From Gaza With Rage I have a long history and strong connection to the people in Jabalia camp. My friends, former coworkers, patients, and people I have known for decades through my work as a doctor at Gaza’s Al-Awda hospital are living in this camp.

Aus Gaza mit Wut

von Dr. Mona El-Farra

17. November 2023

Die wiederholten israelischen Luftangriffe auf das Flüchtlingslager Jabalia im Gazastreifen sind für mich nicht nachvollziehbar. Seit mindestens 10 der letzten 40 Tage regneten Raketen auf das am dichtesten besiedelte Flüchtlingslager in ganz Gaza nieder.

Und es sind nicht nur die Tage, es sind auch die Nächte. Die Bombardierungen finden im Dunkeln statt, wenn der Strom abgeschaltet ist und das einzige Licht von den brennenden Feuern kommt. Es geschieht, wenn das Internet abgeschaltet ist, wenn die Journalisten erschossen werden, um ihre Verbrechen, die Verbrennung von Kindern, zu verbergen.

Ich habe eine lange Geschichte und eine enge Verbindung zu den Menschen in diesem Lager. Meine Freunde, ehemalige Mitarbeiter, Patienten und Menschen, die ich seit Jahrzehnten durch meine Arbeit als Arzt im Al-Awda-Krankenhaus in Gaza kenne, leben in diesem Lager. Da sind die Kinder, die in der von mir gegründeten Bibliothek in Jabalia aufgewachsen sind und jetzt junge Männer und Frauen sind, die ihre eigenen Kinder und Familien haben. Da sind meine wunderbaren Nachbarn, Freunde und Patienten, die nicht mit mir verwandt sind, aber zu meiner Familie gehören. Es sind Generationen von Flüchtlingsfamilien, die an einem der am stärksten überfüllten Orte der Welt leben.

Nach dem jüngsten Massaker kann ich keinen von ihnen mehr erreichen.

Ich sehe dieselben Familien in dem Video, das mir von meinen Nachbarn geschickt wurde, die Kinder aus den Trümmern ziehen. Ich sehe sie in meinen Erinnerungen, wie wir unter der doppelten Besatzung, den israelischen Bombardements und der Apartheid gelebt und gekämpft haben. Ich höre, wie es sich anhört, wenn Frauen und Kinder, die überwältigende Mehrheit der in Jabalia lebenden, verletzten und getöteten Menschen, schreien und vor Angst trauern und aufwachen, um es wieder zu tun. Ich kann die Chemikalien schmecken, die Gifte, die noch Stunden und Tage nach diesen wahllosen Explosionen in der Luft liegen. Ich kann den beißenden Geruch von weißem Phosphor riechen, den Israel in Gaza eingesetzt hat und der sich an den Wänden brennender Gebäude und Leichen festgesetzt hat. Ich kann den kollektiven Hunger spüren: nach Nahrung und nach Gerechtigkeit und danach, dass all das aufhört.

Aber jetzt bin ich in Kairo, und es ist so schwer und erschütternd, jeden Tag weitere schreckliche Nachrichten zu hören, Nachrichten über meine Lieben, die durch diese verbrecherische Besatzung getötet wurden, durch diese Kriegsverbrechen, mit denen israelische Beamte prahlen, die sagen, dass es in Gaza keine Gebäude mehr geben wird, dass wir eine „Stadt der Zelte“ sein werden.

Ich war bei früheren israelischen Bombardierungen, bei denen so oft US-Flugzeuge und US-Raketen zum Einsatz kamen, die als „Hilfe“ verschenkt wurden, immer zu Hause in Gaza gewesen. Diese „Hilfe“ ist das Gegenteil der Hilfe, die ich jetzt kaufe. Lebensmittel, Medikamente und mehr, sogar Spielzeug für Kinder, die so viel verloren haben. Die Middle East Children’s Alliance sammelt Geld, damit wir diese Hilfsgüter kaufen können, um sie so schnell wie möglich an Kinder und Familien in Gaza zu liefern.

Ich bin so sehr traurig. Aber es ist nicht nur Traurigkeit, die ich empfinde. Es ist auch Wut.

Wie soll ich ein Kind füttern, das aus Angst nicht essen will? Wie soll man einem Kind ein Spielzeug geben, das nicht spielen will, das den Himmel nach dem absucht, von dem es weiß, dass es kommen wird?

Ich bin wütend über Israels ständige, rücksichtslose Bombardierung, die Tausende von Menschen tötet, vom Neugeborenen bis zum Großvater. Was jetzt in Gaza geschieht, ist Völkermord. Diejenigen, die nicht durch israelische Bomben getötet werden, sterben langsam an dem Mangel an Medikamenten, Lebensmitteln und Wasser.

Jeden Tag trauere ich um mehr Angehörige und Freunde, und ich frage mich, wer der Nächste ist. Letzte Woche war es einer meiner lieben Freunde, der in Jabalia getötet wurde. Wir waren seit über 35 Jahren befreundet, seit wir während der ersten Intifada im Jahr 1987 zusammenarbeiteten.

Davor war es meine eigene Familie.hnen. Mein eigener Bruder spricht in dem Video über unsere eigenen Familienmitglieder, die vor ein paar Wochen getötet wurden.

Dies ist unsere Geschichte, und es ist die Tragödie jeder Familie in Gaza. Mehr als einer von zweihundert Palästinensern in Gaza ist in den letzten 40 Tagen getötet worden.

Ich habe meine Briefe an Unterstützer und Freunde aus aller Welt immer mit den Worten „From Gaza with Love“ unterzeichnet. Aber heute schreibe ich mit einer Wut, die keine Mutter kennen sollte, einer Wut der Verzweiflung und des Unglaubens über das, was man zulässt, dass es geschieht. Ich empfinde immer noch Liebe für alle Menschen in Palästina und für die Menschen, die unseren gemeinsamen Kampf unterstützen und solidarisch sind. Aber bitte, werden Sie aktiv. Und dann tun Sie mehr.

Wir müssen diesen Völkermord stoppen.

Dr. Mona El-Farra, Direktorin von Gaza Projects, ist Ärztin und Menschenrechts- und Frauenrechtsaktivistin im besetzten Gazastreifen.

