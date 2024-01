State Department: Israel „Must Not“ Pursue „Mass Displacement of Palestinians From Gaza“ Israeli ministers have made increasingly clear their ambition to ethnically cleanse Gaza of Palestinians.

Die Äußerungen kommen zu einem Zeitpunkt, an dem israelische Minister immer deutlicher ihre Absicht bekunden, den Gazastreifen von Palästinensern ethnisch zu säubern.

Außenministerium: Israel „darf“ keine „Massenvertreibung von Palästinensern aus Gaza“ betreiben

Von Ryan Grim

3. Januar 2024

Israel „darf sich nicht“ an der „Massenvertreibung von Palästinensern aus dem Gazastreifen beteiligen“, betonte der Sprecher des Außenministeriums, Matthew Miller, am Mittwochnachmittag bei einem Briefing mit Reportern.

Millers Bemerkung folgte auf frühere Erklärungen von ihm und der US-Botschafterin in den Vereinigten Staaten, Linda Thomas-Greenfield, die beide am Dienstag gleichlautend erklärten: „Es sollte keine Massenvertreibung von Palästinensern aus dem Gazastreifen geben.“ Die Erklärungen wurden als Reaktion auf öffentliche Äußerungen des israelischen Ministers für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, und des Finanzministers, Bezalel Smotrich, abgegeben, die beide deutlich machten, dass das Ziel des Angriffs auf den Gazastreifen darin besteht, einen Großteil der palästinensischen Bevölkerung zu vertreiben und israelische Siedlungen zu bauen.

Da die USA wiederholt darauf bestanden haben, dass Israel eine Reihe von Maßnahmen ergreifen „sollte“, die es bisher verweigert hat – ausreichende humanitäre Hilfe in den Gazastreifen zu lassen, Anstrengungen zu unternehmen, um die Zahl der zivilen Opfer zu verringern usw. – warf die wiederholte Verwendung des Wortes „sollte“ die Frage auf, wie entschlossen der Widerstand der USA gegen die Massenvertreibung wirklich ist. Auf die Frage, warum die Erklärungen nicht eindeutiger waren, änderte Miller seine Bemerkung. „Das darf nicht sein“, sagte er am Mittwoch.

Ben-Gvir schoss am Dienstag mit einer außergewöhnlichen Antwort auf die Vereinigten Staaten zurück. „Ich schätze die Vereinigten Staaten von Amerika sehr, aber bei allem Respekt, wir sind kein weiterer Stern auf der amerikanischen Flagge“, schrieb Ben-Gvir auf Twitter auf Hebräisch. „Die Vereinigten Staaten sind unser bester Freund, aber zuallererst werden wir das tun, was das Beste für den Staat Israel ist: Die Auswanderung von Hunderttausenden aus dem Gazastreifen wird es den Bewohnern des [Gaza-]Umschlags ermöglichen, nach Hause zurückzukehren und in Sicherheit zu leben, und wird die Soldaten der IDF schützen.“

Smotrich erklärte weiter, dass eine Massenauswanderung von Palästinensern ins Ausland nach wie vor wünschenswert sei, denn „ein kleines Land wie das unsere kann sich keine Realität leisten, in der vier Minuten von unseren Gemeinden entfernt eine Brutstätte des Hasses und des Terrorismus ist, in der zwei Millionen Menschen jeden Morgen mit dem Wunsch nach der Zerstörung des Staates Israel aufwachen und mit dem Wunsch, Juden abzuschlachten, zu vergewaltigen und zu ermorden, wo auch immer sie sind.“

Auf die unverblümte Antwort angesprochen, sagte Miller, die „Verdoppelung“ sei nicht überraschend. „In meiner gestrigen Erklärung ging es darum, dass die Äußerungen von Ben-Gvir und Minister Smotrich in direktem Widerspruch zur israelischen Regierungspolitik stehen, wie sie uns von mehreren israelischen Regierungsvertretern, einschließlich des Premierministers selbst, dargelegt wurde“, sagte er. „Sie stehen nicht nur im Widerspruch zur Politik der Vereinigten Staaten und zu dem, was unserer Meinung nach im besten Interesse des israelischen Volkes, des palästinensischen Volkes, der gesamten Region und letztlich der Zivilisation in der Welt ist, sondern sie stehen auch im direkten Widerspruch zur Politik seiner eigenen Regierung, und wir glauben, dass diese Äußerungen aufhören sollten.

Was auch immer der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu der US-Regierung privat gesagt hat, seine öffentlichen Äußerungen lassen darauf schließen, dass Smotrich und Ben-Gvir nicht im Widerspruch zur israelischen Regierungspolitik stehen. „Was die freiwillige Auswanderung angeht, habe ich kein Problem damit“, sagte Netanjahu dem Likud-Knessetmitglied Danny Danon, nachdem Danon die umstrittene Idee zuvor in den Raum gestellt hatte. „Unser Problem ist nicht, die Ausreise zu erlauben, sondern der Mangel an Ländern, die bereit sind, Palästinenser aufzunehmen. Und wir arbeiten daran. Das ist die Richtung, in die wir gehen.“

Die Times of Israel berichtete diese Woche, dass Israel in Verhandlungen mit dem Kongo stehe, um Palästinenser dorthin abzuschieben, obwohl israelische Beamte den Bericht als ungenau bezeichnet haben.

Die Türkei hat sich am Mittwoch Südafrika und Malaysia angeschlossen und Israel vor dem Internationalen Gerichtshof wegen Völkermordes verklagt. Der Sprecher für nationale Sicherheit im Weißen Haus, John Kirby, bezeichnete die Anschuldigungen als „unbegründet, kontraproduktiv und ohne jede Grundlage“.

Auf die Frage von The Intercept, ob US-Beamte besorgt seien, wegen der Unterstützung der israelischen Kriegsanstrengungen in die Strafverfolgung hineingezogen zu werden, sagte Miller, es gebe keine derartigen Befürchtungen.

„Nein, ich werde sagen, was das Außenministerium betrifft, haben wir uns verpflichtet, die humanitäre Situation in Gaza anzugehen und haben es zu einer Priorität gemacht, die Vertreibung von Palästinensern zu verhindern, wie ich gerade in Antwort auf Ihre Frage sagte. Ich möchte auch sagen, dass Völkermord natürlich eine abscheuliche Gräueltat ist“, sagte er. „Das sind Anschuldigungen, die man nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte, und was die Vereinigten Staaten betrifft, so sehen wir keine Handlungen, die einen Völkermord darstellen.“

