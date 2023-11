https://www.middleeastmonitor.com/20231118-israel-air-force-commander-threatens-to-bomb-arab-countries/

Befehlshaber der israelischen Luftwaffe, Generalmajor Tomer Bar [wikipedia]

Befehlshaber der israelischen Luftwaffe droht mit der Bombardierung arabischer Länder

18. November 2023

Der israelische Luftwaffenkommandeur Tomer Bar hat erklärt, dass Tel Aviv Angriffe im Jemen plant.

Bar teilte mit, dass die Luftwaffe als strategischer Arm von Tel Aviv bereit sei und im gesamten Nahen Osten an jedem erforderlichen Ort agiere, wie die offizielle Israelische Rundfunkbehörde berichtete.

Die Äußerungen des israelischen Militärs erfolgten wenige Tage, nachdem die mit der Houthi-Gruppe Ansar Allah verbundenen jemenitischen Streitkräfte am Dienstagabend den Abschuss einer Reihe von ballistischen Raketen auf verschiedene israelische Ziele, darunter auch sensible Ziele in der Region Eilat, angekündigt hatten.

Der Militärsprecher der Houthis, Brigadegeneral Yahya Saree, bestätigte in einer Erklärung, dass sie: „Wir haben eine Reihe von ballistischen Raketen auf verschiedene Ziele in den besetzten palästinensischen Gebieten abgeschossen, darunter auch auf sensible Ziele in der Gegend von Umm Al-Rashrash (Eilat), nur 24 Stunden nachdem unsere Streitkräfte eine weitere Militäroperation mit Drohnen durchgeführt haben, die auf dieselben Ziele gerichtet war.“

Saree erklärte, dass seine Streitkräfte im Rahmen ihrer Militäroperationen gegen Israel bestätigen, dass sie alle praktischen Maßnahmen ergriffen haben, um die Direktiven umzusetzen, die für den angemessenen Umgang mit jedem israelischen Schiff im Roten Meer erlassen wurden.

Er betonte, dass die Operationen der jemenitischen Streitkräfte gegen Israel nicht aufhören werden, bis Tel Aviv seine Angriffe auf den Gazastreifen einstellt.

Die Erklärungen kommen auch, nachdem das US-Verteidigungsministerium, das Pentagon, bekannt gegeben hat, dass das US-Kriegsschiff USS Thomas Hudner im Roten Meer eine von jemenitischem Gebiet aus gestartete Drohne abgeschossen hat.

Das Pentagon bestätigte, dass die Drohne den Zerstörer USS Thomas Hudner ins Visier genommen habe, während sich dieser auf seiner Fahrt durch das Rote Meer „erfolgreich gegen die Drohne verteidigt“ habe.

Übersetzt mit Deepl.com



