundgebung teilnimmt und angegriffen wird, handelt es sich dann zwangsläufig um ein islamfeindliches Hassverbrechen?

Auch wird in der Liste nicht zwischen Bagatellen und schwerwiegenden Vorfällen unterschieden. Bei einem großen Prozentsatz der verzeichneten Vorfälle wurden lediglich rassistische Schilder entdeckt. So wurde beispielsweise in Medfield, MA, „ein Hakenkreuz in eine tragbare Toilette an einer Schule geritzt“, während in Warrington, PA, „ein Hakenkreuz auf einen Strommast gesprüht wurde“. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass Toiletten-Graffiti die Art von Vorfällen sind, die vielen Amerikanern in den Sinn kommen, wenn sie Schlagzeilen über einen schockierenden und gefährlichen Anstieg des Antisemitismus lesen.

Nach dem Überraschungsangriff der Hamas und dem israelischen Bombardement des Gazastreifens ist es in den Vereinigten Staaten sicherlich zu äußerst schwerwiegenden antisemitischen Vorfällen gekommen. So hat beispielsweise in Albuquerque, NM, ein Mann eine (falsche) Bombendrohung angerufen und behauptet, er befinde sich mit einem Rucksack voller Sprengstoff in einer messianischen Synagoge, woraufhin das Gebäude evakuiert wurde. Die ADL setzt Vorfälle wie diesen mit Märschen gleich, die zu einem Waffenstillstand aufrufen, und setzt damit stillschweigend die Ablehnung des mörderischen Krieges Israels mit dem Wunsch gleich, Juden zu töten.

Einige Zyniker könnten sagen, dass genau das der Punkt ist. Der Historiker Norman Finkelstein zum Beispiel hat behauptet, dass die ADL regelmäßig eine neue Welle des Antisemitismus ankündigt und dass diese Verlautbarungen oft mit der internationalen Verurteilung der israelischen Gewalt zusammenfallen, und er hat angedeutet, dass dies auf Versuche hinausläuft, dem Staat Israel in die Quere zu kommen und das Thema zu wechseln, um von seinen Verbrechen abzulenken.

Miko Peled, ein israelisch-amerikanischer Aktivist und Sohn eines ehemaligen hochrangigen israelischen Generals, ging noch weiter und schrieb, dass:

Die ADL ist eindeutig eine rassistische, zionistische, antipalästinensische Organisation, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, den palästinensischen Kampf zu delegitimieren, indem sie ihn zunächst mit Terrorismus und nun, da sich diese Behauptung als absurd erwiesen hat, mit Extremismus und Antisemitismus gleichsetzt.“

Die ADL ist nicht die einzige pro-israelische NRO, die versucht, den Widerstand gegen israelische Gewalt als inhärent rassistisch darzustellen. Stop Antisemitism zum Beispiel postete Bilder eines Lastwagens mit der Aufschrift „Israel tötet alle 10 Minuten ein Kind. Beendet die US-Hilfe für Israel“ und „Free Palestine“, zusammen mit dem Nummernschild des Lastwagens. Ein weiteres Beispiel für „Antisemitismus“ war der Schriftzug „Befreit Palästina“, der auf eine Toilettenkabine geätzt war.

Verteidigung für Israel spielen

Dass eines der Hauptziele der Anti-Defamation League die Verteidigung Israels ist, steht außer Frage. Die Daten über antisemitische Angriffe in den Vereinigten Staaten erscheinen auf einer Seite mit dem Titel „Stand with Israel“. Darüber hinaus hat die ADL Strategieleitfäden veröffentlicht, die Gruppen verwenden können, um „mit Anti-Israel-Aktivitäten auf dem Campus umzugehen“, und vor kurzem ein Handbuch mit Richtlinien für Medien gedruckt, die sie bei der Berichterstattung über Israels Angriff auf Palästina verwenden können.

Dieses Handbuch weist die Journalisten an:

Bezeichnen Sie die Hamas als „Terroristen“ und nicht als Kämpfer oder Kämpferinnen;

Israels Kampagne in Gaza als „legitime militärische Aktion als Reaktion auf [das Hamas-]Massaker und zur Verhinderung künftiger Terrorakte“ zu beschreiben

Sie stellen sicher, dass ihre Leser verstehen, dass Pro-Israel-Proteste moralisch weit überlegen sind gegenüber ihren Pro-Palästina-Äquivalenten. Schließlich, so betonen sie, „tut die israelische Armee alles, was sie kann, um zivile Opfer zu begrenzen und zu verhindern“.

Weitere Beweise für die wahren Ziele der ADL finden sich auf ihrer eigenen Seite „Mission und Geschichte“, auf der sie ihre wichtigsten Momente und Erfolge auflistet. Viele dieser Errungenschaften dienen eindeutig der Förderung der Interessen des Staates Israel, darunter die folgenden:

Die Weltkonferenz gegen Rassismus, eine von der UNO sanktionierte Konferenz, die 2001 in Durban, Südafrika, stattfand, wird zu einem anti-israelischen und antisemitischen Hassfest. Die ADL überzeugte die US-Regierung und andere, sich aus Protest zurückzuziehen.

Die ADL entlarvt den inhärenten Antisemitismus in Stephen Walts und John Mearsheimers veröffentlichten Anschuldigungen, dass eine „Israel-Lobby“ die US-Regierung zwingt, eine Politik zu verfolgen, die den amerikanischen Interessen zuwiderläuft. Die ADL weist außerdem ähnliche Anschuldigungen in dem Buch Palästina des ehemaligen Präsidenten Jimmy Carter zurück: Frieden statt Apartheid.

Die ADL setzt sich für strenge internationale Sanktionen ein, um das iranische Atomwaffenprogramm zu stoppen, deckt europäische Geschäftsbeziehungen mit dem Iran auf und startet die Informationskampagne „Stop Nuclear Iran“.

Um gegen antisemitische und israelfeindliche Einschüchterungen in Schulen und auf dem Campus vorzugehen, setzt sich die ADL dafür ein, dass das Bildungsministerium Antisemitismus und Antizionismus auf dem Campus in seine Zuständigkeit für die Durchsetzung der Bürgerrechte aufnimmt.

Wie aus dem letzten Beispiel hervorgeht, hat die Anti-Defamation League keine Mühen gescheut, um die Opposition gegen die israelische Regierungspolitik konsequent mit Rassismus gleichzusetzen. Der Geschäftsführer der ADL, Jonathan Greenblatt, ist sogar noch weiter gegangen als die Standardaussage, dass Antizionismus Antisemitismus sei, und erklärte letzten Monat auf MSNBC, dass „Antizionismus Völkermord ist“. Bei der Erläuterung dieser Position ging Greenblatt noch einen Schritt weiter und betonte, dass „jeder Jude ein Zionist ist… das ist die Grundlage unserer Existenz“.

Boykottieren der Boykotteure

Angesichts ihrer Haltung zum Antizionismus ist es vielleicht keine Überraschung, dass die Anti-Defamation League die Taktik des Boykotts von Israel als antisemitisch bezeichnet. Und da die weltweite Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung (BDS) gewachsen ist, hat die ADL kreative Wege gefunden, um sie zu untergraben. Vor allem hat sie sich in den Bereich der Investitionen begeben, um Israel davor zu schützen, von ethischen Investmentgesellschaften ins Visier genommen zu werden.

Im vergangenen Dezember gab die ADL bekannt, dass sie das Finanzunternehmen JLens übernommen hat, um so genannte israelfeindliche Aktivitäten im Bereich der progressiven Geldanlage zu bekämpfen.

„Es ist an der Zeit, dass die jüdische Gemeinschaft einen Platz am Tisch einnimmt, um unsere Macht als institutionelle Investoren zu nutzen, um sicherzustellen, dass die Unternehmen mit unseren Werten übereinstimmen und nicht auf antisemitischen Druck hereinfallen“, sagte Greenblatt bei der Ankündigung dieses Schrittes.

Immer mehr Menschen wollen ihr Geld nach ethischen Gesichtspunkten anlegen, was bedeutet, dass Unternehmen, die die Umwelt verschmutzen, oder Länder mit einer besonders schlechten Menschenrechtsbilanz nicht in Frage kommen. In Anbetracht der Art und Weise, wie Israel seine arabische Bevölkerung behandelt und wie es zwei Nachbarländer besetzt hält, kann es bei einem Anstieg des ethischen Kapitalismus nur verlieren, weshalb die ADL versucht, die Sphäre zu beeinflussen und eine israelische Ausnahme zu schaffen.

Ausbildung amerikanischer Polizisten, um mehr wie Israelis zu sein

Durch ihre anderen Programme hat die Anti-Defamation League einen weitaus größeren Einfluss auf die amerikanische Gesellschaft, als vielen bewusst ist. Zum einen ist die ADL der größte nichtstaatliche Polizeiausbilder des Landes. Jede größere Polizeibehörde in Amerika schickt Beamte zur Advanced Training School der ADL, die mehr als 250 US-Behörden, darunter ICE und FBI, in Sachen Extremismus und Terrorismus unterrichtet. Tatsächlich ist die ADL-Schulung jetzt für alle neuen FBI-Spezialagenten und Geheimdienstanalysten obligatorisch.

Die ADL ermöglicht es auch amerikanischen Strafverfolgungsbeamten, sich in Israel fortzubilden, und den israelischen und amerikanischen Streitkräften, Praktiken untereinander auszutauschen. So finden die Überwachungs- und Einschüchterungstaktiken, die an den in Freiluftgefängnissen lebenden Palästinensern geschliffen wurden, ihren Weg zurück in die Vereinigten Staaten, wo die Polizei zunehmend einkommensschwache Viertel und farbige Gemeinden ähnlich behandelt, wie Israel seine einheimische Bevölkerung unterdrückt.

Ein perfektes Beispiel dafür ist Ferguson, MO, und die Tötung von Michael Brown. Im Jahr 2014 erschoss der Polizeibeamte Darren Wilson den unbewaffneten 18-jährigen Schwarzen, während dieser die Hände hochhielt und ihn anflehte, nicht zu schießen. Der Vorfall löste landesweite Proteste aus.

Polizeichef Timothy Fitch, der Leiter der Polizeibehörde des Bezirks, hatte eine von der ADL finanzierte Reise nach Israel erhalten, wo er israelische Spezialisten für Aufstandsbekämpfung traf und von ihnen geschult wurde. Aktivisten haben immer wieder auf die Parallelen und Verbindungen zwischen amerikanischen und israelischen Strafverfolgungsbehörden hingewiesen, von der Taktik bis zu den Waffen.

Brown ist bei weitem nicht das einzige amerikanische Opfer israelisch geschulter Polizeigewalt. Im Jahr 2006 führten Polizisten aus Atlanta, die gerade an einem Austauschprogramm mit israelischen Soldaten zur Terrorismusbekämpfung und Drogenbekämpfung teilgenommen hatten, eine Razzia im Haus der 92-jährigen Schwarzen Kathryn Johnston durch, ohne sie anzuklagen. Nachdem sie 39 Schüsse abgegeben hatten, legten die Polizisten Johnston Handschellen an, legten ihr Drogen in die Leiche und ließen sie verbluten.

Eine beschämende Geschichte

Die Ausbildung der Polizei ist jedoch bei weitem nicht die einzige fragwürdige Tätigkeit, an der die Anti-Defamation League beteiligt war. Obwohl sie sich selbst als liberale, vorausschauende Institution darstellt, steht die ADL seit fast einem Jahrhundert an vorderster Front im Kampf gegen fortschrittliche Veränderungen in den Vereinigten Staaten und auf der ganzen Welt.

Bereits in den 1930er Jahren begann die ADL mit der Überwachung linker Organisationen und meldete deren Aktivitäten an das House Committee on Un-American Activities – eine Regierungsorganisation, die sich der Unterdrückung linken Gedankenguts verschrieben hatte. Obwohl sie sich offiziell gegen den McCarthyismus aussprach, gab die ADL auch heimlich Informationen über eine Vielzahl von Organisationen an das FBI weiter und wurde so praktisch zu einer privaten Spionageagentur.

Die ADL stellte sich gegen die Studentenbewegung der 1960er Jahre, griff das Student Nonviolent Coordinating Committee (SNCC) an und brandmarkte es als „rassistisch“. Ihre besondere Wut galt jedoch der schwarzen Befreiungsbewegung, wobei sie die NAACP und Martin Luther King Jr. selbst bespitzelte. Sie versuchte auch, die rassistische Apartheid-Regierung in Südafrika über Wasser zu halten, indem sie die African National Congress Party und führende Anti-Apartheid-Aktivisten wie Erzbischof Desmond Tutu ausspionierte und diese Informationen an die Regierung der weißen Rassisten weitergab.

In jüngster Zeit hat die ADL versucht, die Bewegung für Schwarzes Leben zu unterminieren, indem sie sie scharf kritisierte, weil sie Verbindungen zwischen der Behandlung farbiger Menschen in den USA und der Behandlung der Palästinenser durch Israel aufzeigte.

Je länger man sich mit der Geschichte der Anti-Defamation League befasst, desto schwieriger wird es, eine fortschrittliche Institution, Organisation oder Bewegung zu finden, die sie nicht überwacht oder angegriffen hat. Im Jahr 1993 wurde aufgedeckt, dass die ADL vertrauliche Informationen über fast 10.000 Aktivisten und mehr als 700 Organisationen gesammelt und unzählige weitere Gruppen infiltriert hatte. Zu den bespitzelten Gruppen gehörten die United Farm Workers, der AFL-CIO, Greenpeace und eine Reihe progressiver arabisch-amerikanischer und jüdisch-amerikanischer Organisationen. Die ADL spionierte sogar die AIDS Coalition to Unleash Power (ACT UP) aus und kämpfte dafür, dass Homophobie nicht in die Lehrpläne zur Bekämpfung von Vorurteilen aufgenommen wird.

Der ehemalige Forschungsdirektor der ADL, Irwin Suall, fasste die Position seiner Organisation zusammen: „Es ist die amerikanische Linke, die die größte Bedrohung für die amerikanischen Juden darstellt“. Welche „Bedrohung“ von progressiven Amerikanern ausgeht, wurde nicht erklärt. Da Israel jedoch entscheidende politische und finanzielle Unterstützung aus den Vereinigten Staaten erhält, könnte man in der Tat sagen, dass seine Legitimität in Frage gestellt würde, wenn sich die öffentliche Meinung stark gegen Israel wendet.

Während des gesamten Zeitraums gab die ADL sensible Daten an die israelische Regierung weiter und fungierte als deren inoffizielle Spionageagentur. Viele waren jedoch der Meinung, dass diese Beziehung noch weiter ging, allen voran das FBI. In einem internen FBI-Vermerk aus dem Jahr 1969 wurde festgestellt, dass die ADL sehr wahrscheinlich gegen das Gesetz zur Registrierung ausländischer Agenten verstieß, indem sie als Arm des israelischen Staates agierte. „Es ist unglaublich anzunehmen, dass [die ADL] nicht mit einem Beamten der israelischen Regierung zusammenarbeitet“, so die Schlussfolgerung des Vermerks.

Und während die ADL Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens wie die palästinensisch-amerikanische Kongressabgeordnete Rashida Tlaib angreift und diffamiert, indem sie behauptet, sie sei antisemitisch, hat sie viele Maßnahmen von Präsident Trump unterstützt, obwohl dieser in der Vergangenheit unverhohlen antisemitische Äußerungen gemacht hat. Im Jahr 2017 lobte sie ihn zum Beispiel für seine Ankündigung, dass die USA Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkennen und ihre Botschaft in die ethnisch gesäuberte Stadt verlegen würden.

Amerikanische Juden sind vermehrt Bedrohungen ausgesetzt. Im Jahr 2018 eröffnete ein Schütze das Feuer auf die Tree of Life-Synagoge in Pittsburgh und tötete 11 Menschen. Nur ein paar Monate später eröffnete ein Terrorist das Feuer auf die Chabad of Poway in Kalifornien. Im Kampf gegen diese Flut von Intoleranz ist es jedoch nicht hilfreich, Sympathie für die palästinensische Sache und Proteste gegen die völkermörderischen Aktionen des Staates Israel in Gaza mit Judenhass zu verwechseln. Doch genau das tut die Anti-Defamation League weiterhin, obwohl viele dieser Märsche von jüdischen Organisationen angeführt wurden. Die Aktionen der ADL stellen ein zunehmend verzweifeltes Nachhutgefecht dar, um Israel vor berechtigter Kritik zu schützen und Aktivisten auf der ganzen Welt als Rassisten zu verleumden. Diese Versuche sind in der Tat erbärmlich, aber angesichts der langen Geschichte der ADL, das Unhaltbare zu verteidigen, sind sie vielleicht nicht überraschend.

Alan MacLeod ist Senior Staff Writer für MintPress News. Nach Abschluss seiner Promotion im Jahr 2017 veröffentlichte er zwei Bücher: Bad News From Venezuela: Twenty Years of Fake News and Misreporting und Propaganda in the Information Age: Still Manufacturing Consent, sowie eine Reihe von akademischen Artikeln. Er hat auch für FAIR.org, The Guardian, Salon, The Grayzone, Jacobin Magazine und Common Dreams geschrieben.