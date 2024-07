Revealed: America’s secret special forces flights to Israel from UK base on Cyprus The US military has been flying covert planes to Israel from RAF Akrotiri since the bombing of Gaza began, Declassified has discovered.

Aufgedeckt: Amerikas geheime Spezialkräfte fliegen von der britischen Basis auf Zypern nach Israel

Von MATT KENNARD

11. Juli 2024

Das US-Militär hat seit Beginn der Bombardierung des Gazastreifens von der RAF Akrotiri aus verdeckte Flüge nach Israel durchgeführt, wie Declassified herausgefunden hat.

Flugbahn eines nicht gekennzeichneten Flugzeugs der US Air Force, das am 26. Juni von RAF Akrotiri nach Tel Aviv flog. (Screengrab: Radarbox)

Nicht gekennzeichnete Flugzeuge werden von den US-Streitkräften für Flüge von Zypern nach Israel eingesetzt, so auch am 26. Juni

Es wird vermutet, dass die Flugzeuge von der hochgeheimen 427th Special Operations Squadron und der CIA eingesetzt werden.

Declassified stellt außerdem fest, dass 26 riesige US-Militärtransportflugzeuge auf einem britischen Stützpunkt auf Zypern gelandet sind, von denen angenommen wird, dass sie Waffen für Israel transportieren

Enthüllungen könnten britische Minister weiter in Kriegsverbrechen verwickeln

Die US-Luftwaffe hat seit Beginn der Bombardierung des Gazastreifens unmarkierte Flugzeuge von der britischen Basis auf Zypern nach Israel geschickt, wie jetzt bekannt wurde.

Bei den Flugzeugen handelt es sich um die Typen C-295 und CN-235, die vermutlich von amerikanischen Spezialeinheiten eingesetzt werden.

Declassified hat 18 dieser Flugzeuge gefunden, die seit dem 7. Oktober von dem weitläufigen britischen Luftwaffenstützpunkt auf Zypern, RAF Akrotiri, in die israelische Küstenstadt Tel Aviv geflogen sind.

Akrotiri ist der wichtigste Knoten punkt in den internationalen Bemühungen um die Bewaffnung und logistische Unterstützung des israelischen Angriffs auf den Gazastreifen.

Die britische Regierung hat sich jedoch stets geweigert, Informationen über die US-Aktivitäten in Akrotiri preiszugeben, von denen bekannt ist, dass sie auch Waffentransporte nach Israel umfassen.

Auf die Frage, wie viele Flüge der US-Luftwaffe (USAF) seit dem 7. Oktober von der Basis aus gestartet sind, sagte Verteidigungsminister Leo Docherty im Mai: „Das Verteidigungsministerium kommentiert die Operationen unserer Alliierten nicht“.

Declassified fand jedoch heraus, dass die nicht gekennzeichneten Flugzeuge, die von November bis Juni von Akrotiri nach Israel flogen, eine Seriennummer haben, die zeigt, dass sie von der USAF betrieben werden. Die meisten dieser Fahrten hatten die Flugnummer GONZO62.

Seit Beginn der Bombardierung des Gazastreifens sind sechs weitere, nicht gekennzeichnete C-130-Flugzeuge von Akrotiri nach Tel Aviv geflogen, von denen man annimmt, dass sie von der USAF betrieben werden, aber es war Declassified nicht möglich, ihren Betreiber zu ermitteln.

Die C-130 kann 128 Kampftruppen und fast 20 Tonnen Fracht befördern.

Die neuen Informationen könnten britische Minister weiter in Kriegsverbrechen in Gaza verwickeln. Im November 2023 enthüllte ein US-Militärbeamter, dass amerikanische Spezialeinheiten in Israel stationiert seien und „die Israelis aktiv unterstützen“.

Ein Sprecher des britischen Verteidigungsministeriums erklärte gegenüber Declassified lediglich: „Als Reaktion auf die Situation in Israel und im Gazastreifen arbeiten wir mit internationalen Partnern zusammen, um den Konflikt zu deeskalieren, die Stabilität zu stärken und humanitäre Bemühungen in der Region zu unterstützen. Jede Nutzung britischer Stützpunkte wird im Einklang mit diesen Zielen stehen.“

Ein CN-235-Flugzeug der 427th Special Operations Squadron, einer geheimen Einheit der US-Luftwaffe, bei der Ankunft auf dem Flughafen Prestwick in Schottland. (Foto: Alamy)

Fort Liberty

Die meisten der nicht gekennzeichneten Flugzeuge zeigen, dass sie vor kurzem in Fayetteville, North Carolina, waren, wo sich Fort Liberty befindet, der größte Stützpunkt der US-Armee gemessen an der Einwohnerzahl mit fast 50.000 Soldaten im aktiven Dienst.

Das früher als Fort Bragg bezeichnete Fort Liberty beherbergt das 1st Special Forces Command (Airborne), das „Soldaten und Einheiten der Army Special Operations Forces für die Durchführung globaler Operationen zuweist, ausrüstet, ausbildet, zertifiziert und validiert“.

Das Pentagon bezeichnet diese Einheit als „die anpassungsfähigste und fähigste Truppe im Militär der Vereinigten Staaten“.

Die Flugzeuge, die C-295 und CN-235, werden von Airbus hergestellt und vermutlich von der 427th Special Operations Squadron eingesetzt, die als „geheimste Staffel“ der USAF bezeichnet wurde und in Fort Liberty stationiert ist.

Nachdem ein Reporter einen Antrag auf Informationsfreiheit gestellt hatte, teilte ihm die Luftwaffe mit, dass die Einheit „Trainingsanforderungen … für Infiltration und Exfiltration“ unterstützt – eine Anspielung auf den verdeckten Einsatz und Rückzug von Spezialkräften hinter die feindlichen Linien.

Zu den wichtigsten militärischen Aufgaben des Flugzeugs gehören Seepatrouille, Überwachung und Lufttransport. Es kann 70 Militärangehörige oder 48 Fallschirmjäger befördern.

Im Februar 2023 flog eine nicht gekennzeichnete CN-235 nach Osteuropa, um die Reise von Präsident Joe Biden in die Ukraine und nach Polen zu unterstützen.

Dieses Flugzeug traf am 17. Februar auf dem britischen Luftwaffenstützpunkt RAF Mildenhall in Suffolk ein, wo es die Nacht verbrachte, bevor es am nächsten Tag nach Polen abflog.

Ein Journalist notierte: „Dieses seltene, geheime Flugzeug [des Air Force Special Operations Command] trug eine einfarbige, schiefergraue Lackierung und keine erkennbaren nationalen Markierungen, Abzeichen der Luftwaffe/Einheit oder Details der Seriennummer“.

Die Seriennummer des US-Flugzeugs auf der RAF Mildenhall wurde jedoch schließlich ausfindig gemacht und ist dieselbe wie die des Flugzeugs, das seit März fünfmal von Akrotiri nach Israel geflogen ist, zuletzt am 26. Juni.

Luftaufnahme des Pope Airfield in Fayetteville, North Carolina, wo die Aufzeichnungen die verdeckten Flugzeuge der US Air Force lokalisiert haben. (Screengrab: Google Earth)

Transportflüge

Declassified hat außerdem herausgefunden, dass seit Beginn der Bombardierung des Gazastreifens 26 gekennzeichnete Flugzeuge der USAF auf der RAF Akrotiri gelandet sind. Darunter waren 16 riesige C-17-Militärtransportflugzeuge von US-Basen in Deutschland, Spanien und Kuwait.

Die C-17 kann 134 Personen und viele Arten von militärischer Ausrüstung transportieren, darunter Abrams-Panzer und drei Black-Hawk-Hubschrauber. Nach Angaben des US-Militärs besteht ihre Aufgabe darin, „schnell eine effektive Kampftruppe in die Nähe eines potenziellen Kampfgebiets zu verlegen und dort zu halten“.

Die angesehene israelische Zeitung Haaretz berichtete im Oktober 2023, dass bereits über 40 US-Transportflugzeuge mit Ausrüstung, Waffen und Truppen zur RAF Akrotiri geflogen seien. Es ist unklar, woher sie diese Zahl haben.

Haaretz berichtete, die Flugzeuge seien mit Fracht aus strategischen Depots der USA und der NATO in Europa beladen worden. Bei etwa der Hälfte der US-Flüge handelte es sich angeblich um „Militärhilfe“.

Declassified hat herausgefunden, dass es in den sechs Tagen vom 4. bis 9. Februar eine rege Aktivität der USAF auf der RAF Akrotiri gab, als sechs C-17-Maschinen von der Luftwaffenbasis Ramstein in Deutschland eintrafen. Alle kehrten bald zu ihren Basen zurück.

Am 24. Juni wurde eine von den USA betriebene C-17 von RAF Akrotiri nach Tel Aviv geschickt, bevor sie nach Ramstein weiterflog. Es ist möglich, dass dieses Flugzeug Waffen nach Israel transportierte.

Zu den USAF-Flugzeugen, die seit dem 7. Oktober in Akrotiri eintrafen, gehörten auch fünf C-130-Flugzeuge, die vom US-Stützpunkt Incirlik bei Adana in der Türkei kamen. Die britische Regierung hat sich geweigert, bekannt zu geben, was sie an Bord hatten.

Das US-Verteidigungsministerium hat auf die Bitte um Stellungnahme nicht reagiert.

ÜBER DEN AUTOR

Matt Kennard ist Leiter der Ermittlungen bei Declassified UK. Er war Stipendiat und später Direktor des Centre for Investigative Journalism in London. Folgen Sie ihm auf Twitter @kennardmatt

Übersetzt mit deepl.com

