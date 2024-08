https://english.almayadeen.net/articles/blog/majdal-shams–the-gambler—the-carpet-weaver



Majdal Shams, der Glücksspieler und die Teppichweberin

Von Hasan Harb

Quelle: Al Mayadeen Englisch

15. August 2024

Wie ein Pokerspieler mit einem schlechten Blatt haben sich die USA auf ein rücksichtsloses und schlecht kalkuliertes Glücksspiel eingelassen, mit dem sie verzweifelt versuchen, mehrere Ziele zu erreichen.

Am 24. Juli empfing der russische Präsident Wladimir Putin den syrischen Präsidenten Baschar al-Assad während eines unangekündigten Besuchs in Moskau im Kreml. Während des Treffens teilte der russische Präsident seinem syrischen Amtskollegen mit: „Ich bin sehr an Ihrer Meinung darüber interessiert, wie sich die Lage in der Region insgesamt entwickelt“, und fügte hinzu: „Leider gibt es eine Tendenz zur Eskalation, das können wir sehen. Das gilt auch unmittelbar für Syrien.“

Während viele Nachrichtenagenturen und Analysten dieses unangekündigte Treffen zwischen den beiden Staatsoberhäuptern mit den jüngsten Versuchen in Verbindung brachten, eine Annäherung zwischen Syrien und der Türkei zu vermitteln, zeigen die jüngsten israelischen Provokationen und die regionale Eskalation eine andere Perspektive. Dies wird besonders deutlich, wenn man Putins Äußerungen über eine „Tendenz zur Eskalation“ betrachtet, die er speziell auf Syrien bezog.

Auf welche Eskalation könnte sich Präsident Putin hier also beziehen? Und noch wichtiger: Wie könnte sie sich direkt auf Syrien beziehen? Schließlich handelt es sich hier nicht nur um ein Staatsoberhaupt, das sich zu diesem Thema äußert, sondern um den russischen Präsidenten selbst, was bedeutet, dass jedes Wort Gewicht hat und jede Aussage von großer Bedeutung ist.

Das Massaker

In den frühen Abendstunden des 27. Juli schlug eine Rakete auf einem Fußballplatz in der drusischen Stadt Majdal Shams auf den besetzten syrischen Golanhöhen ein, wobei zwölf syrische Kinder getötet und mindestens 42 weitere Bewohner der Stadt verletzt wurden.

Die Führer der zionistischen Entität begannen sofort, mit dem Finger auf den Islamischen Widerstand im Libanon, die Hisbollah, zu zeigen und beschuldigten die Gruppe, für den Angriff verantwortlich zu sein. Sie behaupteten fälschlicherweise, dass eine 50 Kilogramm schwere iranische Falaq-1-Rakete die Ursache für das Massaker gewesen sei. Wie erwartet, übernahmen „Israels“ westliche Unterstützer, die westlichen Mainstream-Medien und einige arabische Medien sofort die israelische Darstellung. Das Weiße Haus gab eine Erklärung ab, in der es den Angriff verurteilte und die Hisbollah beschuldigte:

„Seit dem schrecklichen Anschlag gestern im Norden Israels, bei dem mehrere fußballspielende Kinder getötet wurden, sind wir in ständiger Diskussion mit unseren israelischen und libanesischen Gesprächspartnern. Dieser Angriff wurde von der libanesischen Hisbollah verübt. Es war eine Rakete der Hisbollah, die aus einem von ihr kontrollierten Gebiet abgefeuert wurde. Er sollte allgemein verurteilt werden. Die Hisbollah hat am 8. Oktober mit dem Beschuss Israels begonnen und sich mit der Hamas, einer weiteren vom Iran unterstützten Terrorgruppe, solidarisch erklärt. Unsere Unterstützung für Israels Sicherheit ist eisern und unerschütterlich gegen alle vom Iran unterstützten Bedrohungen, einschließlich der Hisbollah. Die Vereinigten Staaten arbeiten auch an einer diplomatischen Lösung entlang der Blauen Linie, die alle Angriffe ein für alle Mal beenden und den Bürgern auf beiden Seiten der Grenze eine sichere Rückkehr in ihre Häuser ermöglichen wird“.

Trotz der Versuche, die Hisbollah als Urheber dieses Angriffs darzustellen, und der Behauptungen, eine iranische Falaq-1-Rakete habe das Massaker verursacht, bestätigen Augenzeugenberichte von Bewohnern der Stadt sowie alle verfügbaren Beweise, dass die Tragödie höchstwahrscheinlich auf eine fehlgeleitete „Iron Dome“-Abfangrakete zurückzuführen ist, die ihr Ziel nicht abfangen konnte und stattdessen auf dem Fußballplatz landete, was zu dem Massaker an diesen syrischen Kindern führte.

Tatsächlich zeigen Fotos vom Tatort Schäden , die nicht mit denen einer iranischen Falaq-1-Rakete mit 50.000 Sprengköpfen vergleichbar sind und mit dem Einschlag einer „Iron Dome“-Abfangrakete übereinstimmen. Diese Art von Vorfällen hat sich während „Israels“ völkermörderischem Krieg gegen den Gazastreifen mehrfach ereignet.

Obwohl die Hisbollah die Verantwortung für den Angriff kategorisch abstreitet und obwohl Augenzeugenaussagen und alle verfügbaren Beweise vom Tatort die Aussagen der Widerstandsgruppe stützen, schwor die zionistische Organisation Rache. Das Regime in Washington stand fest hinter „Israels“ falscher Darstellung und bekräftigte sein so genanntes „Recht auf Selbstverteidigung“. Drei Tage später, am Abend des 30. Juli, schlug die zionistische Organisation als „Vergeltung“ auf ein Wohnhaus in einem südlichen Vorort von Beirut ein, wobei fünf Zivilisten ums Leben kamen und Dutzende verletzt wurden. Der Angriff führte auch zum Tod des hochrangigen Hisbollah-Kommandeurs Fouad Shokor (Hajj Mohsen) und des iranischen Militärberaters Milad Bedi.

Die zionistische Kriegsmaschinerie machte jedoch nicht Halt, und einige Stunden später, in den frühen Morgenstunden des 31. Juli, ermordete das zionistische Gebilde den Leiter des Politbüros der Hamas, Ismail Haniyeh, zusammen mit seinem Begleiter in Teheran. Der verstorbene Märtyrer Hajj Haniyeh war zu Besuch in der Islamischen Republik Iran, um an der Einweihungsfeier des neuen iranischen Präsidenten Dr. Masoud Pezeshkian teilzunehmen.

Wie hängen nun das Massaker an syrischen Kindern in Majdal Shams, die Terroranschläge in Beirut und Teheran und die Ermordung der Märtyrer Hadsch Mohsen und Hadsch Haniyeh mit den Erklärungen zusammen, die Präsident Putin bei seinem Treffen mit Präsident al-Assad am 24. Juli abgegeben hat? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir zunächst den zeitlichen Ablauf einiger Schlüsselereignisse untersuchen, die dazu geführt haben, dass wir heute dort stehen, wo wir sind.

Die Zeitachse

Das erste Schlüsselereignis fand im Januar statt, als der Islamische Widerstand im Irak bekannt gab, dass er seine Operationen gegen die US-Besatzungstruppen in der Region, vor allem im Irak und in Syrien, einstellen werde. Diese Entscheidung, die nach US-Luftangriffen auf Mitglieder der Popular Mobilization Forces (PMF) getroffen wurde, wurde als Zeichen der Schwäche fehlinterpretiert, obwohl sie in Wirklichkeit der irakischen Regierung und den Vereinigten Staaten die Möglichkeit geben sollte, über den Zeitplan für den Abzug der US-Truppen aus dem Irak zu diskutieren.

Im April reiste der irakische Ministerpräsident Mohammed Shia al-Sudani nach Washington und traf sich am 15. April mit US-Präsident Joe Biden im Weißen Haus und mit Verteidigungsminister Lloyd Austin im Pentagon. Im Anschluss an das Treffen im Weißen Haus wurde bekannt gegeben, dass die beiden Länder zusammenarbeiten würden, um den Rückzug einer von den USA angeführten Koalition aus dem Land zu gewährleisten, das durch die regionalen Spannungen nach dem Krieg „Israels“ gegen den Gazastreifen und die jüngsten Vergeltungsschläge Irans gegen „Israel“ in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Irans heftiger Vergeltungsschlag vom 13. April auf „Israels“ Angriff auf das Konsulatsgebäude in Damaskus war jedoch eine klare Botschaft an die USA, „Israel“ und ihre westlichen und arabischen „Verbündeten“, dass die Zeit der iranischen strategischen Geduld vorbei ist und eine neue Ära begonnen hat, in der der Iran zurückschlägt und hart zurückschlägt, wenn er angegriffen wird.

Dieser Verlust der Abschreckung in der Region, der durch monatelange demütigende Rückschläge im Gazastreifen, im Südlibanon und am Roten Meer noch verstärkt wurde, sowie die Ankündigung des Islamischen Widerstands im Irak (IRI) vom 19. Juni, die militärischen Operationen gegen die US-Besatzungstruppen wieder aufzunehmen – eine Folge der Verzögerungen bei den Rückzugsverhandlungen der USA mit der irakischen Regierung – zwangen die USA zu einer Neubewertung der Lage. Die USA und „Israel“ verloren nicht nur im Gazastreifen an Boden, sondern die USA standen auch kurz davor, sowohl im Irak als auch in Syrien keinen Fuß mehr auf den Boden zu bekommen. Ein Rückzug aus dem Irak würde jede US-Präsenz in Syrien unhaltbar machen.

Nun mag man sich fragen, warum Syrien eine solche Bedeutung hat oder warum die USA ihren Krieg gegen Syrien sowie ihre Präsenz dort mit dem Krieg in Gaza verknüpfen. Die Antwort ist ganz einfach: Syrien ist seit langem eine Hochburg des Widerstands, und ein von der US-Besatzung befreites Syrien ist ein Syrien, das sich erholen und eine aktivere Rolle im Kampf gegen den zionistischen Feind spielen kann.

Noch wichtiger ist, dass die Befreiung sowohl Syriens als auch des Iraks von der US-Besatzung entscheidend ist, um die Front im Westjordanland gegen den zionistischen Feind „aufzuschließen“. Jordanien, das seine Regionalpolitik häufig an der starken US-Präsenz im Irak und in Syrien ausrichtet, wäre dann gezwungen, seine Position zu überdenken und einen Schritt zurückzutreten. Diese Verschiebung würde wiederum den Waffenschmuggel zu den im Westjordanland operierenden Widerstandsgruppen erleichtern und das Westjordanland zu einer großen Sicherheitsbedrohung für die Besatzungstruppen machen.

Das Glücksspiel

Dies bringt uns zurück zu den Äußerungen von Präsident Putin über die „Tendenz zur Eskalation“ und wie diese „direkt auf Syrien zutrifft“, die im Anschluss an den Besuch Netanjahus in den USA gemacht wurden.

Wie eingangs erwähnt, wurden diese Äußerungen vom russischen Präsidenten selbst getätigt und hatten daher großes Gewicht und tiefe Bedeutung, was deutlich wird, wenn wir die Zeitachse der Schlüsselereignisse betrachten, die zu dieser jüngsten israelischen Eskalation führten, die durch die Terroranschläge auf Beirut und Teheran und die Ermordung hochrangiger Führer der libanesischen und palästinensischen Widerstandsbewegung ausgelöst wurde.

Darüber hinaus deutet der Zeitpunkt des unangekündigten Treffens zwischen den beiden Staatschefs darauf hin, dass Präsident Putin sehr glaubwürdige Geheimdienstberichte erhalten haben muss, die darauf hindeuten, dass die Deeskalationspolitik der Regierung Biden im Nahen Osten radikal in eine Politik der bewussten Eskalation übergeht. Diese stillschweigende Übereinkunft wäre mit Netanjahu während seines Besuchs besprochen und vereinbart worden.

Wie ein Pokerspieler mit einem schlechten Blatt haben sich die USA auf ein leichtsinniges und schlecht kalkuliertes Glücksspiel eingelassen, um verzweifelt zu versuchen, mehrere Ziele zu erreichen: den Widerstand im Gazastreifen unter Druck zu setzen, damit er ein für „Israel“ günstiges Waffenstillstandsabkommen akzeptiert, ihre Überlegenheit bei der Abschreckung wiederherzustellen und den Iran und die Achse des Widerstands zu zwingen, zu akzeptieren, dass die US-Truppen nicht aus Syrien und/oder dem Irak abziehen werden. Die USA hoffen, dies zu erreichen, indem sie sowohl die libanesische als auch die iranische Hauptstadt angreifen und hochrangige Widerstandsführer, wie die Märtyrer Fouad Shokor und Ismail Haniyeh, ermorden. Die Amerikaner, die diesen Krieg leichtfertig wie ein Pokerspiel mit hohem Einsatz behandeln und die gleichen falschen Wetten wie im April wiederholen, verkennen jedoch, dass der Iran und die Achse des Widerstands eine Schachpartie spielen, bei der jeder Zug sorgfältig berechnet wird. In diesem strategischen Wettstreit sind sowohl das zionistische Regime als auch seine US-Unterstützer zum Verlieren verdammt.

Abschließende Überlegungen

Es besteht zwar kein Zweifel daran, dass das zionistische Gebilde das schreckliche Massaker von Majdal Shams begangen hat, doch die jüngsten Äußerungen von Präsident Putin zu Syrien – die mit Netanjahus US-Besuch zusammenfielen – sowie die anschließende israelische Eskalation, die ohne die volle Zustimmung und Unterstützung der USA nicht möglich gewesen wäre, lassen ernsthafte Zweifel daran aufkommen, dass es sich bei dem Verbrechen lediglich um eine Fehlzündung der „Eisernen Kuppel“ handelte. Vielmehr deuten diese Faktoren darauf hin, dass es sich um einen vorsätzlichen Akt der Aggression gegen stolze Syrer handelte, die der Besatzung seit langem ein Dorn im Auge sind, mit dem einzigen Ziel, den libanesischen Widerstand zu beschuldigen und diese falsche Darstellung als Vorwand für eine von den USA und Israel geplante Eskalation zu nutzen.

Auch wenn es – wie im April – Stimmen gibt, die fälschlicherweise behaupten, der Iran und die Achse des Widerstands würden „nicht reagieren“ oder jede Reaktion diene nur dazu, „das Gesicht zu wahren“, so ist es in Wirklichkeit so, dass diejenigen, die solche Behauptungen aufstellen und wiederholen, weder die Feinheiten der Politik verstehen noch den Iran oder die Achse des Widerstands kennen. Daher sind sie nicht in der Lage zu begreifen, was hier auf dem Spiel steht, oder die Entwicklungen zu erkennen, die sich in den letzten zehn Monaten in der Region vollzogen haben.

Wenn es darum geht, was auf dem Spiel steht, dann geht es nicht nur darum, wer die Abschreckungsüberlegenheit oder die „Oberhand“ hat. Was hier wirklich auf dem Spiel steht, ist die Zukunft Palästinas, der palästinensischen Sache, der gesamten Nahostregion und des Konzepts der muslimischen Einheit an sich. Es ist kein Zufall, dass der Märtyrer Ismail Haniyeh, einer der prominentesten sunnitisch-muslimischen Führer, in Teheran, der schiitisch-muslimischen Hauptstadt der Welt, ermordet wurde. Aus diesem Grund fühlt sich der Iran nicht nur verpflichtet, seine Souveränität, sein Volk und seine Ehre zu verteidigen, indem er den Angriff auf seine Hauptstadt und die Ermordung seines Gastes rächt, sondern sieht es auch als notwendige Pflicht an, den zionistischen Feind hart zu bestrafen, um die muslimische Einheit zu wahren. Eine solche Reaktion würde denjenigen, die seit Jahrzehnten unermüdlich versuchen, konfessionelle Spaltungen unter den Muslimen in der Region zu säen, einen schweren Schlag versetzen.

All dies ist der Regierung Biden bewusst, weshalb sie verzweifelt versucht hat, sowohl die Hisbollah als auch den Iran davon zu überzeugen, nicht auf die jüngste israelische Eskalation zu reagieren – oder zumindest die Schärfe ihrer Reaktionen zu minimieren. Das Ziel besteht darin, sowohl den USA als auch „Israel“ die Möglichkeit zu geben, die Überlegenheit der Abschreckung aufrechtzuerhalten und ihre weitergehenden Ziele zu erreichen. Alle Versuche, den libanesischen Widerstand und die Iraner zu überzeugen, sind jedoch kläglich gescheitert. Die Führungen beider Seiten haben überdeutlich gemacht, dass ihre Antworten unmittelbar bevorstehen und nicht verhandelbar sind, was für das israelische Regime sehr schmerzhaft sein wird.

Nun müssen die USA, das unrechtmäßige zionistische Gebilde und ihre so genannten westlichen und arabischen „Verbündeten“ abwarten, wie der Iran, die Hisbollah und die Achse des Widerstands das zionistische Gebilde psychologisch quälen, bevor sie ihm die verdiente Strafe erteilen.

Das passiert, wenn ein impulsiver und unberechenbarer Spieler (die USA und „Israel“) alles auf eine Karte setzt und versucht, den klugen und geduldigen Teppichknüpfer (Iran und die Achse des Widerstands) zu überlisten.

Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen spiegeln nicht unbedingt die Meinung von Al mayadeen wider, sondern geben ausschließlich die Meinung des Autors wieder.

Freiberuflicher libanesisch-britischer Schriftsteller und Forscher

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …