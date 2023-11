Healthcare workers stand in solidarity with Gaza and the people of Palestine As healthcare workers, we must look at root causes and attempt to treat those. The symptom we are witnessing today is brutal violence, and the diagnosis is colonization. The treatment must be de-colonization and a Free Palestine.



Palästinensische Ärzte sprechen das Totengebet für den Direktor des Al-Wafa-Krankenhauses,

Medhat Muhaisen, der bei einem israelischen Luftangriff getötet wurde, im Al-Aqsa-Krankenhaus in Deir Al-Balah, Gazastreifen, am 18. November 2023. (Foto: Omar Al-Dirawi APA Images)

Beschäftigte im Gesundheitswesen sind solidarisch mit Gaza und dem palästinensischen Volk

Als Beschäftigte im Gesundheitswesen müssen wir nach den Ursachen suchen und versuchen, diese zu behandeln. Das Symptom, das wir heute erleben, ist brutale Gewalt, und die Diagnose ist Kolonialisierung.

Die Behandlung muss die Entkolonialisierung und ein freies Palästina sein.

Von Offener Brief

18. November 2023

Anmerkung der Redaktion: Der folgende offene Brief wurde am 16. November 2023 von der Kampagne gegen Rassismus, der Georgia Human Rights Clinic, dem Kindred Southern Healing Justice Collective und der Jüdischen Stimme für den Frieden – Ortsgruppe Atlanta veröffentlicht. Um Ihren Namen hinzuzufügen, unterschreiben Sie hier.

Angesichts der schrecklichen Szenen der Zerstörung von Leben, insbesondere im Gazastreifen und anderswo in Palästina, einschließlich des Westjordanlandes, verurteilen wir in der medizinischen Gemeinschaft vorbehaltlos den gezielten Angriff auf die palästinensische medizinische Infrastruktur, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: direkte Bombardierungen von Krankenhäusern und Zentren für die medizinische Grundversorgung durch israelische Streitkräfte, die Blockade, die die Einfuhr wichtiger medizinischer Ausrüstung und Medikamente, Wasser und Lebensmittel einschränkt, sowie die Ermordung von mindestens 56 Ärzten, Zahnärzten und Medizinstudenten, 64 Krankenschwestern und Hebammen und einer unbekannten Anzahl von Mitarbeitern des Gesundheitswesens durch das israelische Militär1.

Wir sind entsetzt über Berichte von palästinensischen Ärzten, die Eingriffe und Operationen (einschließlich Kaiserschnitte2) ohne geeignete Anästhesie oder Beleuchtung durchführen; über das Fehlen eines angemessenen Zugangs zur Dialyse, zur Überwachung des Fötus, zur chirurgischen Behandlung und zur Intensivpflege, da es keinen zuverlässigen Strom gibt; über die vorsätzliche Vorenthaltung von Ressourcen durch das israelische Militär, die dazu führt, dass Patienten keine angemessene Behandlung erhalten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Krebsbehandlung sowie Verbrennungs- und Wundversorgung; die Bombardierung von Krankenhäusern und ihrer Umgebung, beschädigte oder nicht funktionierende Gesundheitseinrichtungen, massive Vertreibungen, zusammenbrechende Wasser- und Stromversorgung sowie eingeschränkter Zugang zu Nahrungsmitteln, Unterkünften und Medikamenten3, was zu einem Anstieg übertragbarer Krankheiten führt, die Gesundheitsversorgung von Müttern, Neugeborenen und Kindern schwer beeinträchtigt4 und zu Dehydrierung und Hunger in der Bevölkerung führt.

Als Beschäftigte im Gesundheitswesen sind wir sehr besorgt über die Meldungen unserer Kollegen in Gaza, dass das dortige Gesundheitssystem praktisch zusammengebrochen ist. Dies ist vor dem Hintergrund zu sehen, dass der Gazastreifen vor der derzeitigen Zunahme der Gewalt eine der am stärksten belagerten, überfüllten und ressourcenarmen Zivilbevölkerungen der Welt pro Quadratkilometer war. Darüber hinaus sind dieselben Gesundheitsinfrastrukturen und das Gesundheitspersonal nun mit einem noch nie dagewesenen und systematischen Mangel an grundlegenden menschlichen Bedürfnissen wie sauberem Trinkwasser und Unterkünften aufgrund der anhaltenden Bombardierung konfrontiert. Wir sind solidarisch mit den Ersthelfern, Sanitätern, Krankenschwestern, Ärzten und dem Gesundheitspersonal und schließen uns ihrem Ruf nach Hilfe und einem Ende der Zerstörung an5. Die gezielten Angriffe auf diese Einrichtungen sowie auf Rettungsdienste und Krankenwagen müssen sofort eingestellt werden6. Mit dem Tod von mehr als 11.000 Palästinensern und über einer Million Binnenvertriebener zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Berichts sind wir Zeugen einer von Menschen verursachten Katastrophe im Gesundheitswesen. Es handelt sich um Kriegsverbrechen, und die systematische und erklärte Absicht, die palästinensische Bevölkerung zu vertreiben und eine weitere „Nakba“ zu schaffen, wie sie von verschiedenen israelischen Militärs und Regierungsvertretern geäußert wurde, lässt auf einen Völkermord schließen7.

Wir schließen uns den internationalen Gesundheitsorganisationen vor Ort an, darunter die WHO, Ärzte ohne Grenzen8 und die UN-Gesundheitsorganisationen9 , und fordern Folgendes:

– Sofortige Forderung nach einem Waffenstillstand

– Schaffung und Aufrechterhaltung eines geschützten humanitären Zugangs für den sofortigen Zugang von humanitären Hilfsgütern und Personal in ausreichender Menge in den Gazastreifen sowie ungehinderter Zugang für die Evakuierung von Patienten und die Überweisung von Patienten von außerhalb.

– Priorisierung der Lieferung von Treibstoff für den Betrieb von Entsalzungsanlagen, Krankenhausgeneratoren und Krankenwagen.

– Gewährleistung einer sicheren Passage für medizinische Hilfsgüter und Zivilisten innerhalb des Gazastreifens. Gewährleistung, dass medizinische Hilfsgüter die großen Krankenhäuser in Gaza-Stadt und im gesamten Gazastreifen sicher erreichen können.

– Gewährleistung der Achtung und des Schutzes der medizinischen Versorgung sowie der Zivilbevölkerung und der zivilen Infrastruktur vor Angriffen.

– Sicherstellen, dass Verletzte sofortigen und ungehinderten Zugang zur medizinischen Versorgung haben.

– Sicherstellung der Kontinuität der wesentlichen Gesundheitsdienste.

– Rasche Verstärkung der Maßnahmen zur Überwachung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten.

Wir sind uns bewusst, dass wir heute in den USA Medizin praktizieren, einem Land, in dem auch der größte Anteil der Bevölkerung aller Staaten der Erde inhaftiert ist, wo 2 bis 3 Prozent der US-Bevölkerung unter Strafaufsicht stehen, wovon unverhältnismäßig viele Schwarze, indigene und arme Menschen betroffen sind. Als Fachleute, die sich der Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens verschrieben haben, sind wir uns der verheerenden gesundheitlichen Folgen bewusst, die die Masseninhaftierung nicht nur für den Einzelnen, sondern auch für die gesamte Gemeinschaft hat10. Der US-amerikanische und globale Gefängnisindustriekomplex hat zu immer höheren Investitionen in stark militarisierte Polizeikräfte und zum Export der brutalen israelischen Besatzung in die ganze Welt geführt, auch innerhalb der eigenen Grenzen, wie Austausch- und Schulungsprogramme für Polizisten wie Cop City und GILEE (Georgia International Law Enforcement Exchange) zeigen, die Polizisten zum Erlernen der in Israel angewandten Polizeimethoden entsenden (einschließlich Praktiken der rassistischen Profilerstellung, Überwachung, Abschiebung, Angriffe auf Menschenrechtsverteidiger sowie der Masseninhaftierung von Palästinensern)11. Seit dem Beginn der jüngsten Gewalt im Gazastreifen beobachten wir auch, dass die israelischen Streitkräfte die Zahl der Verhaftungen und administrativen Inhaftierungen im Westjordanland massiv erhöhen. Wir fordern die Beendigung aller Austauschprogramme der US-Strafverfolgungsbehörden mit Israel und der Cop-City-Programme im ganzen Land. Wir fordern ein Ende der Masseninhaftierung in den USA und in Palästina, einschließlich der Anwendung von Verwaltungshaft durch die israelische Besatzung.

Letztendlich müssen wir, insbesondere als Gesundheitsdienstleister, jetzt als Gemeinschaft unsere Stimme erheben und uns weigern, in Zeiten des Völkermords zu schweigen. In der Zwischenzeit stoßen wir auf akademische Einrichtungen, die nicht nur mitschuldig sind, sondern auch die Stimmen derjenigen in der medizinischen und akademischen Gemeinschaft zum Schweigen bringen, die Israel kritisch gegenüberstehen. Wir finden es verwerflich, dass etwa 90 israelische Ärzte den Hippokratischen Eid missachteten und ein Schreiben unterzeichneten, in dem sie die israelische Regierung aufforderten, die Bombardierung palästinensischer Krankenhäuser und Ambulanzen zu verstärken12. Es wird für Ärzte niemals akzeptabel sein, die Bombardierung von Krankenhäusern zu unterstützen, die als einzige Zuflucht für Kranke und Verletzte dienen. Als Fachleute, die sich dem Dienst an der Menschlichkeit verschrieben haben, sind wir besonders beunruhigt über einen Artikel im JAMA (Journal of American Medical Association), in dem es heißt, dass „die Frage, ob es moralisch gerechtfertigt ist, eine medizinische Einrichtung zu bombardieren, wenn man davon ausgeht, dass sich dort feindliche Kämpfer mit verletzten Kindern verstecken“, unter „Gesundheitsfachleuten guten Willens und mit ebenso starkem Engagement für die Menschenrechte, die möglicherweise anderer Meinung sind „13 , strittig ist. Diese Institutionen, die versuchen, Kriegsverbrechen oder Völkermord zu rechtfertigen, sprechen nicht für uns als Mediziner oder als Menschen mit Gewissen, die jedes einzelne Leben schätzen.

Wir weigern uns, als Unterstützer des Völkermordes in die Geschichte einzugehen.

Wir fordern alle Institutionen und Medien auf, die palästinensischen Stimmen nicht länger zum Schweigen zu bringen und einzuschüchtern, sondern sich klar gegen die Kriegsverbrechen, die Verbrechen gegen die Menschlichkeit und den Völkermord am palästinensischen Volk auszusprechen.

Wir sind solidarisch mit der palästinensischen medizinischen Gemeinschaft, den Menschen in Gaza und im gesamten besetzten Palästina, den Menschen in den Flüchtlingslagern und in der Diaspora, die aufstehen und ihre Stimme erheben, um die Massaker am palästinensischen Volk zu beenden5. Die von der US-Regierung angestrebten humanitären „Pausen“ im Kontext eines andauernden Völkermordes sind beunruhigend und stellen eine Kollaboration mit dem Völkermord dar. Wir schließen uns den Forderungen unserer Kollegen in Gaza und im übrigen Palästina nach einem Waffenstillstand an, um der belagerten und leidenden palästinensischen Bevölkerung in Gaza zu helfen. Wir sind uns jedoch auch bewusst, dass ein Waffenstillstand allein keine Lösung darstellt.

Wenn wir uns als Beschäftigte im Gesundheitswesen mit der Behandlung von Krankheiten befassen, müssen wir nach den eigentlichen Ursachen suchen und versuchen, diese zu behandeln. Letztlich hat uns die Geschichte gelehrt, dass Kolonisierung Gewalt erzeugt, die sowohl für die Gesellschaften der Kolonisierten als auch für die der Kolonisatoren zerstörerisch ist. Medizinisch gesehen ist das Symptom, das wir heute erleben, diese brutale Gewalt. Die Diagnose oder Ätiologie dieser Gewalt ist Kolonisierung. Die Behandlung muss die Entkolonialisierung und ein freies Palästina sein.

Kampagne gegen Rassismus

Georgia Human Rights Clinic

Kindred Southern Healing Justice Collective

Jüdische Stimme für den Frieden – Ortsgruppe Atlanta

16. November 2023

Um den Brief zu unterzeichnen und eine vollständige Liste der Unterzeichner zu sehen, siehe hier.

Anmerkungen

WHO, Bericht zur Notsituation in den OPT, 3. November 2023

„Gaza: Zusammenbrechende medizinische Bedingungen verschärfen das Risiko der Mütter- und Neugeborenensterblichkeit“ CARE International, 30. Oktober 2023.

Weltgesundheitsorganisation. (n.d.-a). Who: Zivilisten, Patienten und medizinisches Personal in Gaza verbringen die Nacht in Dunkelheit und Angst. Weltgesundheitsorganisation.

Weltgesundheitsorganisation. (n.d.). UN-Organisationen warnen: Frauen und Neugeborene tragen die Hauptlast des Konflikts in Gaza. Weltgesundheitsorganisation.

„‚Das Gesundheitssystem ist überfordert‘, sagt britisch-palästinensischer Chirurg in Gaza“ 4 Nov. 2023.

Haar, R. et al. (2023) ‚Attacks on health are war crimes and a public health catastrophe‘, The Lancet. doi:10.1016/s0140-6736(23)02456-x.

Segal, R. (2023) Ein Fall von Völkermord wie aus dem Lehrbuch, Jewish Currents.

Grenzen, Ärzte ohne Grenzen. „DRINGEND: Patienten und medizinisches Personal in Krankenhäusern unter Beschuss in Gaza gefangen“ 11. November 2023.

Bemerkungen des UNRWA-Generalkommissars Philippe Lazzarini vor dem Vierten Ausschuss der Generalversammlung der Vereinten Nationen. 04. November 2023.

Übersetzt mit Deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …