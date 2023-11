When Anti, Anti-Zionism Becomes Anti-Semitism My friends in academia tell me they are experiencing the most repressive environment of their lives. The campuses of Harvard, Yale, University of Pennsylvania, Cornell, Northwestern (where I taught for almost 25 years), and others have been riven by conflict over the Mideast war.



Michelangelo, Moses, San Pietro in Vincoli, Rom, um 1513-15.

Wenn Anti-, Antizionismus zum Antisemitismus wird

von Stephen F. Eisenman

17. November 2023

Eine Statue einer auf einem Stuhl sitzenden PersonBeschreibung automatisch generiert

Krise in der akademischen Welt

Meine Freunde in der akademischen Welt berichten mir, dass sie die repressivste Umgebung ihres Lebens erleben. Die Universitäten von Harvard, Yale, der University of Pennsylvania, Cornell, Northwestern (wo ich fast 25 Jahre lang gelehrt habe) und andere sind von Konflikten über den Nahost-Krieg erschüttert worden. Lehrkräfte, die als zu sympathisch für Palästina gelten, wurden von Kuratoren, Verwaltungsangestellten, anderen Lehrkräften und einigen Studenten bestenfalls als naiv und schlimmstenfalls als antisemitisch beschimpft. Einige Professoren haben ihre Stelle verloren oder wurden von Studenten mit Petitionen bedrängt, die ihre Entlassung forderten. Universitätspräsidenten wurden von pro-israelischen, oft jüdischen Kuratoren dazu gedrängt, Kritik am Zionismus oder an Israel lautstark und öffentlich zu verurteilen und zusätzliche Maßnahmen zur Unterdrückung von Protesten zu ergreifen.

Auch pro-palästinensische Studentenorganisationen sind unter Beschuss geraten, entweder weil sie die Brutalität der Hamas am 7. Oktober nicht energisch genug verurteilt und den Angriff auf eine lange Geschichte israelischer Provokationen zurückgeführt haben, oder weil sie einen Waffenstillstand fordern, bevor die israelische Regierung dazu bereit ist. Einige Gruppen, darunter Jewish Voices for Peace und Students for Justice in Palestine, wurden sogar von den Universitäten verbannt. Studenten dieser Gruppen wurden von Kuratoren und Verwaltungsangestellten an den Pranger gestellt, mit Drohungen überzogen, verfolgt und in einigen Fällen sogar angegriffen. Auch einige jüdische Studenten wurden wegen ihrer lautstarken Unterstützung Israels angegriffen oder beschimpft. Der Schmerz und die Wut auf vielen Universitäten muss sich im Moment überwältigend anfühlen.

Als antisemitisch bezeichnet zu werden, ist stark und beruflich vernichtend. Das gilt vor allem für Universitätsprofessoren, deren Metier die Vernunft ist. Antisemitismus ist eine Verleumdung, die mit Stereotypen arbeitet und unabhängiges Denken ausblendet. Er ist, wie der deutsche Sozialdemokrat August Bebel gesagt haben soll, „der Sozialismus der Dummköpfe“, d. h. er schreibt das Leiden der Arbeiterklasse einer kleinen und geheimen Kabale reicher und mächtiger Juden zu. Aus diesem Grund wird der Antisemitismus besonders von einer Professorenschaft geschmäht, die politisch oft liberal oder links eingestellt ist und sich um ein historisches Verständnis der wirtschaftlichen und politischen Unterdrückung bemüht. Schließlich war der Antisemitismus von zentraler Bedeutung für die Entstehung des deutschen Nazi-Regimes; er war der einzige konsequente Glaube von Adolf Hitler, dem größten Verbrecher, den die Welt je gesehen hat.

In einer ungewöhnlichen Intervention hat der israelische Staatspräsident Isaac Herzog kürzlich in einem Brief an die amerikanischen College-Präsidenten auf den Holocaust angespielt. Indem er sie aufforderte, „öffentlich und unmissverständlich“ „Aufrufe zur Eliminierung eines ganzen Landes, nämlich Israels“, zurückzuweisen, deutet Herzog an, dass die derzeitige Kritik an Israel, die manchmal auch antizionistische Äußerungen enthält, sowohl antisemitisch als auch eliminatorisch, d. h. potenziell völkermörderisch ist. Dies geht weit über die allzu weit gefassten Definitionen von Antisemitismus hinaus, die von der International Holocaust Remembrance Alliance (HRA) und der einflussreichen Anti-Defamation League (ADL) vertreten werden. Letztere hat geschrieben: „Antizionismus ist zwar tatsächlich Antisemitismus, aber Antizionismus ist viel gesellschaftsfähiger als klassischer Antisemitismus.“ Beide Klauseln sind Lügen, plus das Komma in der Mitte. Im weitesten Sinne ist der Antizionismus eine Ablehnung der Idee und der Realität eines ausschließlich jüdischen Staates auf dem Boden des historischen Palästina. Allgemeiner ausgedrückt bedeutet er die Ablehnung des radikalen Expansionismus des gegenwärtigen israelischen Regimes und seiner Politik der Abschottung der Palästinenser hinter Mauern und Kontrollpunkten, ein System, das man plausibel als Apartheid bezeichnen kann. Ohne mit der Wimper zu zucken, wiederholt die ADL die nachweisliche Unwahrheit, dass Antizionismus (als Antisemitismus) weithin befürwortet wird. Tatsächlich befürworten oder akzeptieren die Mainstream-Medien und die gewählten Politiker im Allgemeinen den israelischen Expansionismus und die HRA- und ADL-Definition von Antizionismus als Antisemitismus. Und sie wiederholen die Behauptung der ADL, dass wir eine Welle des Antisemitismus erleben, die in der Geschichte der USA beispiellos ist. Das ist nicht nur historisch unbedarft, sondern übersieht auch die reale Gefahr, die von Rechtsextremisten und Verfechtern von Waffenrechten ausgeht, die tatsächlich mörderische Gewalt gegen Juden und andere Menschen verübt oder ermöglicht haben, wie in der Tree of Life Synagoge in Pittsburgh und in Highland Park, Illinois.

Wer ist ein Jude?

Eines der Dinge, auf die Juden stolz sind – ohne den Katholiken zu nahe treten zu wollen – ist, dass sie keinen Papst haben. Kein Jude kann einen anderen Juden exkommunizieren: Weder der örtliche Rabbiner noch der Präsident Israels, nicht einmal Sarah Silverman. Obwohl sich die Juden in der Vergangenheit als „das auserwählte Volk“ bezeichnet haben – was bedeutet, dass sie von Gott auserwählt wurden, den Bund des Moses zu empfangen – ist das Judentum heute weit weniger exklusiv. (Ich lasse das chassidische Judentum beiseite, das wie jeder Fundamentalismus ethnozentrisch ist.) Tatsächlich sind die Hürden für eine Mitgliedschaft im jüdischen Glauben niedrig, vor allem in den USA. Ich hatte hier im ländlichen Florida schon mehrere Gespräche wie das folgende:

Er: [„Sie heißen also Eisenman? Seltsam, ausgerechnet hier einen Juden zu treffen!“

Ich: „Regen Sie sich nicht auf, ich bin nicht sehr gläubig.“

Er: „Oh, aber Sie feiern doch den Sabbat, oder?“

Ich: „Nö.“

Er: „Die Hohen Heiligen Tage?“

Ich: [Ich schüttle den Kopf]

Er: „Halten Sie sich koscher?“

Ich: „Entschuldigung.“

Er: „Ähm, nun, mögen Sie Bagels?“

Ich: „Pumpernickel, Knoblauch, Zwiebel – alles gut.“

Er: Es ist immer gut, mit einem Lantzman zusammen zu sein!

Ich: [Ich nicke zustimmend.]

Die Regel, dass man, um Jude zu sein, eine jüdische Mutter haben muss, wird nur von den Orthodoxen befolgt. Für den Rest von uns zählen die Väter. Und selbst wenn keine Eltern jüdisch sind und Sie sagen, Sie seien Jude, wer bin ich, Ihnen etwas anderes zu sagen? Wenn Sie mutig oder dumm genug sind, sich der vielleicht historisch am meisten unterdrückten Minderheit der Welt anzuschließen, mazel tov!

Wenn also ein prominenter Jude wie Herzog von Israel oder Jonathan Greenblatt von der ADL jüdischen Demonstranten (wie den Kindern von Jewish Voices for Peace) sagt, dass sie antisemitisch sind – im Grunde genommen, dass sie keine Juden sind -, dann ist das nicht nur Chuzpe, sondern unjüdisch, das Verhalten einer Schande. Seit wann ist glühender Zionismus ein Lackmustest, um jüdisch zu sein? Welcher Papst hat diese Regel aufgestellt? Wer zum ___sind Sie, dass Sie mir sagen können, ob ich ein Jude bin oder nicht?

Wenn Anti-, Antizionismus zu Antisemitismus wird

Anti-, Antizionismus wird zu Antisemitismus:

1) Wenn er das Jüdischsein eines jeden Juden leugnet, der gegen die israelische Politik oder die Existenz Israels als jüdischer Staat ist.

2) Wenn er die Einstaatenlösung – das Zusammenleben von Juden und Palästinensern in einem einzigen, demokratischen Staat – als unjüdisch oder gar eliminatorisch bezeichnet.

3) Wenn sie den Antizionismus großer jüdischer Denker und Schriftsteller, darunter Sigmund Freud, Albert Einstein, Walter Benjamin, Hannah Arendt und Philip Roth, ignoriert oder leugnet.

4) Wenn sie das Judentum als eine Tradition der Zustimmung und nicht des Dissenses begreift. Warum stellen wir die vier Fragen beim Pessach-Seder? Um über die Antworten zu streiten!

5) Wenn sie jungen Menschen die Möglichkeit verwehrt, zu kämpfen, Fehler zu machen, neue Erkenntnisse zu gewinnen und die Älteren herauszufordern. Die Bedeutung der Geschichte von David und Goliath ist nicht, dass ein kleinerer Mann einen größeren besiegt hat, sondern dass ein junger Hippie-Musiker gezwungen war, zu den Waffen (einer Steinschleuder) zu greifen, als sein Schwiegervater Saul zu feige oder zu faul war, es mit einem Tyrannen aufzunehmen.

Ein Jude, der angesichts eines Ansturms grausamer und beleidigender Angriffe Israels Vergeltungskrieg in Gaza herausfordert, ist ein Mensch, eine rechtschaffene Person, egal welchen Geschlechts. Ein Nicht-Jude, der in ähnlicher Weise einen Waffenstillstand und Verhandlungen über eine dauerhafte Lösung fordert, sollte als צַדִּיק (Tzadik) betrachtet werden, dem hebräischen Wort für eine rechtschaffene Person, die niedere Instinkte wie Rache unterdrückt, um sich für Frieden und Versöhnung einzusetzen.

Stephen F. Eisenman ist emeritierter Professor für Kunstgeschichte an der Northwestern University und Autor von Gauguin’s Skirt (Thames and Hudson, 1997), The Abu Ghraib Effect (Reaktion, 2007), The Cry of Nature: Art and the Making of Animal Rights (Reaktion, 2015) und anderer Bücher. Er ist außerdem Mitbegründer der gemeinnützigen Anthropocene Alliance, die sich für Umweltgerechtigkeit einsetzt. Zusammen mit der Künstlerin Sue Coe hat er gerade American Fascism, Still für Rotland Press veröffentlicht. Er ist zu erreichen unter: s-eisenman@northwestern.edu



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …