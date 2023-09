Basrelief, Panzerweste und Drohnen: Kim Jong-un erhält Geschenke von Russland

Der nordkoreanische Staatschef Kim Jong-un hat am 17. September die Fernöstliche Föderale Universität in Wladiwostok besucht. Im Anschluss an das Treffen wurde ihm das Basreliefgemälde „Insel Russki“ überreicht, das die Form der Insel abbildet. An der Universität studieren derzeit 43 Studenten aus Nordkorea. Kim hat sich auch mit ihnen getroffen.

Im Rahmen der Reise war der nordkoreanische Staatschef darüber hinaus im Primorski-Ozeanarium auf der Russki-Insel. Er sah sich eine Vorführung von Meeressäugern an: Belugawale, Abalonen, Seelöwen und das Walross Mischa. Der Gouverneur der Region Primorje, Oleg Koschemjako, habe dem nordkoreanischen Staatschef eine Schutzweste überreicht, berichtet der Pressedienst der Regionalregierung: