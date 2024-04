AS`AD AbuKHALIL: Iran’s Strategic Patience Is Spent Direct retaliatory strikes mark a new phase of the Islamic Republic’s conflict with Israel. By As’ad AbuKhalil Special to Consortium News By all accounts Iran’s retaliatory attack on Israel was unprecedented. It wasn’t U.S. ’shock and awe‘ but it was massive, sophisticated and dazzlingl

AS`AD AbuKHALIL: Irans strategische Geduld ist erschöpft

Von As’ad AbuKhalil

Speziell für Consortium News

22. April 2024

Direkte Vergeltungsschläge markieren eine neue Phase im Konflikt der Islamischen Republik mit Israel.

Eine Iron-Dome-Batterie in der Nähe von Ashkelon in Israel. (IDF via Flickr CC BY-NC 2.0)

Nachallem, was man hört, war der Vergeltungsangriff des Iran auf Israel beispiellos. Es war kein amerikanischer „Schock und Ehrfurcht“-Angriff, aber er war massiv, ausgeklügelt und schillernd theatralisch.

Es ist noch zu früh, um den Schaden zu beurteilen, der durch die Kombination aus Raketen und Drohnen verursacht wurde. Wie die USA gibt auch Israel das Ausmaß der Schäden, die es durch seine Feinde erleidet, nicht preis, zumindest nicht sofort.

Erst viele Jahre später erfuhren wir zum Beispiel, dass der Stabschef der israelischen Armee 1967 einen Nervenzusammenbruch erlitt. Damals war man der Ansicht, dass die sofortige Veröffentlichung solcher Informationen der Moral geschadet hätte.

Wir wissen immer noch nicht, wo die irakischen Raketeneinschläge im besetzten Palästina 1991 stattfanden. Die israelischen Militärarchive enthüllten ihre Verluste erst 30 Jahre später.

In einem Kommentar zum Wahrheitsgehalt der israelischen Militärangaben zu dieser Zeit erklärt Human Rights Watch, das normalerweise zugunsten Israels voreingenommen ist:

„Die offiziellen israelischen Statistiken sind mit Vorsicht zu genießen. In Israel ansässige Journalisten berichteten MEW, dass sich die von den Behörden angegebenen Zahlen im Laufe des [Irak-]Krieges von 1991 ohne erkennbaren Grund änderten. Die von verschiedenen Stellen – dem I.D.F., dem Government Press Office (G.P.O.) und dem während des Krieges eingerichteten Press Communications Center (P.C.C.) der Regierung – herausgegebenen Gesamtzahlen wichen oft voneinander ab und lassen sich bis heute nicht vollständig miteinander in Einklang bringen.“

Westliche Medien erinnern ihr Publikum nur selten daran, dass das, was aus Israel berichtet wird, streng der israelischen Militärzensur unterliegt.

Israels jüngstes Verbot von Al Jazeera ist ein Beispiel für die geringe Wertschätzung, die Israel der ausländischen Presse entgegenbringt, ebenso wie ein neues Gesetz, das es der Regierung erlaubt, ausländische Medien zu verbieten, die ihren Interessen schaden,

Es kann Jahre dauern, bis wir nicht nur die Opfer des iranischen Angriffs, sondern auch das Ausmaß des Schadens kennen.

Darüber hinaus ist Israels Angabe, dass 99 Prozent der Raketen abgefangen werden konnten, wenig glaubwürdig.

Die Zahl 99 Prozent erinnert die Araber sofort an die Quote, mit der die Baathisten in Syrien und im Irak Wahlen gewinnen, was nach einer wilden Übertreibung klingt.

Es sei daran erinnert, dass US-Offizielle, einschließlich General H. Norman Schwarzkopf, Oberbefehlshaber der Alliierten Streitkräfte, zwei Wochen nach Beginn des Golfkriegs im Januar 1991 sagten, dass „der Erfolg der Patriot natürlich jedem bekannt ist; er liegt bisher bei 100 Prozent.“

Studien des Massachusetts Institute of Technology (M.I.T.) und des Government Accountability Office (G.A.O.) zwangen die Regierung später dazu, die Zahlen nach unten zu korrigieren.

Später sagte M.I.T.-Professor Theodore Postol, die Erfolgsquote liege bei weniger als 10 Prozent und wahrscheinlich bei null Prozent. Die G.O.A. gab die Zahl von 9 Prozent an. Darüber hinaus hat Israel 30 Jahre gewartet, bevor es zugab, dass 1991 14 Israelis durch irakische Scud-Raketen getötet und Dutzende verletzt wurden, obwohl es damals keine Opfer zu beklagen gab.

Und selbst bei dem iranischen Angriff auf den US-Stützpunkt im Irak nach der Ermordung von General Qasim Suleimani im Jahr 2019? hat die Trump-Regierung die Öffentlichkeit belogen. Zunächst leugnete Trump, dass US-Soldaten bei dem Angriff verletzt worden seien. Später räumten „amerikanische Beamte ein, dass acht amerikanische Militärangehörige wegen Verletzungenevakuiert worden waren.“

Im Laufe der Zeit stieg die Zahl der Verletzten von 34, dann auf 50 und schließlich auf 64. Am 10. Februar 2020 gab das Verteidigungsministerium schließlich bekannt, dass 109 US-Soldaten verwundet worden waren.

Abschwächung der Wirkung des Sperrfeuers

Der Iran schoss am 14. April als Vergeltung für den Angriff auf seine Botschaft in Damaskus ballistische Raketen auf Israel ab. (Mehrnews über Creative Commons).

Israel lügt nicht nur routinemäßig in seinen militärischen Erklärungen. Die Veröffentlichung von Informationen über das Militär und die Geheimdienste unterliegt einer strengen militärischen Zensur, an die westliche Medien ihre Leser nur selten erinnern.

In diesem aktuellen Krieg des Völkermords wurde Israel mehrfach beim Lügen ertappt.

Es ist klar, dass die USA und Israel die Auswirkungen des massiven Drohnen- und Raketenbeschusses auf Israel dämpfen wollen. In der arabischen Welt, insbesondere unter den Palästinensern und vor allem in Gaza, herrschte Jubel.

Israel befürchtete eine weitere Schädigung seiner militärischen Stärke und seines Ansehens. Zionistische Autoren zitierten Medien des Regimes der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) und pro-amerikanische Journalisten, um fälschlicherweise zu behaupten, die Araber hätten sich über die iranischen Raketenangriffe lustig gemacht.

Damit soll nicht behauptet werden, dass die Raketenabwehrsysteme mehrerer Länder überhaupt nicht funktioniert haben. Es ist zu früh, um im Nebel der Kriegspropaganda über Zahlen und Schätzungen zu diskutieren, vor allem wenn die USA Milliarden in die israelische Raketenabwehr investiert haben. Es würde (hoffentlich) einen öffentlichen Aufschrei geben, wenn sich herausstellen würde, dass das System nicht wie versprochen funktioniert.

Zweck der Raketenangriffe

Das Ziel des iranischen Raketenangriffs bestand nicht darin, den größten Schaden anzurichten. Im Gegenteil, der Iran bemühte sich, den Schaden in Israel zu begrenzen, insbesondere was die Zahl der Opfer angeht.

Die Ziele waren rein militärischer Natur, und der Iran legte Wert darauf, die Türkei zu benachrichtigen, die wiederum andere Verbündete, darunter vermutlich Israel, informierte. Es war klar, dass die Raketen, die über 500 kg Sprengstoff tragen konnten, nicht alle voll oder überhaupt nicht bewaffnet waren. Der Iran demonstrierte seine militärischen Fähigkeiten, seine Raketen- und Drohnenreichweite.

Selbst wenn man der Behauptung Glauben schenkt, dass die Raketenabwehrsysteme eine Abfangquote von 99 Prozent haben, sind einige Raketen doch durchgekommen und gelandet. Es gab drei Verteidigungsschichten, darunter die von den USA, Großbritannien und Frankreich bemannten Systeme. Die erfolgreichen Einschläge erfolgten auch, obwohl die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien und Jordanien Israel militärische und nachrichtendienstliche Unterstützung gewährten.

Das war das Argument des Irans.

Selbst wenn einige wenige voll geladene Raketen dieses Verteidigungssystem durchdringen könnten, könnte genügend Schaden angerichtet werden, vor allem, wenn sie auf strategische Orte gerichtet sind. Nach der Angriffsnacht gab Israel nach und nach und widerwillig zu, dass mindestens neun Raketen zwei Militärstützpunkte getroffen hatten.

In den Einrichtungen waren Kampfjets untergebracht, die vermutlich für den Angriff auf das iranische Konsulat in Damaskus am 1. April eingesetzt wurden, bei dem sieben hochrangige iranische Militäroffiziere ums Leben kamen.

Neun Raketen bedeuten, dass mit Sicherheit mehr als ein Prozent der Raketen und Drohnen unabgefangen gelandet sind. Später nannte die israelische Zeitung Maariv eine Abfangquote von 84 Prozent.

Signal der Kriegsgefahr

Hisbollah-Führer Nassan Nasrallah, fotografiert bei Gesprächen mit iranischen Beamten im September 2019.(Ali Khamenei website via Creative Commons)

Unabhängig von der Zahl hat der Iran festgestellt, dass seine Ära der „strategischen Geduld“ vorbei ist. Der Begriff bezieht sich darauf, dass der Iran es vermeidet, auf israelische Angriffe zu reagieren. Auf diese Weise hat der Iran die unausgesprochene strategische Abschreckungsvereinbarung mit Israel neu gestaltet. Diese Neukonfiguration hat sich als vorteilhaft für den Iran erwiesen, vor allem weil die israelische Reaktion so zurückhaltend war.

Der Iran hätte es leicht vermeiden können, auf den Angriff auf seine Botschaft in Damaskus zu reagieren. Er hätte plausibel darlegen können, dass sich die getöteten Offiziere in einem an die Botschaft angrenzenden Gebäude befanden und dass es sich nicht um einen Angriff auf die Botschaft an sich handelte. Das Gebäude war Teil des Botschaftskomplexes.

Der Iran nutzte den Angriff, um Israel eine Lektion zu erteilen und den USA zu signalisieren, dass er nun bereit ist, einen Krieg zu riskieren, indem er direkt auf israelische Angriffe und Provokationen reagiert – und zwar vom iranischen Hoheitsgebiet aus.

Indem Teheran von iranischem Territorium aus antwortete, teilte es der Welt mit, dass es allein Repressalien und Vergeltungsmaßnahmen gegen israelische Angriffe auf seine Interessen ergreifen wird.

In der Vergangenheit haben die USA und ihre Verbündeten darauf bestanden, dass iranische Stellvertreter lediglich dazu da sind, den Iran zu verteidigen und seine Feinde anzugreifen, um sich an ihnen zu rächen. Einige Tage vor dem Angriff hielt Hizbullah-Führer Hasan Nasrallah eine Rede, in der er die Fortsetzung der Widerstandsangriffe auf Israel aus Solidarität mit Gaza ankündigte.

Er machte aber auch deutlich, dass Vergeltungsmaßnahmen nach den israelischen Angriffen auf die iranische Botschaft die Angelegenheit des Iran und nicht die seiner Partei seien. Die Grenzen wurden zwischen den verschiedenen Parteien gezogen, die jedem Element der Widerstandsachse nationale Merkmale verliehen.

Der Iran wollte Israel zu verstehen geben, dass er die Raketen und Drohnen zwar nicht mit Sprengstoff bestückt hat, aber sehr wohl in der Lage war, dies zu tun. Es hätte Israel auch leicht und schneller von Stützpunkten in Syrien oder im Libanon aus angreifen können, aber es wollte Israel seine Fähigkeit vor Augen führen, von seinem eigenen Territorium aus zuzuschlagen.

Arabische und iranische Medien berichteten auch, dass der Iran nicht seine ausgefeiltesten Drohnen oder verheerendsten Raketen eingesetzt hat.

Es war eine Eskalation im regionalen Konflikt zwischen Iran und Israel. Die neuen Regeln würden Israel unmissverständlich zurückhalten und abschrecken.

Neue Phase des Konflikts

Man muss den iranischen Vergeltungsschlag in den Kontext der langen Geschichte des arabisch-israelischen Konflikts stellen.

Die arabischen Regierungen scheuten sich, Israel direkt anzugreifen, weil sie sich mehr um das Überleben ihrer Regime sorgten als um einen Sieg über Israel.

In den Medien hieß es, dass Israel zuletzt 1991 angegriffen wurde, als Saddam Hussein es mit 34 Scud-Raketen beschoss. Aber das war nicht in der Größenordnung und Schwere des iranischen Angriffs.

Selbst im Krieg von 1973 – dem letzten Krieg zwischen arabischen Armeen und Israel, abgesehen von einer kleineren Konfrontation zwischen der syrischen Armee und Israel 1982 während der israelischen Invasion im Libanon – fürchteten die arabischen Regime, Israel hinter den Grenzen seines Territoriums von 1948 anzugreifen.

Der Iran erkennt die israelische Besetzung der palästinensischen Gebiete nicht an und hat gezeigt, dass er sich nicht an eine künstliche Aufteilung der palästinensischen Gebiete halten wird.

Der iranische Angriff hat eine neue Phase im israelisch-iranischen Konflikt sowie im arabisch-israelischen Konflikt eingeleitet. Für die israelische Verteidigungsdoktrin, die auf Einschüchterung, Terrorisierung und Unterwerfung der arabischen Feinde setzt, verheißt dieser Wandel nichts Gutes.

As`ad AbuKhalil ist ein libanesisch-amerikanischer Professor für Politikwissenschaft an der California State University, Stanislaus. Er ist Autor des Historischen Wörterbuchs des Libanon (1998), Bin Laden, Islam and America’s New War on Terrorism (2002), The Battle for Saudi Arabia (2004) und betreibt den beliebten Blog The Angry Arab. Er twittert als @asadabukhalil

