Labor’s „Sondergesandte“ fördert Rassismus und Völkermord

von Josh Lees

13. Juli 2024

Jillian Segal, Australiens neue „Sonderbeauftragte zur Bekämpfung von Antisemitismus“

Nachdem er Fatima Payman aus der Labor Party vertrieben hat, hat Premierminister Anthony Albanese nun Jillian Segal, die ehemalige Präsidentin des Executive Council of Australian Jewry (ECAJ), einer wütenden Pro-Israel-Lobbygruppe, zur „Sonderbeauftragten zur Bekämpfung des Antisemitismus“ ernannt. Diese Funktion hat nichts mit der Bekämpfung von Antisemitismus zu tun, sondern mit der Unterdrückung von Gegnern des israelischen Völkermordes in Gaza.

„Wir haben das Glück, in einem Land zu leben, in dem es keine antisemitischen Gesetze oder institutionelle Verfolgung jüdischer Australier gibt, aber die Welt verändert sich“, sagte Segal kurz nach seiner Ernennung. Tatsächlich gab es in Australien jahrzehntelang antisemitische Verfolgung, auch im Rahmen der rassistischen „White Australia“-Einwanderungsgesetze, die Juden ausschlossen. Und antisemitische rechtsextreme Gruppen sind auch heute noch aktiv und nehmen weltweit zu.

Aber das alles interessiert Segal nicht, denn bei ihrer Ernennung geht es nicht darum, den Rassismus zu bekämpfen, sondern ihn zu schüren.

Segal und ECAJ haben sich gegen einen Waffenstillstand im Gazastreifen eingesetzt, die Bombardierung von Krankenhäusern gerechtfertigt, falsche Behauptungen über die Enthauptung von Babys am 7. Oktober wiederholt und sich für die Verfolgung von protestierenden Studenten eingesetzt. In ihren eigenen Worten sagte Segal auf einer Pro-Israel-Kundgebung im Mai, sie wolle „Antizionismus und Antisemitismus in die dunkelsten und verrufensten Ecken unserer Gesellschaft zurückdrängen“.

Natürlich besteht die Art und Weise, wie Organisationen wie ECAJ den Antizionismus bekämpfen, darin, ihn mit Antisemitismus gleichzusetzen, so dass jede Kritik an Israel abgetan werden kann und die Kritiker rassistischer Hassreden bezichtigt werden können.

Diese Taktik ist so bekannt, dass sie kaum noch erklärt werden muss, da sie nur eine Täuschung ist. Sie wurde so oft und so lächerlich eingesetzt, dass sie immer weniger Wirkung zeigt, wenn es darum geht, Menschen einzuschüchtern, die den Völkermord stoppen und die palästinensische Befreiung unterstützen wollen.

Doch hinter dieser Ernennung verbirgt sich eine echte Bedrohung, nämlich das zunehmend repressive Umfeld für Anti-Völkermord-Aktivisten auf der ganzen Welt. Segal wird ihre Position nutzen, um dafür zu werben, dass Australien die extremen antidemokratischen Maßnahmen übernimmt, die wir in Ländern wie Deutschland und Großbritannien gesehen haben, wo pro-palästinensische Demonstranten, darunter viele jüdische Antizionisten, routinemäßig unter dem absurden Vorwand der Aufstachelung zum Rassenhass verhaftet werden.

Ähnliche Maßnahmen haben bereits in Australien begonnen. Einem Aktivisten aus Melbourne droht jetzt die Verhaftung, und viele protestierende Studenten müssen mit Disziplinarmaßnahmen rechnen, weil sie den Zionismus kritisiert haben. Und es gibt Drohungen, Sprechchöre wie „Vom Fluss bis zum Meer, Palästina wird frei sein“ zu verbieten.

Dies führt uns zum Kern des Problems. Wenn es um Rassenhass geht, gibt es keine extremere Form als den Völkermord. Nach der Völkermordkonvention handelt es sich um den Versuch, „eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe ganz oder teilweise zu vernichten“.

Die Praxis des Völkermordes geht weit über Worte und Hassreden hinaus, auch wenn sie unweigerlich von einer abscheulichen rassistischen Ideologie begleitet wird. Es ist Töten in großem Stil, Massenterror, ethnische Säuberung und die Zerstörung der physischen und sozialen Lebensgrundlagen. Das ist es, was Israel seit neun Monaten tut.

Jede Woche wird eine weitere Gräueltat aufgedeckt. Chirurgen, die in Gaza arbeiten, haben die riesige Zahl von Schrapnellverletzungen beschrieben, die sie behandeln und die zu einer erschreckenden Zahl von Todesfällen unter der Zivilbevölkerung, Amputationen und anderen inneren Verletzungen führen. Sie resultieren aus der Art von Granaten und Bomben, die Israel auf Wohngebiete und Flüchtlingslager abwirft, wobei die Hauptmunition mit einer Splitterhülle ummantelt ist, die aus Hunderten von winzigen Wolframwürfeln besteht, die in alle Richtungen explodieren und Organe und Knochen zerfetzen. Der einzige Grund für den Einsatz solcher Waffen besteht darin, so viele Menschen wie möglich zu töten und zu verletzen. Sie werden getötet, weil sie Palästinenser sind.

Abgesehen von den 38.345 Menschen, die das Gesundheitsministerium im Gazastreifen als getötet gezählt hat, schätzt ein in der Zeitschrift der British Medical Association veröffentlichter Brief, dass die tatsächliche Zahl der Todesopfer mehr als 186.000 betragen könnte, was 7,9 Prozent der Bevölkerung des Gazastreifens vor Oktober entspricht. Nimmt man noch die Zehntausenden hinzu, die gezwungen waren, aus dem Gazastreifen zu fliehen (und die es geschafft haben), kommt man zu einer erheblichen Entvölkerung des Streifens, die Israel durch anhaltende Massaker, Blockade und Hunger fortzusetzen gedenkt. Währenddessen führt Israel im Westjordanland den größten Landraub seit 30 Jahren durch.

Das ist es, was Israel im Gazastreifen begeht – ein ungeheures Gemetzel, eine ethnische Säuberung, die schlimmstmögliche Form eines rassistischen Verbrechens: Völkermord. Und dann sind da noch diejenigen außerhalb Israels, die dazu beitragen, diese rassistische Gräueltat zu ermöglichen und zu rechtfertigen, wie die australische Regierung, die verschiedenen Israel-Lobbygruppen und die Konzernmedien.

Sie entmenschlichen das palästinensische Volk systematisch, löschen sein Leiden, seine Unterdrückung und sein Streben nach Befreiung aus und delegitimieren es. Dies wiederum fördert rassistische Übergriffe und die Diskriminierung von Palästinensern, Arabern und Muslimen in Australien. Darüber hinaus unterzeichnet die Regierung einen 917 Millionen Dollar schweren Militärauftrag mit Elbit Systems, einem israelischen Hersteller von Splittergranaten, der dazu beitragen soll, mehr Palästinenser zu töten.

Dies ist die Hauptform des Rassismus, mit der wir heute in Australien konfrontiert sind: die Unterstützung von Völkermord.

