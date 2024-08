https://www.palestinechronicle.com/out-of-revenge-abu-obeida-reveals-details-about-killing-of-israeli-captive-in-gaza/



„Aus Rache“ – Abu Obeida enthüllt Details über die Tötung eines israelischen Gefangenen in Gaza

Von Romana Rubeo

15. August 2024

Abu Obeida, der militärische Sprecher der Al-Qassam-Brigaden.

Abu Obeida, der militärische Sprecher der Al-Qassam-Brigaden, des militärischen Flügels der Hamas, hat weitere Einzelheiten über die Tötung eines israelischen Gefangenen durch seinen Bewacher in Gaza bekannt gegeben.

In einer Erklärung auf seinem Telegram-Account sagte Abu Obeida am Donnerstag, der Wärter habe aus Rache gehandelt, nachdem er vom Tod seiner beiden Kinder bei einem israelischen Massaker in Gaza erfahren hatte.

„Nach der Untersuchung der Tötung eines feindlichen Gefangenen durch seinen Bewacher wurde festgestellt, dass der Soldat, der ihn bewachen sollte, aus Rache gehandelt hat, nachdem er die Nachricht erhalten hatte, dass seine beiden Kinder bei einem Massaker des Feindes ums Leben gekommen waren“, hieß es in der Erklärung.

Abu Obeida fügte hinzu, dass die Brigaden ihre Anweisungen nach diesem Vorfall verschärfen werden, da es sich um den zweiten Vorfall eines solchen Verhaltens handelt.

„Wir betonen, dass dieser Vorfall nicht unserer Ethik oder den Lehren unserer Religion im Umgang mit Gefangenen entspricht, und wir werden die Anweisungen verschärfen, nachdem sich dieser Vorfall bisher zweimal ereignet hat“, sagte er in der Erklärung.

Abu Obeida wies jedoch Israel die volle Verantwortung für das Leid und die Gefahren zu, denen die Gefangenen ausgesetzt sind. Er beschuldigte die israelische Besatzung, mit ihrem brutalen Völkermord am palästinensischen Volk alle Grundsätze der humanen Behandlung zu verletzen.

Kürzlich teilte er mit, dass zwei Wärter, die für die Beaufsichtigung israelischer Gefangener zuständig waren, in verschiedene Vorfälle verwickelt waren, bei denen ein Gefangener getötet und zwei weibliche Gefangene schwer verletzt wurden.

„Wir machen den Feind in vollem Umfang für all das Leid und die Gefahren verantwortlich, denen seine Gefangenen ausgesetzt sind, weil er alle humanitären und moralischen Standards missachtet und einen brutalen Völkermord an unserem Volk begeht“, schloss er in der Erklärung.

Getötete und verletzte Gefangene

In einer kurzen Mitteilung vom 12. August gab der Militärsprecher der Al-Qassam-Brigaden, Abu Obeida, bekannt, dass zwei Wehrpflichtige, die zur Bewachung israelischer Gefangener abgestellt waren, einen israelischen Gefangenen getötet und zwei weibliche Gefangene schwer verwundet haben.

Abu Obeida sagte, die Schüsse seien in zwei getrennten Fällen abgegeben worden, und es werde versucht, das Leben der beiden zu retten.

Die Tötung des israelischen Gefangenen folgte auf ein grausames Massaker während eines Massengebets im Morgengrauen in Gaza-Stadt.

Bei dem Angriff auf die Gebetshalle der Al-Tabaeen-Schule im Stadtteil Al-Daraj wurden über 100 Palästinenser getötet und zahlreiche verletzt.

Anhaltender Völkermord

Unter Missachtung einer Resolution des UN-Sicherheitsrats, in der ein sofortiger Waffenstillstand gefordert wird, sieht sich Israel inmitten seiner anhaltenden brutalen Offensive auf den Gazastreifen internationaler Verurteilung ausgesetzt.

Israel, das derzeit wegen Völkermordes an den Palästinensern vor dem Internationalen Gerichtshof angeklagt ist, führt seit dem 7. Oktober einen verheerenden Krieg gegen Gaza.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums von Gaza wurden bei dem seit dem 7. Oktober andauernden israelischen Völkermord in Gaza 40.005 Palästinenser getötet und 92.401 verwundet.

Darüber hinaus werden mindestens 11.000 Menschen vermisst, die vermutlich unter den Trümmern ihrer Häuser im gesamten Gazastreifen gestorben sind.

Nach israelischen Angaben wurden bei der Al-Aqsa-Flutungsoperation am 7. Oktober 1.200 Soldaten und Zivilisten getötet. Israelische Medien veröffentlichten Berichte, wonach viele Israelis an diesem Tag durch „friendly fire“ getötet wurden.

Palästinensischen und internationalen Organisationen zufolge handelt es sich bei der Mehrheit der Getöteten und Verwundeten um Frauen und Kinder.

Der israelische Krieg hat vor allem im nördlichen Gazastreifen zu einer akuten Hungersnot geführt, in deren Folge viele Palästinenser, vor allem Kinder, starben.

Die israelische Aggression hat auch zur gewaltsamen Vertreibung von fast zwei Millionen Menschen aus dem gesamten Gazastreifen geführt, wobei die überwiegende Mehrheit der Vertriebenen in die dicht besiedelte südliche Stadt Rafah nahe der Grenze zu Ägypten gezwungen wurde – was zum größten Massenexodus Palästinas seit der Nakba 1948 geworden ist.

Im weiteren Verlauf des Krieges begannen Hunderttausende von Palästinensern, auf der ständigen Suche nach Sicherheit vom Süden in das Zentrum des Gazastreifens zu ziehen.

(Die Palästina-Chronik)

– Romana Rubeo ist eine italienische Schriftstellerin und leitende Redakteurin von The Palestine Chronicle. Ihre Artikel erschienen in zahlreichen Online-Zeitungen und akademischen Journalen. Sie hat einen Master-Abschluss in Fremdsprachen und Literatur und ist auf die Übersetzung von audiovisuellen und journalistischen Texten spezialisiert.

