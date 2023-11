Israel-Palestine war: Israel’s TV comedians are helping to fuel the hate machine In its attempt to boost Israeli national morale, TV show ‚A Wonderful Country‘ has resorted to the complete dehumanisation of Palestinians in Gaza

Die israelische Flagge wird bei einer Demonstration in Petah Tikva am 17. August 2023 hochgehalten (AFP)

Israelisch-palästinensischer Krieg: Israels TV-Komiker helfen, die Hassmaschine anzuheizen

Von Orly Noy

18. November 2023

In ihrem Versuch, die nationale Moral Israels anzukurbeln, hat die TV-Show „Ein wunderbares Land“ auf die vollständige Entmenschlichung der Palästinenser in Gaza zurückgegriffen

Israels eigene Version der US-Show Saturday Night Live hat sich mit ganzem Herzen in die landesweite israelische Propagandamaschine eingeklinkt und nimmt den Bewohnern des Gazastreifens ihre Menschlichkeit.

Das Hauptziel scheint darin zu bestehen, die nationale Moral zu erhalten.

Nach dem 7. Oktober wechselte das Flaggschiff von Keshet 12, die Comedy-/Varieté-Sendung A Wonderful Country, zu einem besonderen Format. Die Sendung, die in der Vergangenheit nicht gerade für scharfe Satire bekannt war, erlaubte sich dennoch gelegentlich einen kritischen Seitenhieb. Nun wurde sie für den aktuellen Krisenfall umgestaltet und heißt nun A Country at War oder A Country Is Fighting.

Die Sendung hat sich zum Ziel gesetzt, die öffentliche Moral zu stärken. Und wenn die Steigerung der öffentlichen Moral heutzutage die völlige Entmenschlichung der Palästinenser im Gazastreifen erfordert, dann ist es das, was die Sendung liefern wird.

Die Folge, die am vergangenen Sonntag ausgestrahlt wurde, begann mit den üblichen Sketchen, in denen Personen des öffentlichen Lebens lächerlich gemacht wurden, darunter der extremistische Kommentator Eliyahu Yossian (der alle Palästinenser in Gaza mit „Terroristen“ verglichen hat).

Sein schwerer iranischer Akzent wurde von dem Komiker Eli Finish wie eine reife Frucht gepflückt, der Yossian als einen verrückten Idioten darstellte, der gerne ausgefallene Wörter wie „Terminologie“ falsch ausspricht, während er sich über einen Krieg zwischen Hummus und Sushi äußert.

Der Moderator Eyal Kitzis, der die Stimme der Vernunft am Tisch vertrat, wies darauf hin, dass Yossians Aufrufe zu Kriegsverbrechen in Gaza der israelischen Propaganda im Ausland schaden.

Es folgten ein paar Minuten der Schmeichelei für den israelischen Fernsehjournalisten Danny Kushmaro. Dann folgte ein vorhersehbarer, banaler Sketch, in dem die Minister des Unterkabinetts an einem mit Bourekas beladenen Konferenztisch saßen und sich darüber stritten, welchem Ministerium die Mittel zur Finanzierung des Krieges gekürzt werden sollten.

Das Hauptereignis war jedoch ein von Kitzis eingeführter Sketch, in dem er den Zuschauern erklärte, dass „während die [israelische Armee] im Gazastreifen auf die Hamas einprügelt, der Kampf um die öffentliche Meinung in den Netzwerken stattfindet“.

Die Palästinenser, so Kitzis, „posten viele Videos, in denen sie Zivilisten verletzen, aber ihre Glaubwürdigkeit ist fragwürdig“.

Die Idee war, sich über die Clips lustig zu machen, die die Palästinenser von ihrem Leid und dem verheerenden Blutbad in Gaza zeigen.

Um dies zu verdeutlichen, zeigte Kitzis einen der abscheulichen Hass-Sketche, die nicht nur in A Country at War, sondern fast überall im israelischen Fernsehen ausgestrahlt werden.

Gefälschte Nachrichten

Die Einleitung „Pallywood Studios are proud to present“ soll deutlich machen, dass es sich bei den folgenden Schreckensbildern aus Gaza um Fake News handelt.

Um das Leid und den Schmerz der Palästinenser zu verleugnen, porträtiert Finnland alle Figuren, die wir in den nächsten Minuten sehen werden: „Assi Gaza“ (man denke an den verstorbenen Assi Dayan, bekannter israelischer Schauspieler und Filmemacher und Sohn des berühmten Militärführers Moshe Dayan), der behauptet, „der wichtigste Einflussnehmer“ in Gaza zu sein; ein verwundeter Palästinenser und seine Mutter; ein palästinensischer Journalist, der vom Boden berichtet; und sogar das palästinensisch-amerikanische Supermodel Bella Hadid.

Der Sketch beginnt mit „Assi Gaza“ und einer Parodie auf ein virales Video aus Gaza, in dem ein junger Mann mit den Raketen prahlt, die palästinensische Kämpfer auf Israel abgefeuert haben. In der nächsten Szene sieht man ihn in einem Krankenhausbett liegen und weinen: „Ich bin tot, ein Flugzeug hat auf mich geschossen.“

Während er stöhnt, dass er „blutüberströmt“ sei, stellt der Mann fest, dass er keinen Tropfen Blut an sich hat. Der Regisseur, der in der Nähe steht, reicht ihm eine Flasche Ketchup und weist die Crew an, eine weitere Aufnahme zu machen.

Der vermeintlich verletzte Mann schreit daraufhin, dass „der Saft in der Infusion ausgegangen ist“, woraufhin seine Mutter (ebenfalls von Finish gespielt) eintrifft. Auch ihr Weinen ist inszeniert und wird neu aufgenommen.

In einer anderen Szene werden mehrere mit Plastikplanen abgedeckte Leichen auf dem Boden ausgebreitet. Eine der „Leichen“ (ja, wieder Finish) niest plötzlich und ruiniert die Aufnahme. Finish entschuldigt sich, und die Szene wird neu gedreht.

Diese abscheuliche Verhöhnung des palästinensischen Leids in Gaza wurde vom Publikum, zu dem auch Evakuierte aus dem Süden Israels gehörten, mit Beifall bedacht, und wir gehen zum nächsten Abschnitt über, einer kindischen Tirade über die „antisemitische Linke“ an amerikanischen Universitäten.

Die Dimensionen der aktuellen israelischen Kampagne des Abschlachtens übersteigen alles, was der Gazastreifen in der Vergangenheit erlebt hat.

Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums sind mehr als 11.000 Palästinenser getötet worden, vor allem Frauen, Kinder und ältere Menschen.

Während die Bilder dieses unvorstellbaren Grauens die weltweiten Medien überschwemmen, entschließt sich A Wonderful Country, der israelischen Öffentlichkeit zu sagen: „Keine Sorge, das sind alles nur Fake News, Leute. Haltet eure Moral aufrecht.“

In diesem von Propaganda gefütterten Universum werden Tausende von Kindern in Gaza nicht von israelischen Bombardements in Stücke gerissen. Es gibt keine Mütter, die über den Leichen ihrer Kinder zusammenbrechen, keine zerbombten Krankenhäuser ohne Medizin oder Ausrüstung, keine Knappheit an Lebensmitteln, Wasser und Treibstoff, keine Millionen von Vertriebenen und keine Zerstörung oder Verwüstung.

Und natürlich setzt Israel dort niemals Phosphorbomben ein.

Eine Kultur des Faschismus

Seit Beginn dieses Krieges ist die einzige Botschaft, die der Öffentlichkeit von der überwältigenden Mehrheit der israelischen Medien vermittelt wird, wie absolut gerecht Israel ist.

Bilder von den Schrecken in Gaza, die überall auf der Welt zu sehen sind, werden nicht gesendet. Auch „Feindpropaganda“, wie die jüngste Rede des Hisbollah-Führers Hassan Nasrallah, wird nicht gesendet.

Eine Kultur des Faschismus wird nicht von einer verrotteten Führung geschaffen, sondern von all jenen, die sich an der Maschinerie des Schweigens, des Verbergens, der Verzerrung und der Entmenschlichung des „Anderen“ beteiligen.

Gleichzeitig hat die Knesset ein neues Gesetz verabschiedet, das den Konsum von „terroristischen“ Inhalten unter Strafe stellt, um sicherzustellen, dass wir nicht – Gott bewahre! – anderswo die Informationen erhalten, die wir zu Hause nicht aus den üblichen Quellen erhalten können.

Faschismus taucht nicht plötzlich über Nacht auf. Er entsteht in einem langen Prozess, in dem eine Gesellschaft „nationale Widerstandsfähigkeit“ über Kritik, eine beruhigende Lüge über eine schmerzhafte Wahrheit und nationale Moral über kollektive Gewissenserforschung stellt.

Eine Kultur des Faschismus wird nicht von einer schlechten Führung geschaffen, sondern von all jenen, die sich im Namen der Einheit in die Maschinerie des Schweigens, des Verbergens, der Verzerrung und der Entmenschlichung des „Anderen“ einreihen.

Wenn sie wirklich etwas Bedeutendes zur öffentlichen Debatte beitragen wollten, könnten die Leute von A Wonderful Country ihr Programm zum Beispiel dem Schicksal der mehr als 200 Geiseln widmen, die noch immer in den Händen palästinensischer Kämpfer sind, während die Schreie ihrer Familien im Kriegslärm und der Freude über die Rache untergehen.

Stattdessen reiht sich „Ein wunderbares Land“ in die israelische Propagandamaschinerie ein, die den Menschen in Gaza auf schockierende Weise ihre Menschlichkeit nimmt.

Denn wenn die israelische Öffentlichkeit auch nur eine Sekunde lang die Möglichkeit in Betracht ziehen würde, dass es auf der anderen Seite auch Menschen gibt, wie könnten wir sie und ihre Kinder weiterhin abschlachten und uns dabei so gerechtfertigt fühlen?

Und wenn wir an unserer Rechtschaffenheit zweifeln sollten, was würde dann mit der nationalen Moral geschehen?

Orly Noy ist die Vorsitzende von B’Tselem – dem israelischen Informationszentrum für Menschenrechte in den besetzten Gebieten.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …